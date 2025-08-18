Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane

19:10

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA. Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care […]