O avertizare meteo tocmai a intrat în vigoare în București. La ce să vă așteptați în următoarele ore
HotNews.ro, 18 august 2025 10:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme instabilă pentru București valabil până diseară la ora 23.00. În acest interval, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:00
Afirmația eronată făcută de Donald Trump în pregătirea întâlnirii de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii europeni # HotNews.ro
Donald Trump a afirmat luni că peninsula Crimeea a fost „dată” Rusiei de fostul președinte american Barack Obama „fără să se tragă un foc de armă”. Afirmața sa este contrazisă de evenimentele din 2014, relatează…
11:00
Rezultatele inițiale la Bacalaureatul de toamnă sunt publicate azi. Notele, afișate pe Edu.ro / Elevii pot cere apoi să vizualizeze lucrarea pentru a decide dacă fac contestație # HotNews.ro
Rezultatele ințiale de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea august – vor fi afișate luni, 18 august, până la ora 12.00. Elevii care au susținut examenul în luna august pot vedea notele la avizierele…
11:00
Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, duminică seara, după egalul, 2-2, din derby-ul cu FC Rapid, că formația sa a scăpat victoria printre degete. „Cred eu că meritam cele trei puncte. Am scăpat victoria…
11:00
Deputatul PSD Mihai Fifor, lider al filialei Arad a partidului și fost ministru al Apărării, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că le transmite românilor și investitorilor panică, presiune și stres zilnic, în loc de…
Acum 15 minute
10:50
Noul film care s-a bucurat de un succes neașteptat la box office continuă să impresioneze # HotNews.ro
Filmul „Weapons”, un succes surprinzător la box office, și-a continuat parcursul solid în cinematografe și a reușit, sfidând toate așteptările, să se mențină pe prima poziție în clasament pentru al doilea weekend la rând, cu…
10:50
Amendă GDPR de mii de euro pentru o firmă clujeană de contabilitate, după ce a fost atacată de hackeri # HotNews.ro
O firmă românească de contabilitate a fost amendată în baza celebrului Regulament GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la compromiterea datelor personale ale mai multor persoane. Citiți mai mult pe StartupCafe.ro. Sursă…
10:50
Vârsta la care părinții ar trebui să discute cu copiii despre pubertate și efectele ei a scăzut! Noua recomandare a experților # HotNews.ro
Trecerea de la copilărie către viața adultă este o perioadă marcată de schimbări fizice și psihice foarte importante. Începerea pubertății este influențată de mulți factori printre care genetica familiei și starea nutrițională, pentru un copil…
Acum 30 minute
10:40
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 35.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și…
Acum o oră
10:30
Avertizare meteo de furtuni violente. Ce zone sunt vizate de codul galben și portocaliu # HotNews.ro
Meteorologii au emis două avertizări de vreme rea care vor fi valabile pe parcursul zilei de luni. Un cod galben de vijelii și ploi torențiale este valabil luni, 18 august, între orele 10-23, în cea…
10:30
O avertizare meteo tocmai a intrat în vigoare în București. La ce să vă așteptați în următoarele ore # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme instabilă pentru București valabil până diseară la ora 23.00. În acest interval, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros,…
10:30
[P] Eleganță în fiecare detaliu – cum alegi cel mai bun scaun de birou pentru un decor impresionant # HotNews.ro
Într-un spațiu de lucru rafinat, fiecare piesă de mobilier își lasă amprenta asupra ambianței generale, dar, mai important, influențează confortul și productivitatea. Alegerea și integrarea mobilierului în zona de lucru este o chestiune de funcționalitate,…
10:10
Cele mai eficiente opt tipuri de terapie pentru anxietate. De cât timp e nevoie pentru efecte care se mențin multă vreme # HotNews.ro
Psihoterapia are cele mai bune rezultate în tratarea anxietății, iar efectele se pot menține mai mult de zece ani. Potrivit cercetărilor, jumătate dintre persoanele care fac psihoterapie își recapătă echilibrul după aproximativ 20 de ședințe,…
Acum 2 ore
09:40
Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți în urma exploziei la fabrica din regiunea Riazan din Rusia # HotNews.ro
Bilanțul victimelor în urma unei explozii inexplicabile care a avut loc săptămâna trecută la o unitate de producție din regiunea Riazan din Rusia a crescut la cel puțin 20 de morți și 134 de persoane…
09:40
Toate avioanele unei companii aeriene importante rămân la sol din cauza grevei însoțitorilor de zbor # HotNews.ro
Flota Air Canada, alcătuită din sute de avioane, a rămas la sol luni dimineață, după ce însoțitorii de bord aflați în grevă au refuzat un ordin de întoarcere la muncă susținut de guvern și au…
09:30
Jeremy Clarkson afirmă că a alungat echipa de securitate a vicepreședintelui JD Vance cu două cuvinte # HotNews.ro
Faimosul prezentator TV britanic Jeremy Clarkson a povestit o confruntare tensionată pe care a avut-o cu un membru al echipei de securitate a vicepreședintelui american JD Vance în timpul vacanței petrecute de acesta în Marea…
Acum 4 ore
09:00
Șeful unei companii care pariază pe chatboți de companie spune că aceștia vor face relațiile reale „mult mai profunde” # HotNews.ro
Directorul Character.ai, o companie care dezvoltă chatboți ce funcționează în baza inteligenței artificiale, crede că majoritatea oamenilor vor avea „prieteni AI” în viitor, în timp ce firma sa se confruntă cu o serie de procese…
08:50
PressOne: Un fost șef Antidrog, polițist pensionar, invitat ca expert la TV și radio, și-a plagiat ambele teze de doctorat # HotNews.ro
Cătălin Țone, polițist pensionar, care în prezent este retribuit de Agenția Națională Anti-doping, aflată în subordinea Guvernului României, acum invitat constant ca expert în emisiuni TV &și radio pe tema traficului și consumului de droguri,…
08:20
Pronunţare definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Sentința finală, așteptată azi, la doi ani de la tragedia de la 2 Mai # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, care în august 2023 a intrat în plin cu mașina într-un grup de tineri care circulau pe marginea drumului, la…
08:20
Compania aeriană a Australiei a primit o amendă record pentru o măsură ilegală din timpul pandemiei # HotNews.ro
Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei și cel mai mare transportator aerian din țară, a fost amendată cu 90 milioane de dolari australieni (58,64 milioane de dolari americani) pentru concedierea ilegală a 1.800 de…
08:00
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni # HotNews.ro
Un atac aerian al armatei ruse asupra unei zone rezidențiale din Harkov a ucis trei persoane, printre care un copil mic, și a rănit alte 17, au declarat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele…
07:40
Donald Trump, mesaj fulgerător înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis luni, înaintea întâlnirii pe care o va avea cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni care s-au deplasat la Washington pentru a discuta despre negocierile de pace…
07:20
Casa Albă, anunț oficial despre întâlnirea lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski, la Washington # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington pentru întrevederea cu omologul său american Donald Trump. Liderul de la Kiev a declarat la sosirea în capitala SUA că speră ca „forța comună” a Ucrainei, a…
07:10
SuperLiga: Antrenorul FCSB, dezamăgit după remiza cu Rapid: E păcat de eforturile făcute de jucători, am pierdut 2 puncte azi # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică seara, după egalul, scor 2-2, cu FC Rapid, că formația sa a pierdut 2 puncte și îi pare rău de eforturile jucătorilor făcute timp de…
Acum 6 ore
07:00
Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro. Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin…
07:00
SuperLiga: Constantin Gâlcă, după egalul cu FCSB: Sunt mulțumit că am revenit pe final, dar ca joc nu am arătat bine # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, duminică seara, după derby-ul cu FCSB, scor 2-2, că este mulțumit de faptul că formația sa a revenit pe final și a egalat, dar nu…
07:00
Cu datorii de milioane de euro, PNL a lansat o acțiune în instanță. „Partidul nu are bani, iar Bolojan și noua conducere au decis” / Lista banilor încasați de partide în august 2025 # HotNews.ro
Acțiunea în instanță a fost deschisă de PNL recent, pe 12 august 2025. Autoritatea Electorală Permanentă a decis, în luna mai, că liberalii trebuie să returneze 14 milioane de lei, banii cheltuiți din subvenție la…
Acum 12 ore
23:20
Șefa MAE anunță când ar putea avea loc vizita preşedintelui Nicuşor Dan în SUA / Care e situația cu programul Visa Waiver # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului…
22:50
Ministrul de Externe invocă riscul unei păci în Ucraina care să fie „un semn de întrebare continuu” pentru România # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, despre negocierile pentru pace în conflictul din Ucraina că pentru ţările învecinate este foarte important să nu existe doar o pauză a conflictului şi un semn de întrebare…
22:30
Președintele Vucic al Serbiei promite un „răspuns puternic” contra manifestanților, după noile proteste anticorupție # HotNews.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică un „răspuns puternic” dat manifestanţilor anticorupţie, după cinci seri consecutive de confruntări între susţinători ai săi, poliţie şi protestatari în întreaga Serbie, relatează Agerpres. Violenţe au izbucnit la…
22:10
Atac armat într-un bar din New York, soldat cu trei morți. Care este ipoteza poliției privind cauza tragediei # HotNews.ro
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, transmite News.ro. În jurul orei 3.30, patru bărbaţi au…
Acum 24 ore
22:00
Nicuşor Dan a postat imagini din drumeţiile cu familia din ultimele zile. Invitația către români lansată de șeful statului – VIDEO # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seară un clip video cu drumeţiile sale din ultimele zile, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din…
21:40
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, o mare necunoscută la Kiev. Declarații aparent contradictorii la vârful administrației Trump # HotNews.ro
Secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff au făcut declarații contradictorii legate de rezultatele summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, alimentând incertitudinile legate de garanțiile de…
21:30
Ministrul fondurilor europene, apel către părinţi: Cei 500 de lei virați pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizați doar până la 31 august # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi cu privire la fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, el arătând că acestea mai pot fi…
21:10
Patrimoniul crește sentimentul identitar și poate aduce bani în comunitate. Este nevoie de educație în sensul conservării lui, de vizibilitate la nivel cât mai larg, asta ducând și la restaurarea corectă a imobilelor monumente istorice.…
20:50
Ritm susținut al luptelor în Donețk. O poziție atacată de 27 de ori într-o singură zi, anunță armata ucraineană # HotNews.ro
Trupele ruse şi ucrainene continuă să se confrunte în estul Ucrainei, în pofida activităţii intense pe fronturile diplomatic şi politic, informează duminică DPA, preluată de Agerpres. În total, 65 de ciocniri armate au fost înregistrate…
20:40
Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare din București. CET Progresu, oprită forțat / Cât se estimeaza remedierea situației # HotNews.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din…
20:30
CFR Cluj și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică, în Gruia, în etapa a șasea din SuperLiga. CFR Cluj – FC Botoșani 3-3 Gazdele au deschis scorul în minutul 19,…
20:20
Ce s-a întâmplat cu râsul care a fost scăpat pe străzile din Fălticeni și ce sancțiune a primit proprietarul # HotNews.ro
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după-amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea animalelor cu potenţial periculos. Animalul sălbatic i-a fost lăsat în custodie…
19:50
Actorul Terence Stamp a murit la 87 de ani. Și-a câștigat celebritatea cu rolurile din seria „Superman” # HotNews.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscila, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru media din Regatul Unit, informează agenţiile de…
19:30
Nicușor Dan anunță concluziile după videoconferința privind Ucraina. „Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente” / Ce „disponibilitate” și-a arătat România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care a participat duminică după-amiază, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a transmis într-un mesaj postat pe rețelele sociale că discuțiile au…
19:30
Putin e de acord ca SUA și Europa să ofere Ucrainei protecție de tip NATO, spune emisarul lui Trump # HotNews.ro
Vladimir Putin, președintele Rusiei, a fost de acord la summitul cu președintele Trump să permită SUA și aliaților săi europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate similară mandatului de apărare colectivă al NATO, ca…
19:10
„Interesul Rusiei e clar. Nu e clar de ce Trump promovează puternic acest interes”. Coșmarul Ucrainei înainte de întâlnirea Zelenski-Trump de la Washington # HotNews.ro
Un ofițer de informații ucrainean a declarat pentru The Economist că americanii sunt „incredibil de agresivi” în a presa Ucraina să renunțe la mai mult teritoriu. Asta generează temeri mari, în perspectiva discuțiilor de luni…
19:10
Ultima ședință a „Coaliției de Voință”, înainte de întâlnirea cu Trump: „Presiunea trebuie exercitată asupra agresorului”/ Sprijin reconfirmat pentru Kiev # HotNews.ro
Liderii din țările europene din coaliția de susținere a Ucrainei au reconfirmat sprijinul acordat Kievului pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, înainte ca o delegație europeană la înalt nivel să se deplaseze la…
18:50
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al…
18:40
Moscova acuză Ucraina că a vrut să atace o centrală nucleară. FSB susține că a interceptat drona Kievului # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de…
18:30
Şeful diplomaţiei SUA ameninţă Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a ameninţat duminică Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord asupra războiului din Ucraina, la două zile după summitul din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir…
18:20
SuperLiga: Steven Nsimba, decisiv pentru Universitatea Craiova. A întors scorul după gafele coechipierilor săi din minutul 3 # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Miercurea Ciuc, în etapa a șasea din SuperLiga. Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2 Gazdele au trecut în avantaj în minutul…
18:10
Cele mai periculoase profesii din România. Unde ne situăm în UE după numărul accidentelor de muncă # HotNews.ro
În România ultimilor 16 ani au fost aproape 70.000 de accidente de muncă, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele în care au loc cele mai multe accidente sunt construcțiile, comerțul cu amănuntul,…
18:00
Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # HotNews.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road. Directorul de produs…
18:00
Emisarul lui Trump afirmă că în Alaska s-au convenit „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina și că „rușii au făcut unele concesii” teritoriale # HotNews.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.