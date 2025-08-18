“E decepţie!” Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: “Super-fotbalist”

17:10

Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri la FCSB. Atacantul de 30 de ani le-a comunicat şefilor de la U Cluj faptul că vrea să plece de la echipă. Gigi Becali a anunţat, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, faptul că vrea să transfere un […]