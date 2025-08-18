Călin Georgescu ajunge din nou la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar - LIVE VIDEO

16:40

Peste zece zile se fac trei luni de când Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni. Ce s-a întâmplat în acest timp răstimp cu primul demnitar al țării e o uriașă și sumbră enigmă. În care eu prefer să întrevăd deja, totuși, intenția acestuia de a renunța la un mandat nelegitim. Nicușor Dan nu este omul care să poată purta povara unui uriaș abuz...