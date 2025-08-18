Peter Szijjarto: Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria; Este revoltător și inacceptabil!

Financial Intelligence, 18 august 2025 14:10

Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria, ceea ce a dus la oprirea […] The post Peter Szijjarto: Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria; Este revoltător și inacceptabil! appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
14:30
UniCredit Bank România a finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România Financial Intelligence
UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank) anunță încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank […] The post UniCredit Bank România a finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România appeared first on Financial Intelligence.
Acum 10 minute
14:20
Ministrul ucrainean de externe, mesaj pentru Péter Szijjártó: “Poți să-ți trimiți plângerile – și amenințările – prietenilor tăi de la Moscova” Financial Intelligence
Ungaria îşi poate ”adresa plângerile şi ameninţările prietenilor săi de la Moscova” şi nu Kievului, îi replică ministrul […] The post Ministrul ucrainean de externe, mesaj pentru Péter Szijjártó: “Poți să-ți trimiți plângerile – și amenințările – prietenilor tăi de la Moscova” appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Legea de plată a pensiilor private ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia să fie a membrului fondului de plată (desprepensiiprivate.ro) Financial Intelligence
Legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia asupra nivelului plății lunare […] The post Legea de plată a pensiilor private ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia să fie a membrului fondului de plată (desprepensiiprivate.ro) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
14:10
Peter Szijjarto: Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria; Este revoltător și inacceptabil! Financial Intelligence
Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria, ceea ce a dus la oprirea […] The post Peter Szijjarto: Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria; Este revoltător și inacceptabil! appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Federația SILVA Proiectul de „reformă” a ROMSILVA este greșit! Silvicultorii ies din nou în stradă să protesteze Financial Intelligence
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de […] The post Federația SILVA Proiectul de „reformă” a ROMSILVA este greșit! Silvicultorii ies din nou în stradă să protesteze appeared first on Financial Intelligence.
14:10
UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de 4,48 miliarde euro în primul semestru Financial Intelligence
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare […] The post UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de 4,48 miliarde euro în primul semestru appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Surse: Noi modificări la pensiile din Pilonul II; Plată unică de până la 30% din sumă și eșalonare pe 8 ani Financial Intelligence
Surse guvernamentale au declarat pentru Antena 3 CNN că sunt luate în calcul câteva modificări pe care Guvernul […] The post Surse: Noi modificări la pensiile din Pilonul II; Plată unică de până la 30% din sumă și eșalonare pe 8 ani appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
12:00
Consiliul Concurenței analizează preluarea a trei companii de către Vinci Energies SRL Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Vinci Energies S.R.L. intenționează să preia Energobit S.A., ELM Electromontaj Cluj S.A. […] The post Consiliul Concurenței analizează preluarea a trei companii de către Vinci Energies SRL appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Întâlnire Trump-Zelenski la Washington/ China speră într-un acord “acceptabil pentru toate părţile” Financial Intelligence
China a declarat luni că speră într-un acord “acceptabil pentru toate părţile” în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri […] The post Întâlnire Trump-Zelenski la Washington/ China speră într-un acord “acceptabil pentru toate părţile” appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Toţi locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă din cauza avariei majore de pe o conductă magistrală de termoficare/ Directorul Termoenergetica spune că se încearcă remedierea avariei astăzi, dar că nu poate promite acest lucru Financial Intelligence
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă […] The post Toţi locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă din cauza avariei majore de pe o conductă magistrală de termoficare/ Directorul Termoenergetica spune că se încearcă remedierea avariei astăzi, dar că nu poate promite acest lucru appeared first on Financial Intelligence.
11:00
InfoCons a devenit membru observator în cadrul Adunărilor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO) Financial Intelligence
România este pentru prima oară reprezentată în Forul Global de Proprietate Intelectuală – WIPO prin organismul de Protecția […] The post InfoCons a devenit membru observator în cadrul Adunărilor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
10:30
Ucraina este în pericol dacă Rusia cucereşte întregul Donbas (expert german) Financial Intelligence
Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia […] The post Ucraina este în pericol dacă Rusia cucereşte întregul Donbas (expert german) appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Amnesty International consideră că Israelul desfăşoară o “campanie deliberată de înfometare” în Fâşia Gaza Financial Intelligence
Israelul desfăşoară o “campanie deliberată de înfometare” în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, […] The post Amnesty International consideră că Israelul desfăşoară o “campanie deliberată de înfometare” în Fâşia Gaza appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Ministrul Finanţelor: Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect Financial Intelligence
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite […] The post Ministrul Finanţelor: Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea CRISCE Financial Intelligence
Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea și operaționalizarea […] The post Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea CRISCE appeared first on Financial Intelligence.
09:30
FSB împiedică a doua tentativă de atac terorist asupra Podului Crimeea de la începutul anului – TASS Financial Intelligence
*  Potrivit agenţiei ruse TASS, serviciile speciale ucrainene au încercat să folosească mașini încărcate cu o cantitate mare […] The post FSB împiedică a doua tentativă de atac terorist asupra Podului Crimeea de la începutul anului – TASS appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
08:30
Resursele de petrol descoperite și recuperabile au crescut cu 5 miliarde de barili, în ciuda creșterii producției în 2024 – Rystad Energy Financial Intelligence
Resursele globale de petrol recuperabile au înregistrat o creștere netă în ciuda producției, impulsionate de noi descoperiri și […] The post Resursele de petrol descoperite și recuperabile au crescut cu 5 miliarde de barili, în ciuda creșterii producției în 2024 – Rystad Energy appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Indicatorul de Încredere Macroeconomică CFA: În continuare, condiții de recesiune Financial Intelligence
În continuare, nivelul Indicatorului de Încredere Macroeconomică (publicat de CFA) și ambele sale componente indică condiții de recesiune, […] The post Indicatorul de Încredere Macroeconomică CFA: În continuare, condiții de recesiune appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Ucraina: Preşedintele francez Macron afirmă că Vladimir Putin “nu vrea pace”, ci o “capitulare” Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin “nu vrea pace”, ci […] The post Ucraina: Preşedintele francez Macron afirmă că Vladimir Putin “nu vrea pace”, ci o “capitulare” appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Oana Ţoiu: E o mare diferenţă între negocieri sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone […] The post Oana Ţoiu: E o mare diferenţă între negocieri sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie Financial Intelligence
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează […] The post Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Oana Ţoiu: Vizita preşedintelui în SUA – cel mai probabil în primul trimestru al lui 2026 Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o […] The post Oana Ţoiu: Vizita preşedintelui în SUA – cel mai probabil în primul trimestru al lui 2026 appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China Financial Intelligence
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis […] The post Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii Financial Intelligence
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, […] The post Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Ţoiu, despre Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun ca acum câteva luni Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa […] The post Ţoiu, despre Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun ca acum câteva luni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:50
Marco Rubio afirmă că acordul de încetare a focului între Ucraina și Rusia „nu este exclus” Financial Intelligence
Secretarul de stat a mai declarat că nu crede că impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei ar fi […] The post Marco Rubio afirmă că acordul de încetare a focului între Ucraina și Rusia „nu este exclus” appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Zelensky insistă pentru mai multă claritate cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat pentru mai multă claritate cu privire la forma pe care ar lua-o […] The post Zelensky insistă pentru mai multă claritate cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Ucraina: Von der Leyen salută propunerea lui Trump de a oferi garanţii de securitate inspirate de NATO Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi […] The post Ucraina: Von der Leyen salută propunerea lui Trump de a oferi garanţii de securitate inspirate de NATO appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Bolojan: România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea prin respectarea angajamentelor şi consecvenţă în decizii Financial Intelligence
Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii sunt singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea […] The post Bolojan: România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea prin respectarea angajamentelor şi consecvenţă în decizii appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Trump şi Putin au convenit în Alaska asupra unor ‘garanţii de securitate solide’ pentru Ucraina, susţine Witkoff Financial Intelligence
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor […] The post Trump şi Putin au convenit în Alaska asupra unor ‘garanţii de securitate solide’ pentru Ucraina, susţine Witkoff appeared first on Financial Intelligence.
17:00
“Eu semăn hrană, nu ură”, i-a transmis Lula lui Trump din grădina sa Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei […] The post “Eu semăn hrană, nu ură”, i-a transmis Lula lui Trump din grădina sa appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Incendii în Spania: Premierul Sanchez propune un pact naţional pentru urgenţă climatică Financial Intelligence
Prim-ministrul spaniol a anunţat un “pact naţional pentru urgenţă climatică” care să lase deoparte “luptele partizane şi chestiunile […] The post Incendii în Spania: Premierul Sanchez propune un pact naţional pentru urgenţă climatică appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Conferinţă de presă Ursula von der Leyen – Zelenski; Garanțiile de securitate trebuie incluse în acordul de pace, afirmă von der Leyen Financial Intelligence
UE va „sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar”, a declarat Ursula von der Leyen, la conferinţa […] The post Conferinţă de presă Ursula von der Leyen – Zelenski; Garanțiile de securitate trebuie incluse în acordul de pace, afirmă von der Leyen appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Cine va participa mâine la întâlnirea crucială dintre Trump și Zelensky la Washington? Financial Intelligence
În ultima oră, au fost confirmate o serie de nume care vor participa mâine la discuțiile dintre președintele […] The post Cine va participa mâine la întâlnirea crucială dintre Trump și Zelensky la Washington? appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
13:20
Ursula von der Leyen va merge cu Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump Financial Intelligence
Ursula von der Leyen va merge cu Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump. Aceasta […] The post Ursula von der Leyen va merge cu Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Ilie Bolojan a anunțat că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă: Nu există altă soluție Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în […] The post Ilie Bolojan a anunțat că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă: Nu există altă soluție appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Rusia a lansat 505 atacuri în regiunea Zaporojie la o zi după summitul Trump – Putin din Alaska Financial Intelligence
Trupele ruse au lansat în ultimele 24 de ore – la o zi după întâlnirea dintre preşedintele SUA, […] The post Rusia a lansat 505 atacuri în regiunea Zaporojie la o zi după summitul Trump – Putin din Alaska appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Adrian Vasilescu: Ani în șir, România a cheltuit mai mult decât a încasat; România nu are dreptul să intre în încetare de plăți și nu este o soluție fără ieșire Financial Intelligence
Ani în șir, România a cheltuit mai mult decât a încasat, a consumat mai mult decât a produs. […] The post Adrian Vasilescu: Ani în șir, România a cheltuit mai mult decât a încasat; România nu are dreptul să intre în încetare de plăți și nu este o soluție fără ieșire appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Cele mai bune universități din SUA pentru locuri de muncă bine plătite în domeniul finanțelor (Visual Capitalist) Financial Intelligence
Absolvenții de finanțe de la Massachusetts Institute of Technology câștigă în medie 175.439 de dolari, cu 73.608 dolari […] The post Cele mai bune universități din SUA pentru locuri de muncă bine plătite în domeniul finanțelor (Visual Capitalist) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Un decret al Rusiei deschide calea pentru revenirea Exxon la proiectul Sakhalin-1 Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv marelui producător […] The post Un decret al Rusiei deschide calea pentru revenirea Exxon la proiectul Sakhalin-1 appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a discutat cu omologii săi din Turcia şi Ungaria despre rezultatele summitului din Alaska Financial Intelligence
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi turc și maghiar, a […] The post Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a discutat cu omologii săi din Turcia şi Ungaria despre rezultatele summitului din Alaska appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Diplomaţia americană suspendă vizele umanitare pentru locuitorii din Gaza Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă, pe parcursul unei anchete, vizele medicale pentru refugiaţi […] The post Diplomaţia americană suspendă vizele umanitare pentru locuitorii din Gaza appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Rezerva Federală a Statelor Unite renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech Financial Intelligence
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor […] The post Rezerva Federală a Statelor Unite renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Burnete: E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului. Bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, e cert că nu se va materializa / Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm Financial Intelligence
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul […] The post Burnete: E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului. Bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, e cert că nu se va materializa / Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Ucraina: Refuzul Moscovei pentru un armistiţiu “complică situaţia”, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui […] The post Ucraina: Refuzul Moscovei pentru un armistiţiu “complică situaţia”, afirmă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump susţine planul teritorial al lui Putin pentru Ucraina, dar Zelenski îl respinge (sursă AFP) Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump susţine propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul […] The post Trump susţine planul teritorial al lui Putin pentru Ucraina, dar Zelenski îl respinge (sursă AFP) appeared first on Financial Intelligence.
16 august 2025
21:40
Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump, constată premierul polonez Tusk Financial Intelligence
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump […] The post Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump, constată premierul polonez Tusk appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Trump asigură că nu intenţionează deocamdată să penalizeze China pentru achiziţiile de petrol rusesc Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska […] The post Trump asigură că nu intenţionează deocamdată să penalizeze China pentru achiziţiile de petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Merz: SUA sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina Financial Intelligence
Statele Unite sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat sâmbătă cancelarul german Friedrich […] The post Merz: SUA sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Putin a propus la summitul cu Trump să diminueze pretenţiile teritoriale faţă de Ucraina în schimbul controlului deplin în Doneţk (presă) Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina […] The post Putin a propus la summitul cu Trump să diminueze pretenţiile teritoriale faţă de Ucraina în schimbul controlului deplin în Doneţk (presă) appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.