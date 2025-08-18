FOTO / Monica Anghel face DEZVĂLUIRI din relația cu soțul său. ”Evident că și eu răspund cu aceeași monedă”
Gândul, 18 august 2025 12:40
Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a făcut dezvăluiri despre partenerul său de viață și despre relația cu acesta. Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală din România. Vedeta are o carieră de invidiat. În plan personal, Monica Anghel este căsătorită în prezent cu […]
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt # Gândul
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Atrasă de prețul mult mai mic, a adăugat produsul în coș, apoi a efectuat plata online. Totuși, surpriza a fost mare când a ajuns pachetul și l-a deschis. Iată ce primise, de fapt! Surpriza […]
Momentul în care motorul unui avion Boeing ia FOC în timpul zborului: „Eram convinsă că s-a terminat”. Aeronava a aterizat de urgență # Gândul
O aeronavă Boeing, cu 273 de pasageri la bord, s-a aflat la un pas de tragedie, sâmbătă, în Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. Autoritățile au derulat o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului, transmite Le Figaro, citat de Mediafax. Avionul Boeing 757-300 al companiei Condor, a decolat sâmbătă din Corfu, Grecia, […]
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch și-a cerut scuze și a retras la nivel global o reclamă considerată rasistă, în care un model asiatic făcea gestul „ochilor oblici”. Campania a fost intens criticată pe rețelele sociale chineze, generând apeluri la boicot împotriva Swatch și a mărcilor sale asociate, printre care Longines, Tissot și Blancpain, potrivit The […]
Botezul este un moment unic în viața unei familii, iar organizarea evenimentului presupune atenție la fiecare detaliu. În 2025, tendințele în materie de tematici pentru botez îmbină eleganța clasică cu elemente moderne și personalizate, astfel încât fiecare petrecere să reflecte stilul și personalitatea părinților, dar și povestea copilului. Alegerea unei teme nu este doar o […]
PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați # Gândul
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea efectuează, luni, mai multe percheziții vizând suspiciuni de corupție în rândul polițiștilor rutieri. Ancheta vizează modul în care mai mulți agenți și-ar fi exercitat atribuțiile privind introducerea în sistemul informatic a mențiunilor referitoare la perioadele de suspendare a dreptului de a conduce. În cadrul operațiunii, au fost puse […]
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei” # Gândul
Staţiunea Băile Herculane, frecventată odinioară de împăraţi pentru apele sale sulfuroase, a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, iar în prezent are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz, transmite AFP. Potrivit AFP, nişte arhitecţi tineri vor să readucă la viaţă staţiunea Băile Herculane. „Am fost uimită de frumuseţea locului şi în acelaşi […]
Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru luni, 18 august, între orele 12:00 și 23:00, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50–70 km/h și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni. Zonele afectate de […]
A aflat și președintele Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României” # Gândul
Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, după ce agenția de rating Fitch „a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă” că „bugetul pentru anul 2026 si îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România.” „O veste buna. Agenția de rating Fitch […]
Un nou FAKE-NEWS a invadat social-media: „Francezii au secat lacul Vidraru ca să pună mâna pe aur”. Adevărul despre lucrările din zonă # Gândul
O știre falsă invadat rețele de socializare, referitoare la lucrările care se desfășoară la barajul Vidraru. Potrivit acestui fake-news, francezii ar fi secat lacul de acumulare, pentru a pune mâna pe zăcămintele de aur, ascunse sub ape. Lucrările de la barajul Vidraru au generat o adevărată campanie de dezinformare pe social-media, potrivit căreia francezii ar […]
Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar” # Gândul
După o serie de declarații pe margine măsurilor fiscale și banilor de care dispune România în acest moment, consilierul prezidențial Radu Burnete spune că „marea vulnerabilitate este să ne oprim la mijlocul drumului”. Reformele Guvernului condus de llie Bolojan ” sunt mai mult decât potrivite pentru situația în care se află România”, susține radu Burnetem […]
Ne-au inundat, zilele acestea, ştirile despre câte se întâmplă pe litoralul românesc. Şi nu toate veştile au fost bune. Condiile meteo ciudate, care au adus pe cele mai multe dintre plaje valuri mari şi curenţi puternici, au făcut ca oameni în toată firea, care sunt conştienţi de pericole şi care, măcar în teorie, calculează riscurile, […]
VIDEO | Petrolul e gata să anunțe cel de-al 8-lea TRANSFER! A jucat în preliminariile Conference League și a fost în tribune la meciul cu Hermannstadt # Gândul
Petrolul Ploiești se pregătește să anunțe cel de-al 8-lea transfer al verii. „Lupii galbeni” își vor întări linia de mijloc cu un nume interesant – Danel Dongmo, mijlocaș de 24 de ani, originar din Camerun, dar format în Franța, la Troyes. Dongmo vine la Petrolul de la Vardar Skopje, echipă din prima ligă a Macedoniei, […]
Accesul la consultații psihiatrice online a adus flexibilitate, discreție și confort pentru mulți oameni care au nevoie de sprijin. Pentru tine, o astfel de opțiune poate părea mai accesibilă din toate punctele de vedere, mai ales dacă ai rețineri în privința întâlnirilor față în față sau trăiești într-o zonă în care serviciile psihiatrice sunt mai […]
O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană # Gândul
Regimentul 429 de sisteme fără pilot al armatei ucrainene – cunoscut sub numele de „Ahile” – a demonstrat încă o dată că dronele kamikaze FPV low-cost remodelează echilibrul de putere pe câmpul de luptă modern. Într-o operațiune-fulger recentă, operatorii ucraineni au folosit drone FPV pentru a lovi și imobiliza tancul rusesc T-90M „Proryv” („Breakthrough”), în […]
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Primarul care „a învins” austeritatea de dragul lui Dani Mocanu. Evenimentul la care manelistul a primit diplomă de excelență # Gândul
Într-o perioadă de austeritate totală – clamată zi de zi de premierul Ilie Bolojan – un primar dintr-o comună din Bistrița- Năsăud demonstrează exact contrariul. Personajul principal al unui episod care a stârnit reacții aprinse în spațiul public este Dani Mocanu, manelistul care a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei […]
Germania avertizează asupra pretențiilor Chinei în regiunea Asia-Pacific/ Ministrul de Externe denunță SPRIJINUL Beijingului pentru Moscova # Gândul
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avertizat asupra tensiunilor tot mai mari din regiunea Asia-Pacific, acuzând China că „modifică unilateral” frontierele și acționează „din ce în ce mai agresiv”. „China amenință periodic, mai mult sau mai puțin deschis, că va schimba unilateral status quo-ul și va modifica frontierele în favoarea sa”, a declarat Johann […]
Analiza lui Dan Andronic despre „CHEIA ascunsă” din Parteneriatul Strategic cu SUA: „Nu este la Deveselu sau Kogălniceanu!” # Gândul
Jurnalistul Dan Andronic explică într-o analiză EVZ.RO care este adevărata „cheie” a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și care nu se află de fapt la bazele militare de la Deveselu sau Kogălniceanu, ci într-o componenta critică. Parteneriatul strategic România–SUA este invocat constant de autorități și politicieni de aproape trei decenii. De la discursuri […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00. Trump s-a întors din Alaska victorios: A obținut de la Putin ca America să garanteze securitatea Ucrainei! # Gândul
Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat rezultatul summit-ului bilateral dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, în contextul în care, luni, 18 august, are loc o nouă întâlnire între președintele american și omologul său ucrainean la Casa Albă, pe tema negocierilor de pace din Ucraina. „Trump s-a întors din Alaska victorios: A obținut […]
(P) Uși de garaj secționale și eficiență energetică: impactul lor asupra cheltuielilor, oriunde în țară # Gândul
Facturile îngrijorează mulți români, oriunde în țară s-ar afla. Analizăm aici impactul ușilor de garaj secționale asupra facturilor și cum pot fi eficientizate. Ușile de garaj secționale automatizate – fie că discutăm despre cele montate în garajul unei case sau într-un depozit, o hală sau un garaj industrial – consumă energie. De dragul brevității, vom […]
Dominic Fritz spune că „adevărul e altul”: „S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există” # Gândul
Șeful USR, Dominic Fritz, spune că măsurile de austeritate impuse de actuala coaliție sunt ascunse în spatele unor minciuni rostogolite de către aceia care „au promis bani care nu există.” Într-o postare pe facebook, de luni, primarul Timișoarei subliniază faptul că nu sunt tăiați bani din investiții, iar „adevărul e altul”. Dominic Fritz vorbește despre […]
Controalele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pe litoralul românesc s-au încheiat cu sancțiuni de aproape 7 milioane de lei. Între 30 iunie și 16 august, inspectorii au descoperit numeroase deficiențe legate de igienă, siguranța alimentelor și informarea corectă a turiștilor. În cadrul celor 1338 de acțiuni de control, au fost aplicate 1143 […]
Perchezițiile informatice continuă în cazul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani care a fost ucisă de fostul iubit, Robert Lupu # Gândul
Se desfășoară perchezițiile informatice în cazul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani care a fost ucisă de fostul iubit. În prima săptămână din august 2025, procurorii au finalizat expertiza informatică a telefonului mobil al criminalului, Robert Lupu. Perchezițiile sunt continuate asupra altor dispozitive care au aparținut bărbatului. Procurorii continuă perchezițiile informatice în cazul Teodorei […]
Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, acolo unde se va întâlni, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. În cadrul întâlnirii de luni vor fi discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea […]
România, un pas mai aproape spre recesiune. Ce se va întâmpla cu PREȚUL locuințelor? Analiștii prevăd o inflație ridicată și deprecierea leului # Gândul
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în iulie cu 5,0 puncte, până la 34,9 puncte, după scăderea puternică din luna iunie. Componenta de anticipații a urcat cu 8,6 puncte, la 33,6, în timp ce componenta de condiții curente a scăzut cu 2,2 puncte, până la 37,5, semnalând înrăutățirea situației actuale, care […]
România cu un pas înaintea hackerilor. Se înființează Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Salarii de mii de euro # Gândul
Ministerul Energiei a anunțat înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie, cu scopul de acționa în la ameninţări cibernetice complexe şi în continuă evoluţie. În ceea ce privește salariile din sectorul cibernetic, statisticile indică ”salarii medii care ating valori de 4.500-5.000 euro brut lunar”, dar ”în situaţiile în care se cere […]
Ministrul Finanțelor: Prin pachetul doi de măsuri corectăm ANOMALII tolerate prea mult timp. Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor # Gândul
Corecțiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a transmis, luni, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Prin acest pachet, urmărim să corectăm […]
Horoscop săptămâna 18-24 august 2025. Zodiile care au oportunități financiare, transformări ale carierei și tensiuni în relații # Gândul
Horoscop săptămâna 18-24 august 2025. Sunt vești importante pentru toate zodiile. Începând cu ziua de luni, 18 august, unii dintre nativi pot alege să își schimbe calea profesională sau pot renunța la relații. Alte zodii reușesc să scape de tiparele vechi și își găsesc ambiția pentru a-și urma dorințele. Veștile sunt surprinzătoare pentru unii dintre […]
Capitala, BLOCATĂ de bicicliști! Pe 31 august, Bucureștiul devine scenă pentru Tour de France România # Gândul
Bucureștiul va fi „închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști” pe data de 31 august, când are loc L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon, una dintre cele mai spectaculoase competiții de ciclism amator din lume. Pentru desfășurarea evenimentului, Bucureștiul va fi blocat timp de o zi, traficul fiind închis temporar pe arterele importante […]
Magistrații se înghesuie la PENSIONARE. Ce decizie au luat 31 de judecători din Timiș, Arad și Caraș-Severin. Alertă în justiție! # Gândul
Schimbările și deciziile din ultima perioadă cu privire la statutul magistraților nu au rămas fără ecou, iar repercusiunile încept să fie deja vizibile în peisajul justiției din România. Speță concretă: 43 de judecători de la instanțe de pe raza Curții de Apel Timișoara (CAT) îndeplinesc condițiile de pensionare, iar în contextul modificărilor legislative anunțate de […]
Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă după egalul cu FCSB: „Am jucat contra unui adversar care a stat bine în teren” # Gândul
Derby-ul etapei a 6-a din Liga 1, Rapid – FCSB, s-a încheiat cu un 2-2 spectaculos, însă antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă, nu s-a arătat prea încântat de prestația elevilor săi. Dimpotrivă, fostul internațional a criticat jocul echipei, arătând că Rapidul continuă să nu se exprime așa cum dorește el. La declarațiile de după meci, Gâlcă […]
Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer # Gândul
Oamenii de știință au descoperit asemănări între demența felină și boala Alzheimer la oameni. Cercetarea stiințifică arată că pisicile dezvoltă demență în mod natural, similar cu oamenii afectați de Alzheimer, iar acest lucru oferă speranțe pentru descoperirea unor tratamente mai eficiente pentru această boală cumplită. Un grup de experți de la Universitatea din Edinburgh a […]
DETALII din culisele întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska. Cum s-au „tranșat” granițele teritoriale ale Ucrainei # Gândul
Discuția dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din cadrul summit-ului din Alaska, a durat aproximativ o oră și „nu a fost deloc ușoară”, având în vedere că rezultatul a fost unul clar „nicio încetare a focului în Ucraina”. Potrivit președintelui rus, această concluzie „ne apropie de deciziile necesare”, relatează Corriere della Sera, citat de G4Media. […]
Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete # Gândul
Cristian Tudor Popescu are câteva sfaturi utile pentru președintele Nicușor Dan, privitor la rotația de cadre pricepute în scoaterea românilor din criza financiară anunțată e Ilie Bolojan. Acolo unde premierul vede gaura covrigului, consilierul prezidențial Radu Burnete vede marginea acestuia. Cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu pregătește revenirea din vacanță a președintelui Nicușor Dan cu câteva […]
Japonia se opune semnării unui acord între Ucraina și Rusia, care ar compromite integritatea TERITORIALĂ/ „Implicarea SUA rămâne extrem de importantă” # Gândul
Japonia și-a exprimat îngrijorările cu privire la viitoarele discuții dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, opunându-se ferm semnării unui acord cu Rusia, care implică pierderi teritoriale Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, a salutat eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt invaziei rusești în Ucraina și de a obține o „pace […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 682. Proteste masive în tot Israelul. Demonstranții cer încetarea războiului din Gaza # Gândul
Mii de israelieni au participat și duminică la o serie de proteste în sprijinul familiilor ostaticilor reținuți în Gaza, cerând premierului Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru a pune capăt războiului și a elibera ostaticii rămași. Manifestanții au fluturat steaguri israeliene și au purtat fotografii ale ostaticilor, în timp ce fluierele, […]
Ministrul de Externe, în vizită la Chicago pentru pregătirea VIZITEI dintre Nicuşor Dan și Donald Trump. Oana Țoiu: „Posibil în prima parte din 2026” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va fi pe 20 septembrie la Chicago, pentru întâlniri cu comunitatea românilor din diaspora și antreprenori, și pentru a pregăti vizita între președintele Nicuşor Dan și Donald Trump, care ar putea avea loc în primul trimestru din 2026. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că pe 20 septembrie va […]
Gruparea militantă palestiniană Hamas a transmis că planul Israelului de a reloca persoanele din capitala Fâșiei Gaza constituie un „nou val de genocid și strămutare” pentru sute de mii de locuitori din enclavă. În cursul zilei de duminică, gruparea a tramsis că desfășurarea planificată corturi și alte echipamente de către Israel în sudul Gazei a […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1272. Luptele continuă, în pofida discuțiilor privind pacea. Două orașe, luate cu asalt de ruși # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 18 august 2025, în a 1.272-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Trupele ruse și ucrainene continuă să se confrunte în estul Ucrainei, în pofida activității intense pe fronturile diplomatic și politic. Rușii iau cu asalt Kupiansk și Pokrovsk În total, 65 de ciocniri armate […]
Elvir Koljic, eroul Rapidului după „dubla” din meciul cu FCSB. „Singura soluție a fost să dau cu călcâiul” # Gândul
Rapid – FCSB s-a încheiat 2-2, golurile fiind marcate de Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), respectiv Elvir Koljic (83, 90+2). La golul din minutul 83, Koljic a preluat pe piept, a scăpat de marcajul lui Ngezana și a înscris în poarta lui Târnovanu cu călcâiul. În minutul 90+2, Borza i-a luat mingea lui Ngezana, […]
Cât a ajuns să coste un burger, o shaorma sau o clătită cu gem în Vama Veche, în august 2025. Cât plătește un turist pentru o simplă cafea # Gândul
Cât a ajuns să coste un burger, o shaorma sau o clătită cu gem în Vama Veche, în august 2025? Iată cât plătește un turist pentru o simplă cafea sau pentru „meniul zilei”. Vezi mai jos cât trebuie să scoată din buzunar o familie pentru a-și potoli poftele culinare, la mare. Litoralul românesc a fost […]
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. „O să meargă totul ca uns” # Gândul
Iată zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. Acest nativ va reuși să îndeplinească toate sarcinile în mediul profesional și ar putea să se bucure de recunoștință, în următoarea perioadă. În plus, unii dintre nativi pot avea șansa de a întâlni persoane care să îi îndrume, pas cu […]
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România. Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România. Temperaturile vor scădea brusc și sunt așteptate primele ninsori. După o vară toridă, cu valori termice de peste 35 de grade Celsius, vremea va intra într-o răcire drastică. Iată orașele românești în care va ninge, iar temperaturile ajung sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă […]
Mihai Fifor îl vede pe Bolojan ca pe un „ROBIN HOOD neaoș românesc”: „Reforma nu înseamnă să tai de la săraci pentru a da la privilegiați” # Gândul
Deputatul PSD Mihai Fifor – președintele social-democraților arădeni – consideră că premierul Ilie Bolojan s-a transformat într-un „Robin Hood original, neaoș românesc” și îi transmite acestuia că „reformă nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați”. Cu toate că ar trebui să transmit românilor și investitorilor siguranță, încredere și […]
Opoziția din Ungaria cere Rusiei să nu interfereze în POLITICA internă a țării/ Respectarea suveranității statului „nu poate fi negociabilă” # Gândul
Opoziția din Ungaria a cerut asigurări din partea Rusiei că nu va interveni în politica internă a țării, evidențiind că nu există nicio posibilitate de cooperare semnificativă între cele două state fără respectarea suveranității. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a publicat un comunicat în care l-a numit pe liderul opoziției din Ungaria, Peter […]
Sentință așteptată în dosarul Vlad Pascu la Curtea de Apel Constanța, la doi ani de la ACCIDENTUL de la 2 Mai. Riscă 10 ani de închisoare # Gândul
Curtea de Apel Constanța urmează să se pronunțe luni în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri au murit și alți doi au fost răniți. Decizia vine la doi ani fără o zi de la tragedie, după ce în primă instanță Pascu a fost […]
OBSESIA sferelor de influență. De ce îi este atât de greu lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina? # Gândul
Summitul din Alaska s-a încheiat, iar Ucraina nu s-a apropiat de o pace durabilă. „Dacă este să spunem așa, principalul rezultat de până acum este o revenire etapizată a Rusiei din izolarea diplomatică”, consideră Elena Davlikanova, bursieră în domeniul democrației la Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Tratamentul de pe covorul roșu aplicat lui […]
