Ce spune Trump înainte de întâlnirea cu Zelenski despre Rusia, Crimeea, Ucraina şi NATO

Georgian Marcu, fondator al companiei de consultanță imobiliară Green Angels Real Estate, recunoaște disconfortul creat de numărul mare de modificări fiscale din ultimii ani, care l-au făcut chiar să-și reconsidere serios business-ul. „Ultimii ani au fost extrem de complicați pentru antreprenorii mici sau solo-antreprenori, aș putea spune că am pierdut mai mult timp încercând să înțeleg cum trebuie să mă conformez la toate aceste modificări fiscale decât am investit în dezvoltarea profesională. Modificarea taxelor și impozitelor, a regimului microîntreprinderilor, introducerea de noi obligații fiscale ne face să regândim business-ul și să vedem cum e mai profitabil să procedăm pe viitor”, a declarat pentru Termene.ro Georgian Marcu.