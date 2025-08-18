Preţurile gazelor din Europa ating minimul anului înaintea întâlnirii Zelenski-Trump

11:20

Este o întrebare pe care, aşa cum este şi firesc, şi-o pun mulţi. În ritm accelerat, după destrămarea Uniunii Sovietice, despre care Vladimir Putin spune că a fost and #8222;cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului and #8221;, puterea politică a planetei a devenit unipolară, deţinută fiind de Statele Unite, după care lumea s-a transformat într-una bipolară, cu un al doilea centru de putere la Beijing