Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul

Newsweek.ro, 18 august 2025 09:10

Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul? Autorită...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
09:20
Clipe de groază în Corfu. Avion cu 250 de pasageri, aterizare forțată după ce un motor a luat foc Newsweek.ro
Un Boeing 757-300 al companiei aeriene Condor, cu 250 de pasageri la bord, a fost nevoit să aterizez...
Acum 30 minute
09:10
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul Newsweek.ro
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul? Autorită...
09:00
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro? Newsweek.ro
Decizia lui Bolojan de a cere ca pensia privată să fie retrasă eșalonat pe parcursul a 10 ani a supă...
Acum o oră
08:50
Ultima strategie a lui Putin. Misiuni sinucigașe false pentru a-l păcăli pe Trump și a presa Ucraina Newsweek.ro
Rusia recurge lamisiuni sinucigașe înscenate pentru a exagera câștigurile teritoriale în Ucraina, în...
08:40
Brad Pitt spune cum reușește să aibă pielea tânără. Gwyneth Paltrow m-a învățat să fac 3 lucruri Newsweek.ro
La 61 de ani, Brad Pitt impresionează nu doar prin talent și carismă, ci și prin aspectul său tinere...
Acum 2 ore
08:20
Ministerul Energiei pregătește salarii de 13.000–20.000 € pentru experții în securitate cibernetică Newsweek.ro
Ministerul Energiei lansează în dezbatere publică proiectul de OUG pentru înființarea Centrului de R...
08:20
România a avut cel mai mare pod din Europa, lung de 4 kilometri. Cum a dispărut o parte din el? Newsweek.ro
Cel mai mare pod din Europa a fost construit în România, la un moment dat. Era lung de 4 kilometri, ...
08:10
PSD a acceptat CASS la pensie peste 3.000 lei, dar are altă nemulțumire majoră. Se rupe coaliția? Newsweek.ro
PSd acceptă cu greu măsurile de austeritate a lui Bolojan. Mulți lideri s-au opus propunerii de intr...
07:50
Ministrul Investițiilor face un anunț important despre cardurile educaționale. Este un termen limită Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind ...
07:40
Curtea de Apel Constanţa se va pronunța astăzi în dosarul lui Vlad Pascu. 2 ani de la tragedie Newsweek.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul acc...
07:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC. Ce va vorbi cu Trump? Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor crucia...
07:30
Europa, chemată de Trump la negocieri de pace. Zelenski să renunțe oficial la Crimeea și NATO Newsweek.ro
La 3 zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europenila negocieri de pace. Zelenski...
Acum 4 ore
07:20
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive Newsweek.ro
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive. Taurii și ...
07:10
Care pensionari vor plăti la pensie de două ori CASS de la 1 septembrie? Plus impozit de 10% Newsweek.ro
Pensionarii care se încadrează într-o anumită categorie trebuie să plătească contribuții la CASS. Mă...
Acum 12 ore
21:00
Mai multe polițiste s-au dus sub acoperire în zonele de alergat. Există suspiciuni de hărțuire Newsweek.ro
Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în...
20:40
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an Newsweek.ro
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, a...
Acum 24 ore
20:20
Guvernul anunță modalitatea în care se vor face investițiile în următorii trei ani în România Newsweek.ro
Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate lo...
20:10
Patru români și-au pierdut viața în aceste zile la mare. Au ignorat valurile periculoase Newsweek.ro
Patru turiști au murit înecați, trei dintre ei după ce s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoas...
19:50
Nicuşor Dan: Sprijinul pentru Ucraina este o investiţie directă în securitatea României şi a Europei Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voi...
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland Newsweek.ro
Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebe...
19:10
Un bărbat de 50 de ani a fost omorât de o roată care s-a desprins de la o mașină de raliu Newsweek.ro
Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul...
19:10
Putin vrea 30% din Ucraina care va avea garanții de securitate. Zelenski cere discuții cu dictatorul Newsweek.ro
Putin ar accepta garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite de NATO, ca parte a un...
19:00
O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a stors un coș de pe față. Cum a fost posibil? Newsweek.ro
O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții” ...
18:40
Panică printre turiști: un avion cu 250 de pasageri care zbura din Grecia a avut probleme la motor Newsweek.ro
Un zbor Condor de la Corfu la Düsseldorf a efectuat o aterizare de urgență la Brindisi, Italia, după...
18:40
Doliu la Holyywood. Unul dintre actorii de legendă din Superman a murit Newsweek.ro
Terence Stamp, care s-a făcut cunoscut ca actor în Londra anilor 1960 și a interpretat rolul arhiduc...
18:20
Un polițist a fost bătut de doi bărbați în Argeș. Autospeciala în care se afla au distrus-o Newsweek.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publi...
18:20
830.000 pensionari primesc un ajutor la pensie de 530 lei. Ce au muncit și câți ani? Newsweek.ro
În România sunt 4.900.000 pensionari. Dintre aceștia 830.000 pensionari primesc un ajutor la pensie ...
18:00
Probleme la CFR. Circulația trenurilor, oprită între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu Newsweek.ro
Probleme mari, duminică după-amiază, la CFR. Circulația trenurilor a fost oprită între Medgidia şi M...
17:40
De ce vara e cald, deși distanța dintre Pământ și Soare e maximă? Factorul ce determină fenomenul Newsweek.ro
Știm prea bine că vara e cald, deși distanța dintre Pământ și Soare e maximă. De fapt, tocmai iarna,...
17:30
Ingredientul din bucătărie pe care să-l presori pe salteaua ta ca să o cureți și să dormi bine Newsweek.ro
Un simplu praf din bucătărie poate transforma salteaua într-un loc mai curat, mai proaspăt și mai să...
17:10
Mii de oameni au rămas fără energie electrică într-un județ din România. Cauza: o furtună puternică Newsweek.ro
Mii de oameni au rămas fără energie electrică, duminică, într-un județ din România. Totul a fost cau...
16:50
Panică la un centru maternal. O femeie a fost înjunghiată de fostul concubin Newsweek.ro
O femeie a fost atacată chiar în centrul maternal în care se refugiase. Ea a fost înjunghiată de fos...
16:30
Tragedie la o competiție de raliuri. Două persoane, lovite de o roată desprinsă de la o mașină Newsweek.ro
Tragedie la o competiție de raliuri desfășurată în județul Argeș, în cadrul Campionatului Național d...
16:20
Ingredientul din murăturile de toamnă care le menține crocante până la vară. Cum faci rețeta bunicii Newsweek.ro
Toamna aduce în cămări borcane pline de savoare, dar puțini știu care este ingredientul-cheie care p...
15:50
O femeie a ajuns la spital după ce și-a stors un coș de pe față. E o zonă periculoasă Newsweek.ro
O femeie a ajuns la spital după ce și-a stors un coș de pe față. E o zonă periculoasă. Ce avertismen...
15:30
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral Newsweek.ro
Continuă bătălia: Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 l...
15:30
Nicușor Dan în vizită la Mănăstirea Prislop. Cum a fost primit președintele de stareț? Newsweek.ro
Nicușor Dan în vizită la Mănăstirea Prislop. Cum a fost primit președintele de stareț? Ce făcea acol...
15:00
METEO Se schimbă vremea! Furtuni și ploi în mai multe județe din țară. Unde? Newsweek.ro
METEO Se schimbă vremea! Furtuni și ploi în mai multe județe din țară. Unde? Ce spun meteorologii și...
14:50
Un motociclist a murit după ce a fost lovit de un TIR și un autocar. Cum s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un motociclist a murit după ce a fost lovit de un TIR și un autocar. Cum s-a întâmplat? Ce spun poli...
14:30
Metoda nouă pe care o folosesc hoții pentru furturi. Poliția trage un semnal de alarmă Newsweek.ro
Metoda nouă pe care o folosesc hoții pentru furturi. Poliția trage un semnal de alarmă. Cum te poți ...
14:00
Întâlnire Zelenski-Trump, luni, la Washington. Ursula Von Der Leyen participă la reuniune Newsweek.ro
Zelenski va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump, la Casa Albă. Președinta Comis...
13:40
Daniel David: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de criză Newsweek.ro
Daniel David declară că, în ceea ce priveşte măsurile dure care afectează şi domeniul educaţiei, mis...
13:20
Incendiu de pădure în Vâlcea. Pompierii se luptă cu focul de trei zile Newsweek.ro
Un incendiu de pădure a cuprins trei hectare în zona localităţii vâlcene Mălaia. De vineri după amia...
13:10
Ilie Bolojan: Perioada dificilă va dura până la jumătatea anului viitor. Putem să trecem peste Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că perioada dificilă va dura până la jumătatea anului viitor. „Următoar...
12:50
Pacienții refuzați în spitalele publice vor putea raporta incidentul printr-un formular online Newsweek.ro
Pacienții refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta incident...
12:30
Cum pot fenta instituţiile publice plata TVA la bugetul de stat? Taxarea inversă este cheia Newsweek.ro
Atunci când a apărut plata TVA, pe 10 aprilie 1954, în Coasta de Fildeş, implementată de francezul M...
12:20
Șofer vitezoman pe un drum expres din Dolj, prins de polițiști. Conducea cu 208 km/h Newsweek.ro
Un tânăr de 29 de ani a fost prins de polițiști conducând cu 208 km/h pe un drum expres din Dolj. I-...
12:10
Cine e jurnalista care i-a pus întrebări incomode în Alaska? „Domnule Putin, veți mai ucide civilii? Newsweek.ro
O jurnalistă i-a pus mai multe întrebpri lui Vladimir Putin, venit în Alaska pentru a discuta cu pre...
11:50
FOTO: Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu salvamontiștii. Ce au discutat? Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu salvamontiştii pe Valea Sâmbetei. De asemenea, vicepremieru...
11:20
METEO. Alertă de la meteorologi. Cinci județe intră în caniculă. Alte zone sunt lovite de vijelie Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte despre vreme. Cinci județe din țară intră în caniculă. Altele vor fi...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.