Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Golazo.ro, 18 august 2025 11:00
În acest weekend, adversarele lui FCSB, CFR Cluj și U Craiova au jucat în competițiile interne.
Acum 10 minute
11:30
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească” # Golazo.ro
SANTOS - VASCO DA GAMA 0-6. Neymar (33 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei.
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:40
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Un grup al suporterilor giuleșteni nu au putut introduce pe stadion un banner pe care îl pregătiseră pentru derby, la adresa lui Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele FRF.
Acum 2 ore
10:10
Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal” # Golazo.ro
Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și au discutat despre cariera și viitorul său.
10:00
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a explicat faza golului egalizator.
09:20
Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus , cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ # Golazo.ro
Metaloglobus București a acumulat un singur punct în primele șase etape ale sezonului 2025/26, egalând astfel recordul negativ pentru cel mai slab debut al unei echipe nou-promovate din ultimul deceniu.
Acum 12 ore
01:30
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de evoluția echipei.
01:10
„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) consideră că Siyabonga Ngezana (28 de ani) este principalul vinovat pentru căderea campioanei din finalul partidei: „Nu ai voie să driblezi în prelungiri!”
01:00
„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a criticat dur prestația lui Florin Tănase.
01:00
00:40
„De 11 luni mă chinui zi de zi!” Lixandru, cel mai bun jucător de la FCSB în remiza cu Rapid: „Credeați că am uitat fotbalul?” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. După foarte mult timp, Mihai Lixandru (24 de ani) a fost integralist la campioana României și a înscris un gol important: „Credeați că am uitat fotbalul?”.
00:30
„Rapid nu a creat nimic!” Charalambous vede și partea plină a paharului, după remiza din derby: „Jucătorii încep să-și intre în formă” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a explicat că jucătorii săi s-au relaxat prea devreme.
00:30
Koljic, gol cu călcâiul Atacantul Rapidului și-a explicat execuția cu FCSB: „L-am prins pe Târnovanu pe picior greșit” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Elvir Koljic (30 de ani) a marcat ambele goluri ale giuleștenilor și a explicat de ce a ales o execuție cu călcâiul la reușita de 1-2.
00:30
Rapid a smuls un punct FCSB-ului după un meci în care a dominat, dar a jucat mai prost. Se poate și așa ceva. Pentru prima dată, Elvir Koljic își justifică transferul în Giulești
00:10
00:00
Celta Vigo - Getafe 0-2. Ionuț Radu (28 de ani) a debutat, cu un eșec, în LaLiga, deși formația românului pleca din postura de favorită.
17 august 2025
23:50
Rapid fără idei, FCSB cu multe erori Concluzii după derby-ul încheiat 2-2 pe Arenă: asta e întrebarea pe care și-o pun deja mulți rapidiști # Golazo.ro
Rapid a reușit să egaleze pe final, 2-2, în derby-ul de pe Arena Națională, după ce FCSB a condus încă din minutul 7
23:00
„M-am accidentat!” FOTO. Victor Angelescu, apariție surprinzătoare înainte de Rapid - FCSB: „Asta s-a întâmplat, ca la fotbal” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid , a apărut „accidentat” la derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională.
22:50
Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă # Golazo.ro
Rapid - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani) a marcat în derby, primul său gol în Liga 1 după un an
22:30
Atmosfera de la Rapid - FCSB Întoarcerea căpitanului, scene reprobabile și boxele care au „omorât” spectacolul # Golazo.ro
Peste 25.000 de oameni au venit duminică seară pe Arena Națională pentru derby-ul Rapid - FCSB.
22:20
„Aici trebuia să vin” Andrei Cordea a marcat cu FC Botoșani și apoi a explicat de ce a semnat cu CFR Cluj # Golazo.ro
CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Andrei Cordea (26 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu vicecampioana României.
Acum 24 ore
22:00
Anestis, „înger păzitor” Grozavu și Mailat, cuvinte de laudă la adresa portarului, după prestația cu CFR # Golazo.ro
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Giannis Anestis (34 de ani) pentru prestația de la Cluj-Napoca.
22:00
De ce lipsește Șut Mijlocașul FCSB, nici pe bancă la derby-ul cu Rapid » Explicația lui Charalambous # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a explicat de ce nu l-a inclus în lot pe Adrian Șut (26 de ani).
21:50
Dinamo, cu gândul la titlu Un acționar al „câinilor” crede că echipa poate cuceri trofeul Superligii: „Ne-am întors unde merităm” # Golazo.ro
Gelu Sulugiuc, acționar al clubului Dinamo, crede că „alb-roșii” pot să se lupte pentru titlul de campioană.
21:20
„Nu rămâne nimeni cu autogolul!” Silviu Lung a explicat gafa imensă din startul partidei cu Csikszereda: „Se șterge!” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Silviu Lung (36 de ani), portarul oaspeților, a explicat ce s-a întâmplat la autogolul din minutul 3.
20:50
CFR Cluj, ratare 3 contra 1! FOTO. Louis Munteanu, altruist în cel mai nepotrivit moment » Bosec l-a făcut mare pe Anestis! # Golazo.ro
CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Gazdele au ratat ocazia de a marca al patrulea gol în minutul 86, când Louis Munteanu (23 de ani) a fost mult prea altruist, iar Antonio Bosec (27 de an) s-a făcut de râs.
20:40
„Fără jigniri!” Reacția celor de la Ceahlăul, după ce au primit 8 goluri de la Chiajna: „Este rușinos” # Golazo.ro
Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț 8-0. Nemțenii și-au cerut scuze public față de suporteri.
20:30
Hunedoara nu renunță la noul stadion Primarul insistă: „Orașul merită mai mult decât îndrăznește să ceară” # Golazo.ro
Dan Bobouțanu susține că proiectul noului stadion din Hunedoara rămâne în derulare: „Nu poate fi considerat oprit!”
20:10
„Singura frustrare” Robert Ilyeș atacă arbitrajul după înfrângerea cu U Craiova, 1-2: „Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!” # Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul gazdelor, atacă arbitrajul lui Vlad Baban, ca fiind părtinitor.
19:30
„A fost ceva cumplit!” Mirel Rădoi, după ce U Craiova a jucat 3 meciuri în 7 zile : „Am început să ne uităm strâmb unii la alții” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi, antrenorul oaspeților, și-a lăudat elevii după o săptămână terminată cu două victorii în Liga 1 și o calificare pe plan european.
19:10
Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc Decizie controversată la meciul de la Miercurea Ciuc # Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Jucătorii au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri cu semnele Ținutului Secuiesc.
18:40
Kopic s-a săturat de Perica Atacantul lui Dinamo a refuzat să joace, iar antrenorul a răbufnit: „Nu o să mai faci nimic în carieră!” # Golazo.ro
Conflict la Dinamo: Stipe Perica (30 de ani) l-a enervat la culme pe Zeljko Kopic (47 de ani). Ce i-a reproșat antrenorul croat jucătorului său, în rândurile de mai jos.
18:20
Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni # Golazo.ro
Inter Milano a refuzat oferta de 50.000.000 euro, de la Chelsea pentru Alessandro Bastoni (26 de ani).
18:00
Jorge Martin, încă un accident VIDEO. Campionul mondial din MotoGP, transportat la spital după căzătura din Austria: „Mă dor toate!” # Golazo.ro
Jorge Martin (Aprilia, 27 de ani), campionul mondial en-titre din MotoGP, a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Austriei, după ce a suferit o căzătură în turul 14.
17:30
Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova a început cum nu se poate mai rău pentru olteni, după ce Silviu Lung nu a reușit să prindă mingea pe care i-a pasat-o Stevanovic.
17:30
Bodhana Sivanandan (10 ani) a devenit cea mai tânără jucătoare de șah care învinge un mare maestru.
17:00
Richarlison, comparat cu Ronaldo Atacantul lui Tottenham a marcat superb în victoria categorică cu Burnley, în prima etapă din Premier League # Golazo.ro
Richarlison (28 de ani), atacantul celor de la Tottenham, a fost comparat cu legendarul brazilian Ronaldo Nazario (48 de ani).
16:30
Sorana Cîrstea, victorie facilă Sportiva din România a câștigat partida din calificările de la Cleveland după doar 46 de minute # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a învins-o pe Anna Frey (17 ani, 971 WTA), scor 6-1, 6-0, în primul tur de calificare pentru turneul de la Cleveland.
16:20
Barbu, Petrescu și Feșnic în Europa Trei brigăzi românești de arbitri, delegate în play-off-ul competițiilor UEFA # Golazo.ro
Arbitrul român Marian Barbu (37 de ani) va conduce meciul dintre Jagiellonia Bialystok (Polonia) și FC Dinamo City (Albania), manșa tur din play-off-ul Conference League.
16:10
Bîrligea, obiective mărețe Atacantul de la FCSB, despre sezonul european: „Vrem să depășim ceea ce am realizat anul trecut” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre obiectivele echipei în cupele europene, în acest sezon.
15:40
Mustață pierde procesul de 100.000 € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale # Golazo.ro
Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a pierdut procesul intentat împotriva ProTV.
15:30
Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid : „Avem nevoie de asta” # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Mihai Popescu (32 de ani), stoperul campioanei, a prefațat derby-ul etapei #6 din Liga 1.
15:00
Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida # Golazo.ro
Gheorghe Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din Liga 1, de-a lungul timpului, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.
14:30
Rating dezastruos la „derby-ul MAI vs. MAPN” Reacția acidă după ce meciul CS Dinamo - CSA Steaua a făcut audiență de 4 ori mai mică decât la Petrolul - Hermannstadt! # Golazo.ro
CS DINAMO - CSA STEAUA 0-0. Cel mai așteptat meci al etapei #3 din Liga 2 a produs, pe Prima Sport și Digi Sport, un rating extrem de slab.
14:10
Messi, show la revenire Gol și assist de senzație, marcă înregistrată! A fost primul meci al argentinianului după 3 săptămâni de pauză, din cauza unei accidentări # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), superstarul celor de la Inter Miami, a făcut show în partida cu LA Galaxy, scor 3-1 pentru trupa argentinianului.
13:50
Becali îl vrea pe Thiam FCSB a intrat în cursă pentru a-l aduce pe atacantul Universității Cluj # Golazo.ro
Mamadou Thiam (30 de ani) e dorit de Gigi Becali, care e gata să-i dubleze salariul de la U Cluj
13:40
Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane # Golazo.ro
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei, după ce a învins-o pe Stuttgart, scor 2-1.
13:30
Ianis Stoica n-a putut împiedica eșecul Estrela Amadora, învinsă de Benfica » Cum a jucat fotbalistul român # Golazo.ro
ESTRELA AMADORA-BENFICA 0-1. Ianis Stoica (22 de ani) a evoluat aproape 30 de minute în partida din etapa #2 a campionatului din Portugalia.
12:30
Rațiu, debut cu dreptul în noul sezon Rayo Vallecano, victorie lejeră cu Girona, în prima etapă din La Liga # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul naționalei, a fost titular și integralist în meciul Girona - Rayo Vallecano, scor 1-3, din prima etapă a noului sezon de La Liga.
12:10
„Dobre o să aibă cifre impresionante!” Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere” # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Andrei Cristea (41 de ani) și Gabriel Torje (35 de ani), foști jucători la Dinamo, au lăudat evoluțiile lui Alexandru Dobre (26 de ani).
