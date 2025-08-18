Trocul a revenit la modă în Rusia datorită urmăririi băncilor din cauza conflictului cu Ucraina
Economica.net, 18 august 2025 18:30
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condițiile în care problemele cu decontarea tranzacțiilor, create de conflictul din Ucraina, au forțat cel puțin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Reuters citată de Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
18:30
E absolut necesar ca România să aibă un pachet de relansare economică – Sorin Grindeanu # Economica.net
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan, scrie News.ro.
18:30
Germania are un an bun în agricultură. Recoltă peste media multianuală la mere şi prune # Economica.net
Recolta de mere a Germaniei ar urma să fie în acest an mai mare decât media multianuală, iar pomicultorii se aşteaptă de asemenea şi la o recoltă peste medie la prune, potrivit estimărilor publicate luni de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite DPA.
18:30
Propunerile pe administrație și măsurile fiscale necesită noi discuții săptămâna asta – Sorin Grindeanu, PSD # Economica.net
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că din pachetul 2 privind reducerea deficitului bugetar mai sunt două capitole care necesită discuții în continuare - administrație și măsuri fiscale, scrie Agerpres.
18:30
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au atins luni dimineața un nou minim pentru anul 2025, înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este supus la presiuni să ajungă la un acord de pace cu Rusia, acord care implică concesii teritoriale, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.
18:30
Trocul a revenit la modă în Rusia datorită urmăririi băncilor din cauza conflictului cu Ucraina # Economica.net
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condițiile în care problemele cu decontarea tranzacțiilor, create de conflictul din Ucraina, au forțat cel puțin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Reuters citată de Agerpres.
18:30
Dezvoltatorul Impact investește 17 milioane de euro într-o nouă fază a proiectului rezidențial Boreal din Constanța # Economica.net
IMPACT Developer & Contractor a anunțat lansarea celei de-a doua faze a proiectului rezidențial Boreal din Constanța.
18:30
Moment istoric: Constructorii chinezi de mașini electrice și componente au investit mai mult în străinătate decât acasă # Economica.net
Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă, chiar dacă proiectele din afara ţării se confruntă cu costuri mai mari, întârzieri şi riscuri.
18:30
Nouă stradă în zona Republica, care va face legătura dintre Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului # Economica.net
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat, luni, realizarea unei noi străzi în zona Republica, pentru a face legătura dintre Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului, în acest fel urmând să fie decongestionat traficul în cartier.
18:30
VIDEO Metroul de Otopeni: „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel, între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa # Economica.net
Scutul de forare "Sfânta Maria" - utilaj gigant cu lungime de 97 de metri, care cântărește aproximativ 600 de tone și al cărui cap de foraj are un diametru de 6,60 metri - a realizat primul segment de tunel început pe 9 aprilie a.c. pe Linia 2, între viitoarea stație de metrou Tokyo și viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa, pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou.
18:30
Minexfor SA, una dintre firmele care a pornit afacerea Roșia Montană, a intrat în insolvență # Economica.net
Minexfor SA, una dintre firmele care semnase în 1997 un contract cu Gabriel Resources pentru proiectul Roșia Montană, a intrat în insolvență.
Acum 4 ore
15:50
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat, transmite DPA.
15:50
Ungaria şi Slovacia au fost afectate de atacul ucrainean asupra conductei de petrol Drujba. MOL asigură că aprovizionarea regională nu va fi perturbată # Economica.net
După Ungaria, şi Slovacia a anunţat luni că aprovizionarea sa cu petrol din Rusia este oprită în urma unui atac ucrainean asupra conductei petroliere Drujba, dar compania petrolieră ungară MOL a asigurat că aprovizionarea cu produse petroliere în regiune este garantată, relatează Reuters.
15:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a efectuat lovituri cinice împotriva Ucrainei, inclusiv asupra unei rafinării de petrol cu acționariat majoritar azer, transmit Reuters și AFP, scrie Agerpres.
15:50
Un nou împrumut al României. Câţi bani a luat Ministerul de Finanţe de la bănci şi la ce dobânzi – date BNR 18 august 2025 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 900 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:50
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu muncitori UMB care au revenit la lucru pe un șantier de autostradă. Amintim că săptămâna trecută, aceștia au avut concediu prelungit din cauza incertitudinii privind finanțarea proiectelor.
15:50
Cel mai scump oraș din țară pentru chiriași este Bucureștiul, iar diferențele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste și în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună, potrivit unei analize realizate de către un site de profil, scrie Agerpres.
15:50
Liderii europeni vor avea o discuţie separată cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump # Economica.net
Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald Trump vor avea o discuţie separată cu preşedintele ucrainean înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele SUA, a anunţat Comisia Europeană, potrivit AFP.
Acum 6 ore
15:00
FOTO Alstom lucrează la încă cinci rame Coradia Stream pentru România în fabrica din Bautzen, Germania # Economica.net
O delegație a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat o vizită tehnică la fabrica de material rulant Alstom din localitatea Bautzen, Germania, informează luni ARF. Acolo se află în producție încă cinci trenuri destinate României.
15:00
Ce a anunţat Guvernul înainte de întâlnirea lui Bolojan cu magistraţii pentru discuţii despre proiectul privind reforma pensiilor speciale # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice.
14:50
Criză la Romsilva – Proteste anunţate de silvicultori care cer retragerea proiectului care vizează reorganizarea companiei # Economica.net
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) insistă să promoveze un proiect de Hotărâre de Guvern pe care Ministerul Justiţiei l-a desfiinţat din perspectivă legală şi a cerut refacerea acestuia, susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva, într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.
14:40
Compania "Moldovagaz" va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026, a decis luni Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energie (ANRE), transmite MOLDPRES.
14:30
Creştere puternică a numărului de firme nou-înfiinţate, dar şi al insolvenţelor, în România, în al doilea trimestru din 2025 # Economica.net
Numărul de firme noi înfiinţate în Uniunea Europeană a crescut cu 4,6% în trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru, iar creşterea înregistrată în România este cu mult peste media din UE, arată datele publicate luni de Eurostat.
14:30
Greta Thunberg şi aproape 200 de activişti au blocat cea mai mare rafinărie din Norvegia # Economica.net
Aproape 200 de militanţi ecologişti, printre care şi suedeza Greta Thunberg, au blocat luni cea mai importantă rafinărie din Norvegia pentru a solicita încetarea industriei petroliere şi de gaze în această ţară, conform organizatorilor şi poliţiei, relatează AFP.
14:30
VIDEO – Accident grav cu trei morţi în Grecia. Un camion a intrat în două maşini pe Autostrada Egnatia, pe sensul Komotini – Xanthi, la un punct de taxare # Economica.net
Un accident rutier grav a avut loc luni, 18 august 2025, în cursul după-amiezii, pe Autostrada Egnatia, pe sensul Komotini – Xanthi (Grecia), în zona punctului de taxare Iasmos, conform xanthinea.gr.
13:20
Multinaționalele vor pierde din apetitul pentru investiţii în România din cauza noilor măsuri fiscale – raport PwC # Economica.net
Marile companii multinaţionale scapă de impozitul minim pe cifra de afaceri, dar sunt vizate de reguli şi mai restrictive, iar România va pierde din atractivitate deşi are mare nevoie de investiţii, consideră consultanţii PwC.
13:20
Consecinţe dezastruoase în Ucraina dacă Rusia va reuşi să preia controlul în Donbas – avertismentul unui expert german # Economica.net
Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa.
13:20
Mesajul lui Nicușor Dan pentru investitorii străini şi piețele financiare internaţionale # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat luni seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare, după ce Agenţia de rating Fitch a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul ţării noastre BBB minus cu perspectivă negativă.
Acum 8 ore
12:50
Furnizarea apei calde este sistată la 55,76% din imobilele din Capitală, conform aplicaţiei Termo Alert.
12:50
Guvernul chinez a declarat luni că va depune "toate eforturile" pentru a realiza o "reunificare paşnică" cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE.
12:50
Anunț de ultimă oră despre sistemul SGR. Noua metodă de a scăpa de ambalaje. Va fi ca în Olanda # Economica.net
Cetățenii aflați în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri în care nu există puncte de returnare SGR în imediata apropiere pot lăsa ambalajele purtătoare de garanție în compartimente special amenajate montate pe coșurile de gunoi municipale. De aici acestea pot fi preluate de către persoanele interesate să recupereze garanția de 50 de bani.
11:50
Premieră în România: Parcurile fotovoltaice au depășit termocentralele pe gaze și cărbune în termeni de putere instalată # Economica.net
După ultimele autorizații eliberate de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), puterea instalată în parcuri fotovoltaice a depășit-o pe cea din centralele pe cărbune și din centralele pe gaze, conform ultimelor date ale Autorității
11:40
Sfârșitul unei „epoci” în China. Scăderea producţiei de ciment este o dovadă a finalului boom-ului din sectorul construcţiilor # Economica.net
Puţine materii prime sunt mai ilustrative pentru evoluţia economiei chineze în secolul 21 decât umilul ciment, iar scăderea dramatică a producţiei de ciment este o dovadă a încetinirii semnificative a lucrărilor de construcţii, după frenezia din deceniul anterior, transmite Bloomberg.
11:40
Gazele se ieftinesc înainte de întâlnirea crucială dintre Trump, Zelenski şi liderii europeni # Economica.net
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au atins luni dimineaţa un nou minim pentru anul 2025, înaintea întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este supus la presiuni să ajungă la un acord de pace cu Rusia, acord care implică concesii teritoriale, transmite Bloomberg.
Acum 12 ore
10:20
Producătorul auto chinez Dongfeng Motor Group Co. vinde participația sa de 50% la joint venture-ul cu Honda Motor Co.
10:20
Întâlnire crucială la Washington. Zelenski şi mai mulţi lideri europeni vor discuta cu Trump despre un acord de pace # Economica.net
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu preşedintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că magnatul republican ar putea încerca să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta o înţelegere favorabilă Moscovei, informează Reuters.
10:00
Biofarm are marjă de profit net de circa 30% în primul semestru la vânzări de peste 162 de milioane de lei # Economica.net
Producătorul autohton de medicamente Biofarm a avut venituri din vânzări de aproape 163 de milioane de lei în primul semestru al anului 2025, cu peste 15% mai mari decât cele realizate în aceeaşi perioadă a anului 2024, arată raportul semestrial, consultat de Economica.net.
10:00
Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de COVID-19 şi, totodată, a criticat compania aeriană pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale, transmite Reuters.
10:00
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite şi pentru a întări disciplina financiară şi nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
09:10
Ce spune ministrul de Externe al României despre progresul României în programul Visa Waiver # Economica.net
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".
09:10
5 ştiri pe care nu trebuie să le ratezi la început de săptămână – revista presei 18 august 2025 # Economica.net
Un gigant auto chinez își creează propria unitate de producție în România, salarii de 20.000 de euro la o nouă "agenţie de stat",
09:10
Semne de recesiune în România. Cu cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile în perioada următoare – CFA România # Economica.net
Euro mai mare, inflaţia va creşte în continuare şi chiar dacă România nu a fost retrogradată, riscul de recesiune rămâne ridicat, spun analiştii de la CFA România.
09:10
Proiectele imobiliare din centrul Bucureștiului nu mai pot fi vândute de brokerii imobiliari # Economica.net
Georgian Marcu, fondator al companiei de consultanță imobiliară Green Angels Real Estate, recunoaște disconfortul creat de numărul mare de modificări fiscale din ultimii ani, care l-au făcut chiar să-și reconsidere serios business-ul. „Ultimii ani au fost extrem de complicați pentru antreprenorii mici sau solo-antreprenori, aș putea spune că am pierdut mai mult timp încercând să înțeleg cum trebuie să mă conformez la toate aceste modificări fiscale decât am investit în dezvoltarea profesională. Modificarea taxelor și impozitelor, a regimului microîntreprinderilor, introducerea de noi obligații fiscale ne face să regândim business-ul și să vedem cum e mai profitabil să procedăm pe viitor”, a declarat pentru Termene.ro Georgian Marcu.
09:10
Ce spune Trump înainte de întâlnirea cu Zelenski despre Rusia, Crimeea, Ucraina şi NATO # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia "aproape imediat", excluzând ca Kievul să preia din nou controlul asupra peninsulei Crimeea anexată de Moscova în 2014 şi să intre în NATO, relatează AFP.
08:00
Unde se oprește curentul începând de azi în București și Ilfov. Întreruperile programate de Rețele Electrice # Economica.net
Rețele Electrice România, compania de distribuție a energiei electrice din grupul PPC, a publicat programul de întreruperi planificate pentru lucrări la rețele, în săptămâna care a început
08:00
Trump şi Putin au convenit în Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina – Witkoff # Economica.net
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor "garanţii de securitate solide" pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la postul de televiziune CNN.
08:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026, potrivit Agerpres.
Acum 24 ore
22:20
EXCLUSIV Noua lege pentru plata pensiilor va fi modificată. Banii din conturile private, plătiți în maximum 7 ani, retragere inițială mai mare-SURSE # Economica.net
Proiectul de lege privind plata pensiilor private, cu impact pentru 9 milioane de români, nu va trece în forma prezentată inițial, după ce a stârnit discuții aprinse în societate și în mediul politic. Cel mai probabil, spun surse politice și administrative direct implicate în discuții, se vor face modificări în ceea ce privește suma ce poate fi retrasă inițial precum și perioada maximă pe care se poate întinde plata întregului activ.
22:20
BIPA, parte a gigantului german REWE, pregăteşte intrarea în România şi face deja angajări # Economica.net
Grupul REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, va aduce pe plan local și brandul său de drogherii BIPA. Compania Bipa Romania Drogherie, subsidiara din ţara noastră a companiei BIPA, face deja angajări. Iată posturile vacante.
22:20
Febra stocării energiei a cuprins România în 2025. Tot mai multe companii mari anunță investiții în baterii, stocarea e pe cale să devină un pilon al noului sistem energetic al țării # Economica.net
Într-un val accelerat de investiții, companiile din România combină sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS) cu energia solară, hidro sau eoliană, sau construiesc facilități de stocare independente. Pe listă sunt nume mari, ca Verbund, Engie R.Power, Hidroelectrica.
22:20
IT-ul românesc, între cost și valoare. Iustinian Șovrea, GlobalLogic România: Dacă ne focusăm pe servicii cu valoare adăugată mare, nu cred că vom fi amenințați de țări care concurează strict pe preț # Economica.net
România își consolidează poziția în industria globală de servicii IT nu prin preț, ci prin valoarea adăugată pe care echipele locale o pot livra clienților internaționali, afirmă Iustinian Șovrea, Country Manager al GlobalLogic România, într-un interviu pentru Economica.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.