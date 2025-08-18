Trei televiziunil din Grupul Clever, în topul audienţelor din România
Trei televiziunil din Grupul Clever, în topul audienţelor din România
Atac armat într-un bar din Brooklyn. Trei persoane au murit şi opt au fost rănite
Trei televiziunil din Grupul Clever, în topul audienţelor din România
Dominic Fritz: Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poţi să tai ceva ce nu există
Ministrul Afacerilor Externe, despre ridicarea vizelor pentru SUA: Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele
Nicuşor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: România s-a oferit să contribuie la garanţii solide de securitate pentru Ucraina
Cum a evoluat relaţia dintre Trump şi Zelenski de la cearta din februarie
UE blochează o declaraţie comună privind acordul comercial cu SUA, pentru a-şi proteja regulile digitale
Zelenski este deja la Washington şi va fi primit de Donald Trump la ora 20.00, la Casa Albă
Şedinţă în PSD. Se discută poziţionarea partidului în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny
Şedinţă în PSD pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny
Bolojan, despre noile măsuri: Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost
Oana Ţoiu: Vizita preşedintelui în SUA va avea loc, cel mai probabil, în primul trimestru al lui 2026
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii
Zelenski este deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump: "Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată"
Prima TV şi Cinemaraton, în topul preferinţelor telespectatorilor!
Melania Trump i-a transmis o scrisoare misterioasă lui Vladimir Putin, prin intermediul soţului său
Zelenski, după convorbirea cu Trump: ”Am avut o discuţie lungă şi substanţială”. Luni va merge la Washington pentru a discuta cu Donald Trump
Summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără vreun rezultat concret privind Ucraina / Donald Trump: „Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord” / Reacţii de la Moscova
Summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără vreun rezultat concret privind Ucraina / Donald Trump: „Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”
Fitch a menţinut ratingul României / Ministerul Finanţelor: Decizia reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României
Vremea în mini-vacanţa de Sfânta Mărie. Soare pe litoral
Indicaţiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska - există în avans ceea ce Putin îi va spune lui Trump
A început discuţia dintre Trump şi Putin în vederea unui acord care ar putea opri Războiul din Ucraina. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei
VIDEO. Trump şi Putin au dat mâna în Alaska, înaintea summitului privind Războiul din Ucraina. Trump l-a aplaudat la coborârea din avion
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord
Putin l-a trimis pe preşedintele Dumei să se întâlnească la Phenian cu Kim Jong Un
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Toţi ochii sunt aţintiţi spre Alaska
Peste 3.500 de militari, la Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă
Protestele continuă în Serbia. Manifestanţii au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad
WhatsApp introduce conferinţele video programate
Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga
VIDEO. Stadiul lucrărilor pe secţiunea Tigveni - Curtea de Argeş se apropie de 77%
Hackerii au furat mii de documente de identitate din baza de date a hotelurilor din Italia şi acum le vând pe dark web
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească 4,7 milioane lei pentru suma încasată din chirii
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 3-1 cu FC Drita, campioana din Kosovo
Noile taxe din pachetul 2: Proprietarii cu venituri din chirii pe termen scurt, obligaţi să utilizeze aparate de marcat şi să emită bon fiscal / Creşte CASS la veniturile din activităţi independente şi impozitul pe câştigurile pe bursă
Proiectul care modifică pensiile magistraţilor, publicat în dezbatere publică. Principalele schimbări / Judecătorii CCR, exceptaţi
Atenţionare de călătorie pentru Grecia: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Criterii pentru despăgubirea sinistraţilor - Sume mai mici pentru cei fără asigurare şi autorizaţie de construire
Ministrul Mediului vrea simplificarea împuşcării animalelor sălbatice care sunt un pericol pentru oameni
Ministerul Educaţiei anunţă desfiinţarea a peste 500 de şcoli. Ele vor fi arondate altor unităţi de învăţământ
Proiectele PNRR care nu au ordin de începere a lucrărilor ar putea fi suspendate
Seară europeană cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show
Mai mulţi bani europeni pentru cabinetele medicilor de familie
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi la naţională. Care este motivul
Summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă
