Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă

Cotidianul de Hunedoara, 18 august 2025 12:00

Zeci de mii de bucureșteni ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă. [...] The post Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
12:30
Nicușor Dan, după/din vacanță: o veste bună Cotidianul de Hunedoara
Probabil revenit din vacanță, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe FB în care le vorbește românilor despre o veste bună [...] The post Nicușor Dan, după/din vacanță: o veste bună appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:10
De excepție: Percheziții în sediul IPJ Cotidianul de Hunedoara
Statutul de polițist nu te scapă de percheziții. Este mesajul pe care parcă vor să-l dea procurorii [...] The post De excepție: Percheziții în sediul IPJ appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă Cotidianul de Hunedoara
Zeci de mii de bucureșteni ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă. [...] The post Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:50
Actorul Jean Reno, emoționat despre Emma Cotidianul de Hunedoara
„Găsesc femeile mai interesante decât bărbații”, mărturisește Jean Reno. Starul spune că impulsul creativ îi vine prin imagini feminine. [...] The post Actorul Jean Reno, emoționat despre Emma appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vlad Pascu mai așteaptă Cotidianul de Hunedoara
Vlad Pascu mai are de așteptat decizia de la Curtea de Apel Constanța în dosarul în care e acuzat că a omorât doi tineri. Instanța [...] The post Vlad Pascu mai așteaptă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:00
Grindină și ploi puternice peste România Cotidianul de Hunedoara
De la zăduf la grindină și averse. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu și una Cod Galben de grindină și ploi. Vezi zonele afectate [...] The post Grindină și ploi puternice peste România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:20
Fifor, către Bolojan: barda e pentru ticăloși Cotidianul de Hunedoara
Mihai Fifor îi transmite un mesaj destul de interesant premierului Ilie Bolojan pe care il acuză că (...) [...] The post Fifor, către Bolojan: barda e pentru ticăloși appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Unde faci revizia periodică în Timișoara Cotidianul de Hunedoara
Dacă vrei să-ți întreții mașina corect și să eviți cheltuielile inutile, programează-ți chiar acum o revizie auto periodică la [...] The post Unde faci revizia periodică în Timișoara appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Val de pensionări printre judecătorii din Banat Cotidianul de Hunedoara
Nu mai puțin de 43 de judecători de la instanţe de pe raza Curţii de Apel Timişoara (CAT) îndeplinesc condiţiile de pensionare [...] The post Val de pensionări printre judecătorii din Banat appeared first on Cotidianul RO.
08:40
 România, la un pas de pragul critic al datoriei    Cotidianul de Hunedoara
Comparativ cu 2024, când împrumuturile totale au atins 252 miliarde lei, anul 2025 se conturează ca un nou record, [...] The post  România, la un pas de pragul critic al datoriei    appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Examenul președintelui Cotidianul de Hunedoara
Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Examenul președintelui appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:20
Două cutremure în 24 de ore în România Cotidianul de Hunedoara
Două cutremur au avut loc în România in mai puțin de 24 de ore. Cele două mișcări telurice s-au produs în zona (...) [...] The post Două cutremure în 24 de ore în România appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Rapid- FCSB meci de meci Cotidianul de Hunedoara
A fost spectacol pe Arena Națională. Meciul dintre Rapid și FCSB a fost unul surprinzător cu un final puțin așteptat după (...) [...] The post Rapid- FCSB meci de meci appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Programul întâlnirii lui Trump cu Zelenski și liderii UE Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, de luni, va dura o oră și va fi urmată de [...] The post Programul întâlnirii lui Trump cu Zelenski și liderii UE appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Triciclul electric cu benă basculantă, tot mai popular Cotidianul de Hunedoara
Eficiența, economia și sustenabilitatea sunt adevărate atuu-uri dacă ai ești implicat în agricultură, comerț sau gestionarea gospodăriilor. [...] The post Triciclul electric cu benă basculantă, tot mai popular appeared first on Cotidianul RO.
07:00
O zodie va fi, ca de obicei, în vârf! Ești tu aceea? Cotidianul de Hunedoara
Gândește-te la educație și la îmbunătățirea propriei culturi. Arătă bune maniere, nu abilități insistente. [...] The post O zodie va fi, ca de obicei, în vârf! Ești tu aceea? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:20
Oana Țoiu despre Visa Waiver: suntem într-un loc mult mai bun Cotidianul de Hunedoara
Ministra de Externe face declarații legate de Visa Waver pentru români dar nu se abține de la niște înțepături la adresa unor politicieni [...] The post Oana Țoiu despre Visa Waiver: suntem într-un loc mult mai bun appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cine manipulează? Jandarmeria sau Academia? Sau amîndouă! Cotidianul de Hunedoara
Am rămas în urmă și chiar dator cu un subiect care cere o clarificare. Subiectul în cauză s-a născut și din două neînțelegeri. [...] The post Cine manipulează? Jandarmeria sau Academia? Sau amîndouă! appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cele mai apreciate cadouri cu perle – Cerceii în topul preferințelor Cotidianul de Hunedoara
Într-o lume a cadourilor grăbite, cerceii cu perle reamintesc că frumusețea adevărată este cea care durează. [...] The post Cele mai apreciate cadouri cu perle – Cerceii în topul preferințelor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:20
Vremea severă din țară și prognoza meteorologilor Cotidianul de Hunedoara
În  județele aflate sub cod de vreme severă, cu ploi torențiale, vânt puternic  [...] The post Vremea severă din țară și prognoza meteorologilor appeared first on Cotidianul RO.
21:20
CFR Cluj, ținută în șah de FC Botoșani Cotidianul de Hunedoara
CFR Cluj a terminat la egalitate cu FC Botoșani [...] The post CFR Cluj, ținută în șah de FC Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Von der Leyen salută propunerea lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, [...] The post Von der Leyen salută propunerea lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Nicușor Dan trage concluziile. Să continuăm presiunea asupra Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan  a participat duminică, prin videoconferință, [...] The post Nicușor Dan trage concluziile. Să continuăm presiunea asupra Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Proteste anticorupție în Serbia Cotidianul de Hunedoara
Președintele sârb Aleksandar Vucic [...] The post Proteste anticorupție în Serbia appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Economist. Anunți lucruri catastrofale cu un singurul motiv Cotidianul de Hunedoara
Declarațiile premierului Ilie Bolojan au [...] The post Economist. Anunți lucruri catastrofale cu un singurul motiv appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Senator PSD. Hazardată declarația premierului Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Daniel Zamfir se arată nemulțumit [...] The post Senator PSD. Hazardată declarația premierului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Scoțienii și-au pierdut fair-play-ul! Cum l-au descris pe Gigi Becali Cotidianul de Hunedoara
Joi are loc turul play-off-ului de calificare în noul [...] The post Scoțienii și-au pierdut fair-play-ul! Cum l-au descris pe Gigi Becali appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Răniți în Argeș. Autoturism înscris în compeție a rămas fără roată Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub supravegherea [...] The post Răniți în Argeș. Autoturism înscris în compeție a rămas fără roată appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un italian la echipa națională! Lucescu, pregătit de o surpriză de proporții Cotidianul de Hunedoara
În septembrie echipa națională are programate [...] The post Un italian la echipa națională! Lucescu, pregătit de o surpriză de proporții appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Scandal în Dâmbovița, potolit cu focuri de avertisment Cotidianul de Hunedoara
Zece bărbați au fost reținuți după un scandal [...] The post Scandal în Dâmbovița, potolit cu focuri de avertisment appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Președintele coboară greu de la munte. Nicușor Dan, în imagini Cotidianul de Hunedoara
Aflat pe Vale Sâmbetei Preşedintele României [...] The post Președintele coboară greu de la munte. Nicușor Dan, în imagini appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ursula von der Leyen îl însoțește pe Zelenski la Casa Albă Cotidianul de Hunedoara
Ursula von der Leyen îl însoțește  luni pe Volodimir Zelenski [...] The post Ursula von der Leyen îl însoțește pe Zelenski la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Deputat PNL. Polonia, stat vecin cu Ucraina, a participat, noi nu Cotidianul de Hunedoara
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, membru al Comisiei [...] The post Deputat PNL. Polonia, stat vecin cu Ucraina, a participat, noi nu appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ticăie ceasul în educație. Ministrul David, noi promisiuni Cotidianul de Hunedoara
Profesorii au ieșit în stradă și se țin de revendicările lor, amenință [...] The post Ticăie ceasul în educație. Ministrul David, noi promisiuni appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Cum a crescut Putin brusc pentru întâlnirea cu Trump Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea  din Alaska dintre Donald Trump [...] The post Cum a crescut Putin brusc pentru întâlnirea cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
12:00
Chiar nu mai sunt bani pentru plata salariilor? Ce se întâmplă? Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea comentează [...] The post Chiar nu mai sunt bani pentru plata salariilor? Ce se întâmplă? appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Bolojan anunță noi măsuri. Nu există altă soluție Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video [...] The post Bolojan anunță noi măsuri. Nu există altă soluție appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Cod portocaliu de averse, grindină și vânt puternic Cotidianul de Hunedoara
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) [...] The post Cod portocaliu de averse, grindină și vânt puternic appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Guvernator BNR, despre incapacitatea de plată. Nu avem încotro Cotidianul de Hunedoara
Dar nu avem încotro, după ce ani în șir România [...] The post Guvernator BNR, despre incapacitatea de plată. Nu avem încotro appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Documente secrete după întâlnirea Putin-Trump, găsite în imprimantă Cotidianul de Hunedoara
Circa opt pagini de documente cu [...] The post Documente secrete după întâlnirea Putin-Trump, găsite în imprimantă appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Zelenski. Refuzul Moscovei „complică situaţia” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski [...] The post Zelenski. Refuzul Moscovei „complică situaţia” appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Sorana Cîrstea, în ultimul tur al calificărilor Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea [...] The post Sorana Cîrstea, în ultimul tur al calificărilor appeared first on Cotidianul RO.
08:40
CSM București a câștigat turneul Cotidianul de Hunedoara
CSM București a câștigat turneul feminin de [...] The post CSM București a câștigat turneul appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Tratat de pace european Cotidianul de Hunedoara
După Alaska, vor urma discuții pentru definitivarea condițiilor de asigurare a protecției militarea a Ucrainei împotriva Rusiei. [...] The post Tratat de pace european appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Mihai Rotaru îl pune la zid pe Gigi Becali: E un om rău, vrea să se califice doar FCSB Cotidianul de Hunedoara
Toate cele trei echipe românești care au evoluat în turul 3 [...] The post Mihai Rotaru îl pune la zid pe Gigi Becali: E un om rău, vrea să se califice doar FCSB appeared first on Cotidianul RO.
16 august 2025
21:00
Putin își diminuează pretențiile. Ce revendică Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska [...] The post Putin își diminuează pretențiile. Ce revendică appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Premierul, acuzat că a fentat CV-ul Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan n-ar fi absolvit programul [...] The post Premierul, acuzat că a fentat CV-ul appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Nicușor Dan își întrerupe concediul Cotidianul de Hunedoara
Este a  două reuniune de săptămâna aceasta [...] The post Nicușor Dan își întrerupe concediul appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Migranți, depistați într-un microbuz de Calafat Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului [...] The post Migranți, depistați într-un microbuz de Calafat appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Ce are dempărțit fiica Elenei Lasconi cu ministrul Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Fiica Elenei Lasconi a recționat [...] The post Ce are dempărțit fiica Elenei Lasconi cu ministrul Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
