Copiii din familii vulnerabile vor primi și în această toamnă carduri educaționale. Banii rămași pe cardurile din 2024 mai pot fi cheltuiți până la sfârșitul lunii august | AUDIO
Europa FM, 18 august 2025 12:00
Și anul acesta, unii elevi ar putea primi bani pentru rechizite după începerea anului școlar. Cardurile educaționale pentru copiii din familii vulnerabile vor fi încărcate în perioada septembrie-octombrie, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Cei care nu au cheltuit banii alocați pentru anul școlar trecut mai pot face acest lucru până la sfârșitul lunii. […]
• • •
Acum 30 minute
12:00
Întâlnirea președintelui ucrainean și a liderilor europeni cu Donald Trump. Liderul SUA exclude posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO și susține că Zelenski ar putea opri războiul „dacă dorește” # Europa FM
Zi plină astăzi la Washington. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit în capitala Statelor Unite, unde se va întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru discuții privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Mai mulți lideri europeni îl însoțesc astăzi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a evita repetarea unui scenariu de intimidare, asemănător […]
12:00
Negocieri la Guvern în privința pensiilor speciale. Magistrații reclamă că reforma ar „demola” sistemul judiciar. Prim-ministrul vorbește despre inechitate socială | AUDIO # Europa FM
Negocieri luni dimineață, 18 august, la Guvern, pe tema pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan discută cu reprezentanții mai multor asociații ale magistraților despre modificările propuse de Guvern la legea pensiilor. Potrivit proiectului, pensiile judecătorilor și procurorilor nu vor mai depăși salariul, iar vârsta de pensionare va crește la 65 de ani. Magistrații nu sunt de […]
12:00
Trei morți și 17 oameni răniți după un atac lansat de Rusia asupra unei zone rezidențiale din Harkov | AUDIO # Europa FM
Cu doar câteva ore înainte ca preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi aliaţii săi europeni să fie primiţi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre negocierile de pace cu Rusia, Moscova continuă atacurile în Ucraina. Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkov cu o rachetă balistică. Trei persoane au murit […]
12:00
12:00
Weekend aglomerat la mare în minivacanța de Sfânta Maria. Patru bărbați și-au pierdut viața în urma înecului, iar salvamarii au intervenit pentru alte zeci de persoane | AUDIO # Europa FM
Minivacanța de Sfânta Maria a însemnat pentru litoral cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, cu un grad de ocupare de peste 95%. Potrivit specialiștilor în turism, acest record pozitiv s-a asociat însă cu ambuteiaje pe drumurile naționale, transport feroviar defectuos și imprevizibil. Cele mai solicitate stațiuni sunt Eforie Nord, Mamaia și Costinești, urmate de […]
12:00
PressOne: Un fost șef Antidrog a plagiat în proporție de peste 70% în cele două doctorate avute. Lucrările, cu 40% conținut identic, au fost prezentate la 36 de zile una după alta | AUDIO # Europa FM
Fostul șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, Cătălin Țone, are două doctorate, ambele plagiate în proporție de peste 70%, dezvăluie jurnalista Emilia Șercan care i-a analizat lucrările. Cele două titluri de doctori au fost obținute la distanță de doar 36 de zile și aproape jumătate din conținutul lor este identic. Fostul șef al Serviciului […]
Acum 24 ore
20:00
Analistul Christian Mititelu: “Rusia nu pare să facă vreo concesie. Și, în ciuda sancțiunilor, economia Rusiei rezistă” | AUDIO # Europa FM
Liderii europeni au transmis că pacea din Ucraina nu poate fi obținută în orice condiții. Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide iar Ucraina va fi cea care va lua decizii cu privire la teritoriul său. În plus, se arată într-un comunicat semnat de mai mulți lideri europeni, Rusia nu poate exercita dreptul […]
20:00
Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cu președintele american: “Putin trebuie să înceteze să mai ucidă oameni” | AUDIO # Europa FM
Garanțiile de securitate trebuie incluse în acordul de pace este condiția fermă la care – președintele ucrainean și delegația Europeană care va merge la Washington – nu vor renunța. Ursula von der Leyen: “Atâta timp cât continuă vărsarea de sânge în Ucraina, Europa va menţine presiunea economică şi diplomatică asupra Rusiei”. În plus, – a […]
20:00
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă Poliția. Victima a fost transportată la spital, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru tentativă de omor, bărbatul fiind identificat și dus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi. „La data […]
16:00
Ministerul Sănătății anunță înființarea unui Registru online pentru raportarea infecțiilor din spitale # Europa FM
Ministerul Sănătății va înființa un registru electronic de raportare a infecțiilor nosocomiale din spitale – anunță ministrul Alexandru Rogobete. În acest registru putea fi sesizate autorităților infecțiile care se înregistrează la pacienții în situații critice – în special la cei cu arsuri grave. Un astfel de registru există déjà la la Spitalul de Copii „Grigore […]
16:00
Incident neobișnuit la Fălticeni, în Suceava, unde autoritățile au dat mesaj RoAlert , sâmbătă seara, după ce un râs a scăpat din lesă și a fugit prin oraș. Animalul a fost prins după câteva ore, și – din fericire – nu au fost incidente. Stăpânul animalului venise din Iași, în vizită, la rude. Seara, au […]
16:00
Doi spectatori răniți grav la o competiție sportivă în Argeș. O roată s-a desprins dintr-un bolid și i-a lovit în plin # Europa FM
UPDATE: Poliţia Argeş anunţă că deschide dosar penal în urma accidentului de la cursa automobilistică de la Bughea de Sus. „Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să […]
16:00
Zelenski nu va merge singur să se întâlnească cu Putin. Liderii europeni se tem să nu se repete scena din Biroul Oval de la precedenta întâlnire # Europa FM
Se fac ultimele pregătiri pentru vizita pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat-o la Washington, unde se va întâlni cu președintele Donald Trump. Se pare că nu va merge singur. Mai mulți lideri europeni îi vor fi alături. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Friedrich Merz, președinții Franței și Finlandei au confirmat […]
Ieri
12:00
Reuniune a aliaților Ucrainei privind planul de pace al lui Trump. În centrul discuțiilor – garanțiile de securitate # Europa FM
Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita “coaliţie a voluntarilor” vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă. Reuniunea vine după summitul din Alaska între preşedinţii rus şi american, şi înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Această a două reuniune […]
16 august 2025
20:00
Un bărbat s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră, după ce a salvat doi copii. Salvamarii au arborat steagul roșu | VIDEO # Europa FM
Un bărbat s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec. A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale. De-altfel, baia în mare este interzisă din cauza vântului și valurilor mari. Salvamarii au arborat steagul roșu în sudul litoralului. […]
16:00
Zelenski se duce la Washington. ”Am avut o conversaţie extinsă cu preşedintele Statelor Unite” – a declarat președintele Ucrainei # Europa FM
După întâlnirea Trump-Putin, urmează discuții Trump-Zelenski. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că intenţionează să meargă luni la Washington pentru a discuta cu omologul său American. Şeful statului ucrainean a spus că ţara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA şi Rusia şi a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuţiilor în […]
16:00
Reacții după summitul din Alaska: Oficiali guvernamentali de rang înalt din Europa de Est, sceptici după declarațiile lui Putin # Europa FM
Lideri politici internaţionali au reacţionat după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care- așa cum era de așteptat – nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina. O primă reacție a venit și de la București, unde Ministra de Externe Oana Țoiu spune, într-un mesaj postat […]
16:00
Un bărbat s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră. Salvamarii au arborat steagul roșu # Europa FM
Un bărbat s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră. De-altfel, baia în mare este interzisă din cauza vântului și valurilor mari. Salvamarii au arborat steagul roșu în sudul litoralului. Bărbatul care și-a pierdut viața fusese scos la mal în stop cardiorespirator, pe plaja Daitona, din Neptun. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Bărbatul […]
16:00
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele informații arată că turistul a făcut stop cardio-respirator. Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în mai multe localităţi din șase județe ale țării # Europa FM
Un cod galben de vreme rea a fost emis vineri, 15 august, pentru mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, până la ora 17:00. Ploile torențiale sunt așteptate în șase județe, vineri după-amiază, până la ora 17:00. Se vor acumula 15 – 25 de litri de apă/metru pătrat și vor […]
20:00
Ministerul Educației reamintește părinților să folosească banii de pe cardurile educaționale primite în anul școlar 2024-2025 până pe 31 august | AUDIO # Europa FM
Ministerul Educației reamintește părinților că pot cheltui banii de pe cardurile educaționale până la sfârșitul acestei luni. E vorba de 500 de lei virați de minister pe aceste carduri, bani care pot fi folosiți pentru cumpărarea de rechizite pentru noul an școlar. Ministerul Educației precizează într-un comunicat că sumele care nu vor fi folosite până […]
20:00
Peste 8.000 de ordine de protecție emise de instanțe în primele șapte luni din 2025. În 500 dintre cazuri agresorii au fost obligați să poarte dispozitivul electronic de monitorizare | AUDIO # Europa FM
7.500 de ordine de protecție provizorii au emis polițiștii în primele șapte luni din 2025. Doar 2.900 dintre acestea au fost transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la peste 27.600 de cazuri de violență domestică, dintre care 15.390 în mediul urban. Numărul faptelor penale înregistrate […]
20:00
IGPR: 700 de persoane urmărite internațional, depistate pe teritoriul altor state în primele șapte luni ale anului | AUDIO # Europa FM
700 de persoane urmărite au fost depistate pe teritoriul altor state în primele 7 luni ale anului, în baza mandatelor emise de autoritățile judiciare române, anunță purtătorul de cuvânt al IGPR, Bogdan Ghebaur. Purtătorul de cuvânt al IGPR, Bogdan Ghebaur: „Cele mai multe persoane au fost extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și Franța” […]
20:00
Consultații gratuite pe plajă pentru turiști. În ce stațiuni sunt amplasate corturile medicale | AUDIO # Europa FM
Consultații medicale gratuite pentru turiștii care sunt zilele acestea în stațiunile din sudul litoralului. Se întâmplă în cadrul unei campanii desfășurate de Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București. Consultațiile gratuite sunt oferite de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi. Aceștia pot fi găsiți astăzi, până la ora 18:00, și mâine, între orele 9:00 și […]
20:00
Ilfov: Incendiu de vegetatie în localitatea Clinceni. Purtătorul de cuvânt ISU București-Ilfov: „Nicio casă nu au fost afectate de incendiu” # Europa FM
Câteva zeci de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din cauza incendiului de vegetație din Clinceni, județul Ilfov. A fost emis și un mesaj Ro-Alert. Nicio casă și niciun depozit nu au fost afectate de flăcări. Însă, prin amploarea incendiului, atât locuitorii, cât și casele lor au fost în pericol, spune purtătorul de cuvânt […]
20:00
Iulia Joja, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Depinde foarte mult de Europa, într-un final, rezultatul acestei întâlniri”, totodată „nu există niciun fel de așteptări concrete lansate de către Washington” | AUDIO # Europa FM
Toată planeta este cu ochii pe Alaska. Ce se va decide la întâlnirea dintre Trump și Putin? Sau, se va decide ceva? În contextul războiului din Ucraina, aceasta este prima întâlnire față în față dintre cei doi. Au mai vorbit la telefon în februarie, dar fără vreun rezultat concret. Nici acum nu se așteaptă vreo […]
20:00
Stockholm: Autoritățile cer locuitorilor să limiteze consumul de apă. Canicula a redus nivelul lacului care alimentează orașul | AUDIO # Europa FM
Autorităţile suedeze le cer locuitorilor din capitala Stockholm și din împrejurimi să economisească apa. Solicitarea vine în contextul temperaturilor record înregistrate în luna iulie. Canicula a redus cantitatea de apă din lacul care alimentează zona metropolitană a capitalei Suediei. Locuitorilor din Stockholm și din zonele înconjurătoare li s-a spus să reducă timpul petrecut la duș, […]
20:00
Neamț: Au avut loc două intervenții simultane ale Salvamont. Una dintre ele a fost pentru un bărbat care a intrat în stop cardio-respirator și nu a putut fi resuscitat | AUDIO # Europa FM
Au avut loc două intervenții simultane ale Salvamont Neamț: una dintre ele pentru un bărbat în stare foarte gravă. A fost solicitat un elicopter SMURD, dar până a ajuns de la Brașov, victima a decedat. Patru salvatori montani au plecat de urgență în Munții Stânișoarei, la 1.000 de metri altitudine, unde un bărbat de 48 […]
20:00
Geneva: Au eșuat negocierile pentru stabilirea unui tratat internațional împotriva poluării cu plastic | AUDIO # Europa FM
Semnal de alarmă pentru întreaga planetă. La Geneva, 185 de țări nu au reușit să se pună de acord asupra unui tratat internațional împotriva poluării cu plastic. În timp ce planeta produce mai mult plastic ca oricând, interesele petroliere au cântărit greu în discuții. După două săptămâni de negocieri intense, lideri din aproape 200 de […]
16:00
Ionuț Moșteanu, despre summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu se va rezolva totul cu o întâlnire” / E important ca în discuția despre pace, Ucraina și Europa să fie la masă | AUDIO # Europa FM
În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se pregătesc de o întâlnire istorică în Alaska, ministrul Apărării României, Ionuț Moșteanu, a declarat că și România ar trebui să se afle în viitor la masa negocierilor pentru pacea în Ucraina. La fel ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, numeroși lideri europeni susțin că țara atacată de […]
16:00
Sibiu: 66 de kilograme de cocaină au fost descoperite de polițiști într-o autorulotă. Drogurile au fost estimate la o valoare de 3,5 milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Cea mai mare captură de cocaină din acest an: 66 de kilograme au fost descoperite într-o autorulotă. Vehiculul a fost oprit de polițiști în județul Sibiu. Suspecții aveau o rută stabilită de transport bine pusă la punct către țări din Europa de Vest. În autorulota oprită în județul Sibiu se aflau doi cetățeni sârbi: un […]
16:00
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova merg mai departe în cupele europene. Ce adversare vor avea | AUDIO # Europa FM
Cele trei echipe din România, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, continuă traseul european după meciurile de aseară. Formația bucureșteană este singura care se poate califica în grupele Europa League. După victorie, oltenii trec în următoarea etapă din Conference League, la fel și clujenii, care își iau rămas-bun de la Europa League după înfrângerea din […]
16:00
Serbia: Violențe pe străzile din mai multe orașe. Protestatarii anti-guvern au luat cu asalt sediul acestuia. Acuzații de provocare a unui „război civil” între susținătorii puterii și manifestanți | AUDIO # Europa FM
Criza politică şi manifestaţiile care zguduie Serbia de luni de zile au degenerat în această săptămână în ciocniri între manifestanţi şi susţinători ai partidului de guvernământ al preşedintelui. Aseară au fost noi scene de violenţă. Oamenii au ieșit în stradă în 30 de oraşe. Manifestanţii au vandalizat aseară sediul Partidului Progresist Sârb (SNS, naţionalişti) de […]
16:00
Adrian Negrescu: „Din păcate, ne îndreptăm spre o recesiune”. Ce măsuri ar trebui să conțină al treilea pachet fiscal pentru o revenire economică așteptată de specialist în 2026 | AUDIO # Europa FM
Creșterea taxelor din primul pachet fiscal trebuie susținută rapid de măsuri care să reducă cheltuielile statului, de aceea este esențial ca pachetul doi de măsuri să intre cât mai repede în vigoare, spune la Europa FM consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit acestuia, una dintre cele mai bune măsuri anunțate de ministrul Nazare este renunțarea la […]
16:00
Constanța: Spectacol naval și aerian cu 3.500 de militari. Spectator: „M-au impresionat F-urile, dar și cele două fregate, Regele Ferdinand și Regina Maria” | AUDIO # Europa FM
De Sfânta Maria, marinarii militari și civili din România sărbătoresc Ziua Marinei. La Constanța, peste 3.500 de marinari militari, 20 de nave de război și 20 de aeronave românești și ale NATO au participat la cel mai grandios spectacol naval. Peste 10.000 de turiști și localnici au urmărit, de pe faleza Cazinoului, impresionanta desfășurare de […]
16:00
Ștrandul din Piatra-Neamț, închis temporar după ce probele recoltate din trei bazine au arătat că apa nu este sigură | AUDIO # Europa FM
Ștrandul din Piatra-Neamț a fost închis temporar. Decizia a fost luată de Direcția de Sănătate Publică după ce analizele probelor recoltate din cele trei bazine au arătat că apa nu este sigură pentru îmbăiere. Pietrenii care vor să-și petrecă minivacanța de Sfânta Maria la ștrand trebuie să plece spre Roman sau Târgu Neamț. La Piatra-Neamț […]
16:00
Azi, creștinii se îndreaptă către lăcașele de cult pentru una dintre cele mai importante sărbători ale anului: Adormirea Maicii Domnului. Pe lângă onomastica multor români, azi numeroase biserici și mănăstiri își sărbătoresc hramul, precum Nicula și Putna, unde pelerinii trec prin fața altarului în căutarea ocrotirii Maicii Domnului. Doctrina creștină spune că Maria, născătoarea lui […]
16:00
Peste 50 de pompieri intervin la Iași cu mai multe autospeciale şi roboţi de intervenţii pentru stingerea unui incendiu izbucnit, vineri, într-o hală cu o suprafaţă de aproximativ 600 metri pătraţi. Incendiul a izbucnit la un depozit amplasat pe Strada Trei Fântâni din municipiul Iaşi. În zonă sunt două hale, un depozit şi o hală […]
16:00
Clubul de fotbal FC Valencia interzice consumul de semințe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla. Motivul invocat de acesta | AUDIO # Europa FM
Fără semințe pe stadion, nu în România, ci în Valencia. Este decizia clublui spaniol de fotbal FC Valencia conform unui comunicat publicat vineri. Clubul spaniol de fotbal FC Valencia anunță că nu va mai permite consumul de semințe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla. Cum motivează clubul decizia: „pentru a asigura sănătatea în tribune”. „Aruncarea […]
16:00
Sibiu: Artizani din toată țara transformă Piața Huet într-o adevărată expoziție de obiecte realizate manual, în perioada 15–17 august | AUDIO # Europa FM
Zeci de artizani din toată țara se strâng în zilele de 15-17 august în centrul istoric al Sibiului. Ei sunt gata să cucerească vizitatorii cu fel de fel de obiecte unicat, realizate manual. Creatorii au transformat Piața Huet din centrul istoric al orașului într-o adevărată expoziție de obiecte realizate manual. Peste 50 de artizani din […]
12:00
Pachetul doi de măsuri fiscale. Proprietarii de locuințe închiriate pe termen scurt vor trebui să utilizeze casa de marcat și să emită bon fiscal / CASS mai mare pentru cei care câștigă din activități independente | AUDIO # Europa FM
Noile taxe din pachetul doi de măsuri fiscale de reducere a deficitului bugetar. Ministerul de Finanțe a publicat joi seară proiectul de lege. Crește CASS la veniturile din activități independente. Vor fi impozite mai mari pe câștigurile din bursă. Proiectul cuprinde reguli noi pentru cei care obțin venituri din închirierea în sistem booking sau airbnb: […]
12:00
Ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei. Bolojan: „„Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței”. Moșteanu: „În 2027 România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din Europa” | VIDEO # Europa FM
Ziua Marinei Române este sărbătorită cu ceremonii militare în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan, dar și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, sunt prezenți la ceremoniile organizate la malul mării. Președintele Dan nu va merge însă la aceste ceremonii. Premierul Ilie Bolojan: „Îi asigur pe comandanții Forțelor Noastre Navale de sprijinul Guvernului […]
12:00
Întâlnire istorică astăzi, în Alaska. Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta soarta Ucrainei | AUDIO # Europa FM
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc astăzi în Alaska. Întâlnirea are mize mari pentru Ucraina, Europa şi pentru cei doi lideri. Aceasta va avea loc diseară la ora 22:30, ora României, și vine pe fondul îngrijorărilor că soarta teritoriilor ucrainene s-ar putea decide fără reprezentanții Kievului la masă. Preşedintele american Donald Trump spunea ieri […]
12:00
Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Marinei, transmis de Cristian Diaconescu: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică. Vom continua să valorificăm acest statut” | VIDEO # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri, 15 august 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Mesajul a fost prezentat de către Cristian Diaconescu, Consilier Prezidențial – Departamentul Securității Naționale, coordonatorul Cancelariei Președintelui României, în cadrul festivităților desfășurate la Comandamentul Flotei din Constanța. Peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 […]
14 august 2025
20:00
Hunedoara: Recompensă de peste 29.000 de lei pentru un bărbat care a descoperit un tezaur de monede romane de argint | AUDIO # Europa FM
Premieră în județul Hunedoara: un bărbat care a descoperit și predat Direcției pentru Cultură un tezaur de monede romane de argint a primit, din partea autorităților județene, peste 29.000 de lei. Potrivit legii, în astfel de cazuri, recompensa este de 30 la sută din valoarea tezaurului descoperit. În urmă cu doi ani, un bărbat din […]
20:00
Ministrul Dezvoltării, explicații despre investițiile prin PNRR. Rămân în grafic proiectele care au deja șantiere deschise. Se suspendă cele al căror progres fizic e sub 30% | AUDIO # Europa FM
După proiectele din programul „Anghel Saligny”, guvernul vrea să suspende și proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. E vorba de proiectele unde nu s-au început efectiv lucrările. Ordonanța de urgență care prevede aceste lucruri a fost în primă lectură în ședința de guvern de astăzi. De ce se vrea acest lucru? Iată explicația […]
20:00
Cum vor fi acordate despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. Raed Arafat a transmis care sunt criteriile | AUDIO # Europa FM
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit criteriile în funcție de care vor fi acordate despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din județele Suceava și Neamț. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că săptămâna viitoare va fi elaborată hotărârea de guvern necesară aplicării lor, iar aceste criterii se vor aplica de acum înainte oricând […]
20:00
Peste 500 de școli vor fi arondate altor unități de învățământ mai mari. Ce reguli se schimbă pentru acestea | AUDIO # Europa FM
Schimbări majore în învățământul românesc: peste 500 de școli își pierd statutul juridic și devin structuri arondate altor unități mai mari. Ministerul Educației spune că măsura nu presupune închiderea fizică a acestor școli, dar vine cu modificări importante în organizare. Ministerul Educației a anunțat că 507 unități de învățământ vor fi reorganizate începând cu următorul […]
20:00
București: Polițiștii au reținut trei suspecți în cazul jafului de aproape 20.000 de euro, comis în luna aprilie, în Sectorul 2 | AUDIO # Europa FM
După aproape patru luni, polițiștii din Capitală sunt pe cale să finalizeze cercetările la un jaf de proporții. Este vorba de furtul unui seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate. Polițiștii au reținut trei dintre presupușii autori, iar unul este în continuare căutat. Jaful a avut loc în luna […]
20:00
Timiș: Acuzații de malpraxis la Maternitatea Bega, după moartea unei mame de 17 ani. Mama victimei: „Nu i-au făcut niciun eco” | AUDIO # Europa FM
Acuzații de malpraxis după ce o mamă, în vârstă de 17 ani, din județul Timiș, a murit imediat după ce a născut. Rudele ei spun că medicii sunt vinovați pentru că nu au avut grijă de ea. Doctorii spun însă că adolescenta a primit tratamentul și toată atenția necesară, dar trupul firav al proaspetei mămici, […]
