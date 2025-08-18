Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă
Cotidianul de Hunedoara, 18 august 2025 12:00
Zeci de mii de bucureșteni ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:30
Probabil revenit din vacanță, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe FB în care le vorbește românilor despre o veste bună
Acum 30 minute
12:10
Statutul de polițist nu te scapă de percheziții. Este mesajul pe care parcă vor să-l dea procurorii
12:00
Acum o oră
11:50
„Găsesc femeile mai interesante decât bărbații", mărturisește Jean Reno. Starul spune că impulsul creativ îi vine prin imagini feminine.
11:30
Vlad Pascu mai are de așteptat decizia de la Curtea de Apel Constanța în dosarul în care e acuzat că a omorât doi tineri. Instanța
Acum 2 ore
11:00
De la zăduf la grindină și averse. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu și una Cod Galben de grindină și ploi. Vezi zonele afectate
Acum 4 ore
10:20
Mihai Fifor îi transmite un mesaj destul de interesant premierului Ilie Bolojan pe care il acuză că (...)
09:20
Dacă vrei să-ți întreții mașina corect și să eviți cheltuielile inutile, programează-ți chiar acum o revizie auto periodică la
09:20
Nu mai puțin de 43 de judecători de la instanţe de pe raza Curţii de Apel Timişoara (CAT) îndeplinesc condiţiile de pensionare
08:40
Comparativ cu 2024, când împrumuturile totale au atins 252 miliarde lei, anul 2025 se conturează ca un nou record,
08:30
Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic
Acum 6 ore
08:20
Două cutremur au avut loc în România in mai puțin de 24 de ore. Cele două mișcări telurice s-au produs în zona (...)
07:50
A fost spectacol pe Arena Națională. Meciul dintre Rapid și FCSB a fost unul surprinzător cu un final puțin așteptat după (...)
07:20
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, de luni, va dura o oră și va fi urmată de
07:20
Eficiența, economia și sustenabilitatea sunt adevărate atuu-uri dacă ai ești implicat în agricultură, comerț sau gestionarea gospodăriilor.
07:00
Gândește-te la educație și la îmbunătățirea propriei culturi. Arătă bune maniere, nu abilități insistente.
Acum 8 ore
06:20
Ministra de Externe face declarații legate de Visa Waver pentru români dar nu se abține de la niște înțepături la adresa unor politicieni
06:10
Am rămas în urmă și chiar dator cu un subiect care cere o clarificare. Subiectul în cauză s-a născut și din două neînțelegeri.
06:10
Într-o lume a cadourilor grăbite, cerceii cu perle reamintesc că frumusețea adevărată este cea care durează.
Acum 24 ore
21:20
În județele aflate sub cod de vreme severă, cu ploi torențiale, vânt puternic
21:20
CFR Cluj a terminat la egalitate cu FC Botoșani
20:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
20:00
Nicușor Dan a participat duminică, prin videoconferință,
19:30
Președintele sârb Aleksandar Vucic
18:40
Declarațiile premierului Ilie Bolojan au
18:00
Daniel Zamfir se arată nemulțumit
17:50
Joi are loc turul play-off-ului de calificare în noul
17:10
Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub supravegherea
16:40
Un italian la echipa națională! Lucescu, pregătit de o surpriză de proporții # Cotidianul de Hunedoara
În septembrie echipa națională are programate
16:20
Zece bărbați au fost reținuți după un scandal
15:40
Aflat pe Vale Sâmbetei Preşedintele României
15:00
Ursula von der Leyen îl însoțește luni pe Volodimir Zelenski
14:10
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, membru al Comisiei
13:10
Profesorii au ieșit în stradă și se țin de revendicările lor, amenință
12:30
Întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump
Ieri
12:00
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea comentează
11:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video
11:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
10:30
Dar nu avem încotro, după ce ani în șir România
10:00
Circa opt pagini de documente cu
09:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
09:00
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea
08:40
CSM București a câștigat turneul feminin de
08:10
După Alaska, vor urma discuții pentru definitivarea condițiilor de asigurare a protecției militarea a Ucrainei împotriva Rusiei.
08:10
Mihai Rotaru îl pune la zid pe Gigi Becali: E un om rău, vrea să se califice doar FCSB # Cotidianul de Hunedoara
Toate cele trei echipe românești care au evoluat în turul 3
16 august 2025
21:00
Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska
20:40
Ilie Bolojan n-ar fi absolvit programul
20:10
Este a două reuniune de săptămâna aceasta
19:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului
18:40
Fiica Elenei Lasconi a recționat
