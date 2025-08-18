O pădure urbană din București, cu fazani și vulpi, își așteaptă sfârșitul deoarece este păstrată pentru retrocedări. Este ceva greșit aici?
HotNews.ro, 18 august 2025 15:30
O postare de pe Facebook de zilele trecute mi-a atras atenția, mai ales că știam foarte bine subiectul. Un grup de cetățeni din București, reuniți într-o asociație care se cheamă „Inițiativa Prelungirea Ghencea”, s-a întâlnit…
Elevii români petrec de aproape 2 ori mai multe ore făcând teme decât elevii din țările nordice # HotNews.ro
Specialist ParentED Fest: Când timpul pentru joc și odihnă este sacrificat pentru teme intensive, învățarea profundă poate fi afectată România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește timpul petrecut de elevi făcând…
„La naiba, ne plângem tot timpul!” – avertisment despre felul în care românii se raportează la propriile succese # HotNews.ro
Pe fondul nostalgiilor după comunism, vizibile în sondajele de opinie, producătoarea de film Ada Solomon spune că intrăm într-o perioadă „crucială” și că ne-ar prinde bine dacă am avea sinceritatea de a aprecia ceea ce…
Jurnalista de la Digi24 care s-a reîntors în satul natal: „Mi-aș dori ca fiica mea să vadă că viața la țară este o binecuvântare, nu o limitare” # HotNews.ro
IIoana Mihalca (37 de ani) s-a născut în satul Petrova din Maramureș. A copilărit în cel mai dulce stil „moroșenesc” și, chiar dacă profesia i-a purtat pașii spre orașul aglomerat, a ales să se întoarcă…
VIDEO PSD nu se întoarce la ședințele coaliției / Cum va funcționa alianța guvernamentală PSD-PNL-USR-UDMR. Anunțul lui Grindeanu # HotNews.ro
Conducerea PSD s-a reunit luni la sediul partidului ca să decidă dacă se întoarce la ședințele coaliției și ca să stabilească o poziție față de proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede suspendarea unor proiecte neîncepute…
Chiriile la locuințe au ajuns atât de mari în Ibiza încât rulotele și corturile din tabere improvizate sunt privite de localnici ca o soluție # HotNews.ro
Este încă o noapte, încă o petrecere la un hotel din Ibiza. Clientela internațională dansează pe ritmuri de house, în timp ce luminile laser se reflectă pe piscine și pe o mare de ochelari de…
Accident grav pe o autostradă din Grecia. Două mașini au loc foc după ce a intrat un camion în ele, trei persoane au murit # HotNews.ro
Accidentul rutier a avut loc luni în jurul orei 11 pe autostrada Egnatia din nordul Greciei. Trei persoane și-au pierdut viața și alte două au fost grav rănite, potrivit publicației elene Kathimerini. Accidentul a avut…
Liderul opoziției de la Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria: „Vreau o asigurare clară” # HotNews.ro
Solicitarea lui Peter Magyar vine după ce serviciul de informații externe de la Moscova (SVR) a acuzat pe 13 august Uniunea Europeană că dorește „să schimbe regimul de la Budapesta”, potrivit Kyiv Independent. În replică,…
Parteneriatul dintre McDonald’s și Pokemon s-a încheiat cu un fiasco de o zi în Japonia # HotNews.ro
Lanțul de fast-food McDonald’s Japonia a anulat o campanie de vânzare a meniurilor Happy Meal care includea cartonașe Pokemon foarte căutate, prezentând scuze după ce speculanții s-au grăbit să cumpere mâncarea doar pentru a o…
Percepția comună asociază scutecele pentru adulți aproape exclusiv cu bătrânețea și dependența totală. Totuși, dintr-o perspectivă medicală, utilizarea lor este mult mai amplă și strategică. Când auzim termenul „Pampersi adulți”, ne gândim imediat la soluții…
Dominic Fritz, despre nemulțumirile PSD: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții” # HotNews.ro
Liderul USR afirmă că nemulțumirile liderilor PSD care s-au reunit luni într-o ședință sunt nejustificate întrucât guvenul nu opreșete investiții, ci doar promisiunea unor bani care nu există, transmite News.ro. „Nimeni nu e nebun să…
Acuzat că a plagiat în două doctorate, Cătălin Țone spune că investigația PressOne e „susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării canabisului” # HotNews.ro
Polițistul pensionar Cătălin Țone, despre care PressOne a scris luni că și-a plagiat ambele teze de doctorat, susține, într-o reacție transmisă către HotNews, că este victima unui „atac”: „dețin dovezi care mă îndreptățesc să cred…
Răspunsul Chinei pentru Trump: „Nu vom permite niciodată ca vreo persoană sau vreo forță să țină Taiwanul separat de China” # HotNews.ro
Taiwanul este o problemă internă a Chinei, a declarat luni Ministerul de Externe de la Beijing, ca răspuns la afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora liderul chinez Xi Jinping i-a spus că nu va…
Temperaturile vor scădea ușor în primele zile ale acestei săptămâni, până la 22 de grade în Transilvania și 25 – 26 de grade în Maramureș și în Moldova. După un nou val de răcorire a…
Cristian Tudor Popescu, sfat ironic pentru Nicușor Dan: „Ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete” # HotNews.ro
Când revine din concediu, Nicușor Dan ar trebui să îl înlocuiască pe premierul Ilie Bolojan cu consilierul prezidențial Radu Burnete, spune, ironic, gazetarul Cristian Tudor Popescu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP îl…
Grande Pippo. Una dintre cele mai mari vedete de televiziune din Italia, cunoscută și în România, a murit la 89 de ani # HotNews.ro
Pippo Baudo, gigantul televiziunii italiene, a murit sâmbătă, 16 august, la vârsta de 89 de ani, transmite Corriere della Sera. Retras de ceva vreme din televiziune, cu mari probleme de sănătate în ultima vreme, Pippo…
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică # HotNews.ro
Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat luni că fluxul de petrol rusesc către Ungaria a fost oprit după un atac ucrainean asupra conductei Drujba, transmite Reuters. În replică, Kievul a spus…
Un important general israelian face comentarii șocante despre război și spune câți palestinieni trebuie să moară: „Nu mai contează acum dacă sunt copii” # HotNews.ro
Generalul israelian care a condus serviciul de informații militare pe 7 octombrie 2023 a declarat că trebuie să moară 50 de palestinieni pentru fiecare persoană ucisă în acea zi și că „nu mai contează acum…
În această vară nordul Europei a fost atins de mai multe valuri de căldură care au adus temperaturi de peste 34 C ziua și nopți tropicale în Finlanda, în timp ce în Islanda au fost…
Dr. Maximilian Muntean, plastician MedLife: „Au venit paciente pentru reducție mamară sau pentru augmentări și, în cadrul consulturilor de rutină, le-am depistat tumori“ # HotNews.ro
Implanturile mamare rămân în topul celor mai cerute intervenții de chirurgie estetică, dar și operațiile la nivelul nasului și al pleoapelor, spune dr. Maximilian Muntean, șef de lucrări, medic primar chirurgie plastică, chirurgie estetică și…
Nicușor Dan, după ce Fitch a menţinut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă: O veste bună # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a catalogat luni drept „o veste bună” decizia anunțată vineri a agenţiei internaţională de evaluare financiară Fitch care a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen…
Actrița Gal Gadot pune eșecul noului film „Albă ca zăpada” pe seama unor motive politice # HotNews.ro
Actrița israeliană Gal Gadot a declarat că pune pe seama „presiunii asupra celebrităților de a se pronunța împotriva Israelului” eșecul noului film „Albă ca Zăpada” de anul acesta, relatează The Guardian. Colega sa de platou,…
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor scădea cu 30%. Șefii trebuie să prezinte noile grile la sfârșitul lui septembrie / Președintele ANRE ia peste 75.000 de lei pe lună # HotNews.ro
Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte până la data de 30 septembrie noi organigrame și…
Rata șomajului din Rusia se află la un nivel minim record din cauza deficitului de forță de muncă, însă aceasta este doar o parte a poveștii. Un val de „șomaj ascuns” se conturează în economia…
Noi informații din vânzarea G4 Media către Radu Budeanu. Câți ani trebuie să rămână Tapalagă și Pantazi angajați. „Eu am îndoieli că el e interesat de publicația în sine” # HotNews.ro
După ce vânzarea G4 Media către omul de afaceri Radu Budeanu, Pagina de Media dezvăluie câți ani s-ar fi angajat prin contract fondatorii publicației, Dan Tapalagă și Cristian Pantazi, să rămână angajați aici. Sursele Pagina…
Analiștii financiari se așteaptă ca leul să-și accentueze deprecierea față de euro, iar inflația să crească în următoarele 12 luni # HotNews.ro
Moneda națională este așteptată să se deprecieze în continuare până la 5,1015 lei pentru un euro în următoarele 6 luni și până la 5,1716 lei pentru un euro în următoarele 12 luni, arată sondajul pe…
totuldespremame.ro: Îngrijirea zonei genitale la sugari: ce este diferit în funcție de sex și ce rămâne la fel? # HotNews.ro
Igiena corectă a zonei genitale la sugari este esențială pentru sănătatea pielii și a tractului urinar. Această zonă este foarte sensibilă în primul an de viață, iar pielea este subțire, vulnerabilă la iritații și expusă…
Impozitarea multinaționalelor: Reguli mai restrictive înlocuiesc Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri. România pierde din atractivitate deși are mare nevoie de investiții # HotNews.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), care a creat mai multe probleme decât a rezolvat, urmează să fie eliminat de anul viitor. Însă vestea este doar aparent bună pentru că autoritățile vor să compenseze…
Israelul desfășoară o „campanie deliberată de înfometare” în Fâșia Gaza, denunță Amnesty International # HotNews.ro
Acuzațiile din partea Amnesty International publicate luni într-un comunicat de presă vin în timp ce ONU și numeroase oganizații non-profit continuă să avertizeze asupra foametei iminente în teritoriul palestinian devastat de război, relatează AFP. Această…
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou din partea rușilor în Alaska # HotNews.ro
Brian Glenn a spus că a primit de la un jurnalist rus o sticlă de vodcă drept mulțumire pentru că a returnat o cameră pierdută, într-o filmare publicată pe contul său de X și citată…
Eșecul negocierilor dintre SUA și Rusia din Alaska ilustrează o neînțelegere generalizată a factorilor care determină politica externă a Moscovei, scrie profesorul suedez de științe politice Andreas Umland, într-un text publicat astăzi de HotNews. Recenta…
O carte a fost înapoiată după 82 de ani bibliotecii care a împrumutat-o: „Sper că nu există nicio taxă de întârziere” # HotNews.ro
O carte a fost înapoiată după aproape 82 de ani după ce a fost împrumutată de la biblioteca publică a orașului american San Antonio. Ea a venit însoțită de o scrisoare în care se menționa…
VIDEO Invitat la o emisiune a radioului public, fostul șef Antidrog Cătălin Țone nu a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat # HotNews.ro
Cătălin Țone, fost șef la Antidrog, a fost prezent luni dimineață în studioul Radio România Actualități (RRA), la matinalul în care apare regulat ca expert în combaterea consumului și traficului de droguri. A fost prima…
Jumătate din București, fără apă caldă. Ce spune șefa Termoenergetica despre avaria majoră din Capitală # HotNews.ro
Peste 4.200 de blocuri sau imobile din Capitală nu mai au apă caldă de duminică seară din cauza unei avarii majore produsă la o magistrală de termoficare de la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul…
Industria privată de apărare dintr-un stat UE încasează sume uriașe din contracte cu Ucraina, dar liderul țării se opune public sprijinirii cu armament a Kievului # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Ucraina, a criticat sancțiunilor împotriva Rusiei și a anunțat că se va opune aderării Ucrainei la NATO. În tot acest timp, companiile private de armament…
De ce este îndemnat Zelenski, înainte de întâlnirea crucială cu Trump, să ia exemplu de la Vladimir Putin # HotNews.ro
Volodimir Zelenski va intra luni în Biroul Oval pentru una dintre cele mai importante întâlniri: o șansă de a reseta relațiile cu Donald Trump, de a asigura un sfârșit al războiului cât mai corect pentru…
SuperLiga: Koljic, atacantul Rapidului care a adus un punct în meciul cu FCSB: S-a simțit puțină oboseală la ei # HotNews.ro
Fotbalistul formației FC Rapid, Elvir Koljic, a declarat, duminică seara, după remiza, 2-2, cu FCSB, că este fericit că a reușit să marcheze două goluri și că și-a ajutat echipa să obțină un punct în…
Ministerul Energiei: Există posibilitatea crescută a unui atac cibernetic multiplu, care ar crea panică în rândul populației civile # HotNews.ro
Guvernul vrea să înființeze un centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică în energie, iar, în nota de fundamentare a proiectului, Ministerul Energiei precizează că o posibilitate crescută a unui atac cibernetic multiplu, care…
Afirmația eronată făcută de Donald Trump în pregătirea întâlnirii de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii europeni # HotNews.ro
Donald Trump a afirmat luni că peninsula Crimeea a fost „dată” Rusiei de fostul președinte american Barack Obama „fără să se tragă un foc de armă”. Afirmața sa este contrazisă de evenimentele din 2014, relatează…
Rezultatele inițiale la Bacalaureatul de toamnă sunt publicate azi. Notele, afișate pe Edu.ro / Elevii pot cere apoi să vizualizeze lucrarea pentru a decide dacă fac contestație # HotNews.ro
Rezultatele ințiale de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea august – vor fi afișate luni, 18 august, până la ora 12.00. Elevii care au susținut examenul în luna august pot vedea notele la avizierele…
Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, duminică seara, după egalul, 2-2, din derby-ul cu FC Rapid, că formația sa a scăpat victoria printre degete. „Cred eu că meritam cele trei puncte. Am scăpat victoria…
11:00
Deputatul PSD Mihai Fifor, lider al filialei Arad a partidului și fost ministru al Apărării, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că le transmite românilor și investitorilor panică, presiune și stres zilnic, în loc de…
Noul film care s-a bucurat de un succes neașteptat la box office continuă să impresioneze # HotNews.ro
Filmul „Weapons”, un succes surprinzător la box office, și-a continuat parcursul solid în cinematografe și a reușit, sfidând toate așteptările, să se mențină pe prima poziție în clasament pentru al doilea weekend la rând, cu…
Amendă GDPR de mii de euro pentru o firmă clujeană de contabilitate, după ce a fost atacată de hackeri # HotNews.ro
O firmă românească de contabilitate a fost amendată în baza celebrului Regulament GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la compromiterea datelor personale ale mai multor persoane. Citiți mai mult pe StartupCafe.ro. Sursă…
Vârsta la care părinții ar trebui să discute cu copiii despre pubertate și efectele ei a scăzut! Noua recomandare a experților # HotNews.ro
Trecerea de la copilărie către viața adultă este o perioadă marcată de schimbări fizice și psihice foarte importante. Începerea pubertății este influențată de mulți factori printre care genetica familiei și starea nutrițională, pentru un copil…
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 35.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și…
Avertizare meteo de furtuni violente. Ce zone sunt vizate de codul galben și portocaliu # HotNews.ro
Meteorologii au emis două avertizări de vreme rea care vor fi valabile pe parcursul zilei de luni. Un cod galben de vijelii și ploi torențiale este valabil luni, 18 august, între orele 10-23, în cea…
O avertizare meteo tocmai a intrat în vigoare în București. La ce să vă așteptați în următoarele ore # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme instabilă pentru București valabil până diseară la ora 23.00. În acest interval, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros,…
[P] Eleganță în fiecare detaliu – cum alegi cel mai bun scaun de birou pentru un decor impresionant # HotNews.ro
Într-un spațiu de lucru rafinat, fiecare piesă de mobilier își lasă amprenta asupra ambianței generale, dar, mai important, influențează confortul și productivitatea. Alegerea și integrarea mobilierului în zona de lucru este o chestiune de funcționalitate,…
Cele mai eficiente opt tipuri de terapie pentru anxietate. De cât timp e nevoie pentru efecte care se mențin multă vreme # HotNews.ro
Psihoterapia are cele mai bune rezultate în tratarea anxietății, iar efectele se pot menține mai mult de zece ani. Potrivit cercetărilor, jumătate dintre persoanele care fac psihoterapie își recapătă echilibrul după aproximativ 20 de ședințe,…
