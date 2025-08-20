Dezvoltatorul Impact investește 17 milioane de euro într-o nouă fază a proiectului rezidențial Boreal din Constanța

09:40

Centrala pe gaze de 430 MW de la Iernut a Romgaz, un proiect întârziat cu cinci ani, se lovește de o nouă provocare: contractorul, care este în insolvență, a transmis că vrea să suspende lucrările finalizate în procent de 98%. Romgaz nu e de acord, dar analizează opțiunea să preia ea contractul. Centrala ar fi trebuit să fie gata în decembrie, dar nu sunt excluse noi întârzieri.