WIZZ AIR anunță 15 rute noi din România, de pe patru aeroporturi. Ce destinații sunt disponibile

Oamenii de știință au descoperit asemănări între demența felină și boala Alzheimer la oameni. Cercetarea stiințifică arată că pisicile dezvoltă demență în mod natural, similar cu oamenii afectați de Alzheimer, iar acest lucru oferă speranțe pentru descoperirea unor tratamente mai eficiente pentru această boală cumplită. Un grup de experți de la Universitatea din Edinburgh a […]