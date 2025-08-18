Grindeanu exclude o alianţă cu AUR: and #8222;Cât timp sunt eu la conducerea PSD, nu vom guverna împreună and #8221;
Bursa, 18 august 2025 17:00
Sorin Grindeanu a respins categoric posibilitatea ca PSD să formeze un Guvern alături de AUR, în contextul speculaţiilor apărute după ce social-democraţii au decis să boicoteze şedinţele coaliţiei.
• • •
Acum 5 minute
17:10
Walla: Ministrul apărării din Israel urmează să aprobe marţi planurile de preluare a oraşului Gaza # Bursa
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, urmează să aprobe marţi planurile operaţionale pentru declanşarea unei ample operaţiuni de cucerire a oraşului Gaza.
Acum 10 minute
17:00
Trump, înaintea întâlnirii cu Zelenski şi liderii europeni: and #8222;O zi importantă la Casa Albă and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a descris ziua de luni drept and #8222;o zi importantă la Casa Albă and #8221;, subliniind că nu a mai găzduit până acum atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp, transmite Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Candidatul republican la vicepreşedinţia SUA, JD Vance, va participa astăzi la întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, relatează ABC News, care transmitem cele ce urmează.
17:00
Acum 30 minute
16:50
Daniel Dăianu: 'Un buget public robust este vital pentru securitatea economică a României and #8221; # Bursa
Ţara noastră traversează una dintre cele mai dificile etape de corecţie macroeconomică din ultimele decenii, iar această ajustare dureroasă nu este altceva decât factura unor erori majore de politică bugetară acumulate în trecut, reiese din textul 'Corecţie bugetară în România în condiţii foarte neprielnice and #8221; semnat de academicianul Daniel Dăianu - care este şi preşedintele Consiliului Fiscal - în cel mai raportul publicat astăzi de BNR - România-Zona Euro Monitor.
16:50
Radu Miruţă critică PSD pentru absenţa de la şedinţele coaliţiei: 'Nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă spune că la ora 5 participă la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne în PSD, pentru că sunt multe cuţite aruncate în spate şi nu este foarte responsabil să tragi problemele partidului în coaliţie.
16:50
Republica Moldova are nevoie de şcoală nu doar pentru a forma specialişti, ci şi pentru a apăra societatea de minciună şi manipulare, a afirmat preşedinta Maia Sandu la Forumul Naţional al Cadrelor Didactice, transmite MOLDPRES, conform sursei citate.
16:40
Lenovo raportează venituri record de 18,8 miliarde de dolari şi profit net dublu în primul trimestru al anului fiscal 2025-2026 # Bursa
Lenovo Group Limited a anunţat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului fiscal 2025/26, raportând o performanţă solidă pe toate liniile de business şi în toate regiunile.
Acum o oră
16:30
Liderii europeni îl iau pe Zelenski and #8222;la pregătire and #8221; înainte de întâlnirea cu Trump # Bursa
Comisia Europeană a anunţat că liderii europeni prezenţi în SUA pentru a susţine Ucraina vor avea o discuţie separată cu Volodimir Zelenski, înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă pentru întrevederea cu Donald Trump, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
16:30
Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a anunţat luni că Moscova este gata să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei, în schimbul aceluiaşi număr de cetăţeni ruşi, transmite RIA Novosti, de la care transmitem cele ce urmează.
16:20
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan spune că a discutat în cadrul Coaliţiei pentru Voinţă despre importanţa susţinerii Ucrainei şi presiunea economică asupra Rusiei, pentru a o forţa să aibă negocieri echitabile care să conducă la o pace durabilă.
16:20
Verificarea informaţiilor te salvează de situaţiile neplăcute. Aşa şi în afaceri, verificarea firmelor contribuie la evitarea contractelor riscante. Pentru a şti cu cine să colaborezi ai nevoie de o analiză detaliată care să-ţi prezinte o imagine clară a experienţei firmei în piaţă şi a capacităţii de dezvoltare a acesteia.
Acum 2 ore
16:00
Analiza Binance: Bitcoin şi BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, iar tăierea dobânzii în SUA pare iminentă # Bursa
Activele digitale au depăşit performanţa activelor tradiţionale săptămâna trecută, Bitcoin atingând noi maxime istorice, la peste 124.000 de dolari, arată o analiză Binance.
15:50
Grindeanu: and #8221;Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică and #8221; # Bursa
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan
15:50
US Open: Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova # Bursa
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată
15:50
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 900 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României
15:50
Volodimir Zelenski se pregăteşte luni pentru una dintre cele mai dificile vizite la Washington, unde va încerca să reseteze relaţia cu Donald Trump, să obţină garanţii ferme de securitate pentru Ucraina şi să negocieze un cadru pentru încheierea războiului, scrie Financial Times, de la care scriem cele ce urmează.
15:40
Peter Magyar, liderul opoziţiei de la Budapesta, a solicitat Moscovei să evite orice formă de implicare în politica internă a Ungariei, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a acuzat recent Uniunea Europeană că ar încerca să and #8222;schimbe regimul de la Budapesta and #8221;, potrivit Kyiv Independent, care afrimă cele ce urmează.
15:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz afirmă luni, în timp ce conducerea PSD s-a reunit, nemulţumită de oprirea unor investiţii, că and #8221;nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii and #8221; şi că reaşitatea este că au fost promişi bani care nu există
15:40
Rata cumulată de promovare a celei de doua sesiuni a examenului de bacalaureat este 28,4%, numărul total de candidaţi promovaţi fiind 7.306
15:40
Sorin Grindeanu: and #8221;E necesară adoptarea unei ordonanţe privind investiţiile din PNRR and #8221; # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa conducerii partidului că este necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite, el precizând că PSD va veni la Guvern cu propuneri
15:40
Comisarul rus însărcinat cu drepturile omului Tatiana Moskalkova anunţă luni că Moscova este pregătită să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei în schimbul aceluiaşi număr de deţinuţi ruşi
15:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat luni, prin telefon, cu omologul său sud-african Cyril Ramaphosa, căruia i-a prezentat concluziile întâlnirii pe care a avut-o în Alaska cu preşedintele american Donald Trump, transmite CNN, de la care relatăm cele ce urmează.
15:40
Bolojan: and #8221;Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, în linia normelor europene and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice, el transmiţând că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate şi eficienţă, precum şi de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile de funcţionare ale statului
15:30
UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank) anunţă încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank România).
15:30
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregăteşte o nouă formă a proiectului privind plata pensiilor private din Pilonul II şi III, după ce varianta iniţială - criticată dur de beneficiari şi de industria fondurilor - a fost retrasă, potrivit mass-media. Surse politice şi administrative confirmă că vor fi schimbate atât pragul de retragere iniţial, cât şi durata plăţilor lunare.
15:20
Călin Georgescu, s-a prezentat luni la sediul IPJ Ilfov ca să semneze controlul judiciar. El a fost întâmpinat de zeci de susţinători care au scandat and #8222;Călin Georgescu preşedinte and #8221; şi and #8222;Vă iubim, domnule preşedinte and #8221;, în timp ce zona era securizată cu garduri de protecţie şi supravegheată de jandarmi.
15:20
LaLiga: Atletico Madrid a condus cu 1-0, dar a pierdut meciul cu Espanol Barcelona, scor 1-2 # Bursa
Atletico Madrid a început La Liga cu o înfrângere, scor 2-1, la Espanol Barcelona, duminică, după ce a primit două goluri în ultimele 20 de minute
15:10
Federaţia Silva: Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului împotriva reorganizării Romsilva # Bursa
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor insistă să promoveze un proiect de Hotărâre de Guvern pe care Ministerul Justiţiei l-a desfiinţat din perspectivă legală şi a cerut refacerea acestuia.
Acum 4 ore
15:00
Zelenski acuză Rusia de atacuri and #8222;demonstrative şi cinice and #8221; înaintea discuţiilor de la Casa Albă # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat luni Rusia că a lansat atacuri and #8222;demonstrative şi cinice and #8221; chiar înaintea întâlnirilor de la Casa Albă, transmite Sky News, de la care relatăm cele ce urmează.
14:50
Eurostat: UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de 4,48 miliarde euro în primul semestru din 2024 # Bursa
În primele şase luni ale acestui an, Uniunea Europeană a importat gaze lichefiate din Rusia în valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere faţă de 3,47 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut.
14:40
Studenţii din Timişoara ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate: and #8222;Educaţia nu e o cheltuială, ci o investiţie and #8221; # Bursa
Studenţii din Timişoara au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de tăierile bugetare şi diminuarea sprijinului acordat vieţii universitare.
14:20
Rusia se confruntă simultan cu două fenomene aparent contradictorii: rata oficială a şomajului se află la un minim istoric de 2,2%, însă numărul angajaţilor aflaţi în and #8222;şomaj ascuns and #8221; este în creştere rapidă, arată Business Insider, de la care relatăm cele ce urmează.
14:10
Dispută diplomatică între Ungaria şi Ucraina după întreruperea livrărilor de petrol prin conducta Drujba # Bursa
Ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a acuzat luni Kievul de oprirea fluxului de petrol rusesc către Ungaria, în urma unui atac asupra conductei Drujba, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
14:10
Mao Ning: China speră la un acord de pace and #8221;acceptabil pentru toate părţile and #8221; înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski # Bursa
China anunţă luni că speră la un acord and #8221;acceptabil pentru toate părţile and #8221; în Războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.
14:00
Nicuşor Dan, după confirmarea ratingului României de către Fitch: Bugetul 2026 şi obiectivele OCDE vor întări încrederea investitorilor # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan transmite după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a preşedintelui.
13:50
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea # Bursa
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
13:50
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM au termen până la 30 septembrie pentru a prezenta noi organigrame şi grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică.
13:50
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI Bucureşti prima colecţie oficială de NFT-uri and #8222;Cloud Chasers and #8221; # Bursa
Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România şi unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluţionar în lumea aviaţiei, alături de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), prin lansarea colecţiei sale oficiale de NFT-uri and #8222;Cloud Chasers and #8221;.
13:50
PwC: Guvernul renunţă la impozitul minim pe cifra de afaceri, dar introduce o regulă restrictivă de deductibilitate care loveşte multinaţionalele # Bursa
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), care a creat mai multe probleme decât a rezolvat, urmează să fie eliminat de anul viitor.
13:40
RetuRO lansează un proiect-pilot pentru promovarea educaţiei ecologice şi a solidarităţii urbane # Bursa
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capitală pentru promovarea educaţiei ecologice şi a solidarităţii urbane.
13:40
Călin Georgescu, mesaj din faţa IPJ Ilfov: and #8222;Ei mint, noi ştim că ei mint, iar ei ştiu că noi ştim că ei mint and #8221; # Bursa
and #8222;Preşedintele ales and #8221;, Călin Georgescu, s-a prezentat luni la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. El a fost întâmpinat de zeci de susţinători care au scandat and #8222;Călin Georgescu preşedinte and #8221; şi and #8222;Vă iubim, domnule preşedinte and #8221;, în timp ce zona era securizată cu garduri de protecţie şi supravegheată de jandarmi.
13:40
China a anunţat luni că este pregătită să depună and #8222;cele mai mari eforturi and #8221; pentru o and #8222;reunificare and #8221; paşnică cu Taiwanul, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Declaraţia a venit ca reacţie la comentariile preşedintelui american Donald Trump, care a spus într-un interviu pentru Fox News că liderul chinez Xi Jinping i-a promis că Beijingul nu va invada Taiwanul cât timp el se află în funcţie.
13:40
Guvernul, invitat la consultări publice de reprezentanţii PALMED: Milioane de români riscă să se confrunte cu limitarea accesului la servicii de sănătate # Bursa
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenţia asupra proiectului de Ordonanţă privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, iniţiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
13:40
China cere un acord and #8222;acceptabil pentru toate părţile and #8221; înaintea summitului de la Casa Albă privind Ucraina # Bursa
China a transmis luni că speră într-un acord de pace and #8222;just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil and #8221;, înaintea reuniunii găzduite la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump cu liderii Ucrainei şi ai principalelor state europene, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.
13:30
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni dimineaţa la cel mai scăzut nivel din 2025, pe fondul speculaţiilor legate de o posibilă înţelegere de pace în Ucraina, transmite Bloomberg, care afirmă cele ce urmează.
13:30
Închirierea unei locuinţe de lux în România necesită un venit lunar de minim 31.500 de lei şi depăşeşte 44.000 de lei pentru proprietăţile din Bucureşti, în cazul în care chiriaşul alocă 30% din venit pentru plata chiriei.
13:30
Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că Alstom ar putea rezilia contractul pentru trenurile Coradia Stream # Bursa
Asociaţia Pro Infrastructură (API) susţine, într-o postare pe Facebook, că există riscul ca Alstom să rezilieze contractul pentru livrarea celor 37 de rame electrice Coradia Stream din cauza penalităţilor de întârziere impuse de partea română. API atrage atenţia că ţara noastră ar putea rămâne doar cu patru trenuri, fără mentenanţă, iar alţi producători ar putea evita viitoarele licitaţii organizate de statul român.
13:30
Alexandrion Group îşi extinde reţeaua de distribuţie în ţările baltice prin parteneriate în Estonia, Lituania şi Letonia # Bursa
Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri şi singurul producător de whisky single malt din România, parte a Nawaf Salameh Family Office, a semnat două parteneriate strategice noi cu Hanuman Spirits - distribuitor oficial în Estonia şi Lituania - şi Stan Central Sourcing - partener exclusiv pentru Letonia.
