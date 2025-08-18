Avertizare bruscă de vreme severă în BucureștiCod galben de ploi, vijelii, ba chiar și grindină e posibilă

09:00

Există predicții care se adeveresc nu numai că într-un procent de sută la sută, ci și după ceas, exact în momentul bănuit )ori calculat), cum ar fi nebunia de trafic de pe drumurile, șoselele și […] Articolul Drumurile noastre de la București spre minivacanța de Sfânta Maria: un tablou de trafic intens și descurajant, cu zeci de mii de șoferi pe A0, A1, A2 și, desigur, DN1 apare prima dată în B365.