Preţurile gazelor din Europa ating minimul anului înaintea întâlnirii Zelenski-Trump
Bursa, 18 august 2025 13:30
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni dimineaţa la cel mai scăzut nivel din 2025, pe fondul speculaţiilor legate de o posibilă înţelegere de pace în Ucraina, transmite Bloomberg, care afirmă cele ce urmează.
Acum 5 minute
14:00
Nicuşor Dan, după confirmarea ratingului României de către Fitch: Bugetul 2026 şi obiectivele OCDE vor întări încrederea investitorilor # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan transmite după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a preşedintelui.
Acum 10 minute
13:50
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea # Bursa
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
13:50
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM au termen până la 30 septembrie pentru a prezenta noi organigrame şi grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică.
13:50
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI Bucureşti prima colecţie oficială de NFT-uri and #8222;Cloud Chasers and #8221; # Bursa
Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România şi unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluţionar în lumea aviaţiei, alături de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), prin lansarea colecţiei sale oficiale de NFT-uri and #8222;Cloud Chasers and #8221;.
13:50
PwC: Guvernul renunţă la impozitul minim pe cifra de afaceri, dar introduce o regulă restrictivă de deductibilitate care loveşte multinaţionalele # Bursa
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), care a creat mai multe probleme decât a rezolvat, urmează să fie eliminat de anul viitor.
Acum 30 minute
13:40
RetuRO lansează un proiect-pilot pentru promovarea educaţiei ecologice şi a solidarităţii urbane # Bursa
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capitală pentru promovarea educaţiei ecologice şi a solidarităţii urbane.
13:40
Călin Georgescu, mesaj din faţa IPJ Ilfov: and #8222;Ei mint, noi ştim că ei mint, iar ei ştiu că noi ştim că ei mint and #8221; # Bursa
and #8222;Preşedintele ales and #8221;, Călin Georgescu, s-a prezentat luni la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. El a fost întâmpinat de zeci de susţinători care au scandat and #8222;Călin Georgescu preşedinte and #8221; şi and #8222;Vă iubim, domnule preşedinte and #8221;, în timp ce zona era securizată cu garduri de protecţie şi supravegheată de jandarmi.
13:40
China a anunţat luni că este pregătită să depună and #8222;cele mai mari eforturi and #8221; pentru o and #8222;reunificare and #8221; paşnică cu Taiwanul, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Declaraţia a venit ca reacţie la comentariile preşedintelui american Donald Trump, care a spus într-un interviu pentru Fox News că liderul chinez Xi Jinping i-a promis că Beijingul nu va invada Taiwanul cât timp el se află în funcţie.
13:40
Guvernul, invitat la consultări publice de reprezentanţii PALMED: Milioane de români riscă să se confrunte cu limitarea accesului la servicii de sănătate # Bursa
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenţia asupra proiectului de Ordonanţă privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, iniţiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
13:40
China cere un acord and #8222;acceptabil pentru toate părţile and #8221; înaintea summitului de la Casa Albă privind Ucraina # Bursa
China a transmis luni că speră într-un acord de pace and #8222;just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil and #8221;, înaintea reuniunii găzduite la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump cu liderii Ucrainei şi ai principalelor state europene, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.
13:30
13:30
Închirierea unei locuinţe de lux în România necesită un venit lunar de minim 31.500 de lei şi depăşeşte 44.000 de lei pentru proprietăţile din Bucureşti, în cazul în care chiriaşul alocă 30% din venit pentru plata chiriei.
13:30
Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că Alstom ar putea rezilia contractul pentru trenurile Coradia Stream # Bursa
Asociaţia Pro Infrastructură (API) susţine, într-o postare pe Facebook, că există riscul ca Alstom să rezilieze contractul pentru livrarea celor 37 de rame electrice Coradia Stream din cauza penalităţilor de întârziere impuse de partea română. API atrage atenţia că ţara noastră ar putea rămâne doar cu patru trenuri, fără mentenanţă, iar alţi producători ar putea evita viitoarele licitaţii organizate de statul român.
13:30
Alexandrion Group îşi extinde reţeaua de distribuţie în ţările baltice prin parteneriate în Estonia, Lituania şi Letonia # Bursa
Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri şi singurul producător de whisky single malt din România, parte a Nawaf Salameh Family Office, a semnat două parteneriate strategice noi cu Hanuman Spirits - distribuitor oficial în Estonia şi Lituania - şi Stan Central Sourcing - partener exclusiv pentru Letonia.
Acum o oră
13:20
EY: Guvernele recunosc potenţialul inteligenţei artificiale, dar doar un sfert au implementat-o la scară largă # Bursa
Organizaţiile guvernamentale şi din sectorul public conştientizează rolul esenţial al datelor şi al inteligenţei artificiale, însă se menţine un decalaj semnificativ de implementare, potrivit recentului studiu realizat de EY în rândul a aproape 500 de funcţionari guvernamentali de rang înalt.
Acum 2 ore
12:50
Insolvenţa M-B LIFT: creanţe de 6 milioane lei şi stocuri de 2 milioane lei au dispărut; datoriile la stat au crescut cu 34% # Bursa
M-B LIFT SRL Iaşi (CUI/CIF: 24192027), firmă administrată de Bogdan Ionuţ Crîşmaru şi deţinută împreună cu Dumitru Crîşmaru, a intrat în insolvenţă pe 18 septembrie 2024, la solicitarea creditorilor KAUNU SRL şi R.E.D. BUSINESS IAŞI SRL
12:50
Societatea M-T AGRO BRANIS SRL din Braniştea (CUI: 45553770) continuă procedura de insolvenţă insolvenţă. Procedura a fost deschisă prin decizia dosar 2190/120/2020 Tribunalul Dâmboviţa, iar ca administrator judiciar provizoriu a fost desemnat Chindia SPRL
12:50
Societatea VLD MANAGEMENT SRL -cod unic de înregistrare 21839731, cu sediul social înregistrat în municipul Giurgiu, judeţul Giurgiu, continuă procedura de insolvenţă în care a fost chemată în dosarul 1562/122/2024
12:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026
12:30
România, Bulgaria şi Turcia intenţionează să extindă cooperarea navală la Marea Neagră, pentru a descuraja agresiunea rusă şi a proteja infrastructura energetică şi rutele comerciale
12:30
Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni
12:20
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de aproximativ 7 milioane lei pe Litoral şi a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 180 de operatori economici, în perioada 30 iunie - 16 august
12:10
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Vinci Energies S.R.L. intenţionează să preia Energobit S.A., ELM Electromontaj Cluj S.A. şi Energobit Control Systems S.R.L.
Acum 4 ore
11:50
A început perioada de foc pe piaţa chiriilor din marile oraşe, anunţă Imobiliare.ro
11:50
Lotul lui Dinamo Bucureşti se întăreşte cu o nouă extremă: Jonatas Cardoso, voleibalist brazilian în vârstă de 30 de ani, cu o talie de 1,95 m.
11:50
Poziţia AUR faţă de întâlnirea preşedinţilor Americii, Donald Trump, şi al Federaţiei Ruse, Vladimir Putin # Bursa
AUR anunţă că salută reuniunea celor doi preşedinţi, Donald Trump şi Vladimir Putin, şi sprijină eforturile pentru oprirea războiului din Ucraina care aduce atâta suferinţă poporului vecin şi generează atâtea distrugeri statutului ucrainean
11:40
Cu peste 9 milioane de tranzacţii lunare prin terminalele POS, PayPoint îşi consolidează poziţia de facilitator naţional de plăţi şi servicii # Bursa
PayPoint România aniversează 17 ani de activitate şi marchează un nou reper în evoluţia modelului său de business pe piaţa locală, operând peste 26.000 de terminale de plată asistate POS la nivel naţional.
11:40
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Scandalul apelor minerale agită piaţa europeană. Care dintre giganţii Nestle şi Danone ar putea fi mai afectat? # Bursa
O investigaţie a presei franceze ar putea produce schimbări majore pentru furnizorii de apă îmbuteliată, iar investitorii pe termen lung vor fi nevoiţi să ia în considerare vulnerabilităţi atunci când îşi plănuiesc paşii, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
11:30
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) avertizează că oferta de petrol va creşte mult mai rapid decât cererea în 2025 şi 2026, pe măsură ce OPEC+ îşi relaxează reducerile de producţie şi livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.
11:20
Este o întrebare pe care, aşa cum este şi firesc, şi-o pun mulţi. În ritm accelerat, după destrămarea Uniunii Sovietice, despre care Vladimir Putin spune că a fost and #8222;cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului and #8221;, puterea politică a planetei a devenit unipolară, deţinută fiind de Statele Unite, după care lumea s-a transformat într-una bipolară, cu un al doilea centru de putere la Beijing
11:00
Agenţii de presă: Macron are convingerea că Putin nu vrea pacea, and #8221;vrea capitularea Ucrainei and #8221;. # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.
11:00
Thomas Muller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat ,dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.
11:00
Ede Molnar a ocupat locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator, din Brazilia.
10:40
Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a acuzat luni China că 'modifică unilateral' graniţele în regiunea Asia-Pacific, considerând că Beijingul este 'tot mai agresiv', informează AFP.
10:30
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs luni, la ora 3:15, în judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
10:30
OpenAI lucrează de zor la un browser web, care să crească popularitatea soluţiilor de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, iar acesta va folosi motorul de randare Chromium
10:30
Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de COVID-19 şi, totodată, a criticat compania aeriană pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale
10:30
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare
10:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia and #39;aproape imediat and #39;, excluzând posibilitatea Kievului să preia din nou controlul asupra peninsulei Crimeea anexată de Moscova în 2014 şi să intre în NATO
10:20
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă
10:20
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga
10:20
Arsenal a câştigat prima confruntare a sezonului cu Manchester United, duminică, pe Old Trafford, scor 1-0
10:20
Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rîbakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3
10:20
Formaţia Athletic Bilbao a învins FC Sevilla, scor 3-2, duminică, în prima etapă a campionatului Spaniei
10:20
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei
10:20
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati
Acum 6 ore
09:50
Biofarm, (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai mari producători de medicamente din România, anunţă că a încheiat primul semestru al anului 2025 cu o evoluţie solidă, confirmând ritmul de creştere pe care compania şi l-a propus
09:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina
09:30
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă.
09:30
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte # Bursa
Adrian Codirlaşu, CFA - Preşedinte al Asociaţiei CFA România declară: 'În condiţiile confirmării rating-ului României şi stabilirii pachetului fiscal, componenta de anticipaţii s-a majorat.
