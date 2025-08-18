Un bărbat din Alaska a primit cadou de la Putin o motocicletă nouă

12:40

Hidrologii au emis, luni, Cod Portocaliu de inundaţii, valabil între orele 14.00 - 24.00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Avertizarea hidrologică vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte „severe” de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din Dâmboviţa şi Prahova. Hidrologii solicită prudenţă populaţiei aflate în zonele afectate şi evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, recomandă cetăţenilor să-şi protejeze bunurile de valoare, iar celor din zonele cu potenţial risc să fie pregătiţi de evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune.