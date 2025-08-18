BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: “Are probleme”. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen

15:40

Doi spectatori au fost răniți de o roată desprinsă de la un autoturism, duminică, la o competiție de Rally Cross desfășurată în localitatea Bughea de Sus din județul Argeș. Competiţia a fost oprită. Una dintre victime a fost resuscitată după ce a suferit un stop cardio-respirator, a anunţat IPJ Argeş. Potrivit celor mai noi informaţii, […]