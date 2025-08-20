Bolojan schimbă, după controverse, sistemul pensiilor private: Primă tranșă de 30%, restul retras eșalonat 8 ani

16:30

Aproape două treimi dintre cei chestionaţi în cadrul unui sondaj realizat de IData se declară împotriva unirii R. Molova cu România. Aderarea la UE este susţinută de mai mult de jumătate dintre aceştia. Un procent similar este reprezentat de cei care se opun aderării la NATO. Împotriva unirii cu România se pronunţă 61,5% dintre cei […] Articolul R. Moldova. Sondaj iData – 61,5 % dintre cei chestionaţi sunt împotriva unirii cu România. 57,1 % vor aderarea la UE apare prima dată în PS News.