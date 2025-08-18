Atenție la brokerii RCA! Cum a rămas un șofer fără bani în cont
PSNews.ro, 18 august 2025 15:30
Atrași de oferte cu prețuri mult sub media pieței, tot mai mulți șoferi sunt înşelaţi de escroci care se recomandă brokeri de asigurări. Un bărbat din București a pierdut astfel peste 350 de euro. Polițiștii și vânzătorii autorizați atrag atenția că în spatele tarifelor prea mici se ascund şarlatanii. Tarifele la RCA au crescut cu […]
• • •
Acum 5 minute
15:40
Descoperire revoluționară în domeniul bateriilor cu litiu. Se dublează capacitatea de stcare # PSNews.ro
Oamenii de știință chinezi au dezvoltat o baterie revoluționară cu litiu metalic, care stochează de două ori mai multă energie decât cea mai avansată baterie pentru vehicule electrice a Tesla. Cercetătorii de la Universitatea Tianjin au creat o baterie cu o densitate energetică de peste 600 de wați-oră pe kilogram. Densitatea energetică – cantitatea de […]
15:40
Semne de recesiune în România. Cu cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile în perioada următoare # PSNews.ro
Semne de recesiune în România. Cu cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile în perioada următoare – CFA România Euro mai mare, inflaţia va creşte în continuare şi chiar dacă România nu a fost retrogradată, riscul de recesiune rămâne ridicat, spun analiştii de la CFA România. "În condițiile confirmării rating-ului României […]
Acum 10 minute
15:30
Atrași de oferte cu prețuri mult sub media pieței, tot mai mulți șoferi sunt înşelaţi de escroci care se recomandă brokeri de asigurări. Un bărbat din București a pierdut astfel peste 350 de euro. Polițiștii și vânzătorii autorizați atrag atenția că în spatele tarifelor prea mici se ascund şarlatanii. Tarifele la RCA au crescut cu […]
Acum 30 minute
15:20
Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite # PSNews.ro
Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte de un atac ucrainean vizând oleoductul Drujba, acuză ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto şi ameninţă cu întreruperea electricităţii Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul […]
15:10
Primarii lăsați fără bani vin la Guvern să discute cu Bolojan. Se discută OUG privind blocarea investițiilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește luni, de la ora 15.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) și cei ai Uniunii Consiliilor Județene din România (UNCJR), la Palatul Victoria. Întâlnirea are loc în contextul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență, săptămâna trecută, o ordonanță de urgență care vizează blocarea investițiilor […]
Acum o oră
15:00
În urma şedinţei BPN de luni, liderii PSD au declarat vor continua boicotul şedinţelor Coaliţiei. Surse din vârful partidului au subliniat pentru Observator că nu vor participa la şedinţele de Coaliţie în condiţiile în care nu au o imagine de ansamblu. Social-democraţii vor participa, astfel, doar la grupurile tehnice. Sursele PSD au declarat că nu […]
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu întrebat dacă vrea să fie premier: Mie îmi convine să mergem mai departe # PSNews.ro
Sorin Grindeanu spune că actuala coaliție merge mai departe și că PSD nu vrea să plece de la guvernare, însă dorește să impună și măsuri de redresare economică. „Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun -sfârșit. Nu e o perioadă simplă, coaliția merge înainte pe toate lucrurile […]
14:50
Sorin Grindeanu: E absolut necesar să adoptăm urgent pachetul de eliminare a privilegiilor # PSNews.ro
Social-democrații s-au reunit în ședință ca să decidă poziționarea față de ordonanţa de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Președintele interimar, Sorin Grindeanu, anunță și ce decizii au luat în privință participării la ședințele coaliției. Declarații Sorin Grindeanu: Înțelegem necesitatea adoptării unei asemenea ordonanțe Dar, sunt lucruri care pot fi […]
14:50
Primele declarații ale lui Bolojan, după consultările cu Asociaţia Magistraţilor din România # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice, el transmiţând că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de […]
14:40
CNN – avertisment valabil și pentru România: ce riscă țările care își falsifică datele economice # PSNews.ro
Recent, s-a aflat că public că că guvernul Ciolacu a trecut în bugetul pe 2025 o sumă pentru plata datoriilor externe cu 14 miliarde lei mai mică decît necesarul știut de atunci, 41 de miliarde în loc de 55. Acum, guvernul Bolojan trebuie să găsească diferența. Nu e ceva nou, sunt ani buni de cînd […]
Acum 2 ore
14:30
România riscă să piardă contractul pentru cele 37 de trenuri electrice noi, din care numai 4 au fost livrate # PSNews.ro
Întârzieri, penalități uriașe și riscul rezilierii pun în pericol contractul pentru cele 37 de trenuri electrice noi, primele de acest fel cumpărate de România. Contractul, semnat cu Alstom, gigantul francez din industria feroviară care produce modelul de trenuri Coradia Stream, a devenit motiv de dispută din cauza penalităților. În joc sunt întârzieri de sute de […]
14:20
Marius Budăi îl contrează pe Bolojan: România nu e în incapacitate de plată. Avem resurse # PSNews.ro
România se află într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere, consideră deputatul social-democrat Marius Budăi. Fostul ministru al Muncii a transmis, luni, un mesaj pe contul său de Facebook, în care vorbește despre 'perioada economică dificilă' și îi cere premierului Ilie Bolojan să nu 'dramatizeze' situația. 'Sugerez o altfel de atitudine în public a […]
14:20
Schimbare majoră la rovinieta: Şoferii vor plăti în funcţie de kilometri parcurşi. Când va fi implementat noul sistem # PSNews.ro
Un nou sistem electronic de tarifare rutieră care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naţionale. Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit şoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi. Se va renunţa astfel la formula tip abonament, aşa cum este în prezent. Ministerul Transporturilor a semnat un contract […]
14:10
Miza de 6 mld euro a războiului Bolojan vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate # PSNews.ro
Ilie Bolojan a anunțat că proiectele din Programul de investiții Anghel Saligny care nu au ajuns la un grad de 80% vor fi tăiate. 1.000 de proiecte de infrastructură vor fi trase pe dreapta. PSD a anunțat că analizează chiar ieșirea de la guvernare dacă Programul de investiții Anghel Saligny va fi oprit. Programul se […]
14:00
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot, în Capitală. Ambalajele cu garanție vor putea fi colectate, în spațiile publice, prin montarea pe coșurile de gunoi municipale a unor compartimente speciale, în care trecătorii pot lăsa ambalajele SGR – sticle, PET-uri sau doze – pentru a fi preluate ulterior de persoanele care doresc să […]
13:50
Analist, despre întâlnirea Zelenski-Trump: Câteodată, când ai nevoie de cineva, mai înghiți # PSNews.ro
Președintele ucrainean a sosit la Washington unde urmează să aibă o întâlnire cu omologul său american. Liderii europeni care au venit să îl susțină pe Zelenski au și ei programată o întâlnire cu Donald Trump în contextul în care Casa Albă a semnalat un impuls către un potențial acord de pace pentru a pune capăt […]
13:50
Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Mai exact, 7.306 de candidaţi au promovat examenul, conform datelor publicate de către minister, înaintea contestaţiilor. Ratele de reuşită atât pentru promoţia 2025 (4.508 candidaţi promovaţi), cât şi pentru promoţiile anterioare (2.798 de candidaţi promovaţi) […]
13:40
Persoanele care însoțesc minori în vacanță nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar. Poliția de frontieră va verifica electronic dacă însoțitorul are infracțiuni care îl fac incompatibil cu statutul de însoțitor al unui copil. Până acum, persoanele care însoțeau un copil în vacanță în străinătate, precum bunici, unchi sau prieteni, trebuiau să prezinte cazierul judiciar […]
Acum 4 ore
13:30
Hidrologii au emis, luni, Cod Portocaliu de inundaţii, valabil între orele 14.00 – 24.00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Avertizarea hidrologică vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte „severe" de inundaţii locale, care se pot produce […]
13:30
Ilie Bolojan anunță noi pachete de măsuri pentru reformă în România: Nu există altă soluţie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României. El a transmis că forţele politice sunt conştiente de situaţia dificilă şi a afirmat că „nu există altă soluţie". „Forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente […]
13:20
Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare, afirmă președintele Nicușor Dan după anunțul agenției de rating Fitch, care a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat la anunțul agenției de rating Fitch, despre care afirmă că este „o veste bună". „Amintesc că agenția […]
13:10
Începe perioada de foc pe piața chiriilor: Ce se caută și care sunt prețurile în marile orașe # PSNews.ro
Cererea crește în apropierea noului an universitar odată cu miile de studenți care își caută cazare. În plus, unii dintre românii care prospectau piața pentru a-și găsi o locuință, înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%, ar putea să-și îndrepte acum căutările tot spre proprietățile de închiriat. Surplusul de cerere va aduce, în […]
13:10
ANALIZĂ Nicușor Dan, pregătit să trimită militari în Ucraina? România se poziționează anti-SUA # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, vorbește despre garanții de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord cu Rusia, însă liderii europeni dezbat posibilitatea unor trupe NATO lângă granița Rusiei. Noul președinte al României se poziționează împotriva lui Donald Trump, președintele SUA, și rămâne de partea lui Emmanuel Macron, președintele Franței și mare susținător al ideii de […]
13:10
După mai multe incendii severe, Portugalia va avea o perioadă mai răcoroasă, dar Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania au solicitat intervenția forței de pompieri a Uniunii Europene, scrie AP. În Turcia a fost închis situl Gallipoli din peninsula din nordul strâmtorii Dardanele. Portugalia se pregătește pentru vreme mai răcoroasă în zilele următoare, după mai multe […]
13:00
Ministerul Energiei înființează un Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică # PSNews.ro
Autoritățile române continuă să indice riscul unui atac cibernetic multiplu, ca argument pentru înființarea și operaționalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE), reducând însă gradul de avertisment de la „iminent", cum semnala în toamnă Profit.ro, la „posibilitate crescută". Statul pregătește, printr-un proiect de ordonanță de urgență, înființarea și operaționalizarea unei structuri denumite […]
12:50
Preţurile europene la gaz au scăzut la un nou minim, înainte de summit-ul de la Casa Albă # PSNews.ro
Piața s-a prăbușit încă de săptămâna trecută, în așteptarea summit-ului Trump – Putin Preţurile europene la gazul natural au scăzut la un nou minim al anului 2025 înaintea întâlnirii preşedintelui american Donald Trump cu Volodimir Zelenski, notează zf.ro, care citează Bloomberg. Contractele futures de referinţă şi-au extins declinul după ce piaţa s-a prăbuşit săptămâna trecută, […]
12:50
BIAS 2025. Aviația pășește în era digitală: Prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers” # PSNews.ro
Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România și unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluționar în lumea aviației, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), prin lansarea colecției sale oficiale de NFT-uri „Cloud Chasers". Această colecție digitală unică oferă […]
12:50
Ce salarii oferă MAE pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu a ținut să se afle chiar de la ea # PSNews.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la
12:40
O explozie urmată de un incendiu la o fabrică din regiunea Riazan, aflată la sud-est de Moscova, a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 134, potrivit Reuters. Autoritățile ruse au anunțat luni că bilanțul exploziei produse săptămâna trecută la o fabrică din regiunea Riazan a crescut la 20 de morți […] Articolul Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți într-o explozie la o fabrică din Rusia apare prima dată în PS News.
12:30
Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie # PSNews.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac, luni, percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie, dar şi la locuinţele altor persoane fără calităţi speciale, precum şi asupra unor autovehicule folosite de către acestea. Acţiunile au […] Articolul Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie apare prima dată în PS News.
12:20
Reporterul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu e la costum, recompensat de un jurnalist rus în Alaska. Ce a primit # PSNews.ro
Brian Glenn, jurnalist american cunoscut pentru întrebarea adresată lui Volodimir Zelenski în Biroul Oval despre lipsa costumului în luna februarie, a primit o sticlă de vodcă de la un reporter rus căruia i-a returnat o cameră pierdută. Jurnalistul american Brian Glenn, apropiat al congresmenei republicane Marjorie Taylor Greene, a publicat un videoclip în care arată […] Articolul Reporterul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu e la costum, recompensat de un jurnalist rus în Alaska. Ce a primit apare prima dată în PS News.
12:20
Georgescu: Statul român nu moare de lovituri din afară, ci din trădări lăuntrice, dublate de incompetență și prostie # PSNews.ro
O nouă zi în care suveranistul Călin Georgescu trebuie să dea cu subsemnatul la IPJ Ilfov. Ca de fiecare dată când merge să semneze controlul juridiciar, și de această dată a fost întâmpinat de zeci de susținători care scandau „Călin Georgescu președinte” și „Vă iubim, domnule presedinte”. La ieșirea din sediul IPJ Ilfov, fostul candidat […] Articolul Georgescu: Statul român nu moare de lovituri din afară, ci din trădări lăuntrice, dublate de incompetență și prostie apare prima dată în PS News.
12:10
Staţiunea românească Băile Herculane, frecventată odinioară de împăraţi pentru apele sale sulfuroase, a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, iar în prezent are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz, relatează AFP. Însă nişte arhitecţi tineri vor să o readucă la viaţă. ”Am fost uimită de frumuseţea locului şi în acelaşi timp şocată […] Articolul AFP: Staţiunea termală fantomă, devastată de corupţie, care revine la viaţă în România apare prima dată în PS News.
12:00
Cum arata casa de la RA-APPS pentru Traian Băsescu, după ce și-a recăpătat privilegiile de fost președinte # PSNews.ro
Fostul președinte al României în perioada 2004–2014 Traian Băsescu este pe cale să primească din nou facilitățile oferite foștilor șefi de stat, după ce CCR a declarat ca neconstituțională retragerea acestora în cazul său. Pe lângă indemnizație lunară, protecție din partea SPP și autoturism de serviciu, Băsescu ar avea dreptul și la o locuință de […] Articolul Cum arata casa de la RA-APPS pentru Traian Băsescu, după ce și-a recăpătat privilegiile de fost președinte apare prima dată în PS News.
11:50
Cutremur la ANRE, ASF și ANCOM: Toate salariile, tăiate cu 30%! Reducere de anumite posturi între 10% și 30% # PSNews.ro
Conducerile executive ale Autorității Naționalede Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații vor prezenta, până la data de 30 septembrie 2025, în ședința de guvern, o nouă organigramă, care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din […] Articolul Cutremur la ANRE, ASF și ANCOM: Toate salariile, tăiate cu 30%! Reducere de anumite posturi între 10% și 30% apare prima dată în PS News.
11:50
Primarul Capitalei, revoltat: „Dă-ți demisia, să vină altul!” / „Asta e rușinea Bucureștiului!” # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a vorbit și despre sportul de masă din Capitală. Edilul le solicită ferm școlilor să-și deschidă curțile și a spus ce va face cu pistele de alergat din parcuri, despre care spune că „sunt distruse”. „La nivel de sporturi de masă, avem o instituție foarte interesantă […] Articolul Primarul Capitalei, revoltat: „Dă-ți demisia, să vină altul!” / „Asta e rușinea Bucureștiului!” apare prima dată în PS News.
11:40
Călin Georgescu, mesaj din fața IPJ Ilfov: Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint # PSNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni, 18 august, din nou la sediul Poliției, pentru a semna controlul judiciar. În fața sutelor de susținători, câștigătorul turului 1 al prezidențialelor din 2024 a transmis un nou mesaj, în stilul caracteristic. Candidatul interzis de CCR a criticat dur măsurile de austeritate stabilite de Guvernul Bolojan. „O avalanșă pleacă de la un […] Articolul Călin Georgescu, mesaj din fața IPJ Ilfov: Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint apare prima dată în PS News.
11:40
Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Discuții despre pensiile speciale din Justiție # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan are, luni, de la ora 10:00, o întâlnire față în față cu magistrații, la Guvern. Discuțiile vin după ce a fost pus în dezbatere publică proiectul prin care pensiile speciale ale magistraților ar urma să fie tăiate, iar vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Magistrații critică vehement acest proiect. […] Articolul Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Discuții despre pensiile speciale din Justiție apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:30
Un primar de comună a spart 80.000 de euro pe un festival și a acordat diplomă de excelență unui manelist penal # PSNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost distins cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat 80.000 de euro pentru organizarea unui festival, într-o perioadă marcată de austeritate. La Lunca Ilvei, primăria și Consiliul Local au aprobat un buget de 400.000 de […] Articolul Un primar de comună a spart 80.000 de euro pe un festival și a acordat diplomă de excelență unui manelist penal apare prima dată în PS News.
11:30
PNRR – cronologia unui eşec: România pierde 7 mld. euro, după 5 ani de reforme amânate şi pomeni electorale # PSNews.ro
KLAUS IOHANNIS, fostul preşedinte care în 2020 anunţa suma de 80 mld. euro pentru reconstrucţia României prin PNRR şi fonduri nerambursabile. FLORIN CÎŢU, premierul care a semnat „pe repede înainte” angajamentele pentru PNRR, pe care însă nimeni nu şi le-a mai asumat după. În noiembrie 2020, preşedintele Klaus Iohannis anunţa triumfător că România va primi […] Articolul PNRR – cronologia unui eşec: România pierde 7 mld. euro, după 5 ani de reforme amânate şi pomeni electorale apare prima dată în PS News.
11:30
Jumătate dintre bucureșteni rămân fără apă caldă. Cele 3 sectoare afectate de o avarie majoră # PSNews.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că […] Articolul Jumătate dintre bucureșteni rămân fără apă caldă. Cele 3 sectoare afectate de o avarie majoră apare prima dată în PS News.
11:20
Un Boeing a fost nevoit să aterizeze de urgență, sâmbătă, în Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele incidentului, scrie Le Figaro. Un zbor al companiei Condor, cu 273 de pasageri la bord, plecat din Corfu (Grecia) către Dusseldorf (Germania), a fost nevoit să […] Articolul Un avion a aterizat de urgență în Italia cu un motor în flăcări apare prima dată în PS News.
11:20
Luni, 18 august 2025, se vor afișa rezultatele examenului național de Bacalaureat, sesiunea de toamnă. Acestea sunt cele înainte de contestații. Luni, Ministerul Educației va publica, până în ora 12:00, rezultatele inițiale ale Bacalaureatului, sesiunea de toamnă. Notele vor fi disponibile pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro, dar și fizic, la fiecare centru de examinare. Fiecare candidat […] Articolul Bacalaureat Toamnă 2025. Astăzi se afișează rezultatele înainte de contestații apare prima dată în PS News.
11:10
Ministrul Finanțelor, detalii de ultimă oră despre pachetul doi de măsuri fiscale: „Corectăm anomalii” # PSNews.ro
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Prin acest pachet, urmărim să corectăm anomalii […] Articolul Ministrul Finanțelor, detalii de ultimă oră despre pachetul doi de măsuri fiscale: „Corectăm anomalii” apare prima dată în PS News.
11:10
De ce noua taxă pe colete nu va avea decât impact marginal. Cât importăm de la chinezi și cât exportăm # PSNews.ro
Noua taxă de 25 de lei pe coletele mici din țările extra-comunitare, anunțată miercuri de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, readuce în atenție creșterea masivă a importurilor României din China, care, amintim, în primele 4 luni din 2025 au fost cu 32,1% mai mari comparativ cu primele 4 luni din 2024. Taxa, ce se va aplica […] Articolul De ce noua taxă pe colete nu va avea decât impact marginal. Cât importăm de la chinezi și cât exportăm apare prima dată în PS News.
11:00
Cristian Tudor Popescu are câteva sfaturi utile pentru președintele Nicușor Dan, privitor la rotația de cadre pricepute în scoaterea românilor din criza financiară anunțată e Ilie Bolojan. Acolo unde premierul vede gaura covrigului, consilierul prezidențial Radu Burnete vede marginea acestuia. Cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu pregătește revenirea din vacanță a președintelui Nicușor Dan cu câteva […] Articolul CTP îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete apare prima dată în PS News.
10:50
UPDATE. Curtea de Apel Constanţa, care era aşteptată să se pronunţe în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, a amânat decizia pentru 21 august. Astfel, sentinţa ar putea veni la doi ani de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a […] Articolul Pronunţare definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Sentința finală, amânată pe 21 august apare prima dată în PS News.
10:50
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski […] Articolul Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă apare prima dată în PS News.
10:50
METEO Cod Portocaliu de furtuni, vânt puternic și grindină uriașă. Lista zonelor afectate # PSNews.ro
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, […] Articolul METEO Cod Portocaliu de furtuni, vânt puternic și grindină uriașă. Lista zonelor afectate apare prima dată în PS News.
10:40
Surpriză pe piața auto: Un gigant chinez își creează propria unitate de producție în România # PSNews.ro
Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro. Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. La adresa din Timișoara se află sediul și unitatea de producție a ELBA (foto), […] Articolul Surpriză pe piața auto: Un gigant chinez își creează propria unitate de producție în România apare prima dată în PS News.
