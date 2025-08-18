Etapă-cheie în construcția METROULUI spre Otopeni: Primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat
Gândul, 18 august 2025 18:30
Scutul de forare „Sfânta Maria" a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. „Utilajul gigant, lung de 97 de metri, cu o greutate de aproximativ 600 de tone și un cap de foraj de 6,60 metri diametru,
Acum 10 minute
18:50
Smochinele din Buzău s-au COPT și sunt bune de consumat. Vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete, culese direct din pomi # Gândul
Primele smochine românești s-au copt, în această vară, într-o livadă situată lângă Buzău, iar vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete culese direct din pomi. Accesul este gratuit, iar plata se face doar pentru fructele pe care le iau acasă, la prețul de 30 de lei pe kilogram – cu 5 lei mai mult decât […]
18:50
Mii se palestinieni părăsesc orașul Gaza în timp ce Israelul se pregătește să-l ocupe. Planurile operațiunii vor fi aprobate marți # Gândul
Guvernul Israelului plănuiește să ocupe orașul Gaza. Pregătirile pentru o nouă operațiune i-au determinat pe mii de palestinieni să părăsească orașul duminică. În marile orașe din Israel, zeci de mii de israelieni au ieșit să protesteze pentru încetarea imediată a războiului din Fâșia Gaza, care durează de aproape doi ani. Potrivit Reuters,protestatarii solicită și eliberarea celor […]
Acum 30 minute
18:40
„Bucureștiul nu mai trebuie să promoveze dependențe. Nicio negociere aici. Proiectul care interzice reclamele stradale la jocurile de noroc și dispozitive de fumat a fost depus în Consiliul General”, este mesajul lui Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook. Fostul șef al USR spune că la o scurtă plimbare prin București a văzut o mulțime […]
18:30
Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor # Gândul
Există două zodii care vor rămâne ancorate în trecut și se încăpățânează să păstreze oameni și lucruri în viața lor, deși nu le mai servesc la nimic și chiar devin toxici, potrivit astrologului Carol Starr, citat de yourtango.com. Gemeni Gemenii sunt considerați printre cei mai adaptabili nativi ai zodiacului, dar au o mare problemă: nu […]
18:30
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă” # Gândul
Guvernul de la Londra a părut să îl contrazică, luni, pe președintele SUA, Donald Trump, insistând pentru posibilitatea admiterii Ucrainei în NATO și pentru o ”pace corectă” cu Rusia. ”Războiul din Ucraina durează de mult timp, de peste trei ani. A avut impact major asupra ucrainenilor, care au suferit enorm, dar a avut impact și […]
18:30
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European # Gândul
Ministrul de Externe, Oane Țoiu, anunță că marți va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. În pregătirea acestei întruniri, Țoiu anunță că a discutat Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene. Oana Toiu anunță într-o postare pe X […]
18:30
Etapă-cheie în construcția METROULUI spre Otopeni: Primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat
Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. „Utilajul gigant, lung de 97 de metri, cu o greutate de aproximativ 600 de tone și un cap de foraj de 6,60 metri diametru, […]
Acum o oră
18:20
Cele două ZODII care vor rămân agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
Există două zodii care vor rămâne ancorate în trecut și se încăpățânează să păstreze oameni și lucruri în viața lor, deși nu le mai servesc la nimic și chiar devin toxici, potrivit astrologului Carol Starr, citat de yourtango.com. Gemeni Gemenii sunt considerați printre cei mai adaptabili nativi ai zodiacului, dar au o mare problemă: nu […]
18:10
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile” # Gândul
Președintele Donald Trump a decis să răspundă presei care l-a criticat pentru faptul că nu a ajuns la un acord de încetare a focului cu Putin, în cadrul întâlnirii din Alaska, desfășurată vineri 15 august. Liderul de la Casa Albă a precizat că „situația Rusia-Ucraina” este „războiului lui Joe Biden” și că nu are nevoie […]
Acum 2 ore
18:00
Două femei au fost rănite luni, după ce un copac s-a prăbușit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Incidentul a avut loc în decursul zilei de 18 august, fiind semnalat prin apel la 112. Un copac s-a prăbușit astăzi pe o stradă din Sectorul 2, iar în urma incidentului două femei au fost […]
18:00
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un suc de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia” # Gândul
Castelul Cantacuzino, situat în Bușteni, a fost construit de către arhitectul Grigore Cerchez (1850-1927) la cererea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), care a fost prim-ministrul României înte 1899 și 1900, respectiv între 1904 și 1907. Startul construcției s-a dat din 1901. Supranumit „Nababul”, fiind considerat cel mai bogat român al „Belle Epoque-ul românesc”, care și-a […]
18:00
Între 30 și 50 de copii palestinieni care au nevoie urgentă de tratament medical vor fi evacuați din Fâșia Gaza în Marea Britanie în următoarele săptămâni. Aceștia au fost răniți în urma atacurilor israeliene și ar fi primii copii aduși în Marea Britanie pentru tratament, ca parte a unei operațiuni guvernamentale coordonate de Ministerul de […]
17:50
Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu # Gândul
Rafinha Baldres Hermann, fotbalist în vârstă de 27 de ani, vine de la Inter Escaldes, din Andorra la Petrolul Ploiești. Fotbalistul care va ajunge curând pe „Ilie Oană” a jucat excelent în dubla cu FCSB, din preliminariile Ligii Campionilor, în care laureata micuțului stat dintre Franța și Spania a creat mari probleme campioanei României (1-3 […]
17:50
Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la cele mai recente atacuri lansate de forțele ruse, care au ucis trei persoane și au rănit alte douăzeci și trei în regiunea Zaporojie. Trei oameni au fost uciși și alți douăzeci și trei răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, […]
17:40
Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că primul strat de gheață al Patinoarului Berceni Arena este gata. Programul „Creștem Campioni” este o inițiativă a Primăriei Sectorului 4 din București, destinată copiilor cu vârste între 4 și 12 ani care locuiesc în acest sector. Scopul programului este de a oferi cursuri gratuite de inițiere în patinaj […]
17:30
Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat” # Gândul
Donald Trump a transmis un mesaj înainte de întâlnirea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski și liderii europeni, de la Casa Albă, ce vizează negocierile de pace de pe frontul ucrainean, la doar câteva zile după summit-ul bilateral din Alaska dintre președintele american și Vladimir Putin. Totodată liderul american a adresat și știrile din mass-media […]
17:30
Keir Starmer speră că întâlnirea de la Washington DC va duce la încetarea războiului din Ucraina: „Toată lumea vrea să se încheie” # Gândul
Premierul britanic Keir Starmer se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni (la 20:00, ora României). În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj, scrie BBC. Starmer speră la rezultate Premierul Keir Starmer urmează să ajungă la Washington […]
17:30
Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare # Gândul
Scandalurile din jurul lui Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, zguduie familia regală a Norvegiei de ceva timp. Cea mai recentă evoluție – Hoiby a fost pus sub acuzare de procurorii din Oslo. Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prințesei norvegiene Mette-Marit, se confruntă cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații […]
17:20
932 de sportivi din 124 de țări vor lupta pentru medalii de marți până duminică. Printre ei sunt și 18 români. Cea mai mare competiție de înot organizată vreodată în România, Campionatul Mondial de juniori, începe marți, 19 august, la Bazinul Otopeni. România va fi reprezentată de 18 sportivi și sportive, o delegație record. Participare […]
17:10
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe pagina sa oficială de Facebook, după întâlnirea cu membrii Organizației Seniorilor Social-Democrați că pensionarii au fost „sprijinul constant” al partidului în cele mai dificile momente politice. Acesta a subliniat și importanța recalculării pensiilor și a investițiilor pentru menținerea creșterii economice. Sorin Grindeanu a vorbit astăzi în […]
Acum 4 ore
17:00
Cum să ții departe de casă PĂIANJENII, cu soluții simple și ieftine. Folosește produse naturale! # Gândul
Păianjenii sunt utili în natură, pentru că reduc numărul altor insecte, dar în locuința noastră devin musafiri nedoriți. În general, ei pătrund în casele noastre în căutare de adăpost, hrană sau un loc potrivit pentru împerechere. Specialiștii spun că iluminatul are un rol esențial în acest proces, pentru că – deși aceste nu sunt atrase […]
16:50
Putin s-a consultat cu Modi asupra NEGOCIERILOR de oprire a războiului din Ucraina /Premierul Indiei așteaptă un acord # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat, luni, pe premierul Indiei, Narendra Modi, pentru consultări asupra războiului din Ucraina, liderul de la New Delhi insistând pentru o soluție de pace. ”Îi mulțumesc prietenului meu, președintele Vladimir Putin, pentru apelul telefonic și pentru împărtășirea impresiilor despre recenta întâlnire pe care a avut-o cu președintele Donald Trump în […]
16:50
Președintele Nicușor Dan a mers cu familia la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!” # Gândul
Roșia Montană, localitate aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost luni gazda unei vizite surpriză: președintele Nicușor Dan a revenit în această comunitate împreună cu familia. Șeful statului a fost în perioada când era activist civic un susținător al patrimoniului Roșiei Montane, astfel că luni s-a întâlnit cu susținătorii programului de salvare a patrimoniului cultural […]
16:40
Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi # Gândul
Cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar, sistemul de învățământ este în colaps. Mai exact, creșterea normei didactice și comasarea unităților de învățământ bulversează sistemul de educație, cu mai puțin de o lună înainte de începerea noului an școlar. Cererile profesorilor care nu și-au putut completa norma de 20 de ore în școală […]
16:30
Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII # Gândul
Trei zodii vor avea parte de succes pe plan financiar și profesional, în perioada următoare. Nativii vizați vor putea face unele schimbări majore, în următoarele săptămâni, dacă le-au amânat până acum, potrivit Spynews. Taur Pentru Tauri, apar noi oportunități de care ar fi bine să profite. Acesți nativi își vor dori să se facă remarcați […]
16:30
Liderii coaliției sunt așteptați să participe luni, de la ora 17.00, la o ședință de coaliție, la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru Gândul. Reprezentanții PNL, USR și UDMR ar fi confirmat prezența, însă nu este clar dacă și PSD va participa. În ședința de Birou Politic Național de luni dimineață, PSD a decis […]
16:20
Cele mai scumpe cartiere din București, unde chiria poate depăși salariul unui programator senior din IT # Gândul
Să locuiești în București a devenit tot mai costisitor. Apartamentele s-au scumpit atât de mult încât că unei persoane/unei familii îi trebuie un venit lunar de peste 6.000 de lei pentru a face un credit ipotecar. Prețurile unei locuințe cu condiții decente și cât de cât spațioase trec peste 90.000 – 100.000 de euro. Problematic […]
16:10
Budapesta acuză Kievul: Un atac asupra unei stații de transformare ar fi dus la întreruperea fluxului de PETROL din Rusia spre Ungaria și Slovacia # Gândul
Fluxul de țiței din Rusia către Ungaria și Slovacia, prin conducta Drujba, a fost întrerupt luni, au declarat oficiali din Ungaria și Slovacia. Autoritățile de la Budapesta au dat vina pentru întrerupere pe un atac al forțelor ucrainene asupra unei stații de transformare. Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din Uniunea Europeană, Ungaria și-a menținut […]
16:10
Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, luni, la B1TV, că întârzierile ședințelor de coaliție indică faptul că anumite măsuri importante și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice interne. El a evidențiat nevoia de reformă a companiilor de stat și implementarea criteriilor de performanță. „Eu am fost informat de colegii mei că la ora 5 […]
16:10
Ion Cristoiu explică planul secret gândit de Nicușor Dan: „Pregătește terenul pentru un partid conservator” # Gândul
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, a declarat, referitor la acțiunile recente ale președintelui Nicușor Dan că acesta”pregătește terenul pentru un partid conservator”. „Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator și pe care-l va prelua el? Ce ne transmite imaginea lui? Avem un tată cu doi copii, […]
16:00
Călin Georgescu acuză public faptul că MONAHII își pierd asigurările de sănătate. Patriarhia îl contrazice. Ce spune legea și ce a modificat Guvernul # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și inculpat în trei dosare penale deschise de atunci, a fost luni la Poliția Ilfov, pentru verificările din cadrul controlului judiciar impus de procurori. La ieșirea din sediul IPJ Ilfov, Călin Georgescu și-a început declarația pentru jurnaliști cu o acuzație la adresa guvernanților: ”Ei mint, noi […]
16:00
Guvernul intenționeze să modifice proiectul Pilonului II de pensii. Beneficiarii ar urma să poată retrage inițial 30% din sumă # Gândul
Guvernul ia în calcul să modifice proiectul referitor la Pilonul II de pensii, astfel încât pensionarii să poată retrage 30% din suma totală în prima tranșă, au precizat surse politice pentru Gândul. Decizia vine după ce forma inițială a proiectului prevedea o limită de retragere de 25%, ceea ce a stârnit nemulțumiri printre beneficiari. De […]
16:00
ISTORIA sumbră a vilei repartizate lui Traian Băsescu de RA-APPS. Reședința a doi înalți demnitari ai regimului Dej și miza unui proces răsunător # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu va primi o vilă de protocol în cartierul Dorobanți din Capitală, după ce magistrații CCR i-au dat câștig de cauză în procesul intentat statului român, în urmă cu trei ani, pentru retragerea privilegiilor prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că Executivul condus de Ilie Bolojan va semna […]
16:00
Zelenski ar putea să vină îmbrăcat la COSTUM la cea de-a doua întâlnire cu Trump de la Casa Albă # Gândul
De la invazia rusă a Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a făcut apariția îmbrăcat în tricouri, bluze, cămăși sau jachete militare, de culoare neagră sau verde, la fiecare discurs public adresat cetățenilor ucraineni sau la fiecare deplasare externă, renunțând la costumul prezidențial care includea cămașă, cravată, pantaloni și sacou de stofă. Pentru că este în doliu, președintele […]
15:40
Sorin Grindeanu susține că „nu e cazul de GUVERNARE PSD-AUR”: În mandatul meu nu se va întâmpla # Gândul
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus luni că, în mandatul său, PSD nu va face coaliție cu AUR. Grindeanu a respins varianta părăsirii coaliției. Social-democratul a precizat că formațiunile de la putere, susținute și de grupul minorităților, „trebuie să învețe” să lucreze împreună. „Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două […]
15:40
Sindicaliștii Federației Silva contestă reforma Romsilva și anunță PROTESTE: „Pădurile statului sunt în pericol” # Gândul
Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva critică dur proiectul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pe care îl consideră „incorect” și cu „numeroase erori juridice și administrative”. Sindicaliștii cer retragerea documentului aflat în dezbatere publică și anunță proteste miercuri, între orele 10:00-14:00, în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit acestora, actuala formă […]
15:40
Președintele sud-coreean cere implementarea parțială a ACORDURILOR existente cu Phenianul/ „Sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale” # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a ordonat, luni, cabinetului său să pregătească o implementare parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord. Seulul intenționează să restabilească un acord din 2018, care a eșuat, pentru a suspenda anumite activități militare de-a lungul frontierei cu Phenianul. „Relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt cruciale pentru […]
15:20
Cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025. Ce cheltuieli implică un asemenea proiect # Gândul
Te-ai gândit vreodată cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025? Costurile vor depinde de mai mulți factori pe care ar trebui să îi iei în considerare, odată ce pornești la drum cu un asemenea proiect. De reținut faptul că tarifele pentru materialele de construcție, racordarea la utilități și manoperă […]
15:20
Opoziția din Franța denunță abordarea „SLABĂ” a UE în negocierile privind Ucraina /Apare o „dependență de schimbarea strategică” a SUA # Gândul
Manuel Bombard, unul dintre liderii opoziției din Franța, a criticat, luni, poziția slabă a Administrației Emmanuel Macron și a Europei față de negocierile dintre Statele Unite și Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina. ”Din nefericire, această situație evidențiază poziția slabă a Uniunii Europene, a Franței, la modul general, poziția față de președintele SUA și față […]
15:20
Gigi Becali i-a făcut prețul unui JUCĂTOR de la Universitatea Craiova: „Eu să fiu în locul lui Rotaru, fără atât nu-l dau” # Gândul
Gigi Becali a spus că Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova costă 5-6 milioane de euro. Patronul FCSB a făcut o comparație între Tavi Popescu și Baiaram, după Rapid – FCSB, 2-2. Pe jucătorul său l-a criticat, dar pe atacantul oltenilor l-a lăudat. Acesta are patru goluri în acest sezon, în nouă meciuri jucate. În […]
15:10
Una dintre cele mai populare actrițe din China acuză că a fost exorcizată cu forța pentru DEPRESIE # Gândul
Actrița chineză Zhao Lusi (26 de ani), cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, susține că agenția care o reprezintă a obligat-o să participe la o ședință de exorcizare pentru a-i „trata” depresia. Într-o relatare pentru South China Morning Post, vedeta a povestit cum a fost închisă într-o cameră cu un șaman, care i-ar fi […]
15:10
Gândește-te bine la acțiunile tale înainte de a le pune în practică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 19 august 2025. Berbec Dacă te-ai simțit lipsit de energie în ultima vreme, aceasta va fi o zi binevenită pentru tine. Vei simți un val de energie care îți va spori considerabil creativitatea și […]
15:10
Ce măsuri de protecție antidoping vor lua cei din lumea tirului: schimbă echipamentul de concurs! # Gândul
Laura Ilie, cea mai valoroasă sportivă româncă din lunea tirului de mare performanță se pregătește de plecare spre Cupa Mondială care va fi organizată în China. „Este o competiție importantă pentru toată lumea. Voi trage acolo proba mea, zece metri, aer comprimat. Am mai concurat de două ori în China până acum. Ce măsuri de […]
15:10
Sorin Grindeanu susține că „nu e cazul de guvernare PSD-AUR": „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior"
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus luni că, în mandatul său, PSD nu va face coaliție cu AUR. Grindeanu a respins varianta părăsirii coaliției. Social-democratul a precizat că formațiunile de la putere, susținute și de grupul minorităților, „trebuie să învețe” să lucreze împreună. „Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două […]
Acum 6 ore
15:00
Grindeanu anunță că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar # Gândul
PSD este de acord cu eliminarea privilegiilor, însă cere lansarea unui program de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar, afirmă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ședibnța conducerii partidului. „Ceea ce noi am adoptat astăzi (luni – n.r.) e următorul lucru. Da, ok, în continuare, pe tot ceea ce ține de pachetul de […]
15:00
Procurorul militar Bogdan Pîrlog dă de pământ cu proiectul privind pensiile magistraților. Mesaj dur, după întâlnirea cu Bolojan: „Un praf în ochi” # Gândul
Continuă valul de reacții dure pe tema reformei pensiilor magistraților, după consultările organizate de premierul Ilie Bolojan. Procurorul militar Bogdan Pîrlog, reprezentant al Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie (AIJ), consideră că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este „o diversiune, un praf în ochi”, fără a exista o direcție concretă în acest sens. Magistratul a participat, […]
15:00
Sorin Grindeanu vrea tăierea fondurilor din PNNR celor care NU au făcut contracte: „Acele investiții trebuie eliminate” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 18 august, în fața sediului partidului că celor care nu au fost în stare să semneze un contract pe PNRR din 2021 până la jumătatea anului 2025, trebuie să le fie eliminate investițiile. „Dacă patru ani de zile n-ai fost în stare să-ți semnezi […]
14:50
Grindeanu spune că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar
PSD este de acord cu eliminarea privilegiilor, însă cere lansarea unui program de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar, afirmă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ședibnța conducerii partidului. „Ceea ce noi am adoptat astăzi (luni – n.r.) e următorul lucru. Da, ok, în continuare, pe tot ceea ce ține de pachetul de […]
14:50
Ilie Bolojan îi primește la Guvern pe primarii de municipii și președinții de consilii județene. Discuții despre OUG pentru blocarea investițiilor # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește luni, de la ora 15.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) și cei ai Uniunii Consiliilor Județene din România (UNCJR), la Palatul Victoria. Întâlnirea are loc în contextul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență, săptămâna trecută, o ordonanță de urgență care vizează blocarea investițiilor […]
14:40
Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre fiica sa, Nora Luna, și relația pe care o are cu aceasta. Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei doi au împreună o fetiță care se […]
