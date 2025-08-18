Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți într-o explozie la o fabrică din Rusia

12:50

Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi administrativ, totalul fiind de 180. Ministrul a dat asigurări că nu creşte organigrama şi nu creşte presiunea asupra bugetului. „Noi nu o să […] Articolul Ce salarii oferă MAE pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu a ținut să se afle chiar de la ea apare prima dată în PS News.