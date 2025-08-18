Trocul a revenit la modă în Rusia datorită urmăririi băncilor din cauza conflictului cu Ucraina

22:20

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, cu impact pentru 9 milioane de români, nu va trece în forma prezentată inițial, după ce a stârnit discuții aprinse în societate și în mediul politic. Cel mai probabil, spun surse politice și administrative direct implicate în discuții, se vor face modificări în ceea ce privește suma ce poate fi retrasă inițial precum și perioada maximă pe care se poate întinde plata întregului activ.