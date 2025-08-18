Val de nemulțumire la Timișoara. Studenții ies în stradă împotriva austerității

16:20

Lupta politico-urbanistică legată de sensul giratoriu care se construiește la intrarea în viitorul magazin Hornbach de pe Calea Buziașului a intrat în a doua rundă. Simonis prezintă planșe din „PUZ-ul oficial”, în timp ce Lațcău îi spune primarului de la Moșnița că nu poate controla el investițiile din Timișoara. Contrele au ajuns până acolo unde să fie anunțată întreruperea „oricărei colaborări între cele două instituții”.