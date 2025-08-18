US Open: Pentru turneul de 1 milion de dolari, Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova
News.ro, 18 august 2025 13:30
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu.
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu.
Emisarul american Tom Barrack cere Israelului să se retragă din Liban, în urma unei întâlniri la Beirut cu Joseph Aoun, după ce Guvernul libanez a făcut ”un prim pas” către dezarmarea Hezbollahului până la sfârşitul lui 2025 # News.ro
Emisarul american Tom Barrack anunţă luni că Guvernul libanez a făcut ”un prim pas” către dezarmarea mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah şi cere Israelului să pună, la rândul său, în aplicare obligaţiile pe care şi le-a asumat prin armistiţiul care a pus capăt Războiului din Liban, adică să se retragă de pe teritoriul libanez, relatează AFP.
A doua sesiune a examenului de bacalaureat - Rata cumulată de promovare - 28,4% / Număr total de candidaţi promovaţi - 7.306 # News.ro
Rata cumulată de promovare a celei de doua sesiuni a examenului de bacalaureat este 28,4%, numărul total de candidaţi promovaţi -fiind 7.306.
Cod Portocaliu de inundaţii pentru şase judeţe/ Avertizarea vizează scurgeri pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici/ Inundaţii locale cu efecte sever, în Dâmboviţa şi Prahova/ Avertismentul pentru populaţie # News.ro
Hidrologii au emis, luni, Cod Portocaliu de inundaţii, valabil între orele 14.00 - 24.00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Avertizarea hidrologică vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte „severe” de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din Dâmboviţa şi Prahova. Hidrologii solicită prudenţă populaţiei aflate în zonele afectate şi evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, recomandă cetăţenilor să-şi protejeze bunurile de valoare, iar celor din zonele cu potenţial risc să fie pregătiţi de evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune.
Mercato: După perioada de împrumut, Sébastien Haller a părăsit Borussia Dortmund şi s-a transferat definitiv la Utrecht # News.ro
Împrumutat la FC Utrecht pentru a doua jumătate a sezonului, Sébastien Haller s-a alăturat definitiv clubului olandez. Atacantul ivorian în vârstă de 31 de ani a semnat un contract pe durata întregului sezon.
China speră la un acord de pace ”acceptabil pentru toate părţile” înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski şi unii lideri europeni # News.ro
China anunţă luni că speră la un acord ”acceptabil pentru toate părţile” în Războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.
Cinci bărbaţi din judeţul Dolj care s-au bătut şi au făcut scandal în stradă au fost reţinuţi/ Asupra bătăuşilor au fost găsite bâte, un spray lacrimogen şi un cuţit/ O persoană a ajuns la spital, însă nu a rămas internată # News.ro
Cinci bărbaţi din două localităţi din judeţul Dolj, care s-au bătut şi au făcut scandal în plină stradă, sâmbătă noapte, au fost reţinuţi şi vor fi duşi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive. Potrivit IPJ Dolj, asupra bătăuşilor au fost găsite bâte, un spray lacrimogen şi un cuţit, iar o persoană a ajuns la spital, însă nu a rămas internată. Poliţiştii i-au informat pe cei implicaţi despre dreptul de a solicita ordin de protecţie provizoriu, însă aceştia au refuzat.
Într-un univers medical tot mai tehnologizat, empatia şi dedicarea autentică par să devină o raritate.
Un Boeing 757-300 al companiei germane Condor cu 273 de pasageri la bord, de la Corfu la Düsseldorf. aterizează de urgenţă la Brindisi cu un motor în flăcări. O explozie a avut loc, potrivit unor pasageri, care au trimis SMS-uri de adio # News.ro
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări, iar o explozie a avut loc potrivit unor pasageri, care spun că au trimis SMS-uri de adio.
Străzi şi artere din Bucureşti, închise pe 31 august, pentru desfăşurarea cursei de ciclism L’Étape Romania by Tour de France # News.ro
Capitala va deveni, la 31 august, din nou scena uneia dintre cele mai spectaculoase competiţii de ciclism amator din lume – L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon. Pentru o zi, Bucureştiul va fi „închis pentru maşini, deschis pentru biciclişti”, iar evenimentul va bloca temporar traficul pe artere importante ale oraşului, în intervalul 07:00 – 14:00.
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, luni, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România.
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poţi să tai ceva ce nu există # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz afirmă luni, în timp ce conducerea PSD s-a reunit, nemulţumită de oprirea unor investiţii, că ”nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii” şi că reaşitatea este că au fost promişi bani care nu există. ”Nu poţi să tai ceva ce nu există”, este concluzia liderului USR, primar al municipiului Timişoara.
Filmul „After the End”, în regia lui Pablo César, va fi proiectat în România la Bucharest International Film Festival 2025 # News.ro
„After the End”, cel mai recent proiect cinematografic semnat de regizorul argentinian Pablo César, va fi prezentat în premieră naţională la Bucharest International Film Festival (BIFF) 2025, în cadrul secţiunii Panorama. Proiecţia acestui film marchează o ocazie rară pentru publicul român de a intra în contact cu o operă ce explorează cu subtilitate legătura dintre artă, memorie şi sfârşitul vieţii.
Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie/ Acţiunea are legătură cu perioada suspendării unor permise auto/ Suspecţii vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Vâlcea # News.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac, luni, percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie, dar şi la locuinţele altor persoane fără calităţi speciale, precum şi asupra unor autovehicule folosite de către acestea. Acţiunile au legătură cu perioada suspendării unor permise auto, precizează Ministerul Public. potrivit sursei citate, suspecţii vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Vâlcea.
Lotul lui Dinamo Bucureşti se întăreşte cu o nouă extremă: Jonatas Cardoso, voleibalist brazilian în vârstă de 30 de ani, cu o talie de 1,95 m.
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România # News.ro
Staţiunea românească Băile Herculane, frecventată odinioară de împăraţi pentru apele sale sulfuroase, a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, iar în prezent are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz, relatează AFP.
Toţi locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă din cauza avariei majore de pe o conductă magistrală de termoficare/ Directorul Termoenergetica spune că se încearcă remedierea avariei astăzi, dar că nu poate promite acest lucru # News.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru, în condiţiile în care galeria unde se află conducta este încă inundată.
Macron are ”convingerea intimă” că Putin nu vrea pacea, ”vrea capitularea Ucrainei”. ”Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”. Se opune ca Ucraina să fie privată de armată prin orice acord de pace # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.
Cod portocaliu de furtuni în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova/ Vânt puternic, grindină de mari dimensiuni şi izolat cantităţi de apă de peste 60 l/mp # News.ro
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, cantităţile de apă de vor depăşi 60 l/mp.
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra la MNAR, sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu” # News.ro
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra vor avea loc, în perioada 3-19 septembrie, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu”.
Ede Molnar a ocupat locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator, din Brazilia.
Thomas Muller a marcat la debutul în MLS, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid - VIDEO # News.ro
Thomas Müller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat , înainte ca golul să fie anulat pe motiv de ofsaid.
„Weapons” s-a menţinut în fruntea box office-ului, încasând 25 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Vânzările de bilete pentru filmul de groază au scăzut cu doar 43% faţă de debutul său de 43 de milioane de dolari, un rezultat impresionant pentru un gen cunoscut pentru scăderea drastică după primul weekend, potrivit Variety.
Un pompier mort în Spania, în urma răsturnării unei cisterne în timpul unei intervenţii împotriva unui incendiu în Castilia şi Leon. Alţi pompieri, răniţi, Bilanţul victimelor incendiilor creşte la patru # News.ro
Un pompier a murit luptând împotriva flăcărilor care devastează de mai multe zile Spania, anunţă luni autorităţile, crescând la patru bilanţul morţilor din cauza incendiilor, relatează AFP.
Zelenski, primit de Trump luni, la un tête-à-tête, la ora 20.00, la Casa Albă. Liderii europeni li se alătură după aceea, un format fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Negocieri privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina, relatează AFP.
Neymar a suferit duminică cea mai dură înfrângere din cariera sa, după ce Santos a pierdut, scor 0-6, pe teren propriu, cu Vasco de Gama. Philippe Coutinho, care a marcat de două ori, a încercat să-şi consoleze compatriotul, dar fără succes.
Două lungmetraje din competiţia oficială a Festivalului Internaţional de la Locarno, produse cu implicarea companiei româneşti microFILM, premiate pentru actorie # News.ro
Actriţa Katia Pascariu („Sorella di Clausura”) şi actriţele Manuela Martelli şi Ana Marija Veselčić („Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help”) au fost premiate la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno.
Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Bolojan că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget” # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fiforîl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”. ”Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi. Ca un fel de Robin Hood original, neaoş românesc”, îi transmite el premierului, după ce acesta a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri economice şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Premierul a mai susţinut că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”, estimând că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor.
Un militar din Noua Zeelandă, găsit vinovat de tentativă de spionaj de către un tribunal militar # News.ro
Un tribunal militar din Noua Zeelandă l-a găsit vinovat luni de tentativă de spionaj pe un militar, care a recunoscut că a încercat să trimită informaţii detaliate despre baze militare unei ţări străine, relatează AFP.
LaLiga: Atletico Madrid a condus cu 1-0, dar a pierdut meciul cu Espanol Barcelona, scor 1-2 # News.ro
Atlético Madrid a început La Liga cu o înfrângere, scor 2-1, la Espanol Barcelona, duminică, după ce a primit două goluri în ultimele 20 de minute.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte/ Rata anticipată a inflaţiei a crescut / 94% dintre cei chestionaţi anticipează deprecierea leului faţă de euro # News.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (august 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 6,46%. În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 94% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, nefiind înregistrată nicio opinie privind o posibilă apreciere. De asemenea, 69% dintre participanţi, anticipează o stagnare a preşului locuinţelor în oraşe, în următoarele 12 luni, în timp ce 31% anticipează o scădere. De asemenea 69% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, iar 31% că sunt corect evaluate.
Piaţa globală a petrolului arată ”supraîncărcată”, pe fondul cererii slabe din marile economii # News.ro
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) avertizează că oferta de petrol va creşte mult mai rapid decât cererea în 2025 şi 2026, pe măsură ce OPEC+ îşi relaxează reducerile de producţie şi livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.
Jasmine Paolini s-a calificat în finală la Cincinnati, unde adversară îi va fi Iga Swiatek # News.ro
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.
OpenAI lucrează de zor la un browser web, care să crească popularitatea soluţiilor de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, iar acesta va folosi motorul de randare Chromium.
Trei oameni au murit în urma atacurilor Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv. Printre victime, un copil de doar doi ani # News.ro
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
Ministerul Energiei a pregătit proiectul de OUG pentru înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie / Salariile specialiştilor în domeniu pot ajunge în medie la 20.000 de euro brut lunar # News.ro
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Înfiinţarea centrului este motivată prin faptul că sectorul energetic trebuie să fie pregătit să facă faţă unor ameninţări cibernetice complexe şi în continuă evoluţie. În document se arată că posturile necesare pentru operaţionalizarea centrului trebuie să fie de nivelul cel mai înalt posibil, din perspectiva experienţei şi performanţei în domeniul de specialitate, pentru a putea garanta succesul operaţiunilor de securitate cibernetică. Astfel, în ceea ce priveşte câştigurile, proiectul arată că, deşi în România piaţa securităţii cibernetice este relativ tânără şi nu conţine date statistice relevante, totuşi ”informaţiile statistice generale indică salarii medii care ating valori de 4.500-5.000 euro brut lunar”, dar ”în situaţiile în care se cere înaltă calificare şi competenţe avansate, salariile reale ajung frecvent la 13.000-20.000 euro brut lunar”.
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii / Zelenski este deja la Washington. Ce a transmis # News.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seară trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident naval în Nigeria, după ce o ambarcaţiune care transporta 50 de oameni către o piaţă populară din nord-vestul provinciei Sokoto s-a răsturnat duminică, a anunţat agenţia pentru situaţii de urgenţă a ţării, potrivit Reuters.
Impactul sancţiunilor asupra exporturilor energetice ruseşti de la începutul războiului din Ucraina # News.ro
De la începutul războiului din Ucraina, sancţiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbuşit, petrolul a fost redirecţionat către Asia sub plafon de preţ, iar cărbunele a dispărut complet din piaţa europeană.
Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina din partea Occidentului # News.ro
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
Zelenski este deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump: "Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată" / Mesajul preşedintelui Ucrainei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China # News.ro
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis vineri o scrisoare deschisă preşedintelui Donald Trump, cerându-i să reconsidere decizia de a permite Nvidia şi AMD să vândă Chinei cipuri avansate pentru inteligenţă artificială în schimbul a 15% din veniturile obţinute din aceste vânzări, relatează CNBC.
Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea, conform proiecţiilor # News.ro
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
