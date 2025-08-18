FCSB, doar egal cu Rapid. Al patrulea joc fără victorie pentru Charalambous
Click.ro, 18 august 2025 14:10
Meciul etapei cu numărul șase din primul eșalon a fost o remiză.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
14:30
Mobilizare totală! Toată familia lui Nick nnd a intrat la dietă! Cât și cum au slăbit artistul, soția și fiica lui superbă: „Nu mai mâncăm prăjituri, folosim doar ulei de avocado” # Click.ro
Nick nnd și-a făcut apariția într-o formă de zile mari în weekendul care tocmai a trecut la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea.
Acum 30 minute
14:10
Meciul etapei cu numărul șase din primul eșalon a fost o remiză.
14:10
Andreea Bănică, la 47 de ani. Corp de zeiță, gospodină desăvârșită și secretele siluetei sale # Click.ro
La 47 de ani, Andreea Bănică uimește cu silueta sa de invidiat și cu energia debordantă pe care o arată atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Blondina reușește să împace rolul de artistă cu cel de mamă, soție și gospodină, iar admiratorii se întreabă adesea care este secretul prin care reușeșt
14:10
Rezultatele la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 au fost afișate luni, 18 august, și confirmă îngrijorările legate de pregătirea elevilor și de calitatea sistemului educațional. Doar 28% dintre candidați au promovat, în timp ce zeci au fost eliminați pentru fraudă.
14:10
Avion cu motor în flăcări între Corfu și Düsseldorf. Pasagerii au transmis mesaje de adio VIDEO # Click.ro
Un Boeing 757-300 aparținând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care efectua sâmbătă ruta Corfu – Düsseldorf, a fost nevoit să aterizeze de urgență la Brindisi, Italia,
14:10
Un bărbat a rămas blocat în spatele unei cascade timp de două zile. Cum a reușit să supraviețuiască # Click.ro
Un bărbat din California a fost salvat după ce a rămas blocat timp de două zile în spatele unei cascade, într-o zonă izolată din Munții Sierra.
14:10
Cum să-ți cureți colonul cu ajutorul unor sucuri naturale. Cel mai bun remediu făcut în casă # Click.ro
Curățarea colonului este o practică tot mai populară în rândul celor care își doresc să își îmbunătățească digestia și să își sprijine sănătatea generală.
14:00
Ce spune un român din Spania despre sistemul sanitar din țara noastră. Ce a pățit la spital: „Nu dați șpagă...” # Click.ro
Un român stabilit în Spania a decis să își petreacă concediul în țară, însă atunci când fiul său s-a confruntat cu probleme de sănătate, el a ajuns rapid la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
Acum o oră
13:50
Revine trupa Valahia, după 13 ani? S-au despărțit de la bani? Mihai Trăistariu: „El mă tot roagă...” Cât de greu își câștigă acum pâinea Dorin Topală # Click.ro
Revine trupa Valahia, după 13 ani? S-au despărțit de la bani? Mihai Trăistariu: „El mă roagă...” Din ce-și câștigă pâinea acum Dorin Topală?
13:50
Angajații ANRE, ASF și ANCOM vor pierde 30% din venituri până la începutul lui 2026. Se vor face și concedieri în aceste instituții # Click.ro
Ilie Bolojan a anunțat că trei dintre cele mai bine plătite instituții din România – ANRE, ASF și ANCOM – vor intra într-un amplu proces de restructurare.
13:30
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii # Click.ro
Românilor le va fi mai ușor ca niciodată să călătorească către destinații superbe în a doua jumătate a anului. Compania aeriană Wizz Air a anunțat că va introduce mai multe rute în sezonul de iarnă 2025-2026, iar partea cea mai bună este faptul că prețul biletelor este unul foarte accesibil.
Acum 2 ore
13:20
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă” # Click.ro
Mădălin Ionescu a povestit recent, pe Facebook, o experiență aparent banală, dar cu un mesaj puternic, trăită alături de fiul său în timpul unei mese la o terasă din Grecia.
13:20
După trei ani petrecuți la Adelaide Cottage, Prințul și Prințesa de Wales se mută împreună cu cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, într-o nouă reședință din Windsor.
13:10
Alina Laufer, pe ultima sută de metri cu sarcina. Cum a petrecut ziua soțului Ilan Laufer și cât de emoționată este viitoarea mămică # Click.ro
Alina Laufer este pe ultima sută de metri cu sarcina urmând ca spre jumătatea lunii septembrie să nască cel de-al patrulea copil, o fetiță.
13:00
8 piese vestimentare „de bază” pe care trebuie neapărat să le ai în garderobă în toamna anului 2025 # Click.ro
Toamna este anotimpul în care moda își arată adevărata frumusețe: straturi confortabile, texturi bogate și combinații versatile.
12:50
Tragedie în lumea sportului. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, și-a pierdut viața într-un accident petrecut chiar în timpul unei etape oficiale # Click.ro
Este zi de doliu în sportul românesc. Comunitatea pasionaților de motorsport a primit o veste cumplită: pilotul de raliuri Dan Bodea și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale.
12:50
Ce cadou a primit din partea delegației ruse din Alaska jurnalistul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum # Click.ro
Reporterul american Brian Glenn a devenit subiect de interes după ce i-a adresat o întrebare provocatoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, legată de vestimentația sa. Recent, acesta a primit un cadou din partea unei delegații ruse, în contextul unui summit din Alaska, stârn
12:50
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj” # Click.ro
Credincioșii din Spania sunt revoltați după ce o statuie a Fecioarei Maria din secolul al XVII-lea a fost restaurată. Oamenii sunt nemulțumiți de alterările aduse faimoasei statui și spun că parcă i-ar fi fost făcute „operații estetice”.
12:40
Calvar la întoarcerea din minivacanța de Sfânta Maria! Sute de turiști blocați, o persoană decedată, pagube uriașe și sancțiuni drastice pentru șoferi # Click.ro
Întoarcerea de pe litoral s-a transformat, duminică, 18 august, într-un coșmar pentru mii de români. Un incendiu violent de vegetație izbucnit lângă Medgidia a blocat circulația feroviară și rutieră, provocând întârzieri masive, pagube materiale și o victimă umană.
12:40
Experiențe uimitoare de filmare a traseelor montane cu o cameră Go Pro: ghidul de care ai nevoie # Click.ro
Experiențe uimitoare de filmare a traseelor montane cu o cameră Go Pro: ghidul de care ai nevoie.
Acum 4 ore
12:20
Tragedie în motorsport. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, și-a pierdut viața într-un accident petrecut chiar în timpul unei etape oficiale # Click.ro
Este zi de doliu în sportul românesc. Comunitatea pasionaților de motorsport a primit o veste cumplită: pilotul de raliuri Dan Bodea și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale.
12:00
Trei zodii care își schimbă radical viața în toamna anului 2025. Au parte de surprize mari pe plan personal și profesional # Click.ro
Toamna anului 2025 vine cu mișcări astrale importante, iar pentru trei semne zodiacale, aceasta va fi o perioadă de transformare profundă. Astrologii spun că lunile septembrie, octombrie și noiembrie vor aduce decizii curajoase.
12:00
Avarie majoră în București. Mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 au rămas fără apă caldă # Click.ro
Un incident de amploare afectează peste 4.000 de blocuri din trei sectoare ale Bucureștiului. O avarie majoră produsă duminică pe o conductă magistrală de termoficare, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, a lăsat mii de locuitori fără apă caldă.
12:00
Investitorii chinezi transformă orașele europene, schimbând atât peisajul urban, cât și economia locală. Atena, capitala Greciei, este un exemplu clar al acestei tendințe: la tot pasul se aude vorbindu-se chineza,
11:50
Orașul din România în care se află o pâine veche de peste 130 de ani. Motivul pentru care nu a mucegăit niciodată # Click.ro
La Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați se află un exponat cu totul neobișnuit: o pâine veche de peste 130 de ani, păstrată într-o stare remarcabilă.. Coaptă în Italia, în vara anului 1892, aceasta a fost produsă special pentru Expoziția Italo-Americană de la Genova.
11:30
Paste cu parmezan, spanac și roșii cherry. Sunt cremoase, delicioase și gata în doar 20 de minute # Click.ro
Cei care caută o cină rapidă, gustoasă și fără bătăi de cap pot încerca această rețetă de paste cremoase cu usturoi, parmezan, spanac și roșii cherry.
11:20
Incendiu devastator. Două case s-au făcut scrum în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor # Click.ro
Un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu devastator care a cuprins două locuințe situate în aceeași curte din localitatea Singureni, județul Giurgiu.
11:20
Reacțiile turiștilor care s-au întâlnit pe traseu cu președintele Nicușor Dan: „I-am povestit puțin despre munca mea” # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins în weekend pe cărările Munților Făgăraș. După ce pe 15 august a participat cu familia la slujba de Sfânta Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus
11:00
Ce poți face cu roșiile uitate prin frigider. Rețeta inedită cu doar 3 ingrediente care a cucerit toate gospodinele pe TikTok. VIDEO # Click.ro
Roșiile bine coapte sunt vedetele sezonului, iar dacă aveți câteva în cămară și nu știți ce să faceți cu ele, vă propunem o rețetă simplă și extrem de apreciată la mesele în familie. Este genul de salată care nu lipsește de la nicio adunare și care, de cele mai multe ori, dispare prima din farfurii.
10:30
Întâlnire istorică astăzi: Trump, Zelesnki și liderii europeni la Casa Albă. Ce i se cere președintelui ucrainean # Click.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Washington pentru o vizită de maximă importanță, marcată de un tête-à-tête cu Donald Trump, programat la ora locală 13.00 (20.00, ora României).
Acum 6 ore
10:10
Tragedia de la 2 Mai. Sentinţa lui Vlad Pascu, aşteptată astăzi la Curtea de Apel Constanţa # Click.ro
Curtea de Apel Constanța urmează să se pronunțe astăzi, 18 august, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața.
10:00
La câțiva kilometri de București, se deschide din septembrie autostrada continuă până la Marea Adriatică # Click.ro
La doar câțiva kilometri de București, din această toamnă va fi posibil un drum continuu, pe autostradă, până la Marea Adriatică. Proiectul, așteptat de aproape două decenii, se apropie de momentul deschiderii oficiale stabilit să aibă loc în septembrie.
09:50
Ce rol avea Cazinoul din Constanța înainte să devină gazda jocurilor de noroc. Nimeni nu a știut până acum # Click.ro
O bijuterie arhitecturală de pe malul Mării Negre, Cazinoul din Constanța a fost, în epoca sa de glorie, mult mai mult decât un simplu spațiu dedicat jocurilor de noroc.
09:20
Guvernul britanic avertizează că amenințarea unui conflict pe teritoriul Marii Britanii nu mai este un scenariu îndepărtat. În contextul tensiunilor geopolitice, autoritățile recomandă gospodăriilor să fie pregătite pentru orice urgență.
09:00
Cod galben de ploi și rafale de vânt de până la 70 km/h, în mai multe județe din țară. Avertizările specialiștilor de la ANM # Click.ro
Meteorologii au emis luni, 18 august, un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în mai multe județe din România.
09:00
Cum a reușit Ilinca Vandici să scape de depresie. Dezvăluirile inedite ale vedetei: „Am reușit să înțeleg cine sunt cu adevărat” # Click.ro
Ilinca Vandici a vorbit deschis, în cadrul unui interviu, despre lupta cu depresia și procesul de vindecare emoțională. Vedeta a subliniat rolul esențial al terapiei și sprijinului psihologic, recunoscând că depășirea acestei afecțiuni nu este mereu posibilă de una singură.
08:50
Ministerul Educației a anunțat că rezultatele examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, vor fi publicate luni, 18 august.
08:50
Un nou cutremur s-a produs în România, în zorii zilei de luni, 18 august 2025, readucând în atenția publicului fragilitatea seismică a regiunii Vrancea
08:50
Descoperire sub ape, la Napoli: vila de lux a lui Cicero, gazda celor mai scandaloase petreceri romane # Click.ro
Sub apele Golfului Napoli, arheologii au descoperit un complex termal roman extraordinar, posibil legat de Cicero. Ruinele scufundate ale orașului Baiae, odinioară stațiunea preferată a elitei romane, ascund un trecut plin de fast și excese.
08:40
Cum să scapi de cearcăne. Mixul făcut în casă care o să te ajute să ai un aspect mai neted și mai luminos # Click.ro
Cearcănele – acele umbre întunecate de sub ochi – au multiple cauze: pigment, vene vizibile prin pielea subțire sau pur și simplu umbre create de anatomia feței.
Acum 8 ore
08:20
Când oglinda pare prea sinceră, nu căuta soluții în proceduri costisitoare – caută-le în garderobă.
08:10
Orașul care a schimbat lumea: misterul celei mai vechi universități occidentale și puterea ascunsă a studenților săi # Click.ro
În anul 1088, lua naștere un așezământ care avea să rescrie istoria cunoașterii și să dea naștere unui nou model educațional pentru întreaga lume occidentală: Universitatea din Bologna.
07:50
Cele 3 zodii care o să aibă parte de succes, începând cu 8 septembrie. Această perioadă excelentă ar putea dura ani de zile # Click.ro
Astrologii susțin că începutul lunii septembrie aduce o energie specială în viața anumitor nativi. Odată cu sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, pe 8 septembrie, cunoscută și ca Sfânta Maria Mică, trei zodii vor intra într-un ciclu de transformări benefice
07:50
Ce se ascunde în spatele siluetei impecabile a Melaniei Trump, care la 55 de ani arată la fel de suplă și elegantă ca în perioada sa de modeling?
07:10
Colțul secret al României unde natura vindecă. Oaza gratuită de sănătate pe care puțini o știu # Click.ro
Vara înseamnă vacanțe, relaxare și, pentru mulți români, cure de nămol. Dacă numele Techirghiolului din județul Constanța este bine cunoscut pentru tratamentele sale de renume, mai puțini știu că și în inima Transilvaniei există un loc cu adevărate proprietăți curative, ascuns de ochii lumii.
Acum 12 ore
06:10
Două zodii descoperă că nu pot avea încredere în nimeni acum. Sunt trădate chiar de cei mai dragi oameni! # Click.ro
Astrologia ne arată că fiecare perioadă aduce provocări diferite pentru semnele zodiacale. În timp ce unele zodii se bucură de susținere, noroc și armonie, altele sunt puse la încercare prin lecții de viață care le forțează să își reevalueze relațiile și să își construiască mai multă tărie interioar
05:10
O adolescentă genială, care și-a perfecționat talentul în perioada pandemiei de COVID-19, a reușit să rezolve una dintre cele mai misterioase probleme din matematică – și a atras atenția comunității științifice internaționale. Potrivit revistei Quanta, Hannah Cairo avea doar 17 ani când a reușit să
02:10
Astrologia anunță o perioadă intensă pe plan emoțional pentru trei semne zodiacale, care vor trece prin experiențe dureroase în viața personală.
Acum 24 ore
01:10
Dacă te gândești la Grecia, probabil îți vin în minte insule albe, ape turcoaz și taverne tradiționale. Dar știai că există o plajă unde nisipul este… roz? Da, roz ca într-un vis! Este vorba despre plaja Elafonisi din Creta, una dintre cele mai spectaculoase destinații de pe litoralul Greciei și o a
00:00
Superalimentul care te va vindeca de orice problemă digestivă. De ce este atât de sănătos și cum se prepară acasă # Click.ro
Într-o lume în care alimentația sănătoasă a devenit tot mai importantă, există un superaliment care iese în evidență datorită beneficiilor sale extraordinare pentru digestie și imunitate: kefirul. Originar din Munții Caucaz, kefirul nu este doar un lapte fermentat la modă, ci o băutură tradițională
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.