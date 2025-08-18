Putin, „vândut” pe la spate de Fico. Cum câștigă Slovacia 1,15 miliarde € din armele vândute Ucraina

Newsweek.ro, 18 august 2025 14:10

Expresia „frate...frate, dar brânza e pe bani” se potrivește perfect în relația Robert Fico - Vladim...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
14:20
Războiul din Ucraina. Rusia, fără progrese pe front, dar cu pretenții teritoriale. Pacea, imposibilă Newsweek.ro
La câteva zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europeni la negocieri de pace. Ze...
Acum 15 minute
14:10
Insomniile ar putea fi cauzate de bacteriile intestinale. Ce au descoperit oamenii de știință Newsweek.ro
Potrivit unui studiu, sănătatea intestinului nu afectează doar imunitatea și starea de spirit, ci po...
14:10
Putin, „vândut” pe la spate de Fico. Cum câștigă Slovacia 1,15 miliarde € din armele vândute Ucraina Newsweek.ro
Expresia „frate...frate, dar brânza e pe bani” se potrivește perfect în relația Robert Fico - Vladim...
Acum o oră
13:50
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral în această vară. Amenzi de 7.000.000 de lei Newsweek.ro
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral între 30 iunie și 16 august. În urma inspecțiilor, ...
13:30
Prețuri exorbitante pe Aeroportul Otopeni: „Peste 10 euro pentru un amărât de sandwich” Newsweek.ro
Tot mai mulți români se arată nemulțumiți de prețurile exorbitante la snack-urile de pe Aeroportul O...
Acum 2 ore
13:20
Nicușor Dan, după decizia Fitch privind ratingul țării: Reafirm seriozitatea României Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BB...
13:10
Simion se unește cu pro-rușii din Moldova. Șor, păpușarul din spatele frontului comun al rusificării Newsweek.ro
Partidul extremist AUR, condus de George Simion, face front comun cu formațiunile proruse din Republ...
13:00
Energia regenerabilă intră într-o nouă eră. China a creat cele mai mari turbine eoliene plutitoare Newsweek.ro
Energia regenerabilă este văzută drept viitorul omenirii și alternativa curată la folosirea combusti...
13:00
Rată de promovare de 28,4% la a doua sesiune de bacalaureat Newsweek.ro
Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Min...
12:50
Cât ne costă, de fapt, o vacanță cu mașina? Analiza completă a costurilor ascunse Newsweek.ro
Planificarea unei vacanțe cu mașina poate fi o experiență extraordinară, oferind libertate și flexib...
12:40
VIDEO Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea! Costă 10.000 $ și cântărește 140 kg Newsweek.ro
Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea costă aproximativ 10.000 $, cântărește 140 kg ...
12:30
Miza de 6.000.000.000€ a războiului Bolojan Vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că proiectele din Programuld e investiții Anghel Saligny care nu au ajuns la ...
Acum 4 ore
12:20
Percheziţii în Vâlcea la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie. Ce au făcut Newsweek.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie...
12:00
AFP, despre stațiunea din România făcută de Traian și frecventată de regi: Devastată de corupție Newsweek.ro
Bazele celei mai vechi stațiuni turistice din România au fost puse în anul 102 d.Hr. de Împăratul Tr...
11:40
Jumătate din blocurile din București, fără apă caldă. Un CET, închis de urgență. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București au rămas fără apă caldă. CET Progresu a fost închis de ...
11:10
Românii din Germania care au datorii ar putea scăpa de ele în 3 ani. Ce trebuie să facă dar se tem? Newsweek.ro
Unii români care s-au stabilit în Germania abia mai pot face față cheltuielilor. Ei fac credite la b...
10:50
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate? Riscă amendă de 1.000 lei Newsweek.ro
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate și care își lasă copilul î...
10:40
PSD îl acuză pe Bolojan că „panichează” populația. „Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci” Newsweek.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Ilie Bolojan că panichează populația atunci când vorberste d...
Acum 6 ore
10:20
Politico: Germania vrea să devină „inima” militară a Europei, dar depinde de China, prietena Rusiei Newsweek.ro
Planurile Germaniei de a deveni lider militar în Europa se confruntă cu o provocare majoră: dependen...
10:10
Ce vorbesc angajații de la supermarket în căști? „Un coleg a uitat să o oprească” Newsweek.ro
Angajațiii unor supermarketuri au căști în dotare. Par că vorbesc încontinuu, chiar și atunci când s...
09:50
Surpriză electorală, în Bolivia. Stânga, învinsă. Doi candidați de dreapta, în finala prezidențială Newsweek.ro
Mişcarea pentru Socialism (MAS, de stânga), la putere din 2006, a fost scoasă din cursa prezidențial...
09:40
Aglomerație și nervi întinși la maximul la vama Giurgiu-Ruse. Rute alternative spre Bulgaria Newsweek.ro
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate luni dimineață la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu – Ru...
09:20
Clipe de groază în Corfu. Avion cu 250 de pasageri, aterizare forțată după ce un motor a luat foc Newsweek.ro
Un Boeing 757-300 al companiei aeriene Condor, cu 250 de pasageri la bord, a fost nevoit să aterizez...
09:10
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul Newsweek.ro
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul? Autorită...
09:00
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro? Newsweek.ro
Decizia lui Bolojan de a cere ca pensia privată să fie retrasă eșalonat pe parcursul a 10 ani a supă...
08:50
Ultima strategie a lui Putin. Misiuni sinucigașe false pentru a-l păcăli pe Trump și a presa Ucraina Newsweek.ro
Rusia recurge lamisiuni sinucigașe înscenate pentru a exagera câștigurile teritoriale în Ucraina, în...
08:40
Brad Pitt spune cum reușește să aibă pielea tânără. Gwyneth Paltrow m-a învățat să fac 3 lucruri Newsweek.ro
La 61 de ani, Brad Pitt impresionează nu doar prin talent și carismă, ci și prin aspectul său tinere...
Acum 8 ore
08:20
Ministerul Energiei pregătește salarii de 13.000–20.000 € pentru experții în securitate cibernetică Newsweek.ro
Ministerul Energiei lansează în dezbatere publică proiectul de OUG pentru înființarea Centrului de R...
08:20
România a avut cel mai mare pod din Europa, lung de 4 kilometri. Cum a dispărut o parte din el? Newsweek.ro
Cel mai mare pod din Europa a fost construit în România, la un moment dat. Era lung de 4 kilometri, ...
08:10
PSD a acceptat CASS la pensie peste 3.000 lei, dar are altă nemulțumire majoră. Se rupe coaliția? Newsweek.ro
PSd acceptă cu greu măsurile de austeritate a lui Bolojan. Mulți lideri s-au opus propunerii de intr...
07:50
Ministrul Investițiilor face un anunț important despre cardurile educaționale. Este un termen limită Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind ...
07:40
Curtea de Apel Constanţa se va pronunța astăzi în dosarul lui Vlad Pascu. 2 ani de la tragedie Newsweek.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul acc...
07:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC. Ce va vorbi cu Trump? Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor crucia...
07:30
Europa, chemată de Trump la negocieri de pace. Zelenski să renunțe oficial la Crimeea și NATO Newsweek.ro
La 3 zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europenila negocieri de pace. Zelenski...
07:20
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive Newsweek.ro
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive. Taurii și ...
07:10
Care pensionari vor plăti la pensie de două ori CASS de la 1 septembrie? Plus impozit de 10% Newsweek.ro
Pensionarii care se încadrează într-o anumită categorie trebuie să plătească contribuții la CASS. Mă...
Acum 24 ore
21:00
Mai multe polițiste s-au dus sub acoperire în zonele de alergat. Există suspiciuni de hărțuire Newsweek.ro
Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în...
20:40
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an Newsweek.ro
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, a...
20:20
Guvernul anunță modalitatea în care se vor face investițiile în următorii trei ani în România Newsweek.ro
Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate lo...
20:10
Patru români și-au pierdut viața în aceste zile la mare. Au ignorat valurile periculoase Newsweek.ro
Patru turiști au murit înecați, trei dintre ei după ce s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoas...
19:50
Nicuşor Dan: Sprijinul pentru Ucraina este o investiţie directă în securitatea României şi a Europei Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voi...
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland Newsweek.ro
Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebe...
19:10
Un bărbat de 50 de ani a fost omorât de o roată care s-a desprins de la o mașină de raliu Newsweek.ro
Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul...
19:10
Putin vrea 30% din Ucraina care va avea garanții de securitate. Zelenski cere discuții cu dictatorul Newsweek.ro
Putin ar accepta garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite de NATO, ca parte a un...
19:00
O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a stors un coș de pe față. Cum a fost posibil? Newsweek.ro
O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții” ...
18:40
Panică printre turiști: un avion cu 250 de pasageri care zbura din Grecia a avut probleme la motor Newsweek.ro
Un zbor Condor de la Corfu la Düsseldorf a efectuat o aterizare de urgență la Brindisi, Italia, după...
18:40
Doliu la Holyywood. Unul dintre actorii de legendă din Superman a murit Newsweek.ro
Terence Stamp, care s-a făcut cunoscut ca actor în Londra anilor 1960 și a interpretat rolul arhiduc...
18:20
Un polițist a fost bătut de doi bărbați în Argeș. Autospeciala în care se afla au distrus-o Newsweek.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publi...
18:20
830.000 pensionari primesc un ajutor la pensie de 530 lei. Ce au muncit și câți ani? Newsweek.ro
În România sunt 4.900.000 pensionari. Dintre aceștia 830.000 pensionari primesc un ajutor la pensie ...
18:00
Probleme la CFR. Circulația trenurilor, oprită între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu Newsweek.ro
Probleme mari, duminică după-amiază, la CFR. Circulația trenurilor a fost oprită între Medgidia şi M...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.