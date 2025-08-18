AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România

17:40

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a … Articolul Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea. Fără sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România apare prima dată în Main News.