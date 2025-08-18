Calvar la întoarcerea din minivacanța de Sfânta Maria! Sute de turiști blocați, o persoană decedată, pagube uriașe și sancțiuni drastice pentru șoferi

11:00

Roșiile bine coapte sunt vedetele sezonului, iar dacă aveți câteva în cămară și nu știți ce să faceți cu ele, vă propunem o rețetă simplă și extrem de apreciată la mesele în familie. Este genul de salată care nu lipsește de la nicio adunare și care, de cele mai multe ori, dispare prima din farfurii.