5 ştiri pe care nu trebuie să le ratezi la început de săptămână – revista presei 18 august 2025
Economica.net, 18 august 2025 09:10
Un gigant auto chinez își creează propria unitate de producție în România, salarii de 20.000 de euro la o nouă "agenţie de stat",
Ce spune ministrul de Externe al României despre progresul României în programul Visa Waiver # Economica.net
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".
Semne de recesiune în România. Cu cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile în perioada următoare – CFA România # Economica.net
Euro mai mare, inflaţia va creşte în continuare şi chiar dacă România nu a fost retrogradată, riscul de recesiune rămâne ridicat, spun analiştii de la CFA România.
Proiectele imobiliare din centrul Bucureștiului nu mai pot fi vândute de brokerii imobiliari # Economica.net
Georgian Marcu, fondator al companiei de consultanță imobiliară Green Angels Real Estate, recunoaște disconfortul creat de numărul mare de modificări fiscale din ultimii ani, care l-au făcut chiar să-și reconsidere serios business-ul. „Ultimii ani au fost extrem de complicați pentru antreprenorii mici sau solo-antreprenori, aș putea spune că am pierdut mai mult timp încercând să înțeleg cum trebuie să mă conformez la toate aceste modificări fiscale decât am investit în dezvoltarea profesională. Modificarea taxelor și impozitelor, a regimului microîntreprinderilor, introducerea de noi obligații fiscale ne face să regândim business-ul și să vedem cum e mai profitabil să procedăm pe viitor”, a declarat pentru Termene.ro Georgian Marcu.
Ce spune Trump înainte de întâlnirea cu Zelenski despre Rusia, Crimeea, Ucraina şi NATO # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia "aproape imediat", excluzând ca Kievul să preia din nou controlul asupra peninsulei Crimeea anexată de Moscova în 2014 şi să intre în NATO, relatează AFP.
Unde se oprește curentul începând de azi în București și Ilfov. Întreruperile programate de Rețele Electrice # Economica.net
Rețele Electrice România, compania de distribuție a energiei electrice din grupul PPC, a publicat programul de întreruperi planificate pentru lucrări la rețele, în săptămâna care a început
Trump şi Putin au convenit în Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina – Witkoff # Economica.net
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor "garanţii de securitate solide" pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la postul de televiziune CNN.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026, potrivit Agerpres.
EXCLUSIV Noua lege pentru plata pensiilor va fi modificată. Banii din conturile private, plătiți în maximum 7 ani, retragere inițială mai mare-SURSE # Economica.net
Proiectul de lege privind plata pensiilor private, cu impact pentru 9 milioane de români, nu va trece în forma prezentată inițial, după ce a stârnit discuții aprinse în societate și în mediul politic. Cel mai probabil, spun surse politice și administrative direct implicate în discuții, se vor face modificări în ceea ce privește suma ce poate fi retrasă inițial precum și perioada maximă pe care se poate întinde plata întregului activ.
BIPA, parte a gigantului german REWE, pregăteşte intrarea în România şi face deja angajări # Economica.net
Grupul REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, va aduce pe plan local și brandul său de drogherii BIPA. Compania Bipa Romania Drogherie, subsidiara din ţara noastră a companiei BIPA, face deja angajări. Iată posturile vacante.
Febra stocării energiei a cuprins România în 2025. Tot mai multe companii mari anunță investiții în baterii, stocarea e pe cale să devină un pilon al noului sistem energetic al țării # Economica.net
Într-un val accelerat de investiții, companiile din România combină sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS) cu energia solară, hidro sau eoliană, sau construiesc facilități de stocare independente. Pe listă sunt nume mari, ca Verbund, Engie R.Power, Hidroelectrica.
IT-ul românesc, între cost și valoare. Iustinian Șovrea, GlobalLogic România: Dacă ne focusăm pe servicii cu valoare adăugată mare, nu cred că vom fi amenințați de țări care concurează strict pe preț # Economica.net
România își consolidează poziția în industria globală de servicii IT nu prin preț, ci prin valoarea adăugată pe care echipele locale o pot livra clienților internaționali, afirmă Iustinian Șovrea, Country Manager al GlobalLogic România, într-un interviu pentru Economica.
CET Progresu a fost oprită astăzi, 17 august, la ora 17, din cauza avariilor majore din rețeaua de termoficare ce alimentează clienții finali cu agent termic, informează Electrocentrale București (ELCEN).
Asociația Pro Infrastructură avertizează asupra riscului ca Alstom să rezilieze contractul pentru 37 de trenuri noi în România # Economica.net
Producătorul de material rulant Alstom ar putea rezilia contractul privind livrarea a 37 de trenuri noi în România, dacă penalitățile pentru întârzieri depășesc costul rezilierii, avertizează duminică seara Asociația Pro Infrastructură. Consecința: rămânem cu patru trenuri fără mentenanță, mai spun cei de la API.
Șeful ANPC: Pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord – un monument al nepăsării # Economica.net
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, avertizează asupra stării de degradare a pavimentului din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord, pe care îl consideră un real pericol pentru turişti.
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.
România a raportat cel mai mare număr de focare de gripă porcină din UE din 2017 încoace # Economica.net
Industria mondială a cărnii de porc se confruntă cu provocări majore, de la incertitudinile geopolitice şi războiul comercial al lui Donald Trump, până la boli şi schimbări în obiceiurile de consum, arată o analiză realizată de o platformă de tranzacţionare şi investiţii.
Bursa de la Bucureşti a câştigat 650,5 milioane de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 650,5 milioane de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 99 de milioane de lei în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Armata israeliană a anunţat duminica aceasta că a bombardat un "obiectiv energetic" în Sanaa aflat în mâinile houthi, cel mai recent atac israelian contra acestor rebeli yemeniţi care au întreprins mai multe atacuri cu rachete contra Israelului, informează agenţiile de presă internaţionale.
Proteste Serbia: Preşedintele Vucic promite un ‘răspuns puternic’ dat manifestanţilor # Economica.net
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică un "răspuns puternic" dat manifestanţilor anticorupţie, după cinci seri consecutive de confruntări între susţinători ai săi, poliţie şi protestatari în întreaga Serbie, informează AFP.
Retailerii trebuie să adopte noi modelele de business pentru a stimula creşterea în actualul context economic dificil, arată un studiu realizat de EY şi World Retail Congress (WRC), care analizează rezilienţa sectorului de retail şi perspectivele sale de creştere.
Opt gospodării din municipiul Hunedoara şi patru din oraşul Vulcan au fost inundate, duminică după-amiază, în urma unor ploi torenţiale care au căzut în cele două zone ale judeţului, pompierii militari intervenind pentru rezolvarea situaţiilor apărute în teren.
Şeful diplomaţiei americane ameninţă Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina # Economica.net
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a ameninţat duminică Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord asupra Ucrainei, la două zile după întrevederea din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care nu s-a încheiat cu niciun anunţ, informează AFP.
Nicușor Dan: Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, la finalul videoconferinţei Coaliţiei de Voinţă, că România şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite ale Americii şi de partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate, punctând că aceasta înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin "nu vrea pace", ci o "capitulare" a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferinţă cu membrii "coaliţiei de voinţă" ce reuneşte aliaţii Kievului, informează AFP şi Reuters.
Bolojan: România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea prin respectarea angajamentelor şi consecvenţă în decizii # Economica.net
Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii sunt singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, a declarat, duminică, premierul Ilie Bolojan.
Întreruperi de energie electrică în mai multe localităţi din Harghita, din cauza furtunii # Economica.net
Peste 2.200 de utilizatori, din patru localităţi, au rămas nealimentaţi cu energie electrică, din cauza furtunii care a afectat posturile de transformare.
Cod roşu de furtună în localităţi din judeţele Hunedoara şi Cluj, duminică după-amiaza # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizări nowcasting Cod roşu de furtună, valabile în localităţi din judeţele Hunedoara şi Cluj.
Premierul spaniol propune un pact naţional pentru urgenţă climatică, după incendiile care au mistuit nord-vestul țării # Economica.net
Prim-ministrul spaniol a anunţat un "pact naţional pentru urgenţă climatică" care să lase deoparte "luptele partizane şi chestiunile ideologice", în timpul unei vizite la Ourense în Galicia, o regiune din nord-vestul Spaniei printre cele mai afectate de incendii, informează duminică AFP.
Marca Volkswagen a atins o etapă importantă în transformarea sa către electromobilitate prin livrarea automobilului electric cu numărul 1,5 milioane.
VIDEO Tren Constanța – București, întors în stație la Medgidia din cauza unui incendiu de vegetație UPDATE # Economica.net
Trenul IR 16088 Constanța - Medgidia, operat de CFR Călători, s-a întors în stația Medgidia, din cauza unui incendiu de vegetație, potrivit unor pasageri din tren. Circulația feroviară pe secția Medgidia – Mircea Vodă a fost temporar suspendată iar reluarea circulației feroviare se va face numai după finalizarea intervenției pompierilor, spun reprezentanții CFR Infrastructură.
Autorităţile aeroportului internaţional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia, menţionând confiscarea unei jumătăţi de tonă din această substanţă euforizantă, transmite AFP.
Premierul Ilie Bolojan a anunţat duminică, printr-un mesaj video publicat pe Facebook, că Guvernul lucrează la introducerea unui sistem de bugete multi-anuale pentru investiţii, care să permită autorităţilor locale şi judeţene să îşi planifice eficient lucrările de construcţii pe termen de trei ani, în perioada 2026 - 2028.
Iranul respinge desfăşurarea de forţe străine în Caucazul de Sud pentru „coridorul Trump” # Economica.net
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului "coridor Trump", convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmite EFE.
Startup-urile şi inovatorii se pot înscrie până pe 10 octombrie la hackathonul EUDIS, finanţat de Comisia Europeană # Economica.net
Startup-urile şi persoanele inovatoare se pot înscrie până pe 10 octombrie la EUDIS Hackathon (ediţia de toamnă), un eveniment european de inovaţie digitală în domeniul tehnologiilor dual-use, cu aplicabilbilitate civilă şi militară, parte a programului European Defence Innovation Scheme (EUDIS), finanţat de Comisia Europeană.
Ursula von der Leyen, Mark Rutte şi câţiva lideri europeni merg luni la Washington alături Zelenski # Economica.net
Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunţat duminică că se va deplasa luni împreună cu mai mulţi lideri europeni la Casa Albă, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
Noi parcuri fotovoltaice finalizate în România. Italienii de la Alerion iau licența de exploatare comercială pentru două centrale solare în Ialomița # Economica.net
Grupul italian Alerion urmează să primească licența de exploatare comercială pentru două parcuri fotovoltaice din Bărăgan, 12 MWp în total, potrivit datelor Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
FOTO Al cincilea tren Alstom pentru ARF a plecat din fabrica din Germania către România # Economica.net
A cincea ramă Coradia Stream, cumpărată de statul român de la Alstom, se îndreaptă către România, potrivit unui vicepresedinte Alstom. Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)
Perspectivele vinului în Bulgaria: recoltă mai mică, calitate mai ridicată, preţuri în creştere # Economica.net
O recoltă de struguri de înaltă calitate este aşteptată în Bulgaria anul acesta, dar în cantităţi mici, a declarat pentru BTA preşedintele Uniunii Enologilor Bulgari, Stanimir Stoyanov. Vinurile vor fi bune, dar la preţuri mai mari, a adăugat el.
Ministerul Sănătăţii anunţă măsuri împotriva redirecţionării abuzive a pacienţilor către clinici private # Economica.net
Ministerul Sănătăţii va lansa, de la 1 septembrie, un formular online prin intermediul căruia pacienţii vor putea raporta situaţiile în care au fost redirecţionaţi abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat, a anunţat, duminică, pe Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.
Avioanele Air Canada au rămas blocate la sol din cauza unei greve. Ce a propus Guvernul canadian # Economica.net
Guvernul canadian a decis sâmbătă să intervină pentru a încerca să pună capăt unei greve a însoţitorilor de zbor ce paralizează activităţile Air Canada, principala companie aeriană a ţării, sute de zboruri fiind anulate, informează duminică AFP.
Exporturile de cereale ale României scad puternic în acest an. Piața UE devine mult mai importantă pentru noi # Economica.net
Deși am condus detașat topul exportatorilor europeni de cereale în anul comercial 2024/2025, România a livrat în primele cinci luni ale anului calendaristic mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. 41% din marfă a rămas în comunitatea europeană, în special în Italia.
Peste un sfert din totalul cheltuielilor naţionale sunt realizate de către cumpărătorii din Generaţia X – studiu # Economica.net
Consumatorii români din Generaţia X (persoanele născute între anii 1965 şi 1980) reprezintă aproximativ 27% din cheltuielile totale naţionale, ponderea fiind peste media globală, de 24%, arată cel mai recent studiu de profil, realizat de NielsenIQ, în colaborare cu World Data Lab.
Rusia a lansat 505 atacuri în regiunea Zaporojie la o zi după summitul Trump – Putin din Alaska # Economica.net
Trupele ruse au lansat în ultimele 24 de ore - la o zi după întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin - 505 atacuri împotriva a zece localităţi din regiunea Zaporojie, a informat administratorul militar al zonei, Ivan Fedorov, pe contul său de Telegram, informează duminică EFE.
Serbia: Ciocniri între manifestanţi anticorupţie şi poliţie sâmbătă, pentru a cincea zi consecutiv # Economica.net
Ciocniri între manifestanţi anticorupţie şi poliţie au avut loc din nou sâmbătă seara în Serbia, pentru a cincea zi consecutiv, cele două părţi respingând responsabilitatea pentru aceste violenţe care au intervenit după mai multe luni de mişcări anticorupţie, transmite duminică AFP.
Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe, duminică # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe situate în Transilvania şi Moldova, valabilă pe parcusul zilei de duminică.
Judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti se vor afla duminică sub Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, conform unei atenţionări emise Administraţia Naţională de Meteorologie.
Ilie Bolojan a anunţat că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă: Nu există altă soluţie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a anunţat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui "complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP.
Ce face primarul Capitalei ca în București să nu îți fure telefonul din mână precum în Londra sau Paris # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a anunțat unele măsuri privind siguranța publică în zonele aglomerate cu turiști din Capitală, unde ar fi cel mai mare risc.
