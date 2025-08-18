CTP îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete
PSNews.ro, 18 august 2025 11:00
Cristian Tudor Popescu are câteva sfaturi utile pentru președintele Nicușor Dan, privitor la rotația de cadre pricepute în scoaterea românilor din criza financiară anunțată e Ilie Bolojan. Acolo unde premierul vede gaura covrigului, consilierul prezidențial Radu Burnete vede marginea acestuia. Cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu pregătește revenirea din vacanță a președintelui Nicușor Dan cu câteva […]
Acum 5 minute
11:30
Un primar de comună a spart 80.000 de euro pe un festival și a acordat diplomă de excelență unui manelist penal # PSNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat 80.000 de euro pentru organizarea unui festival, într-o perioadă marcată de austeritate. La Lunca Ilvei, primăria și Consiliul Local au aprobat un buget de 400.000 de […]
11:30
PNRR – cronologia unui eşec: România pierde 7 mld. euro, după 5 ani de reforme amânate şi pomeni electorale # PSNews.ro
KLAUS IOHANNIS, fostul preşedinte care în 2020 anunţa suma de 80 mld. euro pentru reconstrucţia României prin PNRR şi fonduri nerambursabile. FLORIN CÎŢU, premierul care a semnat „pe repede înainte" angajamentele pentru PNRR, pe care însă nimeni nu şi le-a mai asumat după. În noiembrie 2020, preşedintele Klaus Iohannis anunţa triumfător că România va primi […]
11:30
Jumătate dintre bucureșteni rămân fără apă caldă. Cele 3 sectoare afectate de o avarie majoră # PSNews.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că […]
Acum 10 minute
11:20
Un Boeing a fost nevoit să aterizeze de urgență, sâmbătă, în Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele incidentului, scrie Le Figaro. Un zbor al companiei Condor, cu 273 de pasageri la bord, plecat din Corfu (Grecia) către Dusseldorf (Germania), a fost nevoit să […]
11:20
Luni, 18 august 2025, se vor afișa rezultatele examenului național de Bacalaureat, sesiunea de toamnă. Acestea sunt cele înainte de contestații. Luni, Ministerul Educației va publica, până în ora 12:00, rezultatele inițiale ale Bacalaureatului, sesiunea de toamnă. Notele vor fi disponibile pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro, dar și fizic, la fiecare centru de examinare. Fiecare candidat […]
Acum 30 minute
11:10
Ministrul Finanțelor, detalii de ultimă oră despre pachetul doi de măsuri fiscale: „Corectăm anomalii” # PSNews.ro
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Prin acest pachet, urmărim să corectăm anomalii […]
11:10
De ce noua taxă pe colete nu va avea decât impact marginal. Cât importăm de la chinezi și cât exportăm # PSNews.ro
Noua taxă de 25 de lei pe coletele mici din țările extra-comunitare, anunțată miercuri de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, readuce în atenție creșterea masivă a importurilor României din China, care, amintim, în primele 4 luni din 2025 au fost cu 32,1% mai mari comparativ cu primele 4 luni din 2024. Taxa, ce se va aplica […]
11:00
Acum o oră
10:50
UPDATE. Curtea de Apel Constanţa, care era aşteptată să se pronunţe în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, a amânat decizia pentru 21 august. Astfel, sentinţa ar putea veni la doi ani de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a […]
10:50
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski […]
10:50
METEO Cod Portocaliu de furtuni, vânt puternic și grindină uriașă. Lista zonelor afectate # PSNews.ro
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, […]
10:40
Surpriză pe piața auto: Un gigant chinez își creează propria unitate de producție în România # PSNews.ro
Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro. Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. La adresa din Timișoara se află sediul și unitatea de producție a ELBA (foto), […]
10:40
Noua lege pentru plata pensiilor va fi modificată. Banii din conturile private, plătiți în maximum 7 ani – surse # PSNews.ro
Proiectul de lege privind plata pensiilor private, cu impact pentru 9 milioane de români, nu va trece în forma prezentată inițial, după ce a stârnit discuții aprinse în societate și în mediul politic. Cel mai probabil, spun surse politice și administrative direct implicate în discuții, se vor face modificări în ceea ce privește suma ce […]
Acum 2 ore
10:20
Călin Georgescu revine la sediul poliției din Ilfov. Simpatizanții scandează: „”Bolojan, nu uita, România nu-i a ta! # PSNews.ro
Fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, revine luni la poliție pentru formalitățile legate de controlul judiciar. Ca de fiecare dată, este așteptată prezența simpatizanților săi, încă neconsolați cu ideea că idolul lor nu a reușit să ajungă primul om în stat, ba mai mult este și cercetat în mai multe dosare penale. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la […]
10:20
PSD decide azi dacă blochează ordonanța care suspendă finanțările pentru PNRR și Anghel Saligny # PSNews.ro
Conducerea PSD se reuneşte astăzi în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democrații spun că această ordonanță „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD". Patrtidul spune că va […]
10:10
Război și pace: Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu Donald Trump # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că magnatul republican ar putea încerca să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepte o înțelegere favorabilă Moscovei, informează Reuters. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der […]
10:10
Fifor îl vede pe Bolojan ca pe un „Robin Hood neaoș românesc” ce „taie de la săraci pentru a da la privilegiați” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre "hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget". Reacția fostului ministru PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că singura soluţie pentru a […]
Acum 24 ore
18:00
Incident grav la CN de Rally Cross: O roată desprinsă a lovit doi spectatori. Unul a intrat în stop cardio-respirator # PSNews.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-o mașină din competiție, lovind doi spectatori, unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. În urma accidentului, cursa automobilistică a fost oprită, transmite News.ro. ISU Argeş anunţă că […]
18:00
Liderii PSD se reunesc luni în ședința BPN. Propunerile de amendare a OUG care blochează investițiile, pe ordinea de zi # PSNews.ro
Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni, de la ora 11.00, într-o ședință hibrid a Biroului Politic Național. Întâlnirea a fost anunțată încă de joi de reprezentanții partidului, care au acuzat atunci că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR și „Anghel […]
17:50
Un român a murit de epuizare, la muncă, în Spania. Șefii lui au refuzat să cheme ambulanța # PSNews.ro
Un muncitor român, angajat ilegal într-o seră din Granada, Spania, a murit sub soarele torid. Între timp, autoritățile anchetează posibila exploatare ilegală a angajaților de către un consilier local. Un bărbat român în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce s-a simțit rău, lucrând sub soarele torid, la temperaturi ridicate, într-o seră […]
17:40
Ce face primarul Capitalei ca în București să nu îți fure telefonul din mână precum în Londra sau Paris # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a anunțat unele măsuri privind siguranța publică în zonele aglomerate cu turiști din Capitală, unde ar fi cel mai mare risc. „Ne-am mobilizat și la nivel de parcuri, am angajat pază proprie. Avem 80 de oameni astăzi în parcuri. Avem pază în parcuri. Pentru că, atunci când ne uităm […]
17:30
Dan Tanasă (AUR): România, ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul regiunii # PSNews.ro
Deputatul Dan Tanasă (AUR) declară că România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii, arătând că ţara noastră e ignorată pentru că "are conducători slabi, obedienţi, incapabili să îşi apere poporul, pentru că are un preşedinte absent, un guvern trădător şi o clasă […]
17:30
Exporturile de cereale ale României scad puternic în acest an. Piața UE devine mult mai importantă pentru noi # PSNews.ro
Deși am condus detașat topul exportatorilor europeni de cereale în anul comercial 2024/2025, România a livrat în primele cinci luni ale anului calendaristic mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. 41% din marfă a rămas în comunitatea europeană, în special în Italia. România a exportat în primele cinci luni ale anului 3,9 milioane […]
17:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm cu privire la sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, subliniind că UE sprijină Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru obținerea unei păci „juste și durabile". Oficialul european a reiterat faptul că Ucraina este un stat suveran care trebuie să-și apere integritatea teritorială, […]
17:20
Ungurii ne-au huiduit imnul, ne-au huiduit și steagul. Fanii maghiari nu s-au putut abține # PSNews.ro
România a pierdut partida cu Ungaria din Grupa B a precalificărilor Cupei Mondiale de baschet din 2027, 66-86, și va ocupa cel mai probabil locul 2 în clasament, urmând să joace în următoarea rundă, a calificărilor. Partida disputată în arena Tiszaliget City Sports Hall din Szolnok ne-a lăsat un gust amar nu numai din cauza […]
17:10
Cale ferată România-R. Moldova: Ar putea fi redeschisă legătura Fălciu – Cantemir, „nefolosită de peste 30 de ani” # PSNews.ro
Reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Poliției de Frontieră și serviciilor vamale din Romănia și Republica Moldova și-au dat întâlnire la Fălciu, informează Total Vaslui. Autoritățile din ambele țări au anunțat planuri pentru redeschiderea liniei de cale ferată și a punctului de frontieră. „Avem infrastructură feroviară, dar zace nefolosită de peste 30 de ani. Este […]
17:00
Andrew Tate, lăsat fără avansul de 180.000 de lire dat pentru un Aston Martin. De unde proveneau banii # PSNews.ro
Poliția din Devon și Cornwall a confiscat 180.000 de lire sterline de la Andrew Tate, reprezentând avansul pentru un supercar Aston Martin, după ce anchetatorii au stabilit că banii proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani. Joi, la Tribunalul Westminster Magistrates' Court, s-a aflat că influencerul britanico-american plătise avansul pentru un model special Valhalla, […]
17:00
Bolojan: Respectarea angajamentelor şi consecvenţa, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga
16:50
Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal, duble față de anul trecut # PSNews.ro
În timp ce banii trimiși în țară de românii care muncesc în străinătate sunt în scădere, muncitorii care vin din Asia să lucreze în România își întrețin familiile care au rămas în țările natale. Sumele trimise s-au triplat în ultimul timp. Muncitorii asiatici sunt tot mai căutați din cauza lipsei de personal în sectorul HoReCa […] Articolul Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal, duble față de anul trecut apare prima dată în PS News.
16:40
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România a programat investiţii a căror valoare depăşeşte capacitatea ţării şi anunţă că programele finanţate de la bugetul naţional vor fi derulate în baza unei programări multianuale, în aşa fel încât şi autorităţile locale, şi constructorii interesaţi să deruleze contracte cu acestea să poată şti care sunt bugetele pe anii […] Articolul Ilie Bolojan anunţă buget multianual pentru programele finanţate de la bugetul naţional apare prima dată în PS News.
16:40
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC. Poliţia din Valjevo ar fi folosit grenade paralizante şi gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, după ce un mic grup de persoane mascate […] Articolul Protestele în Serbia continuă. Birourile partidului de guvernământ au fost incendiate apare prima dată în PS News.
16:40
Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă # PSNews.ro
Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali. Pentru mulți călători, mâncatul în oraș rămâne o parte semnificativă a cheltuielilor de vacanță, iar creșterile se resimt la nivel general, […] Articolul Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă apare prima dată în PS News.
16:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat cum întâlnirea din Alaska a fost construită de Donald Trump și Vladimir Putin într-un mod strategic, menit să surprindă și să contrazică așteptările tuturor. Potrivit lui Dungaciu, momentul a marcat începutul unei noi etape în relațiile americano-ruse. Dungaciu spune că Trump a jucat abil, lăsând să […] Articolul Dan Dungaciu: „Trump și Putin i-au păcălit pe toți” apare prima dată în PS News.
16:20
Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # PSNews.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road. Directorul de produs al Renault Duster, Julien Ferry, a anunțat că un Duster cu capabilități mai avansate de rulare în off-road este în […] Articolul Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi apare prima dată în PS News.
16:20
AUR, un nou atac la adresa premierului. „Bolojan a îndatorat fiecare român cu 12.000 de euro” # PSNews.ro
Partidul AUR îl acuză pe Ilie Bolojan că, în perioada în care a lucrat la Finanțe, a semnat împrumuturi care au dus la creșterea datoriei publice a României, ajungând în prezent la 12.000 de euro pe cap de cetățean. Matieș susține că PNL și Bolojan sunt principalii responsabili. Deputatul AUR, Călin Matieş, atrage atenţia printr-un […] Articolul AUR, un nou atac la adresa premierului. „Bolojan a îndatorat fiecare român cu 12.000 de euro” apare prima dată în PS News.
16:10
Apare Registrul Electronic de Raportare a Infecţiilor Nosocomiale. Precizările ministrului Sănătăţii # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale nu se mai ascund şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale. Astfel, în următoarele zile, urmează să se adopte prin ordin de ministru protocoale simple şi unitare privind normele de supraveghere şi control al infecţiilor în […] Articolul Apare Registrul Electronic de Raportare a Infecţiilor Nosocomiale. Precizările ministrului Sănătăţii apare prima dată în PS News.
16:00
Cine e jurnalista care a pus întrebări incomode în Alaska? „Domnule Putin, veți mai ucide civilii?” # PSNews.ro
O jurnalistă i-a pus mai multe întrebări lui Vladimir Putin, venit în Alaska pentru a discuta cu președintele Trump despre un eventual plan de pace în războiul cu Ucraina. Ea l-a întrebat pe liderul Rusiei dacă va mai ucide civili. O jurnalistă l-a întrebat întrebat pe Vladimir Putin în Alaska dacă va înceta să ucidă […] Articolul Cine e jurnalista care a pus întrebări incomode în Alaska? „Domnule Putin, veți mai ucide civilii?” apare prima dată în PS News.
16:00
Liderul senatorilor PSD, critici la adresa lui Bolojan. „Să faci astfel de afirmaţii, absolut eronat și dăunător” # PSNews.ro
Declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul ridicat de incapacitate de plată a României au stârnit critici dure din partea PSD. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, avertizează că astfel de afirmații transmit un semnal negativ pentru economie, în condițiile în care România figurează pe primul loc în Uniunea Europeană la creștere economică în trimestrul al doilea. Într-un interviu pentru […] Articolul Liderul senatorilor PSD, critici la adresa lui Bolojan. „Să faci astfel de afirmaţii, absolut eronat și dăunător” apare prima dată în PS News.
15:50
Ministrul David promite un început de an școlar cu burse și salarii. „Gândim într-o logică de reformă” # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că misiunea sa este să pună bazele unei logici de reformă în sistem, nu doar să gestioneze austeritatea și criza fiscal-bugetară. Acesta dă asigurări că noul an școlar va începe cu salarii și burse garantate pentru personalul din educație și cercetare. Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor […] Articolul Ministrul David promite un început de an școlar cu burse și salarii. „Gândim într-o logică de reformă” apare prima dată în PS News.
15:40
Nicușor Dan, în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Imagini cu momentul în care a fost primit de stareț # PSNews.ro
Au apărut noi imagini inedite din vacanţa prezidenţială a lui Nicuşor Dan. Oamenii care au mers ieri să se roage la un schit de pe Valea Sâmbetei, unde se află şi fosta chile a lui Arsenie Boca, s-au întâlnit cu şeful statului. Nicuşor Dan a fost primit cu pâine şi sare de starețul mănăstirii. A venit […] Articolul Nicușor Dan, în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Imagini cu momentul în care a fost primit de stareț apare prima dată în PS News.
15:30
Documente sensibile legate de summit-ul Trump – Putin, uitate într-o imprimantă la un hotel din Alaska # PSNews.ro
Documentele cu ștampila Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, dezvăluie detalii până acum necunoscute și potențial sensibile despre summit-ul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul rus, Vladimir Putin, relatează presa americană. Este vorba despre opt pagini, care par să fi fost redactate de personalul american […] Articolul Documente sensibile legate de summit-ul Trump – Putin, uitate într-o imprimantă la un hotel din Alaska apare prima dată în PS News.
15:30
Coduri portocalii şi galbene de vreme severă: Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a convocat duminică o şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor de vreme severă emise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie. Şedinţa a fost condusă de secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni, din dispoziţia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. […] Articolul Coduri portocalii şi galbene de vreme severă: Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă apare prima dată în PS News.
15:20
Bolojan: Următoarele şase luni sunt foarte importante, măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor, subliniind că, după această perioadă, Guvernul trebuie să creeze condiţii pentru relansarea economică. „Următoarele şase luni sunt foarte […] Articolul Bolojan: Următoarele şase luni sunt foarte importante, măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă apare prima dată în PS News.
15:10
Reconstrucția Ucrainei costă 546.000.000.000$. În ce domenii poate să contribuie și România? # PSNews.ro
Reconstrucția Ucrainei este o întreprindere masivă, de peste 524 de miliarde de dolari (506 miliarde de euro). Este vorba de reabilitarea diverselor sectoare precum locuințele, transporturile și energia, conform ODI Global. România a fost invitată să participe la acest proces. Un expert consultat de Newsweek a explicat că România nu are voie să rateze o […] Articolul Reconstrucția Ucrainei costă 546.000.000.000$. În ce domenii poate să contribuie și România? apare prima dată în PS News.
15:00
Radu Burnete: Statul român nu riscă întârzieri la pensii și salarii, dar deficitul trebuie redus rapid # PSNews.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat sâmbătă că România nu are dificultăți de finanțare și nu există riscul ca pensiile și salariile să fie întârziate. Totuși, el a avertizat că, în lipsa unor măsuri de corecție bugetară, deficitul ar putea deveni nesustenabil în următorii ani. „Statul român nu are probleme cu banii și nici cu […] Articolul Radu Burnete: Statul român nu riscă întârzieri la pensii și salarii, dar deficitul trebuie redus rapid apare prima dată în PS News.
15:00
Bolojan: Risc de faliment foarte mare. Pregătiri pentru vânzarea de acțiuni la companii ca Aeroporturi București # PSNews.ro
Pregătirile pentru vânzarea de acțiuni minoritare la companii precum Aeroporturi București și furnizori de energie vor începe în acest an, listarea putând avea loc chiar din 2026, conform premierului Ilie Bolojan. Profit.ro a relatat anterior că pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar prevede listarea de pachete minoritare la companii de stat performante (în […] Articolul Bolojan: Risc de faliment foarte mare. Pregătiri pentru vânzarea de acțiuni la companii ca Aeroporturi București apare prima dată în PS News.
14:50
Este alertă în Europa: rețeaua electrică a UE nu mai face față presiunii. Valurile de căldură dau peste cap sistemul # PSNews.ro
Europa, lovită de noi valuri extreme de căldură cu temperaturi de peste 40°C, se confruntă cu presiuni majore asupra rețelelor electrice: cererea pentru aer condiționat explodează, în timp ce producția unor centrale, inclusiv nucleare, scade, punând în evidență vulnerabilitățile infrastructurii. Pe măsură ce Europa se confruntă cu temperaturi sufocante și o cerere crescută de energie, […] Articolul Este alertă în Europa: rețeaua electrică a UE nu mai face față presiunii. Valurile de căldură dau peste cap sistemul apare prima dată în PS News.
14:40
Merz propune ca summitul SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat sâmbătă că viitorul summit tripartit dintre președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea fi găzduit în Europa, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, relatează AFP, potrivit Agerpres. După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, președintele […] Articolul Merz propune ca summitul SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski apare prima dată în PS News.
14:30
Fostul premier Adrian Năstase ridică semne de întrebare privind rezultatele întâlnirii recente dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, sugerând că discuțiile ar fi putut viza interese strategice și economice care nu vizează conflictul din Ucraina. „Sper ca nu am avut dreptate cu postarea anterioara. Pot sa ma gandesc insa ca relatia […] Articolul Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina apare prima dată în PS News.
14:30
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov. Ce au discutat # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. La rândul lor, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov. „Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov. Ce au discutat apare prima dată în PS News.
