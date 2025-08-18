De ce Putin nu s-a dus deloc la toaletă în Alaska? Gărzile de corp au umbat cu pungi după el

Newsweek.ro, 18 august 2025 18:40

Gărzile de corp ale lui Putin colectează deșeurile fecale ale acestuia și le aduc înapoi în Rusia, p...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
18:20
Merită să cumperi o mașină cu 200.000 km la bord? „Capcanele” ascunse sub capotă. Ce spun mecanicii? Newsweek.ro
Cum salariul mediu net, în mână, în România e de 1.100 €, matematic, românii nu au bani de mașină no...
Acum o oră
18:10
Guvernul vrea să taie salariile cu 30% la ASF, ANRE și ANCOM. Se pregătesc și concedieri Newsweek.ro
Noile organigrame ale ASF, ANRE și ANCOM ar urma să aibă mai puține posturi. De asemenea, salariile ...
18:00
Trilaterala Trump-Putin-Zelenski va avea loc în Europa. Cum a fost convins președintele Rusiei? Newsweek.ro
Statele Unite și aliații săi au convenit ca un potențial summit trilateral la care vor participa lid...
17:50
Două femei au ajuns la spital după ce au fost lovite în cap de o creangă în București Newsweek.ro
Incident deosebit de periculos petrecut în Capitală. Creanga unui copac s-a desprins din senin și a ...
17:50
PSD spune că are un pachet de relansare economică. Grindeanu: „Nu înseamnă efort bugetar” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat, luni, după ședința PSD că social-democrații lucrează la un proiect de rel...
Acum 2 ore
17:30
Noul iPhone 17 vine în patru variante. Poate costa și 1.600$. Ce performanțe are Newsweek.ro
Noua gamă de iPhone 17 de la Apple, care va fi lansată în septembrie, atrage atenția în lumea tehnol...
17:20
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR. Ce a anunțat Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu...
17:20
Proiect-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane, lansat de RetuRO Newsweek.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capital...
16:50
A primit un mesaj pe telefon cu ofertă pentru un „job de vis”, dar ce a pățit l-a șocat. Ce a urmat? Newsweek.ro
A primit un mesaj pe telefon cu ofertă pentru un „job de vis”, dar ce a pățit l-a șocat. Ce a urmat?...
Acum 4 ore
16:40
Drumul spre vacanță transformat în coșmar. Trei oameni au murit arși în drumul spre Thassos Newsweek.ro
Drumul spre vacanță transformat în coșmar. Trei oameni au murit arși în drumul spre Thassos. Ce s-a ...
16:30
Tineri din Bihor, cercetați după ce au furat 2000 de litri de motorină. Cum au reușit? Newsweek.ro
Tineri din Bihor, cercetați după ce au furat 2000 de litri de motorină. Cum au reușit? De unde au fu...
16:20
„Secretul” românesc din spatele lui Fenomeno, cel mai rapid Lamborghini. Costă 3.600.000 $ Newsweek.ro
Lamborghini a prezentat vineri, 15 august, în cadrul Monterey Car Week, Fenomeno, cel mai rapid supe...
16:10
Poliția a recuperat un diamant roz de 25.000.000$ în 8 ore. Hoții, arestați Newsweek.ro
Într-o operațiune numită „Diamantul Roz”, Poliția din Dubai a dejucat cu succes furtul unui diamant ...
15:50
Cum să ții păianjenii departe de casă, folosind produse naturale. Soluții simple și ieftine Newsweek.ro
Cum să ții păianjenii departe de casă fără chimicale care îți pot afecta sănătatea. Există soluții s...
15:40
Bolojan neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 15.000 lei, din octombrie. Amenințări cu demisia Newsweek.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu magistrații și a rămas neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 15.0...
15:30
Ofensivă ucraineană în Donbasul revendicat de Putin. 7 localități eliberate. 910 soldați ruși uciși Newsweek.ro
Forțele armate ucrainene au lansat o amplă ofensivă în Donbass și au eliberat orașul Pokrovsk, alătu...
15:10
Avertismentul lui Macron. Capitularea Ucrainei înseamnă pregătirea războialor de mâine, pentru Putin Newsweek.ro
Președintele Emmanuel Macron a declarat că Vladimir Putin nu urmărește pacea, ci „capitularea Ucrain...
15:00
Pronunțarea în dosarul 2 Mai, amânată. Pascu a primit 10 ani de închisoare în primă instanță Newsweek.ro
Vlad Pascu ar fi trebuit să-și afle astăzi pedeapsa, în dosarul 2 Mai. Curtea de Apel Constanța amân...
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu, după ședința PSD: „Trebuie să adoptăm pachetul de eliminare a privilegiilor” Newsweek.ro
Social-democrații s-au reunit în ședință ca să decidă în legătură cu ordonanţa de urgenţă care vizea...
14:50
10 noi automate pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, amplasate în București de RetuRO și Sache Newsweek.ro
Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin ...
Acum 6 ore
14:40
MAE angajează 180 de oameni pe salarii de 3.400 - 8000 de lei net. Cine se poate înscrie la concurs? Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea să facă disponibilizări, dar MAE anunță că angajează 180 de oameni. Dosarele trebu...
14:20
Războiul din Ucraina. Rusia, fără progrese pe front, dar cu pretenții teritoriale. Pacea, imposibilă Newsweek.ro
La câteva zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europeni la negocieri de pace. Ze...
14:10
Insomniile ar putea fi cauzate de bacteriile intestinale. Ce au descoperit oamenii de știință Newsweek.ro
Potrivit unui studiu, sănătatea intestinului nu afectează doar imunitatea și starea de spirit, ci po...
14:10
Putin, „vândut” pe la spate de Fico. Cum câștigă Slovacia 1,15 miliarde € din armele vândute Ucraina Newsweek.ro
Expresia „frate...frate, dar brânza e pe bani” se potrivește perfect în relația Robert Fico - Vladim...
13:50
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral în această vară. Amenzi de 7.000.000 de lei Newsweek.ro
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral între 30 iunie și 16 august. În urma inspecțiilor, ...
13:30
Prețuri exorbitante pe Aeroportul Otopeni: „Peste 10 euro pentru un amărât de sandwich” Newsweek.ro
Tot mai mulți români se arată nemulțumiți de prețurile exorbitante la snack-urile de pe Aeroportul O...
13:20
Nicușor Dan, după decizia Fitch privind ratingul țării: Reafirm seriozitatea României Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BB...
13:10
Simion se unește cu pro-rușii din Moldova. Șor, păpușarul din spatele frontului comun al rusificării Newsweek.ro
Partidul extremist AUR, condus de George Simion, face front comun cu formațiunile proruse din Republ...
13:00
Energia regenerabilă intră într-o nouă eră. China a creat cele mai mari turbine eoliene plutitoare Newsweek.ro
Energia regenerabilă este văzută drept viitorul omenirii și alternativa curată la folosirea combusti...
13:00
Rată de promovare de 28,4% la a doua sesiune de bacalaureat Newsweek.ro
Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Min...
12:50
Cât ne costă, de fapt, o vacanță cu mașina? Analiza completă a costurilor ascunse Newsweek.ro
Planificarea unei vacanțe cu mașina poate fi o experiență extraordinară, oferind libertate și flexib...
Acum 8 ore
12:40
VIDEO Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea! Costă 10.000 $ și cântărește 140 kg Newsweek.ro
Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea costă aproximativ 10.000 $, cântărește 140 kg ...
12:30
Miza de 6.000.000.000€ a războiului Bolojan Vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că proiectele din Programuld e investiții Anghel Saligny care nu au ajuns la ...
12:20
Percheziţii în Vâlcea la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie. Ce au făcut Newsweek.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie...
12:00
AFP, despre stațiunea din România făcută de Traian și frecventată de regi: Devastată de corupție Newsweek.ro
Bazele celei mai vechi stațiuni turistice din România au fost puse în anul 102 d.Hr. de Împăratul Tr...
11:40
Jumătate din blocurile din București, fără apă caldă. Un CET, închis de urgență. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București au rămas fără apă caldă. CET Progresu a fost închis de ...
11:10
Românii din Germania care au datorii ar putea scăpa de ele în 3 ani. Ce trebuie să facă dar se tem? Newsweek.ro
Unii români care s-au stabilit în Germania abia mai pot face față cheltuielilor. Ei fac credite la b...
10:50
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate? Riscă amendă de 1.000 lei Newsweek.ro
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate și care își lasă copilul î...
Acum 12 ore
10:40
PSD îl acuză pe Bolojan că „panichează” populația. „Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci” Newsweek.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Ilie Bolojan că panichează populația atunci când vorberste d...
10:20
Politico: Germania vrea să devină „inima” militară a Europei, dar depinde de China, prietena Rusiei Newsweek.ro
Planurile Germaniei de a deveni lider militar în Europa se confruntă cu o provocare majoră: dependen...
10:10
Ce vorbesc angajații de la supermarket în căști? „Un coleg a uitat să o oprească” Newsweek.ro
Angajațiii unor supermarketuri au căști în dotare. Par că vorbesc încontinuu, chiar și atunci când s...
09:50
Surpriză electorală, în Bolivia. Stânga, învinsă. Doi candidați de dreapta, în finala prezidențială Newsweek.ro
Mişcarea pentru Socialism (MAS, de stânga), la putere din 2006, a fost scoasă din cursa prezidențial...
09:40
Aglomerație și nervi întinși la maximul la vama Giurgiu-Ruse. Rute alternative spre Bulgaria Newsweek.ro
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate luni dimineață la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu – Ru...
09:20
Clipe de groază în Corfu. Avion cu 250 de pasageri, aterizare forțată după ce un motor a luat foc Newsweek.ro
Un Boeing 757-300 al companiei aeriene Condor, cu 250 de pasageri la bord, a fost nevoit să aterizez...
09:10
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul Newsweek.ro
Fata lui Vadim Tudor, delir: „Militarii vor să tragă în oameni la metrou”. Care e adevărul? Autorită...
09:00
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro? Newsweek.ro
Decizia lui Bolojan de a cere ca pensia privată să fie retrasă eșalonat pe parcursul a 10 ani a supă...
08:50
Ultima strategie a lui Putin. Misiuni sinucigașe false pentru a-l păcăli pe Trump și a presa Ucraina Newsweek.ro
Rusia recurge lamisiuni sinucigașe înscenate pentru a exagera câștigurile teritoriale în Ucraina, în...
08:40
Brad Pitt spune cum reușește să aibă pielea tânără. Gwyneth Paltrow m-a învățat să fac 3 lucruri Newsweek.ro
La 61 de ani, Brad Pitt impresionează nu doar prin talent și carismă, ci și prin aspectul său tinere...
08:20
Ministerul Energiei pregătește salarii de 13.000–20.000 € pentru experții în securitate cibernetică Newsweek.ro
Ministerul Energiei lansează în dezbatere publică proiectul de OUG pentru înființarea Centrului de R...
Mai multe ştiri
