Dezvoltatorul Impact investește 17 milioane de euro într-o nouă fază a proiectului rezidențial Boreal din Constanța
Economica.net, 18 august 2025 18:30
IMPACT Developer & Contractor a anunțat lansarea celei de-a doua faze a proiectului rezidențial Boreal din Constanța.
Acum 5 minute
19:00
Pakistanul se pregătește de noi ploi torențiale, iar autoritățile spun că e risc de inundații în orașe # Economica.net
Pakistanul se pregătește pentru noi ploi torențiale în zilele următoare, iar autoritățile avertizează asupra riscului de inundații în orașe, în contextul în care țara se confruntă încă cu efectele viiturilor provocate de ploile musonice anterioare, informează miercuri DPA și Agerpres.
19:00
Cel mai bun prim semestru pentru dezvoltatorul Impact din ultimii cinci ani: venituri în creștere cu 80% # Economica.net
Dezvoltatorul Impact Contractor & Developer a realizat cele mai mari venituri într-un prim semestru din ultimii cinci ani, a anunțat compania.
19:00
Sanitas s-a întâlnit miercuri cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe marginea reformelor incluse în pachetul 2 de măsuri # Economica.net
Reprezentanții Federației sindicale Sanitas au discutat miercuri cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și specialiști din minister, pe marginea reformelor din domeniu preconizate să fie incluse în pachetul 2 de măsuri, srie Agerpres.
19:00
Oficial. Guvernul discută mâine noua lege privind plata pensiilor, cu impact pentru 9 milioane de români. Trei variante: crește aproape sigur suma ce poate fi retrasă la început din fonduri. Pe câți ani va merge plata? # Economica.net
Legea privind plata pensiilor private revine mâine pe masa Guvernului, după ce fusese retrasă ca urmare a reacțiilor puternice venite din toate zonele societății. Conform procedurii, se pleacă de la varianta analizată deja în primă lectură, cea care presupune limitarea retragerilor inițiale la doar 25% din sumă și întinderea plății activului pe 10 ani, față de posibilitatea de a retrage integral banii sau plata pe maximum 5 ani. Totuși, sunt șanse foarte mici ca aceasta să fie varianta aleasă, iar Guvernul mai are la dispoziție două opțiuni, ambele mai bune pentru participanți.
Acum o oră
18:20
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, că a fost finalizat Planul Urbanistic Zonal pentru extinderea liniei de tramvai în zona Unirii, scrie Agerpres.
18:20
Israelul vrea să construiască 3.400 de locuințe în Cisiordania ocupată, proiect care ar împiedica crearea unui stat palestinian cu continuitate teritorială # Economica.net
Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuințe în Cisiordania ocupată, un plan care, potrivit criticilor săi, ar tăia acest teritoriu palestinian în două și ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială, informează AFP și Agerpres.
18:20
Oficial: Tranzacția prin care ungurii de la MVM vor să cumpere E.On România ajunge pe masa CSAT # Economica.net
Cancelaria Prim-Ministrului a informat azi oficial că tranzacția prin care MVM vrea să cumpere afacerea de furnizare a E.On din România a fost trimisă de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe către CSAT, lucru despre care care am scris primii, în exclusivitate.
Acum 2 ore
17:50
Pentru a încuraja lectura, Guvernul danez vrea să elimine Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la cărți, care în prezent este fixată la 25%, a anunțat miercuri ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmit AFP și Agerpres.
17:50
România trebuie să-și schimbe atitudinea în atragerea de investiții străine și sunt necesare reguli clare și echilibrate – Alexandru Nazare, ministru de Finanțe # Economica.net
România trebuie să își schimbe atitudinea în atragerea de investiții străine și este nevoie de reguli clare și echilibrate pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil și atractiv, consideră ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, scrie Agerpres.
17:50
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat miercuri pe Vladimir Putin că țara sa va susține un proces care să asocieze toate părțile în favoarea păcii în Ucraina, potrivit președinției turce, informează AFP și Agerpres.
17:50
Meningita reprezintă o boală infecto-contagioasă care poate afecta persoane de orice vârstă. De la primele simptome, evoluția poate fi rapidă, iar recunoașterea semnelor devine vitală pentru siguranța ta și a familiei. În acest articol vei găsi informații clare privind imaginea clinică a meningitei, cauzele, simptomele pe care trebuie să le urmărești, cine prezintă risc crescut și ce opțiuni există pentru prevenție. La final, vei înțelege ce pași să urmezi dacă suspectezi boala.
17:50
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de miercuri, în platforma electronică EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, scrie Agerpres.
Acum 4 ore
16:30
Irak a semnat un acord de principiu cu Chevron pentru dezvoltarea unor câmpuri petroliere deja productive # Economica.net
Irakul a semnat un acord de principiu cu compania americană Chevron pentru proiectul Nassiriya, care include patru blocuri de explorare, precum şi dezvoltarea altor câmpuri petroliere deja productive, a anunţat marţi prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani, citat de Reuters și News.ro.
16:30
Subsidiara din Belgia a grupului bancar olandez ING este investigată în legătură cu acuzaţiile de corupţie şi spălare care i-au fost aduse fostului comisar european Didier Reynders, care respinge acuzaţiile, transmite Reuters.
16:30
Termoenergetica a finalizat lucrările la avaria majoră care a afectat rețeaua primară de termoficare din zona Splaiul Unirii # Economica.net
Compania Termoenergetica anunță că a finalizat lucrările în urma avariei majore care a afectat rețeaua primară de termoficare din zona Splaiul Unirii din Capitală, scrie Agerpres.
16:30
14 răniți într-un atac rusesc din cursul nopții în regiunea Sumî din nordul Ucrainei # Economica.net
Cel puțin 14 persoane, între care și o familie cu trei copii, au fost rănite într-un atac rusesc în cursul nopții de marți spre miercuri asupra regiunii Sumî din nordul Ucrainei, a declarat prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko, relatează Reuters, citat de Agerpres.
16:30
România şi Turcia caută să se conecteze mai bine pe toate căile de transport. Mai multe zboruri, rute comerciale alternative pentru feroviar, dezvoltarea pe rutier # Economica.net
Identificarea unor rute comerciale alternative de transport feroviar între Europa şi Asia, care să implice România şi Turcia, şi creşterea numărului de zboruri între Bucureşti şi Istanbul sunt două dintre temele discutate miercuri de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, cu omologul său turc, Abdulkadir Uraloglu.
16:30
În ciuda impozitelor, taxelor, scăderii puterii de cumpărare și înghețării sau chiar creșterii dobânzii variable, mai ales că de la 1 octombrie IRCC ajunge la 6,06%, încă mai există posibilități prin care poate fi redusă rata la credit, în cazul refinanțărilor reducerea mergând chiar spre 40%.
16:00
O minge de foc a străbătut cerul în vestul Japoniei, surprinzându-i atât pe locuitori, cât și pe astronomii amatori, experții explicând că a fost vorba de un fenomen natural și nu de o invazie extraterestră, transmite miercuri AFP.
15:50
Patronul grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă definitiv de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Bucureşti.
15:50
Exim Banca Românească reduce dobânda minimă la creditele de nevoi personale și majorează suma maximă acordată # Economica.net
Exim Banca Românească a redus dobânda la creditele de nevoi personale, care pot fi accesate acum cu o dobândă fixă ce pornește de la 6,49% pe an, iar suma maximă ce poate fi obținută a fost majorată până la 200.000 de lei.
15:50
Noua ţintă pentru China. Alianţă cotroversată – Unde va începe exploatarea de minereuri şi noul punct de pe harta Noilor Drumuri ale Mătăsii / One Belt One Road # Economica.net
Guvernul de facto din Afganistan a dat asigurări miercuri că ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a exprimat la Kabul intenţia ţării sale de a începe în acest an operaţiunile de extracţie a minereurilor în Afganistan şi a invitat oficial regimul taliban să se alăture iniţiativei sale ambiţioase de infrastructură "Noile Drumuri ale Mătăsii", informează EFE.
15:50
Criză Rusia – Autoritățile de la Moscova se pregătesc să crească taxele şi să scadă cheltuielile pentru a reuşi să menţină alimentarea armatei – analişti # Economica.net
Rusia se pregăteşte să majoreze taxele şi să reducă cheltuielile, în contextul în care încearcă să menţină un nivel ridicat al cheltuielilor militare, în timp ce economia rusească începe să aibă probleme după mai mult de trei ani de război în Ucraina, susţin oficialii şi economiştii consultaţi de Reuters.
15:50
Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecţia Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunţat, miercuri, Societatea de Transport Bucureşti (STB).
15:50
Armata rusă a revendicat miercuri preluarea controlului asupra a trei noi localități în estul Ucrainei, continuându-și avansul de-a lungul frontului, pe măsură ce eforturile diplomatice se intensifică pentru a încerca să se găsească o soluție la conflict, relatează AFP și Agerpres.
15:50
FOTO Încă un tren electric Alstom Coradia Stream a ajuns în depoul Grivița din București # Economica.net
Încă un tren electric Coradia Stream, produs de Alstom pentru România, a ajuns în depoul Alstom Grivița. Rama cu numărul TS05 se pregătește pentru testele de anduranță și recepția preliminară a beneficiarului, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), informează miercuri compania producătoare.
15:50
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat miercuri că ţara sa nu poate pune capăt complet cooperării cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), după suspendarea de către Teheran a inspecţiilor acestei instituţii a ONU, transmite AFP.
Acum 6 ore
13:20
Loteria Română a obţinut în primul semestru din 2025 un profit brut de 163,3 milioane lei, în creştere cu 22,34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (126,8 milioane lei), conform unui comunicat al instituţiei.
13:20
Lucrările de reparaţii capitale şi cele de construcţii noi au contribuit la creşterea cu 5,9% a volumului de construcţii, pe ansamblu, ca serie brută, în primul semestru al acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
13:20
Peste 550 de startup-uri, așteptate pentru oportunități de finanțare și mentorat la How to Web # Economica.net
Conferința How to Web, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est, așteaptă peste 550 de startup-uri pentru a lua parte la programe și formate în cadrul ediției din 2025, care va avea loc pe 1-2 octombrie în București.
13:20
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat marţi că a exclus desfăşurarea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian ca parte a unui acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, informează miercuri Reuters.
13:20
Anunț important pentru 2 milioane de gospodării. Se pot lua banii de la stat pentru plata facturii la energie, ce trebuie să știe oamenii # Economica.net
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025, potrivit unui comunicat de presă.
Acum 8 ore
12:50
Şeful UniCredit Bank: Orice investitor instituţional care are România pe radar va avea acces la piaţa lcală de capital # Economica.net
Ca participant la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), UniCredit Bank va fi în măsură să ofere acces la piaţa locală de capital oricărui investitor instituţional care are pe radarul său România, a declarat, miercuri, Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank.
12:50
Cupra Tindaya, un showcar care dezvăluie viitorul mărcii spaniole, va fi prezentat la IAA 2025 # Economica.net
Cupra, marcă spaniolilor de la SEAT, și-a anunțat prezența la IAA Munchen 2025 precum și prezentarea unui showcar prin care dezvăluie „viziunea îndrăzneață asupra viitorului”.
12:50
China vrea să-şi demonstreze puterea armatei şi va prezenta noi arme la parada militară din septembrie # Economica.net
China va dezvălui o serie de arme noi menite să demonstreze puterea sa militară, în timpul unei parade militare organizate în septembrie la Beijing, a anunţat miercuri un oficial militar, relatează AFP.
12:50
Profesorii și studenții străini trebuie să aștepte peste opt luni de zile pentru obținerea rezidenței fiscale în România. Este necesară la deschiderea unui cont bancar # Economica.net
Persoanele fizice sosite în România care au o ședere mai lungă de 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligația completării unui formular care poartă denumirea de Z015 - Chestionar de rezidență fiscală, conform legislației în vigoare. După calculele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), care a trimis și o adresă în acest sens Ministerului Finanțelor, pentru obținerea rezidenței fiscale de către străini sunt necesare circa 243 de zile. Acest fapt aduce întârzieri la plata impozitelor și taxelor realizate de nerezidenți în România și la imposibilitatea deschiderii unui cont bancar, conform unui comunicat de presă CCF.
12:50
Acordul comercial convenit între SUA şi Uniunea Europeană este unul apropiat de scenariul de bază al Băncii Centrale Europene, dar persistă încă incertitudini în sectoare importante precum produsele farmaceutice şi semiconductorii, a declarat miercuri preşedinta BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters.
12:50
Veşti proaste pentru România: scumpirile au continuat. Ţara noastră rămâne campioana inflației în UE şi în luna iulie – date Eurostat # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut în iulie până la 2,4%, de la un nivel de 2,3% în luna precedentă, în timp ce România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 6,6%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
12:50
NEPI Rockcastle raportează un venit operațional net de 307 milioane de euro pentru prima jumătate a acestui an # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, a realizat în prima jumătate din acest an un venit operațional net de 307 milioane de euro, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, valoarea întregului portofoliu a trecut de pragul de opt miliarde de euro.
11:10
Exporturile germane au scăzut cu 0,1% în prima jumătate a anului faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce importurile au crescut cu 4,4%, a anunţat miercuri Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite EFE.
Acum 12 ore
11:00
Rusia a pierdut 13% din capacitatea sa uriașă de rafinare din cauza atacurilor cu drone ucrainene. Prețurile la benzină au explodat # Economica.net
Atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești, care s-au intensificat în august și au dus la oprirea a cel puțin patru rafinării mari, au privat economia de o șeptime din capacitatea de rafinare a țițeiului, potrivit estimărilor The Moscow Times, citate de presa ucraineană.
10:40
Rețele Electrice România lansează o licitație de până la 465 milioane lei pentru lucrări în rețelele de distribuție din zona Dobrogea # Economica.net
Rețele Electrice România a lansat pe platforma electronică de achiziții publice SEAP o licitație publică cu o valoare maximă de până la 465 milioane lei (fără TVA), pentru execuția de lucrări de modernizare și întreținere în instalațiile de medie și joasă tensiune din zona operațională Dobrogea, respectiv în județele Constanța, Călărași, Ialomița și Tulcea, arată un comunicat de presă.
10:40
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunţat marţi că summitul NATO din 2026 va avea loc pe 7 şi 8 iulie 2026 la Complexul Prezidenţial Beştepe (Kulliye) din Ankara, în Turcia, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Alianţei Nord-Atlantice.
10:10
Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional a fost de 31.300, în trimestrul al doilea din acest an, în scădere cu 3.200 faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, conform datelor publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:40
Centrala electrică Iernut, poveste fără sfârșit: Spaniolii de la Duro Felguera au cerut suspendarea lucrărilor, Romgaz ar putea termina ea însăși centrala, posibilă nouă întârziere. # Economica.net
Centrala pe gaze de 430 MW de la Iernut a Romgaz, un proiect întârziat cu cinci ani, se lovește de o nouă provocare: contractorul, care este în insolvență, a transmis că vrea să suspende lucrările finalizate în procent de 98%. Romgaz nu e de acord, dar analizează opțiunea să preia ea contractul. Centrala ar fi trebuit să fie gata în decembrie, dar nu sunt excluse noi întârzieri.
09:40
Europenii preferă mașinile gri, albe și negre. În interior, clienții din sudul continentului caută materiale accesibile # Economica.net
Cei mai mulți europeni caută mașini cu exteriorul vopsit în culori neutre, iar pentru materialele din interior piața este împărțită între nord și sud.
09:40
Livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta Drujba au fost reluate, au anunţat marţi seara oficiali din ambele ţări, după ce anterior au fost oprite de un atac ucrainean cu drone asupra unei staţii de pompare din regiunea Tambov din Rusia, transmite Reuters.
09:40
Prețurile carburanților din benzinării au scăzut în această dimineață, din nou. Este a treia ieftinire consecutivă.
09:40
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta să ajungă în Rai, glumind în legătură cu faptul că şansele sale de a ajunge acolo sunt în prezent scăzute, relatează AFP.
09:20
Suspendarea plăţii pensiei pentru funcţionarii publici pe perioada menţinerii în activitate peste vârsta standard de pensionare, modificări legate de concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere în administraţia publică, precum şi o serie de norme tranzitorii cu privire la detaşările şi transferurile funcţionarilor publici în contextul măsurilor fiscal-bugetare actuale, se află printre propunerile incluse în proiectul de modificare şi completare a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat marţi seara de Ministerul Muncii.
