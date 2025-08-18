Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM (proiect)

Financial Intelligence, 18 august 2025 17:00

Conducerile executive ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii […]

Acum 5 minute
17:10
Prefab a încheiat primul semestru din 2025 cu o pierdere netă de 1,338 milioane lei Financial Intelligence
Prefab a înregistrat, în primul semestru din 2025, pierderi de 1,338 milioane lei, faţă de un profit net […]
17:10
Primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen şi pot fi realizate/ Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti Financial Intelligence
Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernuluii să renunţe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanţate din […]
Acum 10 minute
17:00
Mastercard şi Autoritatea pentru Digitalizarea României colaborează pentru diversificarea platformei Ghiseul.ro Financial Intelligence
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) cooperează cu Mastercard pentru extinderea şi diversificarea utilizării platformei Ghiseul.ro, cu scopul de […]
17:00
Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM (proiect) Financial Intelligence
Conducerile executive ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii […]
17:00
BTA: Ministrul bulgar al Energiei promite continuarea sprijinului pentru sectorul minier în contextul preţurilor mari la electricitate Financial Intelligence
Ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov a promis luni, cu ocazia Zilei Minerului, că va continua măsurile de […]
Acum o oră
16:30
Szijjártó, schimb de replici cu ministrul ucrainean de externe în urma unui atac ucrainean asupra conductei petroliere Drujba: Eu sunt ministrul de externe al Ungariei, interesul Ungariei este pe primul loc pentru mine Financial Intelligence
Ministrul ucrainean de externe m-a atacat pe X după ce am anunțat că Ucraina a atacat conducta de […]
16:30
Achizițiile Ungariei de gaze naturale din Rusia prin conducte au crescut cu 24% în prima jumătate a anului 2025 Financial Intelligence
În prezent, conducta de gaze TurkStream rămâne singura rută activă pentru aprovizionarea Europei cu gaze naturale din Rusia […]
Acum 2 ore
16:00
„Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 Financial Intelligence
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. […]
15:50
Ungaria şi Slovacia, afectate de atacul ucrainean asupra conductei Drujba; MOL asigură că aprovizionarea regională nu va fi perturbată Financial Intelligence
După Ungaria, şi Slovacia a anunţat luni că aprovizionarea sa cu petrol din Rusia este oprită în urma […]
15:40
Rusia a atacat intenționat instalațiile petroliere SOCAR ale Azerbaidjanului din Ucraina, afirmă Kievul Financial Intelligence
Dronele rusești au atacat luni în mod intenționat un depozit de petrol aparținând companiei petroliere de stat azere […]
15:30
Ovidiu Dumitrescu, nominalizat pentru funcția de Director General Adjunct BRK Financial Group Financial Intelligence
Ovidiu Dumitrescu a fost nominalizat pentru funcția de Director General Adjunct BRK Financial Group, după ce, în iulie, […]
15:30
Liderii europeni se vor întâlni cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru discuţia cu Trump Financial Intelligence
Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o […]
15:20
Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar / Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, îl va prezenta premierului Financial Intelligence
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim […]
Acum 4 ore
14:40
ELECTROMAGNETICA S.A. – Rezultate financiare aferente S1 2025 Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Semestrial privind rezultatele financiare la data de 30.06.2025, întocmit în […]
14:30
UniCredit Bank România a finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România Financial Intelligence
UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank) anunță încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank […]
14:20
Ministrul ucrainean de externe, mesaj pentru Péter Szijjártó: “Poți să-ți trimiți plângerile – și amenințările – prietenilor tăi de la Moscova” Financial Intelligence
Ungaria îşi poate "adresa plângerile şi ameninţările prietenilor săi de la Moscova" şi nu Kievului, îi replică ministrul […]
14:20
Legea de plată a pensiilor private ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia să fie a membrului fondului de plată (desprepensiiprivate.ro) Financial Intelligence
Legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia asupra nivelului plății lunare […]
14:10
Peter Szijjarto: Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria; Este revoltător și inacceptabil! Financial Intelligence
Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria, ceea ce a dus la oprirea […]
14:10
Federația SILVA Proiectul de „reformă” a ROMSILVA este greșit! Silvicultorii ies din nou în stradă să protesteze Financial Intelligence
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de […]
14:10
UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de 4,48 miliarde euro în primul semestru Financial Intelligence
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare […]
14:00
Surse: Noi modificări la pensiile din Pilonul II; Plată unică de până la 30% din sumă și eșalonare pe 8 ani Financial Intelligence
Surse guvernamentale au declarat pentru Antena 3 CNN că sunt luate în calcul câteva modificări pe care Guvernul […]
Acum 6 ore
12:00
Consiliul Concurenței analizează preluarea a trei companii de către Vinci Energies SRL Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Vinci Energies S.R.L. intenționează să preia Energobit S.A., ELM Electromontaj Cluj S.A. […]
11:20
Întâlnire Trump-Zelenski la Washington/ China speră într-un acord “acceptabil pentru toate părţile” Financial Intelligence
China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri […]
11:10
Toţi locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă din cauza avariei majore de pe o conductă magistrală de termoficare/ Directorul Termoenergetica spune că se încearcă remedierea avariei astăzi, dar că nu poate promite acest lucru Financial Intelligence
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă […]
Acum 8 ore
11:00
InfoCons a devenit membru observator în cadrul Adunărilor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO) Financial Intelligence
România este pentru prima oară reprezentată în Forul Global de Proprietate Intelectuală – WIPO prin organismul de Protecția […]
10:30
Ucraina este în pericol dacă Rusia cucereşte întregul Donbas (expert german) Financial Intelligence
Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia […]
10:20
Amnesty International consideră că Israelul desfăşoară o “campanie deliberată de înfometare” în Fâşia Gaza Financial Intelligence
Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, […]
10:10
Ministrul Finanţelor: Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect Financial Intelligence
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite […]
09:50
Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea CRISCE Financial Intelligence
Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea și operaționalizarea […]
09:30
FSB împiedică a doua tentativă de atac terorist asupra Podului Crimeea de la începutul anului – TASS Financial Intelligence
*  Potrivit agenţiei ruse TASS, serviciile speciale ucrainene au încercat să folosească mașini încărcate cu o cantitate mare […]
Acum 12 ore
08:30
Resursele de petrol descoperite și recuperabile au crescut cu 5 miliarde de barili, în ciuda creșterii producției în 2024 – Rystad Energy Financial Intelligence
Resursele globale de petrol recuperabile au înregistrat o creștere netă în ciuda producției, impulsionate de noi descoperiri și […]
08:00
Indicatorul de Încredere Macroeconomică CFA: În continuare, condiții de recesiune Financial Intelligence
În continuare, nivelul Indicatorului de Încredere Macroeconomică (publicat de CFA) și ambele sale componente indică condiții de recesiune, […]
07:10
Ucraina: Preşedintele francez Macron afirmă că Vladimir Putin “nu vrea pace”, ci o “capitulare” Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin "nu vrea pace", ci […]
07:10
Oana Ţoiu: E o mare diferenţă între negocieri sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone […]
07:00
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie Financial Intelligence
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează […]
06:50
Oana Ţoiu: Vizita preşedintelui în SUA – cel mai probabil în primul trimestru al lui 2026 Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o […]
06:50
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China Financial Intelligence
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis […]
06:50
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii Financial Intelligence
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, […]
06:40
Ţoiu, despre Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun ca acum câteva luni Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa […]
Acum 24 ore
17:50
Marco Rubio afirmă că acordul de încetare a focului între Ucraina și Rusia „nu este exclus” Financial Intelligence
Secretarul de stat a mai declarat că nu crede că impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei ar fi […]
17:40
Zelensky insistă pentru mai multă claritate cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat pentru mai multă claritate cu privire la forma pe care ar lua-o […]
17:10
Ucraina: Von der Leyen salută propunerea lui Trump de a oferi garanţii de securitate inspirate de NATO Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi […]
17:10
Bolojan: România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea prin respectarea angajamentelor şi consecvenţă în decizii Financial Intelligence
Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii sunt singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea […]
17:10
Trump şi Putin au convenit în Alaska asupra unor ‘garanţii de securitate solide’ pentru Ucraina, susţine Witkoff Financial Intelligence
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor […]
Ieri
17:00
“Eu semăn hrană, nu ură”, i-a transmis Lula lui Trump din grădina sa Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei […]
17:00
Incendii în Spania: Premierul Sanchez propune un pact naţional pentru urgenţă climatică Financial Intelligence
Prim-ministrul spaniol a anunţat un "pact naţional pentru urgenţă climatică" care să lase deoparte "luptele partizane şi chestiunile […]
16:00
Conferinţă de presă Ursula von der Leyen – Zelenski; Garanțiile de securitate trebuie incluse în acordul de pace, afirmă von der Leyen Financial Intelligence
UE va „sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar", a declarat Ursula von der Leyen, la conferinţa […]
15:00
Cine va participa mâine la întâlnirea crucială dintre Trump și Zelensky la Washington? Financial Intelligence
În ultima oră, au fost confirmate o serie de nume care vor participa mâine la discuțiile dintre președintele […]
13:20
Ursula von der Leyen va merge cu Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump Financial Intelligence
Ursula von der Leyen va merge cu Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump. Aceasta […]
13:10
Ilie Bolojan a anunțat că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă: Nu există altă soluție Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în […]
