Un bărbat din Alaska a primit cadou de la Putin o motocicletă nouă
News.ro, 18 august 2025 17:00
Un bărbat din Anchorage a primit o motocicletă nouă de la liderul rus Vladimir Putin în timpul summitului de săptămâna trecută cu preşedintele american Donald Trump care s-a ţinut în oraşul din Alaska, a relatat televiziunea de stat rusă.
Acum 5 minute
17:10
Primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen şi pot fi realizate/ Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti # News.ro
Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernuluii să renunţe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care, deşi sunt în faze incipiente, pot fi implementate în termenul stabilit. Administraţia locală propune Executivului ca, în aceste situaţii, să se respecte autonomia locală, iar consiliile locale să îşi asume prin hotărâri dacă continuă aceste proiecte, iar în cazul nefinalizării lor în termenul impus de PNRR, finalizarea investiţiilor să fie suportată din bugetul local. ”Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti”, afirmă primarul comunei, Gheorghe Damian.
17:10
Macaz defect în staţia CFR Rupera – Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord, blocat / Posibil să apară decalări de orare şi în circulaţia altor trenuri de pe secţia Braşov – Sighişoara # News.ro
Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord este blocat, luni, pe traseu, din cauza unui macaz defect în staţia Rupea. La faţa locului se intervine pentru remedierea situaţiei, dar este posibil să apară decalări de orare şi în circulaţia altor trenuri de pe secţia Braşov – Sighişoara.
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:50
Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină într-un centru maternal din Călăraşi a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor/ El a fost găsit de către poliţişti la locuinţa sa # News.ro
Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină, duminică după-amiază, într-un centru maternal din Călăraşi, a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. El a fost găsit de către poliţişti la locuinţa sa. Femeia de 36 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
16:40
Cel puţin şapte morţi şi numeroşi răniţi în atacuri ruse în Ucraina, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski la Casa Albă # News.ro
Cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar alte 18 rănite în atacuri ruse la Harkov (est) şi în regiunea Sumî, anunţă autorităţile ucrainene, înainte de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească luni, la Washington, cu Donald Trump cu secretarul general al NATO Mark Rutte şi unii lideri europeni pentru a discuta despre o soluţionare a conflictului, relatează Euronews.
16:40
Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană: Vizită surpriză azi, în pauza de prânz! # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la Roşia Montană”.
Acum o oră
16:30
Serie A: Romelu Lukaku va rata startul sezonului pentru Napoli după ce s-a accidentat la coapsa stângă într-un amical # News.ro
Atacantul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, va rata primul meci al campioanei Italiei din acest sezon, după ce s-a accidentat la coapsa stângă, joi, într-un meci de pregătire, a anunţat clubul napoletan.
16:30
Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forţe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a declarat luni un oficial regional de rang înalt, relatează Reuters.
16:20
Ministrul Radu Miruţă spune că la ora 5 participă la şedinţa coaliţiei, la guvern / Despre absenţa PSD: O componentă a alegerilor interne în PSD, sunt multe cuţite aruncate în spate / Nu-i foarte responsabil să tragi problemele partidului în coaliţie # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă spune că la ora 5 participă la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne în PSD, pentru că sunt multe cuţite aruncate în spate şi nu este foarte responsabil să tragi problemele partidului în coaliţie.
Acum 2 ore
15:50
Cinci tineri din Bihor cercetaţi pentru că ar fi furat, în mod repetat, peste 2.000 de litri de motorină, din rezervoarele utilajelor de pe un şantier au fost reţinuţi # News.ro
Cinci tineri din Bihor cercetaţi pentru că ar fi furat, în mod repetat, peste 2.000 de litri de motorină, din rezervoarele utilajelor de pe un şantier au fost reţinuţi de poliţişti, care au reuşit recuperarea prejudiciului în proporţie de 70%.
15:40
Grindeanu: Este aproape imposibil, la câteva mii de proiecte, să vii pentru fiecare în parte cu memorandum în guvern / Colegii mei vor încerca să deblocheze, să nu stăm blocaţi într-un minister, la MIPE, ci să găsim mecanisme la Dezvoltare # News.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni despre aprobarea proiectelor prioritare de către Executiv că este aproape imposibil, la câteva mii de proiecte, să vii pentru fiecare în parte cu memorandum în guvern, iar colegii săi vor încerca să deblocheze această situaţie, să nu stea blocaţi într-un minister, la MIPE, ci să se găsească mecanisme la ministerul Dezvoltării.
15:40
Eurodeputata franceză Marion Maréchal şi soţul ei italian Vincenzo Sofo, un apropiat al lui Meloni, victime ale uni accident rutier în sudul Italiei # News.ro
Eurodeputata franceză Marion Maréchal şi soţul său italian Vincenzo Sofo, un fost eurodeputat, membru al Partidului Fratelli d’Italia (FdI, extremă dreapta), un apropiat al lui Giorgia Meloni, au fost victime ale unui accident rutier sâmbătă, în Calabria, în sudul Italiei, declară anturajul alesei postului francez BFMTV.
15:40
Grindeanu: E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm. Nu e o perioadă simplă. Coaliţia merge înainte, n-aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem coaliţie # News.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre blocajul din interiorul coaliţiei, că trebuie să înveţe să lucreze într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor şi să înţeleagă că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate. E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm, a mai spus Grindeanu, precizând că nu este o perioadă simplă dar coaliţia merge înainte.
15:30
Grindeanu: În acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative, dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit / Am urlat de două luni de zile cu: Vine lupul, vine apocalipsa, şi vine Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie # News.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative şi dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit, arătând că am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, şi vine apoi agenţia de rating Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică.
15:20
Premier League: Interdicţie de stadion impusă fanului care a folosit injurii rasiste la adresa lui Antoine Semenyo # News.ro
Poliţia a anunţat, luni, că fanul care a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului ghanez al echipei Bournemouth, Antoine Semenyo, la Liverpool, are accesul interzis pe stadioanele din Marea Britanie până la finalizarea anchetei.
15:20
Literatura şi cultura României, celebrate la Festivalul Sopot Literar - Zece scriitori invitaţi, şase premiere literare # News.ro
România are statutul de ţară invitată la cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Sopot Literar, care se va desfăşura în perioada 20 - 24 august. Staţiunea de pe litoralul Mării Baltice va găzdui aproape 30 de activităţi care vor pune în valoare atât creaţia literară tălmăcită în polonă, cât şi cultura română în general, prin dezbateri, proiecţii de film, spectacole-lectură, ateliere pentru familii, un joc urban şi o instalaţie artistică in situ. România va fi prezentă cu un stand dublu şi la Târgul de Carte de la Sopot, în perioada 21 - 24 august.
15:10
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara au fost trimişi în judecată # News.ro
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.
15:10
Acum 4 ore
15:00
Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar / Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, îl va prezenta premierului # News.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan.
15:00
Sindicaliştii Federaţiei Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva şi anunţă proteste: Pădurile statului sunt în pericol! E de neînţeles înverşunarea conducerii Ministerului Mediului/ Silvicultorii cer retragerea proiectului # News.ro
Sindicaliştii Federaţiei Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva, pe care îl consideră incorect, cu „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” şi anunţă noi proteste în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Silvicultorii cer retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern şi susţin că pădurile statului „sunt în pericol”. „Este de neînţeles înverşunarea conducerii ministerului în promovarea acestui proiect”, afirmă sindicaliştii. Ei mai reclamă campania de „denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva”, „susţinută chiar de autorităţi ale statului” şi solicită stoparea acesteia şi a acţiunilor de „discreditare şi compromitere a personalului silvic”.
15:00
Comisarul rus însărcinat cu drepturile omului Tatiana Moskalkova anunţă luni că Moscova este pregătită să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei în schimbul aceluiaşi număr de deţinuţi ruşi, potrivit agenţiei ruse de presă de stat RIA Novosti.
14:50
Sorin Grindeanu: E necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite / Ministrul Nazare să vină să ne prezinte rectificarea bugetară, într-o fază incipientă # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa conducerii partidului că este necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite, el precizând că PSD va veni la Guvern cu propuneri. De asemenea, PSD aşteaptă de la ministrul Nazare să vină să prezinte rectificarea bugetară, într-o fază incipientă, după discuţiile cu Comisia Europeană.
14:50
Noaptea Muzeelor la Sate 2025 - 55 de muzee şi colecţii din întreaga ţară şi-au confirmat până în prezent participarea # News.ro
A treia ediţie a Nopţii Muzeelor la Sate, un eveniment care transformă spaţiile culturale din mediul rural în locuri de întâlnire, dialog şi descoperire, are loc în 6 septembrie.
14:50
Aproximativ 200 de activişti ecologişti de la Extinction Rebellion şi Greta Thunberg blochează principala rafinărie din Norvegia # News.ro
Aproximativ 200 de activişti ecologişti, inclusiv suedeza Greta Thunberg, au blocat luni cea mai importantă rafinărie din Norvegia, căreia-i cer să îşi pună capăt industriilor petrolului şi gazelor naturale, anunţă organizatorii, Extinction Rebellion, şi poliţia, relatează AFP.
14:40
Grecia - Trei persoane au murit arse, iar alte două au fost grav rănite, după ce un camion a intrat în coliziune cu două maşini, în apropierea unui punct de taxare de pe autostrada Egnatia - FOTO, VIDEO # News.ro
Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com. Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români.
14:30
Zelenski acuză Rusia de atacuri ”cinice” în Ucraina, vizând instalaţii petroliere ale Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa cu Trump şi anumiţi lideri europeni. ”Putin va comite asasinate ostentative” ”pentru a submina eforturile diplomatice” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză luni Rusia de faptul că a desfăşurat atacuri ”cinice” în Ucraina, împotriva unei instalaţii petroliere care aparţine Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa, la Washington, cu Donald Trump şi lideri europeni, relatează AFP.
14:30
Bolojan, după consultările cu Asociaţia Magistraţilor din România: Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, în linia normelor europene, ţine cont de echitate socială, de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice, el transmiţând că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate şi eficienţă, precum şi de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile de funcţionare ale statului.
14:20
14:20
Compartimente speciale pentru sticle, PET-uri sau doze, montate pe coşurile de gunoi din Capitală/ Proiectul-pilot al RetuRO în parcurile Bazilescu şi Kiseleff, cu scopul preluării lor de către persoanele doritoare să recupereze valoarea garanţiei - FOTO # News.ro
Un proiect-pilot lansat în Capitală de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) vizează montarea, pe coşurile de gunoi municipale, a unor compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa sticle, PET-uri sau doze, pentru a fi luate apoi de către persoanele care doresc să le returneze şi să recupereze valoarea garanţiei. Potrivit RetuRO, prin acest demers administratorul SGR doreşte să încurajeze un comportament responsabil în ceea ce priveşte mediul înconjurător, să promoveze educaţia ecologică şi solidaritatea urbană.
14:20
U21: Biletele la meciul cu Kosovo, programat la Iaşi, pe 5 septembrie, sunt disponibile online # News.ro
La 5 septembrie, de la ora 18:30, naţionala U21 a României începe parcursul din preliminariile EURO 2027 cu meciul de la Iaşi, de pe stadionul „Emil Alexandrescu”, cu Kosovo. Biletele pentru acest prim meci din drumul spre EURO sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, iar începând de acum, suporterii vor avea parte de o experienţă nouă în achiziţionarea acestora, anunţă frf.ro.
14:10
Ungaria îşi poate ”adresa plângerile şi ameninţările prietenilor săi de la Moscova”, îi replică Sîbiga lui Szijjártó, fără să confirme sau infirme un atac la oleoductul Drujba, de care Budapesta acuză Kievul # News.ro
Ungaria îşi poate ”adresa plângerile şi ameninţările prietenilor săi de la Moscova” şi nu Kievului, îi replică ministrul ucrainean de Extern Andrii Sîbiga omologului său ungar Péter Szijjártó, care acuză Ucraina de atacarea oleoductului rus Drujba, relatează AFP.
14:10
14:10
13:30
Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte de un atac ucrainean vizând oleoductul Drujba, acuză ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto şi ameninţă cu întreruperea electricităţii # News.ro
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează AFP.
13:30
US Open: Pentru turneul de 1 milion de dolari, Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova # News.ro
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu.
13:30
Emisarul american Tom Barrack cere Israelului să se retragă din Liban, în urma unei întâlniri la Beirut cu Joseph Aoun, după ce Guvernul libanez a făcut ”un prim pas” către dezarmarea Hezbollahului până la sfârşitul lui 2025 # News.ro
Emisarul american Tom Barrack anunţă luni că Guvernul libanez a făcut ”un prim pas” către dezarmarea mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah şi cere Israelului să pună, la rândul său, în aplicare obligaţiile pe care şi le-a asumat prin armistiţiul care a pus capăt Războiului din Liban, adică să se retragă de pe teritoriul libanez, relatează AFP.
13:30
A doua sesiune a examenului de bacalaureat - Rata cumulată de promovare - 28,4% / Număr total de candidaţi promovaţi - 7.306 # News.ro
Rata cumulată de promovare a celei de doua sesiuni a examenului de bacalaureat este 28,4%, numărul total de candidaţi promovaţi -fiind 7.306.
Acum 6 ore
13:00
12:40
Cod Portocaliu de inundaţii pentru şase judeţe/ Avertizarea vizează scurgeri pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici/ Inundaţii locale cu efecte sever, în Dâmboviţa şi Prahova/ Avertismentul pentru populaţie # News.ro
Hidrologii au emis, luni, Cod Portocaliu de inundaţii, valabil între orele 14.00 - 24.00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Avertizarea hidrologică vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte „severe” de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din Dâmboviţa şi Prahova. Hidrologii solicită prudenţă populaţiei aflate în zonele afectate şi evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, recomandă cetăţenilor să-şi protejeze bunurile de valoare, iar celor din zonele cu potenţial risc să fie pregătiţi de evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune.
12:40
12:30
Mercato: După perioada de împrumut, Sébastien Haller a părăsit Borussia Dortmund şi s-a transferat definitiv la Utrecht # News.ro
Împrumutat la FC Utrecht pentru a doua jumătate a sezonului, Sébastien Haller s-a alăturat definitiv clubului olandez. Atacantul ivorian în vârstă de 31 de ani a semnat un contract pe durata întregului sezon.
12:30
China speră la un acord de pace ”acceptabil pentru toate părţile” înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski şi unii lideri europeni # News.ro
China anunţă luni că speră la un acord ”acceptabil pentru toate părţile” în Războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.
12:20
Cinci bărbaţi din judeţul Dolj care s-au bătut şi au făcut scandal în stradă au fost reţinuţi/ Asupra bătăuşilor au fost găsite bâte, un spray lacrimogen şi un cuţit/ O persoană a ajuns la spital, însă nu a rămas internată # News.ro
Cinci bărbaţi din două localităţi din judeţul Dolj, care s-au bătut şi au făcut scandal în plină stradă, sâmbătă noapte, au fost reţinuţi şi vor fi duşi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive. Potrivit IPJ Dolj, asupra bătăuşilor au fost găsite bâte, un spray lacrimogen şi un cuţit, iar o persoană a ajuns la spital, însă nu a rămas internată. Poliţiştii i-au informat pe cei implicaţi despre dreptul de a solicita ordin de protecţie provizoriu, însă aceştia au refuzat.
12:10
Într-un univers medical tot mai tehnologizat, empatia şi dedicarea autentică par să devină o raritate.
12:10
Un Boeing 757-300 al companiei germane Condor cu 273 de pasageri la bord, de la Corfu la Düsseldorf. aterizează de urgenţă la Brindisi cu un motor în flăcări. O explozie a avut loc, potrivit unor pasageri, care au trimis SMS-uri de adio # News.ro
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări, iar o explozie a avut loc potrivit unor pasageri, care spun că au trimis SMS-uri de adio.
12:10
Străzi şi artere din Bucureşti, închise pe 31 august, pentru desfăşurarea cursei de ciclism L’Étape Romania by Tour de France # News.ro
Capitala va deveni, la 31 august, din nou scena uneia dintre cele mai spectaculoase competiţii de ciclism amator din lume – L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon. Pentru o zi, Bucureştiul va fi „închis pentru maşini, deschis pentru biciclişti”, iar evenimentul va bloca temporar traficul pe artere importante ale oraşului, în intervalul 07:00 – 14:00.
12:10
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, luni, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România.
12:00
11:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poţi să tai ceva ce nu există # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz afirmă luni, în timp ce conducerea PSD s-a reunit, nemulţumită de oprirea unor investiţii, că ”nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii” şi că reaşitatea este că au fost promişi bani care nu există. ”Nu poţi să tai ceva ce nu există”, este concluzia liderului USR, primar al municipiului Timişoara.
11:40
Filmul „After the End”, în regia lui Pablo César, va fi proiectat în România la Bucharest International Film Festival 2025 # News.ro
„After the End”, cel mai recent proiect cinematografic semnat de regizorul argentinian Pablo César, va fi prezentat în premieră naţională la Bucharest International Film Festival (BIFF) 2025, în cadrul secţiunii Panorama. Proiecţia acestui film marchează o ocazie rară pentru publicul român de a intra în contact cu o operă ce explorează cu subtilitate legătura dintre artă, memorie şi sfârşitul vieţii.
