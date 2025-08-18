Fabrică clandestină de prelucrat tutun, în Călărași

Cotidianul de Hunedoara, 18 august 2025 17:10

Parchetul General a trimis în judecată opt [...] The post Fabrică clandestină de prelucrat tutun, în Călărași appeared first on Cotidianul RO.

Acum 15 minute
17:20
Jumătate de Capitală, fără apă caldă Cotidianul de Hunedoara
Jumătate de Capitală a rămas fără [...] The post Jumătate de Capitală, fără apă caldă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
16:50
Grindeanu dă lecții de guvernare. Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție Cotidianul de Hunedoara
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, [...] The post Grindeanu dă lecții de guvernare. Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Grindeanu, despre ceasul de 90.000 de euro: Glumă de prost gust Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a menţionat, luni, că are acelaşi ceas de 4 - 5 ani [...] The post Grindeanu, despre ceasul de 90.000 de euro: Glumă de prost gust appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Tribunalul București a decis. Ce se întâmplă cu Stegarul dac   Cotidianul de Hunedoara
Tribunalul București a respins [...] The post Tribunalul București a decis. Ce se întâmplă cu Stegarul dac   appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:30
Poziția AUR față de întâlnirea președinților Americii, Donald Trump, și al Federației Ruse, Vladimir Putin Cotidianul de Hunedoara
AUR salută reuniunea celor doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, și sprijină eforturile pentru oprirea războiului din [...] The post Poziția AUR față de întâlnirea președinților Americii, Donald Trump, și al Federației Ruse, Vladimir Putin appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un internațional român naturalizat vrea să devină polițist sau jandarm! Cotidianul de Hunedoara
Deși rugby-ul în România nu a mai ajuns niciodată la valoarea [...] The post Un internațional român naturalizat vrea să devină polițist sau jandarm! appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Proiect pilot în sprijinul celor care caută ambalaje în gunoi Cotidianul de Hunedoara
Proiectul, inspirat de inițiative deja funcționale în state precum Țările de Jos și Irlanda [...] The post Proiect pilot în sprijinul celor care caută ambalaje în gunoi appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Mesaj dur al lui Trump pentru Ucraina Cotidianul de Hunedoara
”Amintiți-vă cum a început...”, a scris Donald Trump [...] The post Mesaj dur al lui Trump pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Israelul încearcă să recruteze soldați din diaspora Cotidianul de Hunedoara
Armata israeliană intenționează să recruteze soldați din comunitățile evreiești [...] The post Israelul încearcă să recruteze soldați din diaspora appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Decizii la PSD despre viitorul coaliției Cotidianul de Hunedoara
Potrivit liderului PSD, Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft cu privire la relansarea [...] The post Decizii la PSD despre viitorul coaliției appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Reorganizarea Romsilva. Silvicultorii cer retragerea proiectului   Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii din silvicultură anunță un nou protest [...] The post Reorganizarea Romsilva. Silvicultorii cer retragerea proiectului   appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:10
Piedici în calea păcii in Ucraina Cotidianul de Hunedoara
În aproape fiecare stat american există baze militare și producători de armament [...] The post Piedici în calea păcii in Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ce le-a spus Bolojan magistraților Cotidianul de Hunedoara
Potrivit prim-ministrului, majorarea vârstei de pensionare pentru magistraţi este o măsură care va genera atât creşterea [...] The post Ce le-a spus Bolojan magistraților appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Gigi Becali, convins că lui Florin Tănase nu îi mai stă capul la fotbal Cotidianul de Hunedoara
FCSB a scăpat printre degete a doua victorie din acest sezon, campioana României având până în prezent [...] The post Gigi Becali, convins că lui Florin Tănase nu îi mai stă capul la fotbal appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Magistrat, despre reforma pensiilor speciale: ”O diversiune” Cotidianul de Hunedoara
Pîrlog a participat, luni, la Palatul Victoria, la o rundă de consultări a reprezentanţilor [...] The post Magistrat, despre reforma pensiilor speciale: ”O diversiune” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:30
Transgaz repară gazoductul Isaccea – Negru Vodă Cotidianul de Hunedoara
Aceasta este o rută istorică prin care rușii își exportau gazele către sudul Europei, construcția lor a fost plătită de ei și au rezervat capacitate timp de decenii pe ele, [...] The post Transgaz repară gazoductul Isaccea – Negru Vodă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Dezastru la a doua sesiune de Bacalaureat Cotidianul de Hunedoara
Rata de participare a fost de 84,9%. S-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor [...] The post Dezastru la a doua sesiune de Bacalaureat appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Concedieri la trei mari instituții de stat Cotidianul de Hunedoara
Până la 30 septembrie 2025, conducerile executive ale celor trei instituții vor trebui să prezinte în ședința de Guvern [...] The post Concedieri la trei mari instituții de stat appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Nicușor Dan, după/din vacanță: o veste bună Cotidianul de Hunedoara
Probabil revenit din vacanță, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe FB în care le vorbește românilor despre o veste bună [...] The post Nicușor Dan, după/din vacanță: o veste bună appeared first on Cotidianul RO.
12:10
De excepție: Percheziții în sediul IPJ Cotidianul de Hunedoara
Statutul de polițist nu te scapă de percheziții. Este mesajul pe care parcă vor să-l dea procurorii [...] The post De excepție: Percheziții în sediul IPJ appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă Cotidianul de Hunedoara
Zeci de mii de bucureșteni ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă. [...] The post Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Actorul Jean Reno, emoționat despre Emma Cotidianul de Hunedoara
„Găsesc femeile mai interesante decât bărbații”, mărturisește Jean Reno. Starul spune că impulsul creativ îi vine prin imagini feminine. [...] The post Actorul Jean Reno, emoționat despre Emma appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:30
Vlad Pascu mai așteaptă Cotidianul de Hunedoara
Vlad Pascu mai are de așteptat decizia de la Curtea de Apel Constanța în dosarul în care e acuzat că a omorât doi tineri. Instanța [...] The post Vlad Pascu mai așteaptă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Grindină și ploi puternice peste România Cotidianul de Hunedoara
De la zăduf la grindină și averse. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu și una Cod Galben de grindină și ploi. Vezi zonele afectate [...] The post Grindină și ploi puternice peste România appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Fifor, către Bolojan: barda e pentru ticăloși Cotidianul de Hunedoara
Mihai Fifor îi transmite un mesaj destul de interesant premierului Ilie Bolojan pe care il acuză că (...) [...] The post Fifor, către Bolojan: barda e pentru ticăloși appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:20
Unde faci revizia periodică în Timișoara Cotidianul de Hunedoara
Dacă vrei să-ți întreții mașina corect și să eviți cheltuielile inutile, programează-ți chiar acum o revizie auto periodică la [...] The post Unde faci revizia periodică în Timișoara appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Val de pensionări printre judecătorii din Banat Cotidianul de Hunedoara
Nu mai puțin de 43 de judecători de la instanţe de pe raza Curţii de Apel Timişoara (CAT) îndeplinesc condiţiile de pensionare [...] The post Val de pensionări printre judecătorii din Banat appeared first on Cotidianul RO.
08:40
 România, la un pas de pragul critic al datoriei    Cotidianul de Hunedoara
Comparativ cu 2024, când împrumuturile totale au atins 252 miliarde lei, anul 2025 se conturează ca un nou record, [...] The post  România, la un pas de pragul critic al datoriei    appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Examenul președintelui Cotidianul de Hunedoara
Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Examenul președintelui appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Două cutremure în 24 de ore în România Cotidianul de Hunedoara
Două cutremur au avut loc în România in mai puțin de 24 de ore. Cele două mișcări telurice s-au produs în zona (...) [...] The post Două cutremure în 24 de ore în România appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Rapid- FCSB meci de meci Cotidianul de Hunedoara
A fost spectacol pe Arena Națională. Meciul dintre Rapid și FCSB a fost unul surprinzător cu un final puțin așteptat după (...) [...] The post Rapid- FCSB meci de meci appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Programul întâlnirii lui Trump cu Zelenski și liderii UE Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, de luni, va dura o oră și va fi urmată de [...] The post Programul întâlnirii lui Trump cu Zelenski și liderii UE appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Triciclul electric cu benă basculantă, tot mai popular Cotidianul de Hunedoara
Eficiența, economia și sustenabilitatea sunt adevărate atuu-uri dacă ai ești implicat în agricultură, comerț sau gestionarea gospodăriilor. [...] The post Triciclul electric cu benă basculantă, tot mai popular appeared first on Cotidianul RO.
07:00
O zodie va fi, ca de obicei, în vârf! Ești tu aceea? Cotidianul de Hunedoara
Gândește-te la educație și la îmbunătățirea propriei culturi. Arătă bune maniere, nu abilități insistente. [...] The post O zodie va fi, ca de obicei, în vârf! Ești tu aceea? appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Oana Țoiu despre Visa Waiver: suntem într-un loc mult mai bun Cotidianul de Hunedoara
Ministra de Externe face declarații legate de Visa Waver pentru români dar nu se abține de la niște înțepături la adresa unor politicieni [...] The post Oana Țoiu despre Visa Waiver: suntem într-un loc mult mai bun appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cine manipulează? Jandarmeria sau Academia? Sau amîndouă! Cotidianul de Hunedoara
Am rămas în urmă și chiar dator cu un subiect care cere o clarificare. Subiectul în cauză s-a născut și din două neînțelegeri. [...] The post Cine manipulează? Jandarmeria sau Academia? Sau amîndouă! appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cele mai apreciate cadouri cu perle – Cerceii în topul preferințelor Cotidianul de Hunedoara
Într-o lume a cadourilor grăbite, cerceii cu perle reamintesc că frumusețea adevărată este cea care durează. [...] The post Cele mai apreciate cadouri cu perle – Cerceii în topul preferințelor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:20
Vremea severă din țară și prognoza meteorologilor Cotidianul de Hunedoara
În  județele aflate sub cod de vreme severă, cu ploi torențiale, vânt puternic  [...] The post Vremea severă din țară și prognoza meteorologilor appeared first on Cotidianul RO.
21:20
CFR Cluj, ținută în șah de FC Botoșani Cotidianul de Hunedoara
CFR Cluj a terminat la egalitate cu FC Botoșani [...] The post CFR Cluj, ținută în șah de FC Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Von der Leyen salută propunerea lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, [...] The post Von der Leyen salută propunerea lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Nicușor Dan trage concluziile. Să continuăm presiunea asupra Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan  a participat duminică, prin videoconferință, [...] The post Nicușor Dan trage concluziile. Să continuăm presiunea asupra Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Proteste anticorupție în Serbia Cotidianul de Hunedoara
Președintele sârb Aleksandar Vucic [...] The post Proteste anticorupție în Serbia appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Economist. Anunți lucruri catastrofale cu un singurul motiv Cotidianul de Hunedoara
Declarațiile premierului Ilie Bolojan au [...] The post Economist. Anunți lucruri catastrofale cu un singurul motiv appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Senator PSD. Hazardată declarația premierului Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Daniel Zamfir se arată nemulțumit [...] The post Senator PSD. Hazardată declarația premierului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Scoțienii și-au pierdut fair-play-ul! Cum l-au descris pe Gigi Becali Cotidianul de Hunedoara
Joi are loc turul play-off-ului de calificare în noul [...] The post Scoțienii și-au pierdut fair-play-ul! Cum l-au descris pe Gigi Becali appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:10
Răniți în Argeș. Autoturism înscris în compeție a rămas fără roată Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub supravegherea [...] The post Răniți în Argeș. Autoturism înscris în compeție a rămas fără roată appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un italian la echipa națională! Lucescu, pregătit de o surpriză de proporții Cotidianul de Hunedoara
În septembrie echipa națională are programate [...] The post Un italian la echipa națională! Lucescu, pregătit de o surpriză de proporții appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Scandal în Dâmbovița, potolit cu focuri de avertisment Cotidianul de Hunedoara
Zece bărbați au fost reținuți după un scandal [...] The post Scandal în Dâmbovița, potolit cu focuri de avertisment appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Președintele coboară greu de la munte. Nicușor Dan, în imagini Cotidianul de Hunedoara
Aflat pe Vale Sâmbetei Preşedintele României [...] The post Președintele coboară greu de la munte. Nicușor Dan, în imagini appeared first on Cotidianul RO.
