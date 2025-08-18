Farul – U Cluj LIVE TEXT (21:30). Clujenii, fără victorie de șase meciuri. Echipele probabile

18:30

Problemele cu înregistratul jucătorilor în La Liga continuă şi în noul sezon. Cea mai nouă echipă care se are astfel de bătăi de cap este Getafe, care joacă pe terenul celor de la Celta Vigo în prima etapă a noului sezon. Cu toate acestea, echipa de lângă Madrid a reuşit să înregistreze doar 15 jucători […] The post Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă appeared first on Antena Sport.