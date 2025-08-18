Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă”

10:50

Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni. Organizatorii protestelor centrale care cer încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza au estimat că peste 2,5 milioane de israelieni au participat la demonstrații în toată țara, scrie Haaretz. Potrivit organizatorilor, 300.000 de persoane au participat la mitingul de seară din Piața Ostaticilor din Tel Aviv, acesta fiind de departe cel mai mare protest de la demonstrațiile care au urmat uciderii a șase ostatici în captivitate anul trecut. De notat că Israelul are o populație de 9,974 milioane de locuitori.