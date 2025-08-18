AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august

22:10

Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, după numai şapte minute de joc. Campioana României a marcat după un corner. Ngezana a prelungit foarte bine la colţul lung, acolo unde se afla Lixandru. Fotbalistul celor de la FCSB a lovit balonul cu capul şi l-a învins din câţiva metri pe Stolz, […]