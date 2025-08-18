Cod portocaliu de furtuni în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova/ Vânt puternic, grindină de mari dimensiuni şi izolat cantităţi de apă de peste 60 l/mp
News.ro, 18 august 2025 10:30
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, cantităţile de apă de vor depăşi 60 l/mp.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
11:00
Toţi locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă din cauza avariei majore de pe o conductă magistrală de termoficare/ Directorul Termoenergetica spune că se încearcă remedierea avariei astăzi, dar că nu poate promite acest lucru # News.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru, în condiţiile în care galeria unde se află conducta este încă inundată.
Acum 30 minute
10:40
Macron are ”convingerea intimă” că Putin nu vrea pacea, ”vrea capitularea Ucrainei”. ”Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”. Se opune ca Ucraina să fie privată de armată prin orice acord de pace # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.
Acum o oră
10:30
Cod portocaliu de furtuni în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova/ Vânt puternic, grindină de mari dimensiuni şi izolat cantităţi de apă de peste 60 l/mp # News.ro
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, cantităţile de apă de vor depăşi 60 l/mp.
10:30
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra la MNAR, sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu” # News.ro
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra vor avea loc, în perioada 3-19 septembrie, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu”.
10:30
Ede Molnar a ocupat locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator, din Brazilia.
10:20
Thomas Muller a marcat la debutul în MLS, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid - VIDEO # News.ro
Thomas Müller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat , înainte ca golul să fie anulat pe motiv de ofsaid.
10:10
„Weapons” s-a menţinut în fruntea box office-ului, încasând 25 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Vânzările de bilete pentru filmul de groază au scăzut cu doar 43% faţă de debutul său de 43 de milioane de dolari, un rezultat impresionant pentru un gen cunoscut pentru scăderea drastică după primul weekend, potrivit Variety.
10:10
Un pompier mort în Spania, în urma răsturnării unei cisterne în timpul unei intervenţii împotriva unui incendiu în Castilia şi Leon. Alţi pompieri, răniţi, Bilanţul victimelor incendiilor creşte la patru # News.ro
Un pompier a murit luptând împotriva flăcărilor care devastează de mai multe zile Spania, anunţă luni autorităţile, crescând la patru bilanţul morţilor din cauza incendiilor, relatează AFP.
Acum 2 ore
10:00
Zelenski, primit de Trump luni, la un tête-à-tête, la ora 20.00, la Casa Albă. Liderii europeni li se alătură după aceea, un format fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Negocieri privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina, relatează AFP.
09:40
Zelenski urmează să fie primit de Trump luni, la un tête-à-tête, la ora 20.00, la Casa Albă, iar liderii europeni li se alătură după aceea, un format fără precedent de la începutul invaziei ruse a Ucrainei. Negocieri privind concesii teritoriale şi garanţ # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina, relatează AFP.
09:30
Zelenski, urmează să fie primit de Trump luni, la un tête-à-tête, la ora 20.00, la Casa Albă, iar liderii europeni li se alătură după aceea, un format fără precedent de la începutul invaziei ruse a Ucrainei. Negocieri privind concesii teritoriale şi garan # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina, relatează AFP.
09:20
Neymar a suferit duminică cea mai dură înfrângere din cariera sa, după ce Santos a pierdut, scor 0-6, pe teren propriu, cu Vasco de Gama. Philippe Coutinho, care a marcat de două ori, a încercat să-şi consoleze compatriotul, dar fără succes.
Acum 4 ore
08:50
Două lungmetraje din competiţia oficială a Festivalului Internaţional de la Locarno, produse cu implicarea companiei româneşti microFILM, premiate pentru actorie # News.ro
Actriţa Katia Pascariu („Sorella di Clausura”) şi actriţele Manuela Martelli şi Ana Marija Veselčić („Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help”) au fost premiate la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno.
08:40
Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Bolojan că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget” # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fiforîl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”. ”Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi. Ca un fel de Robin Hood original, neaoş românesc”, îi transmite el premierului, după ce acesta a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri economice şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Premierul a mai susţinut că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”, estimând că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor.
08:40
Un militar din Noua Zeelandă, găsit vinovat de tentativă de spionaj de către un tribunal militar # News.ro
Un tribunal militar din Noua Zeelandă l-a găsit vinovat luni de tentativă de spionaj pe un militar, care a recunoscut că a încercat să trimită informaţii detaliate despre baze militare unei ţări străine, relatează AFP.
08:20
LaLiga: Atletico Madrid a condus cu 1-0, dar a pierdut meciul cu Espanol Barcelona, scor 1-2 # News.ro
Atlético Madrid a început La Liga cu o înfrângere, scor 2-1, la Espanol Barcelona, duminică, după ce a primit două goluri în ultimele 20 de minute.
08:10
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte/ Rata anticipată a inflaţiei a crescut / 94% dintre cei chestionaţi anticipează deprecierea leului faţă de euro # News.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (august 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 6,46%. În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 94% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, nefiind înregistrată nicio opinie privind o posibilă apreciere. De asemenea, 69% dintre participanţi, anticipează o stagnare a preşului locuinţelor în oraşe, în următoarele 12 luni, în timp ce 31% anticipează o scădere. De asemenea 69% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, iar 31% că sunt corect evaluate.
08:00
Piaţa globală a petrolului arată ”supraîncărcată”, pe fondul cererii slabe din marile economii # News.ro
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) avertizează că oferta de petrol va creşte mult mai rapid decât cererea în 2025 şi 2026, pe măsură ce OPEC+ îşi relaxează reducerile de producţie şi livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.
08:00
Jasmine Paolini s-a calificat în finală la Cincinnati, unde adversară îi va fi Iga Swiatek # News.ro
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.
07:50
OpenAI lucrează de zor la un browser web, care să crească popularitatea soluţiilor de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, iar acesta va folosi motorul de randare Chromium.
07:50
Trei oameni au murit în urma atacurilor Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv. Printre victime, un copil de doar doi ani # News.ro
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
07:40
Ministerul Energiei a pregătit proiectul de OUG pentru înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie / Salariile specialiştilor în domeniu pot ajunge în medie la 20.000 de euro brut lunar # News.ro
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Înfiinţarea centrului este motivată prin faptul că sectorul energetic trebuie să fie pregătit să facă faţă unor ameninţări cibernetice complexe şi în continuă evoluţie. În document se arată că posturile necesare pentru operaţionalizarea centrului trebuie să fie de nivelul cel mai înalt posibil, din perspectiva experienţei şi performanţei în domeniul de specialitate, pentru a putea garanta succesul operaţiunilor de securitate cibernetică. Astfel, în ceea ce priveşte câştigurile, proiectul arată că, deşi în România piaţa securităţii cibernetice este relativ tânără şi nu conţine date statistice relevante, totuşi ”informaţiile statistice generale indică salarii medii care ating valori de 4.500-5.000 euro brut lunar”, dar ”în situaţiile în care se cere înaltă calificare şi competenţe avansate, salariile reale ajung frecvent la 13.000-20.000 euro brut lunar”.
07:30
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii / Zelenski este deja la Washington. Ce a transmis # News.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seară trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
07:20
Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident naval în Nigeria, după ce o ambarcaţiune care transporta 50 de oameni către o piaţă populară din nord-vestul provinciei Sokoto s-a răsturnat duminică, a anunţat agenţia pentru situaţii de urgenţă a ţării, potrivit Reuters.
07:10
Impactul sancţiunilor asupra exporturilor energetice ruseşti de la începutul războiului din Ucraina # News.ro
De la începutul războiului din Ucraina, sancţiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbuşit, petrolul a fost redirecţionat către Asia sub plafon de preţ, iar cărbunele a dispărut complet din piaţa europeană.
Acum 6 ore
07:00
Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina din partea Occidentului # News.ro
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
06:50
Zelenski este deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump: "Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată" / Mesajul preşedintelui Ucrainei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.
06:40
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China # News.ro
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis vineri o scrisoare deschisă preşedintelui Donald Trump, cerându-i să reconsidere decizia de a permite Nvidia şi AMD să vândă Chinei cipuri avansate pentru inteligenţă artificială în schimbul a 15% din veniturile obţinute din aceste vânzări, relatează CNBC.
06:30
Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.
06:20
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea, conform proiecţiilor # News.ro
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
06:10
ACCIDENTUL DE LA 2 MAI - Curtea de Apel Constanţa, aşteptată să se pronunţe luni în dosarul lui Vlad Pascu /Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la accidentul în care doi tineri au murit / Pascu a primit 10 ani de închisoare în prima instanţă # News.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi. Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării,motivând că ”pedepsele aplicate sunt prea mari” şi bazându-şi pe faptul că Pascu a făcut un denunţ ceea ar putea duce la o diminuare a pedepsei. Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia. ”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.
06:00
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii # News.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
06:00
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie # News.ro
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată.
05:50
UE blochează o declaraţie comună privind acordul comercial cu SUA, pentru a-şi proteja regulile digitale, scrie FT # News.ro
Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze regulile sale digitale, ceea ce întârzie publicarea unei declaraţii comune privind un acord comercial anunţat luna trecută, a relatat duminică Financial Times.
05:40
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.
05:40
Samsung câştigă cotă de piaţă în SUA faţă de Apple, pe fondul succesului telefoanelor pliabile # News.ro
După mai bine de un deceniu de dominaţie a Apple pe piaţa americană a smartphone-urilor, rivalitatea cu Samsung revine în prim-plan, de această dată în jurul ecranelor pliabile, transmite Reuters.
Acum 12 ore
00:20
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Nantes, în prima etapă din campionatul Franţei.
00:20
Meciul Rapid – FCSB: Gâlcă – Nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult. Am fost prea lenţi şi câteodată am greşit şi fără presiune # News.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. “Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii”, a afimat antrenorul.
00:10
Antrenorul Elias Charalambous a declarat că FCSB a fost echipa mai bună la derbiul cu Rapid, scor 2-2, el exprimându-şi regretul pentru faptul că au fost egalaţi pe final.
00:10
Ultima dată când Volodimir Zelenski a fost în Biroul Oval, i s-a cerut brusc să plece. Cum a evoluat relaţia dintre Trump şi liderul ucrainean de la cearta din februarie # News.ro
Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.
00:00
Meciul Rapid – FCSB: Florin Tănase – O victorie scăpată printre degete. Rapid nu merita niciun punct # News.ro
Fotbaliistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Rapid, scor 2-2, că acest joc le dă încredere lui şi colegilor săi că vor creşte şi că ar fi meritat să se impună.
17 august 2025
23:50
Meciul Rapid - FCSB: Elvir Koljic - Sunt fericit că am marcat două goluri şi am ajutat echipa # News.ro
Atacantul bosniac Elvir Koljic a declarat, duminică seară, că este fericit că a reuşit să marcheze de două ori pentru Rapid în remiza obţinută în faţa campioanei FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea din Superligă.
23:40
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.
23:30
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei.
23:30
Oana Ţoiu: În corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt pentru personal tehnic şi administrativ, totalul este de 180 / Nu creşte organigrama, nu creşte presiunea asupra bugetului # News.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi administrativ, totalul fiind de 180. Ministrul a dat asigurări că nu creşte organigrama şi nu creşte presiunea asupra bugetului.
23:20
Şapte persoane au fost ucise, duminică, de atacatori înarmaţi într-o sală de biliard din Santo Domingo, în nord-vestul Ecuadorului, în mijlocul unui val de violenţe în ţară, a anunţat poliţia.
23:20
Formaţia Athletic Bilbao a învins FC Sevilla, scor 3-2, duminică, în prima etapă a campionatului Spaniei.
22:40
Tenis: Swiatek a învins-o pe Rîbakina şi este în finală la Cincinnati. Poloneza a devenit a doua jucătoare calificată la ediţia din acest an a Turneului Campioanelor # News.ro
Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rîbakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3. Ea s-a calificat în finala competiţiei din SUA, dar şi pentru Turneul Campioanelor.
22:40
Oana Ţoiu: România trebuie să intre în programul Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul Visa Waiver / Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România trebuie să intre în programul Visa Waiver pentru că nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în acest program. Ea a precizat că vrea să anunţe public progresul în momentul în care el este finalizat, arătând că au fost făcute de-a lungul timpului, în aceşti ani de zile, multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver.
22:30
Ministrul Oana Ţoiu, pe 20 septembrie, la Chicago, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump: Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026 # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.