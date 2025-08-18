Exclusă din negocierile pentru Ucraina, China pune presiune pe Taiwan
National.ro, 18 august 2025 17:10
Guvernul chinez a declarat luni că va depune „toate eforturile” pentru a realiza o „reunificare paşnică” cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere. Într-un interviu difuzat recent cu Fox News, Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, […] The post Exclusă din negocierile pentru Ucraina, China pune presiune pe Taiwan first appeared on Ziarul National.
16:40
VIDEO. Accident cumplit în Grecia, lângă o stație de taxare. Trei oameni au murit, alți doi – transportați la spital în stare gravă # National.ro
Un cumplit accident a avut loc luni, 18 august, în nordul Greciei. În condiții neclare încă, dar pe care urmează să le stabilească oamenii legii în urma unor cercetări, un camion a lovit puternic două mașini, care au fost rapid cuprinse de flăcări. Trei persoane și-au pierdut viața în urma acestei tragedii rutiere. Trei oameni […] The post VIDEO. Accident cumplit în Grecia, lângă o stație de taxare. Trei oameni au murit, alți doi – transportați la spital în stare gravă first appeared on Ziarul National.
16:30
Motorul economic al Europei se trezește într-o poziție inconfortabilă: deși are o industrie sofisticată, o infrastructură tehnologică avansată și o economie de talie mondială, îi lipsește ceva esențial – accesul la materii prime critice. Gallium și germanium, două metale aparent obscure pentru publicul larg, sunt vitale pentru construcția semiconductorilor, a tehnologiei 5G, a panourilor solare […] The post Germania, la cheremul mineralelor strategice ale Chinei first appeared on Ziarul National.
16:00
Enormitatea cu taxa pe coletele cumpărate din afara UE, concepută tot în laboratoarele de la Bruxelles, dar încă neaplicată, a fost preluată rapid de Guvernul Bolojan. Cică taxa de 25 de lei pentru orice achiziție, indiferent de valoare, ar proteja economia națională, care nu produce absolut nimic, de altfel, și, în subsidiar, vezi Doamne, ar […] The post România blochează cumpărăturile ieftine din comerțul on-line. Taxă și pe sărăcie first appeared on Ziarul National.
15:40
Vineri noapte și sâmbătă la orele când dorm până și liliecii, aproape toată suflarea de pe mapamond a stat cu ochii zgâiți la televizoare, să vadă ce isprăvi vor pune la cale cei doi corifei ai lumii, președintele Americii, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin. Încă de la început, prin purtarea sa, yankeul […] The post O nouă boală: bășicatul! first appeared on Ziarul National.
15:20
Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul central al lui Liverpool și al naționalei Franței, este în centrul unui conflict financiar cu clubul său. Deși mai are contract până în 2026, francezul refuză să semneze o prelungire în condițiile actuale și solicită o creștere salarială uriașă, care ar putea declanșa o adevărată licitație între granzii Europei. […] The post KOnate: 185% mărire a salariului sau plec! first appeared on Ziarul National.
15:00
S-a aflat planul Guvernului! Vrea să taie cu 30% salariile de la ANRE, ASF și ANCOM. Vor fi reduse și anumite posturi # National.ro
Autoritățile de reglementare din România ar urma să sufere modificări semnificative în structura și salarizarea personalului, conform unui nou act normativ ajuns în atenția presei. Conducerile ANRE, ASF și ANCOM vor trebui să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care presupune reducerea cu 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor, precum și restructurarea […] The post S-a aflat planul Guvernului! Vrea să taie cu 30% salariile de la ANRE, ASF și ANCOM. Vor fi reduse și anumite posturi first appeared on Ziarul National.
14:40
1. Într-o țară care protejează (oare?) dreptul la confesiune, Nicușor Dan s-a dus cu familia la o mânăstire și l-au făcut legionar useriștii pe care i-a inventat. Ce părere aveți, cuvintele ”legionar” și ”useriștii” stau bine unul lângă altul? Lipsește de acolo al treilea cuvânt. ”Comuniștii”. Useriștii săriți de 35 de ani sunt niște păgâni […] The post Pacostea oengistă first appeared on Ziarul National.
13:40
Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Capitală – HARTA # National.ro
Se anunță perioade cu instabilitate atmosferică, în această primă zi a săptămânii, în mai multe zone din țară, astfel că meteorologii au emis avertizări Cod portocaliu și galben. Sunt prognozate ploi torențiale, dar și intensificări ale vântului și căderi de grindină. Inclusiv Capitala se va afla sub incidența unui Cod galben de vreme instabilă. Administrația […] The post Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Capitală – HARTA first appeared on Ziarul National.
13:10
Rezultatele la BACALAUREAT 2025, a doua sesiune, au fost publicate/Când se pot depune contestații # National.ro
Rezultatele la Bacalaureat 2025, a doua sesiune a examenului, cunoscută drept sesiunea „de toamnă”, au fost publicate luni, 18 august, conform calendarului oficial. Este vorba de rezultatele inițiale, astfel că elevii nemulțumiți de notele obținute la cea de-a doua sesiune a „examenului maturității”, din acest an, pot formula contestații. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat […] The post Rezultatele la BACALAUREAT 2025, a doua sesiune, au fost publicate/Când se pot depune contestații first appeared on Ziarul National.
11:20
Dosarul accidentului de la 2 Mai, la final. Astăzi e așteptat verdictul în cazul Vlad Pascu # National.ro
Instanța este așteptată, luni, 18 august, să pronunțe decizia definitivă în cazul accidentului cu urmări tragice, de la 2 Mai. Sentința ar putea veni la doi ani fără o zi de la producerea dramei care a îndoliat familiile a doi studenți, care și-au pierdut viața în urma accidentului. Curtea de Apel Constanța este așteptată, luni, […] The post Dosarul accidentului de la 2 Mai, la final. Astăzi e așteptat verdictul în cazul Vlad Pascu first appeared on Ziarul National.
10:50
Şedinţă la PSD, luni. Discuții privind OUG ce vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny: „Nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare” # National.ro
Mai-marii PSD se reunesc, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă (OUG) ce vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. […] The post Şedinţă la PSD, luni. Discuții privind OUG ce vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny: „Nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare” first appeared on Ziarul National.
10:10
Un cutremur a avut loc în România, în dimineața zilei de luni, 18 august, cu puțin după ora 03. A fost înregistrat în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în Vrancea, la ora 03:15. Și a avut 3 grade pe […] The post Cutremur, luni, în România. Ce magnitudine a avut seismul din 18 august first appeared on Ziarul National.
10:00
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”/Cine va fi alături de liderul ucrainean # National.ro
Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj, înaintea întâlnirii pe care o va avea luni, 18 august, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni care se deplasează la Washington pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă. În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie […] The post Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”/Cine va fi alături de liderul ucrainean first appeared on Ziarul National.
08:00
Terapia cu sunete binaurale – îți poate regla Somnul și reduce anxietatea? Mit sau realitate? # National.ro
Într-o lume tot mai agitată, în care somnul de calitate a devenit un lux și stresul o constantă zilnică, sunetele binaurale câștigă tot mai mult teren ca o soluție blândă, naturală și… surprinzător de eficientă. Dar ce sunt, cum funcționează și ce spun studiile? Ce sunt sunetele binaurale? Sunetele binaurale sunt o tehnologie audio specială […] The post Terapia cu sunete binaurale – îți poate regla Somnul și reduce anxietatea? Mit sau realitate? first appeared on Ziarul National.
07:20
06:00
BERBEC Astăzi s-ar putea să ai senzația că ești prins într-un fel de foc încrucișat. Adevărul este că o parte din voi dorește să puteți păstra picioarele pe pământ, precum și să fiți riguroși și orientați spre viitor, în timp ce cealaltă parte planifică și visează plutind pe un nor. TAUR Astăzi este posibil […] The post Horoscop 18 august 2025 – Sunteți într-o formă foarte bună și colegii vă apreciază first appeared on Ziarul National.
21:10
19:00
Summit-ul din Alaska a fost scena globală unde s-au întâlnit doi titani ai interesului propriu: Trump, cu ochii și urechile la ce comentează poporul american, și Putin, cu harta Ucrainei sub braț. Fiecare și-a jucat rolul, fiecare a apărat ceea ce consideră vital pentru țara lui – Trump a vândut pace de PR, Putin a […] The post Negocieri, PR și prostie: Nicușor Dan – NO SIGNAL first appeared on Ziarul National.
18:10
Asociația Comunelor din România (ACoR) a lansat un atac extrem de dur la adresa coaliției de guvernare, avertizând că scopul existenței statului, acela de a oferi cetățenilor săi cele mai bune posibil servicii publice, inclusiv siguranță și securitate, a fost înlocuit treptat cu cheltuirea resurselor publice pentru asigurarea unor sinecuri anumitor categorii socio-profesionale. Acesta reprezintă […] The post Satele românești se răscoală împotriva Guvernului. S-a depășit linia roșie first appeared on Ziarul National.
17:40
Summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a produs nici armistițiu, nici acorduri scrise, nici garanții de securitate. A produs însă o schimbare de ton cu potențial seismic: pentru prima dată de la începutul invaziei ruse, un președinte american sugerează public că responsabilitatea pentru pace revine Kievului, nu Moscovei. Declarația lui Trump […] The post Trump îl presează pe Zelenski: „Pacea depinde de tine” first appeared on Ziarul National.
17:00
Rămasă fără petrolul și gazul rusesc la prețuri preferențiale, Germania pare acum un stârv deasupra căruia se rotesc vulturii. Tot mai multe active și companii din această țară ori se închid, ori își mută activitatea în afara continentului, ori sunt vândute unor state din UE, dar și către SUA. O tranzacție controversată a unei companii […] The post Motorul Europei, vândut la bucată. Arabii au început să cumpere active din Germania first appeared on Ziarul National.
16:50
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter Milano, are ca prioritate în această vară întărirea compartimentului ofensiv. Tehnicianul român, aflat în fața celui mai mare examen din cariera sa de pe banca tehnică, și-a fixat ținta principală: Ademola Lookman (27 de ani), atacantul nigerian al Atalantei. Negocierile au început de câteva săptămâni, însă au […] The post Drogba sare în ajutorul lui Chivu! Deal de 45 de milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
16:20
Am avut dreptate când am spus că summitul Putin-Trump este numai o sesiune de testare. Ucraina a fost pe agenda doar ca un punct colateral deși toți europenii credeau ca Trump discută numai despre Kiev. Trump și Putin au dat dovadă de prietenie. Falsă sau reală nu știm Președintele Trump i-a oferit președintelui Vladimir Putin […] The post Rămâne cum am stabilit! first appeared on Ziarul National.
15:50
Barcelona a debutat cu o victorie clară în noul sezon din La Liga, 3-0 pe terenul Mallorcăi, însă succesul a fost umbrit de polemici și de nemulțumirile antrenorului Hansi Flick. Deși rezultatul final nu a fost niciun moment pus sub semnul întrebării, germanul a taxat atitudinea elevilor săi, iar gazdele au contestat vehement arbitrajul lui […] The post Barcelona câștigă cu mare scandal, dar Flick nu este nici pe departe mulțumit first appeared on Ziarul National.
15:40
Sistemul limfatic este o rețea extinsă care transportă limfa – un fluid albiu ce conține celule imunitare, proteine și toxine țintite spre eliminare. Spre deosebire de sânge, limfa nu are o pompă dedicată (inima) — mișcarea ei depinde de respirație, contracția musculară și presiunea externă. Dacă limfa stagnează, pot apărea: retenție de lichide și edeme […] The post Sistemul limfatic: Conexiunea ascunsă între masaj, detoxifiere și imunitate first appeared on Ziarul National.
15:10
„La discreția președintelui”. Cum transformă Washingtonul banii aliaților în armă economică # National.ro
O declarație a Secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a ridicat valuri de neliniște pe piețele globale și în cancelariile aliate. Într-un interviu televizat, oficialul american a anunțat că Washingtonul va „direcționa aliații să-și investească fondurile în companii și industrii americane”, adăugând că operațiunea se va desfășura „în cea mai mare parte, la discreția președintelui”. O […] The post „La discreția președintelui”. Cum transformă Washingtonul banii aliaților în armă economică first appeared on Ziarul National.
15:00
După ce s-a prescris și mama datoriilor, Unifarm angajează avocat pentru țeapa de un milion de euro dată de o firmă din Turcia # National.ro
La 5 ani și jumătate de la plata avansului de aproape un milion de euro, Compania Națională Unifarm și-a adus aminte că firma turcească nu le-a livrat produsele comandate la începutul pandemiei. Chiar dacă s-a prescris și mama datoriei, după controalele Curții de Conturi, Unifarm mimează acum că face demersuri pentru recuperarea banilor, solicitând, contracost, […] The post După ce s-a prescris și mama datoriilor, Unifarm angajează avocat pentru țeapa de un milion de euro dată de o firmă din Turcia first appeared on Ziarul National.
14:30
Întâlnirea de vineri a lui Trump cu Putin în Alaska nu a reușit să aducă niciun progres. Trump a declarat că se va întâlni luni cu Zelenski la Washington și apoi va încerca să îi aducă împreună pe liderii ucrainean și rus pentru a lucra la un acord de pace. Iar Europa nu mai știe […] The post Europa se dă peste cap pentru Zelenski de teama unui nou conflict în Biroul Oval first appeared on Ziarul National.
14:10
În anii ’80, Litoralul românesc era mai bine organizat, turiștii erau tratați cu mai multă eleganță, calitatea produselor era mai proastă, șefii de unități erau mai hoți decât patronii de azi, dar erau mai inventivi. Poveștile despre trecutul îndepărtat au farmec. 1. Pe plajă. Berea Bucegi 15 lei, berea Litoral 6 lei. Veneau 10 […] The post Țepele de pe vremuri. La plajă, la restaurant, la discotecă first appeared on Ziarul National.
16:30
Fost ministru al Apărării, după ce Nicușor Dan, „președintele abia ales”, a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei: „Un gest urât față de…” # National.ro
Absența lui Nicușor Dan de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române, de la Constanța, nu a trecut neobservată, și nu doar la nivelul presei. Încep să apară reacții și la nivel politic după ce primul om în stat nu a participat la evenimentele destinate marcării acestei zile, în orașul de la malul mării. Deputatul PSD […] The post Fost ministru al Apărării, după ce Nicușor Dan, „președintele abia ales”, a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei: „Un gest urât față de…” first appeared on Ziarul National.
14:30
VIDEO. Incendiu puternic, cu degajări mari de fum, la un depozit din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert # National.ro
Pompierii ieșeni au intrat în alertă, vineri, 15 august, și s-au mobilizat pentru a interveni în vederea stingerii unui incendiu puternic ce a pornit un depozit din municipiu. Fumul degajat de flăcări este vizibil de la o distanță considerabilă față de locul incidentului. Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit din municipiul […] The post VIDEO. Incendiu puternic, cu degajări mari de fum, la un depozit din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert first appeared on Ziarul National.
12:00
VIDEO. Bolojan, fluierat la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. „Să trecem de această perioadă dificilă” # National.ro
S-au auzit fluierături înaintea discursului pe care premierul Ilie Bolojan l-a susținut, vineri, 15 august, la Constanța, de Ziua Marinei Române. Festivitate la care președintele Nicușor Dan nu a fost prezent. Aflat, vineri, în zi de mare sărbătoare, la Constanța, premierul s-a trezit „întâmpinat” cu câteva fluierături, mai ales că participarea sa la activitățile desfășurate […] The post VIDEO. Bolojan, fluierat la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. „Să trecem de această perioadă dificilă” first appeared on Ziarul National.
11:30
VIDEO. Motivul pentru care Nicușor Dan nu participă la festivitățile de Ziua Marinei, de la Constanța. Ministru: „E într-o perioadă de concedii” # National.ro
Președintele României nu va fi prezent vineri la festivitățile de Ziua Marinei, programate pe 15 august, de Sfânta Maria, la Constanța. Șeful statului l-a informat pe ministrul Apărării despre decizia sa. În schimb, Nicușor Dan a ales să transmită un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române, care a fost prezentat de către consilierul prezidențial Cristian […] The post VIDEO. Motivul pentru care Nicușor Dan nu participă la festivitățile de Ziua Marinei, de la Constanța. Ministru: „E într-o perioadă de concedii” first appeared on Ziarul National.
10:30
Adormirea Maicii Domnului, prăznuită de credincioșii ortodocși pe 15 august. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare # National.ro
Credincioșii ortodocși prăznuiesc vineri, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Ca în fiecare an, această zi este marcată cu pioșenie și printr-o serie de obiceiuri și tradiții păstrate din străbuni. Credincioșii merg încă de dimineață la biserică, la slujbă. Adormirea […] The post Adormirea Maicii Domnului, prăznuită de credincioșii ortodocși pe 15 august. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare first appeared on Ziarul National.
09:50
Lumea întreagă, cu ochii pe întâlnirea Trump-Putin, din Alaska. Ce atitudine va adopta liderul de la Casa Albă la negocierile cu președintele rus? # National.ro
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin vor avea vineri, 15 august, în Alaska, o întâlnire față în față. Atenția lumii întregi se îndreaptă spre această întrevedere cu miză foarte mare. Vor duce negocierile la încetarea războiului din Ucraina? Când preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki […] The post Lumea întreagă, cu ochii pe întâlnirea Trump-Putin, din Alaska. Ce atitudine va adopta liderul de la Casa Albă la negocierile cu președintele rus? first appeared on Ziarul National.
07:20
05:10
BERBEC Salută cu plăcere sugestia unui prieten de a face ceva care implică muncă pentru tine și care implică să acționezi cu oarecare răutate și nu atât de deschis la sugestii. Nu este vorba de minciuna ta, ci de a nu arăta atât de mult ceea ce crezi. TAUR Dacă credeți că cineva vă […] The post Horoscop 15 august 2025 – Ai mult optimism și bună dispoziție astăzi first appeared on Ziarul National.
14 august 2025
21:10
19:40
Harta puterii globale se rescrie sub ochii noștri. Nu mai avem două blocuri antagonice, ci o rețea complexă de centre de influență care se intersectează, se suprapun și se sabotează reciproc. Într-o parte, SUA și aliații lor tradiționali. În alta, China și Rusia, dar cu interese divergente și parteneriate de circumstanță. Între ele, un grup […] The post Trump și Putin împart lumea/România, piesa de decor pe care nimeni nu o vrea first appeared on Ziarul National.
19:10
Marele PNRR, care urma să salveze România și să o ducă pe culmi de dezvoltare nemaiîntâlnite, așa cum ne promiteau politicienii, s-a dovedit a fi un mare dezastru. După ce am implementat reformele useriste, care au distrus economic și social țara, Ilie Bolojan anunță că finanțarea din PNRR se oprește pentru o perioadă incertă, blocând […] The post Gata și cu PNRR. Bolojan blochează toate șantierele și renunță la contracte first appeared on Ziarul National.
18:00
Alertă națională. În plină criză energetică și cu prețuri majorate, profiturile Hidroelectrica s-au prăbușit # National.ro
Raportul Hidroelectrica pe primele 6 luni ale acestui an arată o scădere cu 41% a valorii pe acțiune. Profitul net a scăzut și el la 1.587 milioane lei, de la 2.690 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut. Culmea este că reprezentanții companiei de stat dau vina pe condiții hidrologice nefavorabile, în condițiile în […] The post Alertă națională. În plină criză energetică și cu prețuri majorate, profiturile Hidroelectrica s-au prăbușit first appeared on Ziarul National.
17:10
Statele UE părăsesc, tip-til, Green-Deal-ul Ursulei. Emisiile de CO2 au început să crească # National.ro
Emisiile de gaze cu efect de seră din UE au crescut brusc în primul trimestru al acestui an, semn că statele Uniunii renunță, tip-til, la tranziția verde. Cantitatea de 900 milioane de tone de CO2 produsă în primele trei luni ale acestui an este mai mare decât cea produsă între 2021 și 2024, fapt care […] The post Statele UE părăsesc, tip-til, Green-Deal-ul Ursulei. Emisiile de CO2 au început să crească first appeared on Ziarul National.
16:40
În primul rând, faptul că un summit cu președintele american are loc reprezintă un câștig uriaș pentru Kremlin. „Nimeni nu mai vorbește despre izolarea internațională a Rusiei sau despre înfrângerea noastră strategică”, a scris Alexander Kots, un cunoscut blogger militar pro-Kremlin, pe popularul său canal de social media. El a adăugat că întâlnirea din Alaska […] The post Iată ce vrea Putin cu adevărat de la Trump. Și nu este pacea în Ucraina first appeared on Ziarul National.
16:10
Paris Saint-Germain a început sezonul cu dreptul, câștigând Supercupa Europei după o victorie categorică, 3-0 cu Atalanta. Meciul, disputat pe un stadion arhiplin, a fost o demonstrație de forță a campioanei Franței, care a arătat că poate domina fotbalul continental și fără numele uriașe care au plecat în ultimii doi ani. Este al cincilea trofeu […] The post Luis al V-lea! / PSG, supercampioana Europei! first appeared on Ziarul National.
16:00
Lovitură de teatru! Scapă de tăierile la pensii? Guvernul a scos judecătorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistraților # National.ro
Guvernul Bolojan pregătește modificări semnificative la pensiile de serviciu ale magistraților. Proiectul de lege propus de Executiv, și intrat în posesia jurnaliștilor de la „Lumea Justiției”, prevede creșterea vârstei de pensionare, schimbarea modului de calcul al pensiei și reducerea procentului din venitul avut la final de carieră. Scapă de tăierile la pensii? Totuși, judecătorii CCR […] The post Lovitură de teatru! Scapă de tăierile la pensii? Guvernul a scos judecătorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistraților first appeared on Ziarul National.
15:40
Bitcoin a atins joi un nou maxim istoric de 124.002,49 dolari, marcând un moment de referință în istoria criptomonedelor. Ceea ce părea imposibil acum câțiva ani devine realitate, iar piața globală fierbe. De la traderi amatori din garsoniere mici până la mari fonduri de investiții, toată lumea privește același grafic care urcă vertiginos. Creșterea spectaculoasă […] The post Bitcoin sparge recordul absolut: 124.000 USD – euforie și risc first appeared on Ziarul National.
15:20
Noi detalii privind întâlnirea Trump-Putin. La ce oră va începe întrevederea din Alaska și cine va face parte din delegația rusă # National.ro
Cu doar o zi înainte de întrevederea de vineri, din Alaska, dintre președintele american Donald Trump și liderul rus, Vladimir Putin, s-au aflat detalii de ultimă oră de natură organizatorică. Și anume ora la care vor începe discuțiile dintre cei doi președinți, dar și ce subiecte vor fi abordate. De altfel, atenția lumii întregi se […] The post Noi detalii privind întâlnirea Trump-Putin. La ce oră va începe întrevederea din Alaska și cine va face parte din delegația rusă first appeared on Ziarul National.
15:10
Într-o lume fascinată de posibilitățile inteligenței artificiale, Geoffrey Hinton – omul supranumit „părintele AI” – trage un semnal de alarmă care sună mai mult a avertisment decât a entuziasm. La 77 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru contribuțiile sale în rețele neuronale, Hinton privește cu o combinație de mândrie și teamă spre creația la […] The post „Părintele” Inteligenîei Artificiale este terifiat de ceea ce a creat first appeared on Ziarul National.
14:30
Alex Dobre, 26 de ani, traversează cel mai bun moment de la sosirea în Giulești. Este lider în vestiar, favorit al fanilor și are șanse mari să fie convocat de Mircea Lucescu pentru partidele naționalei cu Canada și Cipru, din septembrie. Totuși, forma excelentă a fotbalistului vine la pachet și cu o problemă serioasă pentru […] The post NUCLEARĂ: Rapidul îl poate pierde gratis pe Dobre! first appeared on Ziarul National.
