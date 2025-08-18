Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane
Antena Sport, 18 august 2025 15:30
Poliţia a anunţat, luni, că fanul care a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului ghanez al echipei Bournemouth, Antoine Semenyo, la Liverpool, are accesul interzis pe stadioanele din Marea Britanie până la finalizarea anchetei. În vârstă de 47 de ani, bprbatul din Liverpool a fost expulzat de pe stadionul Anfield după ce meciul din Premier
• • •
Acum 10 minute
15:30
Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane # Antena Sport
Acum 30 minute
15:20
„Cadoul” primit de Oscar Piastri din partea organizatorilor Marelui Premiu al Australiei: „Pare ireal” # Antena Sport
Australianul Oscar Piastri, actualul lider al Campionatului Mondial de Formula 1, va da numele unei tribune la Marele Premiu al Australiei, care va deschide sezonul 2026, pe care pilotul echipei McLaren l-ar putea aborda din postura de campion mondial. Piastri (24 ani), născut la Melbourne, care nu a urcat până acum pe podiumul circuitului Albert
Acum 2 ore
14:40
Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash # Antena Sport
Bernadette Szocs – Charlotte Lutz, duelul din primul tur de la Europe Smash Sweden 2025, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 19:35. Bernie debutează pe tabloul de simplu al competiției care se desfășoară la Malmo. Bernadette Szocs a disputat primul meci pe tabloul de dublu mixt, la Europe Smash. Alături de Eduard
14:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma, tânărul de 18 ani al campioanei României, care a fost titular în derby-ul cu Rapid. Chiar dacă FCSB a remizat, după ce a condus cu 2-0, Becali a a fost impresionat de prestaţia tânărului de 18 ani. Toma a fost nevoit să iasă
14:30
Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025 # Antena Sport
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu. Au fost făcute câteva ajustări la tabloul
14:00
Gigi Becali, detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Ce a spus despre Denis Alibec: „Trebuie să sufere” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit detalii despre transferul unui nou atacant la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a pus ochii pe niciun alt jucător și îl așteaptă pe teren pe Denis Alibec. Gigi Becali a transmis că în cazul în care atacantul transferat în această vară nu se va reface în următoarea perioadă,
Acum 4 ore
13:40
În afara regulilor care vor intra în vigoare în 2026, F1 este într-o continuă autoperfecționare. Zonele care "scârțâie", mai ales din punctul de vedere al audienței, sunt examinate și se încearcă reevaluarea lor. Lipsa de vizibilitate pe ud O hibă este lipsa de vizibilitate din timpul curselor pe ploaie, care duce, în general, la o
13:30
Farul – U Cluj LIVE TEXT (21:30). Clujenii, fără victorie de șase meciuri. Echipele probabile # Antena Sport
Farul – U Cluj, duelul care închide etapa a șasea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău caută prima victorie, după șase eșecuri consecutive, în toate competițiile. În Liga 1, U Cluj a remizat în ultimele două etape: 1-1 cu Petrolul, pe
13:20
“Nu pot să înţeleg!” Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid – FCSB 2-2: “Nu întreba cum” # Antena Sport
Basarab Panduru a vorbit despre remiza de pe Arena Naţională dintre Rapid şi FCSB, partidă care s-a încheiat cu scorul de 2-2, în derby-ul etapei cu numărul şase din Liga 1. Echipa lui Costel Gâlcă a reuşit să revină pe final de la 0-2. Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioană, care a
13:20
„Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet # Antena Sport
CFR Cluj a eliminat-o pe Lugano din Europa League, „dublă" după care Dan Petrescu a rămas fascinat de echipa elvețiană. „Eu cred că Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi 100% campioană. Valoarea lor e mult mai mare decât a noastră", declara antrenorul CFR-ului, imediat după calificarea norocoasă. Lugano s-a prăbușit: eliminată
12:50
“E de pe altă planetă!” Angel Di Maria nu îi dă de ales lui Lionel Messi: “Trebuie să joace la World Cup 2026” # Antena Sport
Angel Di Maria, campion mondial cu Argentina, a revenit recent în ţara natală, acolo unde evoluează pentru Rosario. Cu mai puţin de un an până la World Cup 2026, turneu final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic. Echipa lui Lionel Scaloni vrea să îşi apere titlul mondial cucerit în Qatar. World Cup 2026 va
12:50
Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a „câinilor” # Antena Sport
Dinamo se mută pe Arena Națională. Oficialii „câinilor" au luat decizia ca echipa sa dispute toate meciurile de pe teren propriu pe cel mai mare stadion al țării. Dinamo a disputat și ultimul meci din Liga 1, cu UTA (1-1) pe Arena Națională. Aproape 11.000 de fani au fost prezenți în tribunele stadionului. Dinamo se
12:30
William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles # Antena Sport
William Baeten a fost prezentat la noua echipă, după ce a plecat de la FCSB. Mijlocașul belgian de 28 de ani s-a înțeles cu Flamurtari, formație nou-promovată în prima ligă din Albania. William Baeten a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali și s-a despărțit de FCSB în iarnă. El a bifat ultimul meci la formația
12:20
Ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț. Unde au fost surprinși # Antena Sport
S-a aflat ce au putut face Ilie Năstase și soția Ioana, în plin proces de divorț. Cei doi se află în relații tensionate, însă au plecat împreună la mare, pe litoralul românesc. Ioana Năstase a decis să depună actele de divorț la Judecătoria Constanța, însă a dezvăluit că așteaptă o schimbare din partea lui Ilie
12:00
“E decepţie!” Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: “Super-fotbalist” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de Octavian Popescu. Patronul campioanei României este de părere că jucătorul său nu şi-a atins potenţialul, în ciuda unui start promiţător de carieră. Octavian Popescu a fost comparat de Gigi Becali cu Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova fiind lăudat de către patronul FCSB-ului. Gigi Becali,
Acum 6 ore
11:40
Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen. Anunțul lui Gigi Becali: „N-am emoții” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că se vor realiza șapte schimbări în primul 11 al FCSB-ului, pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că marea dilemă o reprezintă Darius Olaru. Becali a transmis că nu va avea răbdare ca Olaru să revină la forma de vis din sezoanele precedente. Patronul
11:20
Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: „Mă oftic. Joacă fotbal” # Antena Sport
Gigi Becali a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid, scor 2-2. Patronul campioanei a remarcat jocul excelent al oltenilor, care au ajuns la 16 puncte, după victoria cu Csikszereda. În schimb, Gigi Becali s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, deși Rapid a egalat în minutul 90+2.
11:00
BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: “Are probleme”. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen # Antena Sport
FCSB se pregăteşte pentru dubla din play-off-ul Europa League cu scoţienii de la Aberdeen. Joi seară, campioana României va evolua în Scoţia, în prima manşă a play-off-ului. Moralul roş-albaştrilor nu e unul grozav, după remiza înregistrată duminică seară în derby-ul cu Rapid. FCSB a condus cu 2-0 până spre final, graţie golurilor marcate de Mihai
10:50
Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: „N-ai voie să faci așa ceva” # Antena Sport
Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Antrenorul l-a taxat pe Ștefan Târnovanu, după respingerea greșită de la golul secund marcat de Elvir Koljic. Înainte de gafa portarului roș-albaștrilor, Siyabonga Ngezana a comis și el o mare greșeală, taxată de asemenea de Marius Șumudică. Fundașul a pierdut
10:20
Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan: „E deja un idol pe San Siro” # Antena Sport
Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după ce a debutat, într-un meci oficial, la AC Milan. Mijlocașul croat ajuns la 39 de ani a evoluat în partida cu Bari din Cupa Italiei. AC Milan a disputat pe San Siro duelul din turul secund al Cupei Italiei. „Diavolii" s-au impus fără emoții în fața celor
10:00
Ruben Amorim, ironizat pentru declaraţiile date după Manchester United – Arsenal 0-1! A stabilit şi un record negativ # Antena Sport
Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în meciul cu Arsenal, din prima etapă a noului sezon din Premier League. Chiar dacă "tunarii" s-au impus cu 2-0 în meciul de pe Old Trafford, portughezul a lăudat evoluţia echipei sale. Declaraţiile sale au fost însă ironizate de către fanii rivalelor
09:50
Cum a descris Daniel Pancu revenirea Rapidului din derby-ul cu FCSB: „Jocul greșeală așteaptă” # Antena Sport
Daniel Pancu a reacționat, după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a șasea a Ligii 1. Fostul atacant a dat lovitura de start în meciul de pe Arena Națională, chiar în ziua în care a împlinit 48 de ani. FCSB a condus-o pe Rapid cu 2-0, până în minutul 83. Elvir
Acum 8 ore
09:20
„Știam că nu joacă așa”. Andrei Borza a spus cum a reușit să-l „păcălească” pe Siyabonga Ngezana în Rapid – FCSB 2-2 # Antena Sport
Andrei Borza a oferit prima reacție, după ce Rapid a egalat-o în minutul 90+2 pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. Fundașul giuleștenilor a dezvăluit ce s-a întâmplat la faza petrecută în prelungiri, în urma căreia Elvir Koljic a marcat și al doilea gol. Concret, Siyabonga Ngezana a încercat să-l dribleze pe Andrei
09:10
Neymar a început să plângă după umilinţa carierei! Echipa lui Coutinho a învins-o pe Santos cu 6-0 # Antena Sport
Santos, echipa lui Neymar, a suferit o adevărată umilinţă în campionatul Braziliei. Vasco da Gama, echipa la care evoluează Coutinho, fostul star de la Liverpool şi Barcelona, s-a impus cu un neverosimil 6-0. Dintre cele şase goluri marcate de Vasco da Gama, două au fost marcate chiar de Coutinho. Piton, David, Rayan şi Danilo Pinheiro
09:10
Iga Swiatek – Jasmine Paolini, finala turneului de la Cincinnati! Decizia surprinzătoare luată de organizatori # Antena Sport
Iga Swiatek şi Jasmine Paolini se vor întâlni în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati, ultimul turneu important înaintea US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Iga Swiatek a trecut de Elena Rybakina în semifinale, în timp ce italianca a trecut de Veronika Kudermetova. Ultimul act dintre Iga Swiatek şi Jasmine Paolini
09:00
Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după „nebunia” din Rapid – FCSB 2-2. Gestul surprins la finalul meciului # Antena Sport
Diana Șucu a postat un mesaj scurt, după ce Rapid a revenit fabulos în derby-ul cu FCSB. Giuleștenii au reușit să egaleze, după ce au fost conduși cu 2-0, Elvir Koljic reușind o „dublă" în minutele 83, respectiv 90+2. Diana Șucu a fost prezentă pe Arena Națională, lângă soțul ei. Partenera acționarului majoritar de la
08:40
Ilie Dumitrescu a „distrus” un jucător după ce Rapid a egalat-o în prelungiri pe FCSB: „Nu ai voie să faci așa ceva” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a făcut praf un jucător, după remiza dramatică dintre Rapid și FCSB, scor 2-2. Fostul internațional l-a taxat pe Siyabonga Ngezana pentru gafa uriașă comisă în prelungiri. În minutul 90+2, fundașul central al campioanei a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în apropierea careului propriu. Sud-africanul a pierdut balonul, care a ajuns la
08:20
Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „A venit la mine acasă” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că internaționalul român l-a vizitat, în speranța de a-și putea deschide o afacere în domeniul imobiliar. Latifundiarul din Pipera nici nu a vrut să audă de planul lui „Mbappe" și l-a trimis înapoi în Qatar, la Al Gharafa.
08:20
Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa Rapidului, după remiza dintre cele două formaţii din derby-ul de duminică seară. Pe Arena Naţională, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2
Acum 24 ore
00:40
Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB: “Nu am arătat bine, mă aşteptam la mai mult” # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit prima reacţie, după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor a fost nemulţumit de jocul echipei sale şi a declarat că revenirea de pe finalul meciului a fost reuşită “cu inima”. Gâlcă s-a plâns de modul în care echipa sa a […] The post Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB: “Nu am arătat bine, mă aşteptam la mai mult” appeared first on Antena Sport.
00:20
Mihai Lixandru, savuros după golul marcat cu Rapid: “Credeaţi că am uitat fotbalul?” Ce a spus despre gafa lui Ngezana # Antena Sport
Mihai Lixandru a oferit prima reacţie, după ce a marcat un gol în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, derby încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a oferit o replică fabuloasă şi a spus că nu a uitat fotbalul, după ce a înscris primul gol după o pauză de mai bine de un an. Mihai Lixandru […] The post Mihai Lixandru, savuros după golul marcat cu Rapid: “Credeaţi că am uitat fotbalul?” Ce a spus despre gafa lui Ngezana appeared first on Antena Sport.
00:10
Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Campioana a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, după ce Elvir Koljic a reuşit o “dublă”. Gigi Becali i-a “distrus” pe Florin Tănase şi pe Darius Olaru, după derby-ul cu marea rivală. Patronul de la FCSB […] The post Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” appeared first on Antena Sport.
00:10
“Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase, categoric după Rapid – FCSB 2-2: “Victorie scăpată printre degete” # Antena Sport
Florin Tănase şi-a manifestat nemulţumirea după derby-ul dintre Rapid şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2. Campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei de pe Arena Naţională, dar nu a reuşit să obţină toate cele trei puncte. Golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au fost anulate de cele două reuşite […] The post “Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase, categoric după Rapid – FCSB 2-2: “Victorie scăpată printre degete” appeared first on Antena Sport.
00:00
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Istvan Kovacs, după remiza înregistrată în meciul de pe Arena Naţională, cu Rapid. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei. Golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au fost […] The post Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” appeared first on Antena Sport.
17 august 2025
23:50
Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2: “L-am prins pe picior greşit pe Târnovanu” # Antena Sport
Elvir Koljic a oferit prima reacţie, după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2. Atacantul s-a declarat extrem de fericit după remiza obţinută dramatic de giuleşteni. FCSB a condus cu 2-0 până în minutul 83, după golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea. Pentru Rapid, Elvir Koljic a marcat în minutul […] The post Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2: “L-am prins pe picior greşit pe Târnovanu” appeared first on Antena Sport.
23:30
Elvir Koljic, dublă de vis în Rapid – FCSB! A marcat cu călcâiul şi a obţinut un punct pentru giuleşteni # Antena Sport
Elvir Koljic a marcat un gol superb în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, din etapa a şasea a Ligii 1. Atacantul venit de la Universitatea Craiova, care a putut ajunge şi la campioana României, a înscris cu călcâiul în derby-ul de pe Arena Naţională. Mihai Lixandru a deschis scorul în prima repriză, după care Daniel […] The post Elvir Koljic, dublă de vis în Rapid – FCSB! A marcat cu călcâiul şi a obţinut un punct pentru giuleşteni appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali, schimbare inspirată în derby-ul cu Rapid. Daniel Bîrligea, la al treilea gol al sezonului # Antena Sport
Gigi Becali a efectuat o schimbare inspirată în derby-ul Rapid – FCSB, din etapa a şasea a Ligii 1. Patronul campioanei l-a trimis în teren, după pauză, pe Daniel Bîrligea. Atacantul de 25 de ani a fost menajat pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, fiind lăsat pe banca de rezerve pentru prima repriză […] The post Gigi Becali, schimbare inspirată în derby-ul cu Rapid. Daniel Bîrligea, la al treilea gol al sezonului appeared first on Antena Sport.
23:00
Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor # Antena Sport
Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rybakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3. Ea s-a calificat în finala competiţiei din SUA, dar şi pentru Turneul Campioanelor. Swiatek va juca luni pentru trofeul de la Cincinnati împotriva câştigătoarei meciului dintre Veronika Kudermetova şi Jasmine Paolini. Iga Swiatek, prima finalistă […] The post Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor appeared first on Antena Sport.
22:10
Mihai Lixandru a marcat în Rapid – FCSB primul gol după mai bine de un an! Când a înscris ultima oară # Antena Sport
Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, după numai şapte minute de joc. Campioana României a marcat după un corner. Ngezana a prelungit foarte bine la colţul lung, acolo unde se afla Lixandru. Fotbalistul celor de la FCSB a lovit balonul cu capul şi l-a învins din câţiva metri pe Stolz, […] The post Mihai Lixandru a marcat în Rapid – FCSB primul gol după mai bine de un an! Când a înscris ultima oară appeared first on Antena Sport.
21:50
Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Continuă tensiunile cu Dan Şucu # Antena Sport
Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Legenda giuleştenilor nu a putut lipsi de la duelul “de foc” de pe Arena Naţională, fiind prezent în loja stadionului. Tensiunile cu conducerea clubului de sub Grant continuă însă pentru Cristi Săpunaru. La intrarea pe stadion, el a fost evitat de Victor Angelescu, care nu […] The post Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Continuă tensiunile cu Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
21:20
Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB # Antena Sport
Adrian Şut nu face parte din lotul celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Campioana României joacă pe Arena Naţională, cu giuleştenii în postura de gazdă. Formaţia roş-albastră a avut parte de un program încărcat în acest debut de sezon, iar acest lucru se resimte. Elias Charalambous […] The post Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:10
Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la CFR Cluj, după egalul cu FC Botoşani: “Dacă ţi-e frică, lasă-te” # Antena Sport
Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Alessandro Micai, portarul celor de la CFR Cluj. Echipa din Gruia a remizat în partida de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 3-3, la capătul unui meci nebun în Gruia. Italianul din poarta echipei lui Dan Petrescu a fost în centrul atenţiei la primul […] The post Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la CFR Cluj, după egalul cu FC Botoşani: “Dacă ţi-e frică, lasă-te” appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Cu mintea la joc appeared first on Antena Sport.
20:30
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Echipa lui Dan Petrescu a condus de 3 ori, dar moldovenii pleacă cu un punct din Gruia # Antena Sport
CFR Cluj şi FC Botoşani au încheiat la egalitate, scor 3-3, meciul din etapa a şasea a Ligii 1. Formaţia din Gruia a condus de trei ori, dar de fiecare dată s-a văzut egalată de formaţia lui Leo Grozavu. Clujenii puteau obţine victoria în minutul 86, dar Bosec nu a reuşit să îl învingă pe […] The post CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Echipa lui Dan Petrescu a condus de 3 ori, dar moldovenii pleacă cu un punct din Gruia appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar appeared first on Antena Sport.
20:10
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă # Antena Sport
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, după aproape o lună. Căpitanul campioanei a fost titularizat în derby-ul cu Rapid, care se va disputa în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Darius Olaru nu a mai prins echipa de start la FCSB de pe 22 iulie. La momentul respectiv, el […] The post Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă appeared first on Antena Sport.
19:40
Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj # Antena Sport
O nouă gafă a avut loc în Liga 1, după meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova. În Gruia, la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, echipa lui Dan Petrescu a comis o eroare care a dus la restabilirea egalităţii. CFR Cluj a deschis scorul în mintuul 19, atunci când Emerllahu a marcat cu un […] The post Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
19:30
Andrei Cordea a “spart gheaţa” la CFR Cluj şi a marcat primul gol. Fostul mijlocaş al FCSB-ului a punctat în duelul cu Botoşani, din etapa a şasea a Ligii 1. Andrei Cordea a fost titularizat de Dan Petrescu în duelul cu moldovenii. “Bursucul” a menajat o parte dintre titulari, în vederea confruntării cu Hacken, de […] The post Andrei Cordea a “spart gheaţa” la CFR Cluj. Primul gol după transferul în Gruia appeared first on Antena Sport.
19:10
Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2 # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA. Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care […] The post Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2 appeared first on Antena Sport.
