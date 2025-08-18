Browser-ul OpenAI se va baza pe motorul dezvoltat de Google
Bursa, 18 august 2025 10:30
OpenAI lucrează de zor la un browser web, care să crească popularitatea soluţiilor de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, iar acesta va folosi motorul de randare Chromium
Acum 5 minute
11:00
Agenţii de presă: Macron are convingerea că Putin nu vrea pacea, and #8221;vrea capitularea Ucrainei and #8221;. # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.
11:00
Thomas Muller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat ,dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.
11:00
Ede Molnar a ocupat locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator, din Brazilia.
Acum 30 minute
10:40
Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a acuzat luni China că 'modifică unilateral' graniţele în regiunea Asia-Pacific, considerând că Beijingul este 'tot mai agresiv', informează AFP.
Acum o oră
10:30
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs luni, la ora 3:15, în judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
10:30
10:30
Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de COVID-19 şi, totodată, a criticat compania aeriană pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale
10:30
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare
10:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia and #39;aproape imediat and #39;, excluzând posibilitatea Kievului să preia din nou controlul asupra peninsulei Crimeea anexată de Moscova în 2014 şi să intre în NATO
10:20
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă
10:20
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga
10:20
Arsenal a câştigat prima confruntare a sezonului cu Manchester United, duminică, pe Old Trafford, scor 1-0
10:20
Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rîbakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3
10:20
Formaţia Athletic Bilbao a învins FC Sevilla, scor 3-2, duminică, în prima etapă a campionatului Spaniei
10:20
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei
10:20
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati
Acum 2 ore
09:50
Biofarm, (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai mari producători de medicamente din România, anunţă că a încheiat primul semestru al anului 2025 cu o evoluţie solidă, confirmând ritmul de creştere pe care compania şi l-a propus
09:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina
09:30
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă.
09:30
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte # Bursa
Adrian Codirlaşu, CFA - Preşedinte al Asociaţiei CFA România declară: 'În condiţiile confirmării rating-ului României şi stabilirii pachetului fiscal, componenta de anticipaţii s-a majorat.
Acum 4 ore
09:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi 'suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni'
08:50
08:30
Cine mai are nevoie de tancuri când are covor roşu? La Anchorage, Putin a primit ceea ce îşi dorea de la începutul invaziei: nu victoria militară, ci reabilitarea diplomatică. A zâmbit ca pisica din and #8222;Alice în Ţara Minunilor and #8221; în timp ce Trump i-a deschis uşa limuzinei, şi în acel zâmbet era triumful: Rusia nu mai e paria, ci partener
08:20
Zelenski este deja la Washington: 'Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată' # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni
08:00
Bucharest International Air Show (BIAS) lansează luni, în cadrul unui eveniment organizat la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa 'Aurel Vlaicu', prima colecţie exclusivă de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, pe platforma instituţională ICI D|SERVICES.
07:50
Conducerea PSD se reuneşte, astăzi, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că and #8221;nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD and #8221;
07:50
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China # Bursa
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis vineri o scrisoare deschisă preşedintelui Donald Trump, cerându-i să reconsidere decizia de a permite Nvidia şi AMD să vândă Chinei cipuri avansate pentru inteligenţă artificială în schimbul a 15% din veniturile obţinute din aceste vânzări, relatează CNBC.
07:50
Ministerul Energiei a pregătit proiectul de OUG pentru înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică # Bursa
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Înfiinţarea centrului este motivată prin faptul că sectorul energetic trebuie să fie pregătit să facă faţă unor ameninţări cibernetice complexe şi în continuă evoluţie.
07:50
Zelenski este deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump: 'Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată' # Bursa
07:50
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea, conform proiecţiilor # Bursa
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
07:40
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea # Bursa
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina
07:40
Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.
07:40
Şedinţă la PSD, astăzi, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny # Bursa
07:30
Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze regulile sale digitale, ceea ce întârzie publicarea unei declaraţii comune privind un acord comercial anunţat luna trecută, a relatat duminică Financial Times.
07:30
Reuters: Samsung câştigă cotă de piaţă în SUA faţă de Apple, pe fondul succesului telefoanelor pliabile # Bursa
După mai bine de un deceniu de dominaţie a Apple pe piaţa americană a smartphone-urilor, rivalitatea cu Samsung revine în prim-plan, de această dată în jurul ecranelor pliabile
Acum 6 ore
07:00
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. 'Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii and #8221;, a afimat antrenorul.
07:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
Acum 24 ore
21:20
Donald Trump a lăudat duminică and #39;mari progrese and #39; realizate în relaţia cu Rusia pentru a face să avanseze un plan de pace în Ucraina
20:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că există un singur agresor şi acela este Rusia
20:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland
20:00
Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii
20:00
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League
19:30
Nicuşor Dan: and #8221;Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate
18:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină and #8221;un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori and #8221;
17:40
Zelenski: and #8221;Negocierile pentru pace trebuie să implice doar liderii Ucrainei, Rusiei şi SUA and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice and #8221;doar and #8221; pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite
16:10
Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din oraşul Gaza reprezintă and #8221;un nou val de genocid şi strămutare and #8221; pentru sute de mii de oameni
15:00
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului and #39;coridor Trump and #39;, convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană
14:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski
13:30
Bolojan: and #8221;Pachetul 2 şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate and #8222;dacă se cedează într-o zonă sau alta and #8221;, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă
12:30
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati
