Furtunile se mută în jumătatea de sud a țării. Meteorolog: „O vreme schimbătoare și cu intervale de instabilitate”
Digi24.ro, 18 august 2025 08:00
Ploile torențiale, grindina și vântul puternic au făcut ravagii în șapte județe. Pompierii au fost chemați să scoată apa din zeci de case și curți și să înlătura copacii căzut peste drumuri și cablurile electrice. Furtunile se mută astăzi din jumătatea de nord în cea de sud a țării. Meteorologul ANM Meda Andrei a vorbit la Digi24 despre zonele care vor fi afectate.
Acum 5 minute
08:20
Oana Ţoiu face precizări despre o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump. Când va merge președintele României în SUA # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.
08:20
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea și la aderarea Ucrainei la NATO # Digi24.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a afirmat, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că președintele ucrainean ar putea pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă ar dori, renunțând la Crimeea și la aderarea la NATO.
Acum 30 minute
08:00
Și Rusia are dreptul la garanții de securitate din partea Occidentului, ca și Ucraina, spune trimisul special al Moscovei # Digi24.ro
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena. Mihail Ulianov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”, relatează News.ro.
08:00
Acum o oră
07:50
Accidentul de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanţa urmează să se pronunţe în dosarul lui Vlad Pascu, la doi ani fără o zi de la tragedie # Digi24.ro
Vlad Pascu își află astăzi sentința finală. Șoferul care a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai a fost condamnat în primă instanță la 10 ani de închisoare, însă pedeapsa ar putea să fie modificată astăzi. Nu este exclus nici ca dosarul să fie reluat.
Acum 2 ore
07:20
Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Trump. Între timp, Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete balistice # Digi24.ro
Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Trump. Între timp, Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete balisticePreşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Între timp, Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com. Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
07:10
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice # Digi24.ro
În momentul în care o ființă moare, ADN-ul său începe să se descompună. În medie, jumătate din acesta se degradează la fiecare 521 de ani. Însă, după aproximativ 6,8 milioane de ani, chiar și în condiții ideale de conservare, în medii reci și stabile, toate urmele semnificative dispar, arată o tehnică nouă, paleoproteomica, care le permite cercetătorilor să privească dincolo de data de expirare a ADN-ului, pentru a răspunde la vechi întrebări despre strămoșii umani, conform Live Science.
07:10
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe credibilitatea științei. „Sunt, în esență, organizații criminale” # Digi24.ro
Frauda organizată la scară largă se infiltrează discret în revistele științifice și crește mai repede decât cercetarea legitimă, potrivit unui nou studiu citat de Earth.com.
07:10
Studiu. Secretul longevității: modul misterios în care centenarii reușesc să amâne sau să evite bolile grave # Digi24.ro
Oamenii trăiesc mai mult, în medie, în zilele noastre, dar puțini ajung la 100 de ani. Motivele pentru care doar câțiva aleși devin centenari rămân încă un mister pentru oamenii de știință. Însă cea mai recentă cercetare în domeniu a descoperit un factor care ar putea fi cheia longevității centenarilor, relatează Science Alert.
07:10
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin # Digi24.ro
Oamenii puternici nu-și măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în creaturi exotice care se simt mai acasă în Serengeti decât pe câmpiile monotone ale Europei, scrie Politico într-un material dedicat pasiunii exotice a politicienilor de rang înalt pentru animale pe care cetățenii obișnuiți le văd doar al televizor sau, în cel mai bun caz, la vreo grădină zoologică sau acvariu. Pornind de la fauna exotică a lui Viktor Orbán care a stârnit furori în Ungaria, publicația citată aduce în discuție și rechinul oligarhului georgian Bidzina Ivanișvili, dar și struții lui Viktor Ianukovici, fost președinte al Ucrainei.
07:10
Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele inițiale, înainte de contestații # Digi24.ro
Ministerul Educației va publica luni, 18 august, până cel târziu la ora 12:00, primele rezultate ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, înainte de soluționarea contestațiilor. Notele vor fi disponibile atât pe site-ul oficial al examenului (bacalaureat.edu.ro), cât și la avizierele centrelor de examen.
07:10
Pisicile suferă de demență la fel ca oamenii, iar asta este o veste bună: speranțe pentru descoperiri privind tratarea bolii # Digi24.ro
Pisicile dezvoltă demenţă în mod similar cu oamenii afectaţi de Alzheimer, ceea ce, conform oamenilor de ştiinţă oferă speranţe pentru o descoperire importantă în cercetarea acestei boli. În încercarea de a explora noi tratamente pentru oameni, un grup de experţi de la Universitatea din Edinburgh a efectuat o analiză post-mortem a creierului a 25 de pisici care prezentaseră simptome de demenţă, inclusiv confuzie, tulburări de somn şi o creştere a vocalizării.
07:10
O prietenie subacvatică: balenele și delfinii nu doar coexistă, ci se caută reciproc. Imagini cu interacțiuni spectaculoase (studiu) # Digi24.ro
În timp ce migrația anuală a balenelor cu cocoașă este în plină desfășurare în această perioadă, cu mii de balene trecând pe lângă coasta australiană, există relatări conform cărora delfinii se alătură mișcării în masă. Dar acest lucru nu este o întâmplare. Un nou studiu, publicat în Discover Animals, arată că interacțiunile între specii, între delfini și balene, sunt răspândite și frecvente în întreaga lume, scrie în The Conversation Olaf Meynecke, cercetător în științe marine și manager al programului „Balenele și clima” la Universitatea Griffith din Australia și unul dintre autorii lucrării.
07:10
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția # Digi24.ro
Pentru lupii din Tibet, primul robot-antilopă construit de China ar putea arăta la fel de apetisant ca antilopele care trăiesc în tundra tibetană. Acest robot face însă parte dintr-un program de supraveghere a speciilor pe cale de dispariţie, iniţiat de Beijing, care a ajuns până în cele mai izolate regiuni ale Chinei, conform unui material publicat marţi de Reuters.
07:10
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit fosile vechi de 2,65 milioane de ani într-o regiune aridă din Etiopia ce provin de la o specie de hominizi până acum necunoscută care a trăit în aceeași perioadă și regiune ca cele mai vechi specii de oameni primitivi.
07:10
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente # Digi24.ro
Expunerea la compuși PFAS, cunoscuți și ca „substanțe chimice eterne”, poate modifica activitatea genelor, schimbări legate de apariția mai multor tipuri de cancer, tulburări neurologice și boli autoimune. Studiile recente aduc indicii importante despre mecanismele prin care aceste substanțe provoacă boli și deschid calea către tratamente care să prevină efectele lor.
Acum 12 ore
00:00
Artefact medieval rar, vechi de peste 1.000 de ani, descoperit în Marea Britanie. A fost găsit de o studentă la prima sa săpătură # Digi24.ro
O studentă la arheologie din Florida a descoperit un obiect rar din aur, vechi din secolul al IX-lea, la doar 90 de minute după ce a început prima sa săpătură în Northumberland, Marea Britanie. Specialiștii spun că artefactul ar fi putut avea o utilizare religioasă sau ceremonială. „Este posibil să fi fost îngropat intenționat”.
17 august 2025
23:40
Trei oameni au murit şi nouă au fost răniți, după un atac armat într-un bar din New York # Digi24.ro
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, citată de lefigaro.fr.
23:40
Proteste anticorupție în Serbia: Aleksandar Vucic îi numește pe manifestanți „teroriști” și promite un „răspuns puternic” # Digi24.ro
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a promis duminică un „răspuns puternic” împotriva manifestanților anticorupție, pe care i-a catalogat drept „teroriști”. Declarația vine după cinci seri consecutive de proteste la Belgrad și în alte orașe, soldate cu sute de polițiști și civili răniți, relatează AFP, citată de Agerpres.
23:20
Oana Ţoiu, despre includerea României în programul Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi „suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”.
22:50
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului, punctând că România susţine varianta negocierilor bazate pe încetarea focului şi pachetele de sancţiuni împotriva Rusiei, informează Agerpres.
22:00
Actorul britanic Terence Stamp, celebru pentru rolul Generalului Zod din „Superman”, a murit la 87 de ani # Digi24.ro
Terence Stamp, actorul englez nominalizat la Oscar, cunoscut pentru rolul Generalului Zod în filmele originale Superman, a murit la vârsta de 87 de ani. De-a lungul unei cariere de șase decenii, el a jucat în producții celebre precum The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Far From the Madding Crowd și Valkyrie, relatează The Guardian.
21:50
Acuzația Moscovei la adresa serviciilor secrete ucrainene: pensionare păcălite să participe în atacuri kamikaze asupra solidaților ruși # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că serviciile secrete ucrainene ar fi păcălit cinci femei în vârstă să renunțe la economiile lor de-o viață și le-au constrâns să pregătească atacuri asupra soldaților ruși. Se pare că planul presupunea ca acestea să livreze explozibili camuflați, care le-ar fi ucis și pe ele însele în momentul detonării, scriu jurnaliștii Meduza.
21:40
Mesajul ministrului Dragoş Pîslaru pentru părinți: Banii de pe cardurile educaţionale pot fi cheltuiți doar până pe 31 august # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi să folosească fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, precizând că mai pot fi utilizate doar până la 31 august.
21:40
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici şi publică o serie de expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.
21:10
„Ia uite ce v-a cules mami”. Nicușor Dan s-a filmat cu familia la Sâmbăta de Sus, unde a vizitat și chilia lui Arsenie Boca # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat duminică o scurtă înregistrare video cu o vizită făcută, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, în munții Făgăraș, în zona Sâmbăta de Sus. Nicușor Dan s-a filmat, de asemenea, pe traseul montan, inclusiv la „chilia părintelui Arsenie Boca”, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare.
21:10
Termoenergetica: Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare din București. Elcen a oprit CET Progresu # Digi24.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice.
21:00
20:00
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de securitate” pentru Ucraina # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că România este dispusă să participe, alături de Statele Unite și de partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina. Declarația a fost făcută duminică, în urma unei videoconferințe a Coaliției de Voință.
19:50
Austeritate, dar nu pentru toți. O comună din Bistrița-Năsăud a cheltuit 60.000 de euro pe o singură zi de distracție cu maneliști # Digi24.ro
Guvernul le cere aleșilor locali cumpătare în cheltuirea banului public. Măsurile de austeritate anunțate deja nu-i împiedică însă pe unii primari să facă petreceri chiar și de zeci de mii de euro. Doar într-o comună din județul Bistrița-Năsăud, o singură zi de distracție cu maneliști a costat aproape 60.000 de euro.
19:40
Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere imperialistă și revizionistă”. Anunțul, făcut la finalul ședinței aliaților Ucrainei # Digi24.ro
Reuniunea Coaliției de Voință, alcătuită din aliații europeni ai Ucrainei, plus Canada, la care a participat și președintele României, Nicușor Dan, s-a încheiat. Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat duminică după reuniune că că există un singur agresor şi acela este Rusia, relatează Ouest France, preluată de news.ro.
Acum 24 ore
19:00
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas # Digi24.ro
Manifestaţii au început duminică în mai multe oraşe din Israel pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza şi un acord negociat pentru eliberarea ostaticilor, transmite AFP.
19:00
VIDEO Drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj: Ce amendă a primit şoferul teribilist # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Gorj au amendat un bărbat filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei, imaginile fiind postate pe TikTok.
19:00
Femeie filmată cu doi măgari legați de o mașină. Poliția: „Nu se impune emiterea unui ordin de plasare în adăpost” a animalelor # Digi24.ro
Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş au demarat o anchetă, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari legaţi de autovehicul. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează. Dosarul a fost deschis în condiţiile în care poliţiştii s-au autosesizat, după ce imagini cu cele două animale trase de maşină au fost postate online, informează news.ro.
19:00
Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina: „Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri” # Digi24.ro
Papa Leon a vorbit, duminică, despre necesitatea păcii și a încetării focului în Ucraina, în timpul slujbei oficiate la Vatican. Suveranul pontif a făcut apel la rugăciune pentru liderii implicați în negocierile de pace.
18:40
Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres Pitești - Craiova. Polițiștii au dat amenzi de 70.000 de lei # Digi24.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
18:40
Accident grav cu șase mașini pe DN6, în Giurgiu. Patru persoane au fost transportate la spital # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite duminică după-amiază, după ce șase mașini s-au ciocnit pe DN6, în zona localității Gorneni din județul Giurgiu. Victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital.
18:20
Donald Trump a anunțat duminică „mari progrese” realizate în relaţia cu Rusia pentru a face să avanseze un plan de pace în Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres.
18:20
O nouă bacterie în apa Mării Negre: Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare # Digi24.ro
Atenție la un nou tip de bacterii care se găsește în mare! Este vorba de Vibrio, bacterie care se dezvoltă în ape calde, atunci când temperatura depășește 20°C. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră, dar și Marea Baltică și Marea Nordului sunt zone cu risc. Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare.
18:10
Doi bărbați din Argeș, arestați după ce au lovit un polițist și au vandalizat o autospecială # Digi24.ro
Doi bărbați din comuna Păuleasca, județul Argeș, au fost arestați preventiv după ce au atacat un polițist și au avariat o autospecială în timpul unui scandal izbucnit în noaptea de 15 spre 16 august. Cei doi au devenit violenți atunci când fratele lor, aflat sub influența alcoolului, a fost imobilizat de polițiști după ce intrase ilegal într-o locuință din comuna Mălureni.
17:40
Witkoff anunță că Trump și Putin au convenit asupra unor „garanții de securitate solide” pentru Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la postul de televiziune CNN, preluat de Agerpres.
17:40
Un nou val de fake news: „Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aur.” Care este de fapt motivul golirii lacului # Digi24.ro
Un nou val de fake news. Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aurul de la fundului lacului. Evident, o informație falsă care se rostogolește, în prezent, pe rețele sociale despre lucrările care au loc la Barajul Vidrau. În online este adevărată o campanie de dezinformare împotriva Franței.
17:20
Cod roșu de furtuni puternice, descărcări electrice și grindină. Care sunt județele vizate de avertizări ANM # Digi24.ro
ANM a emis duminică avertizări cod roșu de furtuni pentru județele Hunedoara, Cluj, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Meteorologii anunță averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină de mari dimensiuni, de până la 4-5 centimetri.
17:10
Marco Rubio: SUA s-ar putea să nu reușească să pună capăt războiului din Ucraina. „Oamenii vor continua să moară cu miile” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că Statele Unite vor continua să caute o formulă pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, dar a avertizat că pacea s-ar putea să nu fie posibilă. Oficialul a declarat pentru CBS că, în lipsa unui acord, conflictul riscă să continue ca un „război permanent” în care „oamenii vor continua să moară cu miile”.
17:10
Ursula von der Leyen: „Salutăm dorința lui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare Articolului 5” din Tratatul NATO # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi garanţii de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP, preluată de Agerpres.
16:50
Cod roșu de furtuni puternice, descărcări electrice și grindină. Care sunt județele vizate de avertizarea ANM # Digi24.ro
ANM a emis duminică avertizări cod roșu pentru județele Hunedoara și Cluj. Meteorologii anunță furtuni violente, descărcări electrice, vijelii și grindină de mari dimensiuni.
16:30
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare” # Digi24.ro
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza, acuzând că mutarea a sute de mii de persoane spre sudul enclavei ar însemna „un nou val de genocid și strămutare”. Gruparea susține că desfășurarea de corturi sub pretext umanitar este „o înșelătorie flagrantă”, în timp ce armata israeliană afirmă că urmărește protejarea civililor înaintea unei noi ofensive.
16:20
O femeie a fost înjunghiată de fostul partener chiar în incinta unui centru maternal din Călărași # Digi24.ro
O femeie a fost înjunghiată duminică de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, a anunţat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călăraşi.
16:10
Ilie Bolojan, criticat dur de un lider PSD: Îl rog insistent să nu mai facă astfel de declaraţii. Prejudiciază mediul economic # Digi24.ro
Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a lansat mai multe critici la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan după ce liberalul a făcut un apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. Social-democratul îl contrazice pe Bolojan și spune că există și alte soluții față de ce a propus guvernul.
16:00
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui superinteligenței artificiale. „Nu o putem domina” # Digi24.ro
Singurul mod în care vom putea supraviețui superinteligenței artificiale este dacă sistemele AI tot mai performante vor fi programate să dezvolte „instincte materne”, așa încât să ne protejeze chiar și atunci când vor deveni mult mai inteligente decât omul, potrivit lui Geoffrey Hinton, poreclit „nașul inteligenței artificiale”.
