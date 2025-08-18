Ofensivă ucraineană în Donbasul revendicat de Putin. 7 localități eliberate. 910 soldați ruși uciși
Newsweek.ro, 18 august 2025 15:30
Forțele armate ucrainene au lansat o amplă ofensivă în Donbass și au eliberat orașul Pokrovsk, alătu...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:30
Acum 10 minute
15:40
Bolojan neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 15.000 lei, din octombrie. Amenințări cu demisia # Newsweek.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu magistrații și a rămas neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 15.0...
Acum 30 minute
15:10
Avertismentul lui Macron. Capitularea Ucrainei înseamnă pregătirea războialor de mâine, pentru Putin # Newsweek.ro
Președintele Emmanuel Macron a declarat că Vladimir Putin nu urmărește pacea, ci „capitularea Ucrain...
Acum o oră
15:00
Pronunțarea în dosarul 2 Mai, amânată. Pascu a primit 10 ani de închisoare în primă instanță # Newsweek.ro
Vlad Pascu ar fi trebuit să-și afle astăzi pedeapsa, în dosarul 2 Mai. Curtea de Apel Constanța amân...
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu, după ședința PSD: „Trebuie să adoptăm pachetul de eliminare a privilegiilor” # Newsweek.ro
Social-democrații s-au reunit în ședință ca să decidă în legătură cu ordonanţa de urgenţă care vizea...
14:50
10 noi automate pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, amplasate în București de RetuRO și Sache # Newsweek.ro
Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin ...
14:40
MAE angajează 180 de oameni pe salarii de 3.400 - 8000 de lei net. Cine se poate înscrie la concurs? # Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea să facă disponibilizări, dar MAE anunță că angajează 180 de oameni. Dosarele trebu...
Acum 2 ore
14:20
Războiul din Ucraina. Rusia, fără progrese pe front, dar cu pretenții teritoriale. Pacea, imposibilă # Newsweek.ro
La câteva zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europeni la negocieri de pace. Ze...
14:10
Insomniile ar putea fi cauzate de bacteriile intestinale. Ce au descoperit oamenii de știință # Newsweek.ro
Potrivit unui studiu, sănătatea intestinului nu afectează doar imunitatea și starea de spirit, ci po...
14:10
Putin, „vândut” pe la spate de Fico. Cum câștigă Slovacia 1,15 miliarde € din armele vândute Ucraina # Newsweek.ro
Expresia „frate...frate, dar brânza e pe bani” se potrivește perfect în relația Robert Fico - Vladim...
13:50
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral în această vară. Amenzi de 7.000.000 de lei # Newsweek.ro
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral între 30 iunie și 16 august. În urma inspecțiilor, ...
Acum 4 ore
13:30
Prețuri exorbitante pe Aeroportul Otopeni: „Peste 10 euro pentru un amărât de sandwich” # Newsweek.ro
Tot mai mulți români se arată nemulțumiți de prețurile exorbitante la snack-urile de pe Aeroportul O...
13:20
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BB...
13:10
Simion se unește cu pro-rușii din Moldova. Șor, păpușarul din spatele frontului comun al rusificării # Newsweek.ro
Partidul extremist AUR, condus de George Simion, face front comun cu formațiunile proruse din Republ...
13:00
Energia regenerabilă intră într-o nouă eră. China a creat cele mai mari turbine eoliene plutitoare # Newsweek.ro
Energia regenerabilă este văzută drept viitorul omenirii și alternativa curată la folosirea combusti...
13:00
Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Min...
12:50
Planificarea unei vacanțe cu mașina poate fi o experiență extraordinară, oferind libertate și flexib...
12:40
VIDEO Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea! Costă 10.000 $ și cântărește 140 kg # Newsweek.ro
Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea costă aproximativ 10.000 $, cântărește 140 kg ...
12:30
Miza de 6.000.000.000€ a războiului Bolojan Vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că proiectele din Programuld e investiții Anghel Saligny care nu au ajuns la ...
12:20
Percheziţii în Vâlcea la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie. Ce au făcut # Newsweek.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie...
12:00
AFP, despre stațiunea din România făcută de Traian și frecventată de regi: Devastată de corupție # Newsweek.ro
Bazele celei mai vechi stațiuni turistice din România au fost puse în anul 102 d.Hr. de Împăratul Tr...
11:40
Jumătate din blocurile din București, fără apă caldă. Un CET, închis de urgență. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București au rămas fără apă caldă. CET Progresu a fost închis de ...
Acum 6 ore
11:10
Românii din Germania care au datorii ar putea scăpa de ele în 3 ani. Ce trebuie să facă dar se tem? # Newsweek.ro
Unii români care s-au stabilit în Germania abia mai pot face față cheltuielilor. Ei fac credite la b...
10:50
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate? Riscă amendă de 1.000 lei # Newsweek.ro
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate și care își lasă copilul î...
10:40
PSD îl acuză pe Bolojan că „panichează” populația. „Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci” # Newsweek.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Ilie Bolojan că panichează populația atunci când vorberste d...
10:20
Politico: Germania vrea să devină „inima” militară a Europei, dar depinde de China, prietena Rusiei # Newsweek.ro
Planurile Germaniei de a deveni lider militar în Europa se confruntă cu o provocare majoră: dependen...
10:10
Angajațiii unor supermarketuri au căști în dotare. Par că vorbesc încontinuu, chiar și atunci când s...
09:50
Surpriză electorală, în Bolivia. Stânga, învinsă. Doi candidați de dreapta, în finala prezidențială # Newsweek.ro
Mişcarea pentru Socialism (MAS, de stânga), la putere din 2006, a fost scoasă din cursa prezidențial...
09:40
Aglomerație și nervi întinși la maximul la vama Giurgiu-Ruse. Rute alternative spre Bulgaria # Newsweek.ro
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate luni dimineață la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu – Ru...
Acum 8 ore
09:20
Clipe de groază în Corfu. Avion cu 250 de pasageri, aterizare forțată după ce un motor a luat foc # Newsweek.ro
Un Boeing 757-300 al companiei aeriene Condor, cu 250 de pasageri la bord, a fost nevoit să aterizez...
09:10
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul # Newsweek.ro
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul? Autorită...
09:00
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro? # Newsweek.ro
Decizia lui Bolojan de a cere ca pensia privată să fie retrasă eșalonat pe parcursul a 10 ani a supă...
08:50
Ultima strategie a lui Putin. Misiuni sinucigașe false pentru a-l păcăli pe Trump și a presa Ucraina # Newsweek.ro
Rusia recurge lamisiuni sinucigașe înscenate pentru a exagera câștigurile teritoriale în Ucraina, în...
08:40
Brad Pitt spune cum reușește să aibă pielea tânără. Gwyneth Paltrow m-a învățat să fac 3 lucruri # Newsweek.ro
La 61 de ani, Brad Pitt impresionează nu doar prin talent și carismă, ci și prin aspectul său tinere...
08:20
Ministerul Energiei pregătește salarii de 13.000–20.000 € pentru experții în securitate cibernetică # Newsweek.ro
Ministerul Energiei lansează în dezbatere publică proiectul de OUG pentru înființarea Centrului de R...
08:20
România a avut cel mai mare pod din Europa, lung de 4 kilometri. Cum a dispărut o parte din el? # Newsweek.ro
Cel mai mare pod din Europa a fost construit în România, la un moment dat. Era lung de 4 kilometri, ...
08:10
PSD a acceptat CASS la pensie peste 3.000 lei, dar are altă nemulțumire majoră. Se rupe coaliția? # Newsweek.ro
PSd acceptă cu greu măsurile de austeritate a lui Bolojan. Mulți lideri s-au opus propunerii de intr...
07:50
Ministrul Investițiilor face un anunț important despre cardurile educaționale. Este un termen limită # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind ...
07:40
Curtea de Apel Constanţa se va pronunța astăzi în dosarul lui Vlad Pascu. 2 ani de la tragedie # Newsweek.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul acc...
Acum 12 ore
07:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC. Ce va vorbi cu Trump? # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor crucia...
07:30
Europa, chemată de Trump la negocieri de pace. Zelenski să renunțe oficial la Crimeea și NATO # Newsweek.ro
La 3 zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europenila negocieri de pace. Zelenski...
07:20
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive # Newsweek.ro
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive. Taurii și ...
07:10
Care pensionari vor plăti la pensie de două ori CASS de la 1 septembrie? Plus impozit de 10% # Newsweek.ro
Pensionarii care se încadrează într-o anumită categorie trebuie să plătească contribuții la CASS. Mă...
Acum 24 ore
21:00
Mai multe polițiste s-au dus sub acoperire în zonele de alergat. Există suspiciuni de hărțuire # Newsweek.ro
Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în...
20:40
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an # Newsweek.ro
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, a...
20:20
Guvernul anunță modalitatea în care se vor face investițiile în următorii trei ani în România # Newsweek.ro
Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate lo...
20:10
Patru români și-au pierdut viața în aceste zile la mare. Au ignorat valurile periculoase # Newsweek.ro
Patru turiști au murit înecați, trei dintre ei după ce s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoas...
19:50
Nicuşor Dan: Sprijinul pentru Ucraina este o investiţie directă în securitatea României şi a Europei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voi...
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland # Newsweek.ro
Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebe...
19:10
Un bărbat de 50 de ani a fost omorât de o roată care s-a desprins de la o mașină de raliu # Newsweek.ro
Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul...
