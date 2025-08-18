ANALIZĂ Creşterea economică pentru 2025, prognozată la valoarea medie de 0,8% / Cum va evolua prețul proprietăților în marile orașe?
18 august 2025
Anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la creşterea economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%, existând şi opinii în rândul participanţilor privind...
Cum pregătești un picnic în stil mediteraneean – meniu ușor, gustos, echilibrat și cu arome de Grecia, Spania, Italia sau Liban
Un picnic mediteraneean nu este doar o masă în aer liber, ci o experiență culinară care aduce laolaltă gusturi proaspete, culori vii și o atmosferă...
Max Verstappen a făcut o analiză a monopostului McLaren, iar campionul mondial en-titre din Formula 1 a precizat, printre altele, că MCL39 excelează în virajele...
Cabana Crăciuneasa din Mărginimea Sibiului te întâmpină cu Roni, băiatul din Bangladesh / „Am învățat româna cu ajutorul telefonului și al oamenilor care vin la cabană"
Zona Cabanei Crăciuneasa de pe Valea Râului Mare, dincolo de Cheile Cibinului este un loc cu trasee forestiere, cu un brad care are peste 500...
Discuții, luni, la guvern, între premier și asociații ale magistraților pe tema pensiilor din sistem
Reprezentanți ai mai multor asociații ale magistraților se întâlnesc, luni, de la ora 10.00, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre modificările la legea...
SONDAJ Românii aleg să îşi petreacă vacanţa în principal în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia / Care sunt alte destinații de concediu
Trei din patru români care își vor petrece vacanța în străinătate în această vară au ales țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia, în timp...
Clujenii au sesizat autoritățile că în toate cartierele miroase a gunoi în putrefacție / Putoarea e de la „găinaț", susține Garda de Mediu
Un miros insuportabil din Cluj-Napoca de la sfârșitul săptămânii trecute a ajuns subiect de reclamații formulate de clujeni în mediul online dar și către Primărie,...
Cazurile de COVID se înmulțesc în Bulgaria, dar boala nu dezvoltă simptome grave/ Chikungunya, o boală transmisă de țânțarii tigru a început să fie detecatată în mai multe țări europene, inclusiv în România
Deși puțini sunt testați, o incidență crescută a COVID-19 se observă deja şi în Bulgaria, după ce două noi subvariante au crescut numărul de cazuri...
Investitorii în baterii și sisteme de stocare își extind cu mare viteză portofoliul investițional în România – presă
În contextul unui val accelerat de investiții, companii din România combină sistemele de stocare a energiei în baterii (Battery Energy Storage Systems – BESS) cu...
Producția de baterii pentru vehicule electrice rămâne una dintre principalele surse ale așa-numitei amprente inițiale de CO₂ pe care un automobil electric o are la...
Hotelierii de la Marea Neagră pun alarme în prosoape și lenjerii ca să nu mai fie furate / "Din cele 300 de prosoape care le-am pus la piscină am rămas cu doar circa 100"
Pe litoralul Mării Negre, administratorii hotelurilor au început să monteze alarme pe lenjerii, în speranța că turiștii vor pleca doar cu amintiri – nu și...
Mastersul ATP de la Cincinnati are parte de o finală de vis, primii doi jucători ai lumii urmând să se dueleze pentru cucerirea trofeului de...
METEO: Cod galben de ploi în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali / Sunt așteptate averse torenţiale și descărcări electrice,
Mai multe judeţe din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali vor fi vizate luni de o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică,...
Camioanele fără șofer ale companiei Aurora încep operațiuni nocturne / Compania anunță și extinderea în Arizona
Industria vehiculelor autonome comerciale a făcut un pas important în această săptămână, Aurora Innovation extinzându-și operațiunile de transport de marfă fără șofer la orele nocturne...
McLaren este echipa momentului din Formula 1: a adunat 559 de puncte după ce jumătate din sezonul 2025 s-a disputat deja. Rivalii sunt disperați în...
Trump, culisele convorbirii telefonice cu Zelenski: „Iată teritoriile pe care Putin le vrea pentru pace" – presă
Conversația a durat o oră. Și „nu a fost ușoară". La urma urmei, nici nu putea fi, având în vedere că rezultatul summitului în discuție...
Ce ar fi putut fi mai rău a fost evitat. Dar tot a fost destul de rău, potrivit Rador Radio România. Înaintea întâlnirii de la...
România va avea un Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie / Salariile specialiştilor în domeniu pot ajunge la 20.000 de euro brut lunar
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în...
Pe 16 august au fost 105 ani de la nașterea lui Virgil Ierunca. Împreună, într-un efort care a durat decenii, domnul Ierunca și doamna Monica...
PSD-iștii dezbat luni Ordonanța care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente / Moștenirea lui Ciolacu
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel...
Peste 40 de persoane, date dispărute în urma unui accident naval, în Nigeria / Barca în care se aflau s-a răsturnat
Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident naval în Nigeria, după ce o ambarcaţiune care transporta 50 de oameni către o...
Zelenski, la Washington, înainte de întâlnirea cu liderul SUA: „Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor" / Trump: „Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată" / 6 lideri europeni vor merge la Casa Albă să facă lobby pentru Ucraina
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina...
China vrea să readucă la viață aripa oblică pentru o aeronavă hipersonică / Miza militară a proiectului
Inginerii chinezi lucrează la un nou proiect aeronautic bazat pe conceptul de „aripă oblică", o idee experimentată încă din anii 1940, dar care nu a...
Oficial rus: Avem dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina, din partea Occidentului
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente" în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale...
Curtea de Apel Constanţa, aşteptată să se pronunţe luni în dosarul lui Vlad Pascu / Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la accidentul în care doi tineri au murit / Pascu a primit 10 ani de închisoare în prima instanţă
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a...
Rapid – FCSB: 2-2, gazdele au revenit pe final de la 0-2, Elvir Koljic a marcat golurile giuleștenilor
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care...
Australia și Vanuatu au încheiat un acord de 328 de milioane de dolari în domeniul securității și al afacerilor
Australia și Vanuatu au convenit asupra unui acord pe 10 ani, menit să consolideze legăturile economice și de securitate, în valoare de 500 de milioane...
Ministrul Oana Ţoiu: România este într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni în privința programului Visa Waiver pentru SUA
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi „suntem într-un loc mult mai...
„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022", afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă...
Exclusiv | Președintele canin al lumii: Terrier sau maidanez, cine merită votul? / Răzvan Gavrilă ne spune ce câine ar câștiga alegerile (VIDEO)
Te-ai întrebat vreodată ce câine ar fi cel mai potrivit să conducă lumea? Ei bine, instructorul canin Răzvan Gavrilă a răspuns exact acestei întrebări în...
Ministrul de Externe Oana Ţoiu se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei dintre Nicuşor Dan și Donald Trump
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Evo Morales, vizat de un mandat de arestare și cu candidatura respinsă, acuză scrutinul de listă de legitimitate # G4Media
Fostul preşedinte al Boliviei, Evo Morales, înlăturat din cursa prezidenţială şi vizat de un mandat de arestare, a denunţat duminică un scrutin „lipsit de legitimitate”,... G4Media.ro.
IGSU a prezentat bilanţul fenomenelor meteo care s-au manifestat, duminică, în şapte judeţe din ţară, în urma cărora 5 copaci prăbuşiţi au fost degajaţi, s-a... G4Media.ro.
Pompierii români RO GFFF-V încep prima zi operativă în Grecia, alături de colegii francezi # G4Media
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că duminică modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri,... G4Media.ro.
Tentativă de proteste plătite în Republica Moldova, orchestrate de Ilan Şor. Un număr de 69 de persoane reținute de poliție # G4Media
După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă... G4Media.ro.
Ducii de Sussex au anunțat că vor prelungi contractul cu Netflix pentru filme și seriale TV, scrie BBC. Acesta a fost descris ca un „contract... G4Media.ro.
Un bărbat riscă închisoarea în SUA pentru că a transportat 850 de broaște țestoase în șosete către Hong Kong # G4Media
Un cetățean chinez a pledat vinovat în fața unui tribunal districtual din SUA pentru exportul a aproximativ 850 de broaște țestoase protejate, învelite în șosete... G4Media.ro.
Liderii europeni, la Casa Albă pentru discuţiile Trump-Zelenski privind un posibil acord de pace # G4Media
O serie de lideri europeni de prim-plan, între care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor fi prezenţi... G4Media.ro.
William și Kate, prințul și prințesa de Wales, se mută într-o nouă reședință la Windsor până la sfârșitul anului # G4Media
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN, transmite News.ro. William şi Kate... G4Media.ro.
Videoclip postat de președintele Nicușor Dan, cu Mirabela și cei doi copii, în drumețiile din munții Făgăraș, cu bocanci, cămașă și rucsac în spate în care îl ține pe fiul său: „România are locuri excepţionale” – VIDEO # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a postat duminică seară pe rețelele de socializare un filmuleț cu imagini realizate în drumețiile cu familia la munte, din vacanța... G4Media.ro.
Germania vrea una dintre cele mai mari flote de drone din Europa / 8.000 de aparate vor fi gata până în 2029 # G4Media
Armata germană pregătește una dintre cele mai ambițioase modernizări din istoria sa recentă: creșterea flotei de drone de la puțin peste 600, câte are în... G4Media.ro.
FOTO | Coloane de mașini și blocaj de aproape o oră pe A2, dinspre litoral spre Capitală, posibil din cauza taxei de pod de la Fetești – Cernavodă / Se poate plăti prin SMS la numărul 7577 (trimis în avans sau până la miezul nopții după trecere) # G4Media
Pe autostrada A2 pe sensul spre București dinspre litoral, înainte de traversarea podului de la Cernavodă s-a format, duminică seara, o coadă de zeci de... G4Media.ro.
Alimentul comun care îți face cățelul mai fericit. Recomandările unui specialist în comportamentul și psihologia câinilor (VIDEO) # G4Media
Petre Roman, specialist în comportare și psihologie canină, recomandă includerea iaurtului în alimentația cățelului. El însuși îi oferă iaurt lui Thor, cățelul său de talie mare. Petre... G4Media.ro.
Ieşeanul care a săpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris/ Animalul a rămas în custodia sa, până face dovada că are acte care atestă că el e proprietarul # G4Media
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea... G4Media.ro.
Conceptul Elevated Velocity îți măsoară pulsul și nivelul de oxigenare, însă ar putea arăta mult mai mult: Viitorul Cadillac # G4Media
La prima vedere, Cadillac Elevated Velocity este exact ca orice concept: uși gull-wing, interior roșu, volan retractabil pentru sesiunile de condus autonom și un aranjament... G4Media.ro.
Nicuşor Dan a participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei: România sprijină oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii... G4Media.ro.
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # G4Media
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani,... G4Media.ro.
Furtuni în centrul și nordul României: drumuri blocate în Bistrița-Năsăud, copac doborât în Cluj și pene de curent în Harghita – FOTO # G4Media
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit... G4Media.ro.
Șicane în trafic în București: un șofer sancționat pentru frânări periculoase pe Drumul Osiei # G4Media
Un bărbat de 29 de ani a fost sancționat de Brigada Rutieră după ce a provocat un accident minor pe Drumul Osiei, printr-un comportament agresiv... G4Media.ro.
Cercetătorii de la Caltech dezvoltă o memorie cuantică pe bază de sunet, de 30 de ori mai durabilă decât qubiții # G4Media
Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) au dezvoltat o memorie cuantică hibridă care reușește să păstreze informațiile de până la 30 de ori... G4Media.ro.
