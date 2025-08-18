Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania: peste 300.000 de hectare arse. Camino de Santiago, blocat pe zeci de kilometri
18 august 2025
Cel mai grav val de incendii de vegetație din ultimele două decenii a lovit Spania, unde peste 344.000 de hectare au fost mistuite de flăcări. Autoritățile au închis o porțiune de 50 de kilometri din Camino de Santiago și au mobilizat armata pentru a sprijini pompierii în lupta cu focul.
Summitul trilateral Ucraina-Rusia-SUA va avea loc în Europa, la Roma sau Geneva. Budapesta și Helsinki sunt și ele pe listă (Sky News) # Digi24.ro
Statele Unite și aliații săi au convenit ca un potențial summit trilateral între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei să aibă loc în Europa.
Un general rus care comanda un grup de elită a armatei lui Putin a fost grav rănit. Care este starea acestuia # Digi24.ro
Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forţe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a declarat luni un oficial regional de rang înalt, relatează Reuters.
Kievul cere Azerbaidjanului să reacţioneze după ce rușii au atacat instalaţii petroliere azere pe teritoriul ucrainean. „E intenționat” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a îndemnat luni Azerbaidjanul să răspundă atacurilor ruseşti asupra instalaţiilor sale petroliere din Ucraina, după ce un depozit de petrol al companiei azere SOCAR a fost afectat de raidurile aeriene ruseşti în regiunea Odesa, relatează Reuters.
Anunț de la Berlin despre ajutorul de război. Ce spune ministrul german de Externe despre posibilitatea de a furniza trupe Ucrainei # Digi24.ro
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict. Comentariile lui Wadephul vin în contextul în care Statele Unite și țările europene discută aceste garanții de securitate pentru Kiev drept element central al oricărui potențial acord de pace, anunță Politico.
Nicușor Dan a transmis principalele concluzii înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: „Rusia nu își dorește pacea. Negocierile vor dura” # Digi24.ro
Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o reuniune virtuală a Coaliției Voinței, susținută înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul Poştei din Timişoara, trimişi în judecată # Digi24.ro
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, scrie News.ro.
Australia a interzis accesul pe teritoriul său pentru un deputat din coaliția de guvernare din Israel. Motivele invocate de Canberra # Digi24.ro
Australia a anulat viza unui parlamentar israelian care s-a pronunţat împotriva statalităţii palestiniene şi care a cerut anexarea Cisiordaniei de către Israel, transmite luni Reuters.
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor trebuie să prezinte peste o lună noile organigrame # Digi24.ro
Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să prezinte, pe 30 septembrie, o nouă organigramă în care să existe și o scădere a numărului de posturi, potrivit unui proiect pregătit de Guvern. În același timp, șefii acestor instituții trebuie să prezinte, la aceeași dată, o nouă grilă de salarizare pentru tot personalul.
Rusia revine la barter pentru prima dată după destrămarea URSS. Cum încearcă Putin să țină economia funcțională # Digi24.ro
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condiţiile în care problemele cu decontarea tranzacţiilor, create de conflictul din Ucraina, au forţat cel puţin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Reuters.
Accident grav pe autostradă în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați și alți doi sunt grav răniți # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com. Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români.
Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin # Digi24.ro
Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump, care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters.
PSD a anunțat că va propune un „pachet de relansare economică”. Grindeanu: „Avem un Guvern care are de luat măsuri durerose” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), a transmis la finalul ședinței conducerii partidului de luni, 18 august, că social-democrații susțin „majoritatea” măsurilor pregătite de Guvern pentru al doilea pachet de măsuri fiscale, însă a menționat că ar mai trebui dezbătute în această săptămână măsurile fiscale și cele care țin de administrație. În același timp, liderul social-democrat a anunțat că partidul va propune adoptarea unui pachet de „relansare economică”, fără să menționeze concret ce ar conține.
Oponentul lui Viktor Orban, liderul opoziției ungare Peter Magyar, vrea garanții că Rusia nu se amestecă în alegerile din Ungaria # Digi24.ro
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a îndemnat Rusia să garanteze că nu va interveni în politica Ungariei, în urma afirmațiilor Moscovei că UE încearcă să-l destituie pe premierul Viktor Orban. „Solicit o asigurare clară că Rusia se va abține de la orice acțiune care ar putea fi clasificată ca o ingerință în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiuni cibernetice sau intimidarea personalităților politice și a cetățenilor”, a scris Magyar pe Facebook.
Grindeanu respinge oferta lui Simion de a guverna alături de AUR: „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni, întrebat despre afirmația lui George Simion că AUR e dispus să guverneze alături de PSD, că în mandatul său de președinte al social-democraților acest lucru nu se va întâmpla.
Silvicultorii cer retragerea proiectului care vizează reorganizarea Romsilva şi anunţă un nou protest # Digi24.ro
Sindicaliștii din silvicultură anunță un nou protest față de reorganizarea Romsilva și spun că actualul proiect promovat de Ministerul Mediului a fost „desfiinţat din perspectivă legală” de Ministerul Justiției.
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025. Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.
Doi români au murit înecați în Italia. Trupurile au fost recuperate după zeci de ore de căutări # Digi24.ro
Tragedie pe un râu din Italia. Patru tineri s-au înecat doar în regiunea Lombardia. Două dintre victime sunt români. Corpurile lor au fost găsite fără viață de scafandrii italieni, după zeci de ore de căutări.
Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă” # Digi24.ro
Guvernul chinez a declarat, luni, că va depune „toate eforturile” pentru a realiza o „reunificare paşnică” cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, potrivit Agerpres.
Vremea în ultimele zile de vară, în fiecare regiune a țării. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru fiecare regiune din țară, valabilă în intervalul 18 - 31 august, respectiv în următoarele două săptămâni. Meteorologii anunță că urmează zile caniculare, cu temperaturi de până la 36 de grade în unele regiuni, dar și perioade mai reci. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în jurul datelor de 22 și 24 august.
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată varianta discutată în prezent de reprezentanții Guvernului (Surse) # Digi24.ro
Guvernul schimbă forma proiectului legat de Pilonul II de pensii, după ce varianta inițială a generat controverse în rândul celor peste opt milioane de români care au bani în fondurile private de pensii. Potrivit unor surse Digi24, pensionarii vor putea retrage într-o primă tranșă 30% din suma totală, urmând ca restul sumei să poată fi retrasă eșalonat, lună de lună, timp de opt ani.
Andreea Georgescu: „Schimbarea începe cu fiecare dintre noi atunci când alegem să ascultăm și să răspundem celorlalți cu respect” # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe al Ungariei acuză Kievul de un atac care a oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a acuzat din nou Ucraina că a lansat un „atac” asupra unui oleoduct, care a provocat „suspendarea livrărilor de petrol” către Ungaria. Ministrul nu a precizat numele oleoductului, dar este posibil să se fi referit la oleoductul Drujba – care, din punct de vedere istoric, este canalul prin care se transportă țițeiul din Urali, care reprezintă peste 50% din importurile Ungariei.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 - 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.
Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări. „Am trimis mesaje de adio” # Digi24.ro
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări.
Reclamele la jocuri de noroc şi produse din tutun ar putea fi interzise pe clădirile din București # Digi24.ro
USR Bucureşti propune interzicerea reclamelor la jocuri de noroc şi la produse din tutun încălzit şi dispozitive conexe pe clădirile, terenurile şi bunurile Capitalei.
Nicușor Dan, după decizia agenţiei Fitch privind ratingul României: Reafirm seriozitatea țării noastre faţă de investitorii străini # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trasmis, luni, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă, că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România.
Liderii Coaliției Voinței, pregătiți să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților # Digi24.ro
Liderii Coaliției Voinței vor fi gata să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților. Acest lucru a fost confirmat într-un comunicat de către președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, care au coprezidat o reuniune virtuală a grupului de lideri ai coaliției duminică, 17 august, scrie Evropeiska Pravda.
Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie # Digi24.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac, luni, percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie, dar şi la locuinţele altor persoane fără calităţi speciale, precum şi asupra unor autovehicule folosite de către acestea. Acţiunile au legătură cu perioada suspendării unor permise auto, precizează Ministerul Public. Suspecţii vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Vâlcea.
Dominic Fritz: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că au fost promiși bani pentru investiții care „nu există”. Declarația vine în contextul nemulțumirilor din PSD în legătură cu suspendarea unor finațări din PNRR și din programul Anghel Saligny.
China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.
Un expert german explică avantajul major pe care l-ar obține Rusia, dacă primește întregul Donbas după negocieri # Digi24.ro
Politologul german Carlo Masala a avertizat, duminică, asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa, potrivit Agerpres.
Un tânăr de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie din Bacău și a luat-o la fugă cu ea # Digi24.ro
Un minor în vârstă de 17 ani, din municipiul Bacău, a fost reţinut de poliţişti după ce a intrat într-o brutărie din oraş şi a smuls casa de marcat, după care a fugit, anunță IPJ Bacău.
Un pompier a murit după ce o cisternă cu apă s-a răsturnat. Numărul deceselor în incendiile care devastează Spania a ajuns la patru # Digi24.ro
Un pompier şi-a pierdut viaţa în nord-vestul Spaniei în urma unui accident, a anunţat luni guvernul regiunii Castilia şi León, numărul deceselor în incendiile care devastează Spania de peste o săptămână ajungând astfel la patru, informează AFP.
Roxana Lăzărescu: „A venit vremea să înțelegem cu toții că femeile nu trebuie să ceară voie nimănui să existe, să trăiască” # Digi24.ro
Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente în teritoriul palestinian devastat de război.
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori # Digi24.ro
Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni. Organizatorii protestelor centrale care cer încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza au estimat că peste 2,5 milioane de israelieni au participat la demonstrații în toată țara, scrie Haaretz. Potrivit organizatorilor, 300.000 de persoane au participat la mitingul de seară din Piața Ostaticilor din Tel Aviv, acesta fiind de departe cel mai mare protest de la demonstrațiile care au urmat uciderii a șase ostatici în captivitate anul trecut. De notat că Israelul are o populație de 9,974 milioane de locuitori.
„Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ce a pățit șoferul unei dube, filmat din elicopter pe banda de urgență # Digi24.ro
Șoferul unei dube care circula pe banda de urgență a unei autostrăzi, depășind mașinile care mergeau regulamentar, a fost amendat și a rămas fără permis. Duba a fost filmată de un elicopter al Poliției Române, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale.
HARTĂ Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile în mai multe regiuni din țară, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.
Jocul dublu al Slovaciei: în timp ce premierul pro-rus Fico atacă Kievul, țara sa vinde armament Ucrainei # Digi24.ro
Deși Robert Fico a promis că „niciun glonț” nu va ajunge în Ucraina, industria de armament din Slovacia trimite arme pe linia frontului.
Momentul în care un avion încearcă o aterizare forțată și cade pe un teren de golf, în Australia # Digi24.ro
Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney.
Alexandru Nazare: Prin pachetul doi de măsuri corectăm anomalii tolerate prea mult timp. Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor # Digi24.ro
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska # Digi24.ro
Reporterul american Brian Glenn, care s-a remarcat cu o întrebare provocatoare la adresa liderului ucrainean în timpul întrevederii agitate dintre Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump în Biroul Oval, a primit acum un cadou de la delegația rusă care a participat la summitul din Alaska. Glenn l-a întrebat atunci pe Zelenski de ce nu poartă costum la întâlnire. Acum, Glenn a primit o sticlă de vodcă de la un jurnalist rus, căruia i-a înapoiat o cameră foto pierdută, scrie UNN.
Ilie Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Vor avea loc discuții despre pensiile speciale din Justiție # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan are, luni, de la ora 10:00, o întâlnire față în față cu magistrații, la Guvern. Discuțiile vin după ce a fost pus în dezbatere publică proiectul prin care pensiile speciale ale magistraților ar urma să fie tăiate, iar vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Magistrații critică vehement acest proiect.
Jumătate din București, fără apă caldă. Termoenergetica: „Echipele lucrează la foc continuu”. Ce sectoare sunt afectate # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre blocurile din București racordate la rețeaua centralizată nu primesc apă caldă. Termoenergetica anunță că este o avarie majoră la o conductă magistrală, ceea ce a forțat închiderea electrocentralei Progresu. Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, a precizat pentru Digi24 că echipele de intervenție lucrează la foc continuu și se încearcă ca astăzi să fie rezolvată avaria. Peste 4.000 de blocuri din sectoarele 4, 2 și 3 din București nu au în acest moment apă caldă.
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului” # Digi24.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi administrativ, totalul fiind de 180. Ministrul a dat asigurări că nu creşte organigrama şi nu creşte presiunea asupra bugetului.
