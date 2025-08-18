US Open: Pentru turneul de 1 milion de dolari, Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova

08:40

Deputatul PSD Mihai Fiforîl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”. ”Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi. Ca un fel de Robin Hood original, neaoş românesc”, îi transmite el premierului, după ce acesta a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri economice şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Premierul a mai susţinut că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”, estimând că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor.