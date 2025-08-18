Ucraina este în pericol dacă Rusia cucereşte întregul Donbas (expert german)

08:00

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul […] The post Burnete: E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului. Bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, e cert că nu se va materializa / Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm appeared first on Financial Intelligence.