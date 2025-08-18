Reclamele la jocurile de noroc și țigări electronice ar putea să fie interzise în București, de la 1 ianuarie. USR a depus în CGMB un proiect de hotărâre în acest sens

16:20

În ultima vreme, pe lângă canicula cu care bucureștenii sunt obișnuiți pe timp de vară, am avut parte foarte multe zile cu furtună. Având în vedere stare că în Capitală există o sumedenie de clădiri […] Articolul VIDEO | Fricile bucureștenilor pe timp de furtună. Oamenii se tem de tencuiala care cade de pe clădirile vechi și de copacii uscați pe care-i doboară și un vânticel