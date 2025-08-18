Fermierul Ionuț Olteanu, producții de peste 7 tone/hectar la grâu și orz, în sistemul no till
18 august 2025
Ionuț Olteanu, unul dintre cei mai mari fermieri din sudul țării, a făcut recent o schimbare în ferma sa care denotă mult curaj. După ani buni în care s-a luptat cu seceta, agricultorul a decis că e momentul să schimbe radical modul de abordare și a renunțat la tehnologia clasică, în favoarea no till. Trecerea […]

La Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură de la Ștefănești s-a desfășurat, în aceste zile, un eveniment dedicat fermierilor care cultivă roșii, unde s-a pus accent, printre altele, pe transferul tehnologic. Practic, cercetătorii transmit toate cunoștințele lor către legumicultori, astfel încât aceștia să poată să producă roșii de calitate superioară. „Prețuim foarte mult […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 23:00. Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate vor afecta cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, dar și sudul Transilvaniei. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, […]
O investiție într-un centru de informare turistică, într-un sat lipsit de turiști, așa cum este cazul comunei Mironeasa din județul Iași, reprezintă o situație paradoxală și ridică întrebări importante despre eficiența alocării fondurilor. Situația din Mironeasa pare să fie un exemplu clasic de proiect implementat fără o analiză prealabilă a nevoilor și a potențialului real […]
Fermierii care vor să încaseze subvențiile de la APIA trebuie să se pregătească pentru noi reguli ce ar putea intra în vigoare din anul 2026. Guvernul vrea să introducă o serie de modificări la acordarea subvențiilor, printre care dublarea suprafeței minime pentru eligibilitate și interdicția de a mai depune cereri pentru fermierii care au datorii […]
Unul dintre programele promise de Ministerul Mediului pentru anul 2025 a fost ”Rabla pentru sobe”, un program de sprijin pentru micile gospodării din mediul rural, în prima fază cele din zona montană, pentru instalarea unor sobe cu eficiență energetică superioară față de cele clasice. ”Rabla pentru sobe” presupunea un sprijin de 7.000 de lei din […]
Fasolea, una dintre cele mai cultivate leguminoase din grădinile românești, este adesea amenințată de gărgăriță și alți dăunători care pot compromite rapid atât recolta, cât și calitatea boabelor. Pentru a preveni pierderile și a asigura o producție sănătoasă, fermierii și grădinarii trebuie să aplice tratamente specifice, adaptate fiecărei etape de dezvoltare a culturii. În emisiunea […]
”Cu cât stau mai mult la pășunat cu atât reducem cheltuielile cu nutrețul!” Este deviza crescătorilor de vite din Buzău, care au prelungit perioada de pășunat a animalelor până aproape de venirea iernii. Este o soluție de criză, spun micii fermieri, dar una eficientă. În acest fel, animalele se hrănesc mai natural, iar micii fermieri […]
Premieră pentru cercetarea legumicolă din România. Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău au reușit să omologheze un soi de tomate cu fructele de culoare neagră. Aceste noi roșii românești, spun specialiștii, sunt superioare tomatelor clasice, pentru că au foarte mari beneficii pentru sănătate. Aceste tomate fac parte din soiul Kumato, iar fructele se […]
Un întreg oraș, speriat de o pisică sălbatică – Populația a fost avertizată prin RO-Alert # Agro-TV.ro
Momente de panică în municipiul Fălticeni, județul Suceava, după ce localnicii au semnalat prezența unui animal sălbatic scăpat pe stradă. Incidentul a avut loc în zona Țarna Mare, acolo unde un râs a dispărut pe străzile localității, fapt care a necesitat intervenția rapidă a Jandarmeriei Suceava, alături de alte instituții abilitate. Potrivit autorităților, animalul sălbatic […]
Mii de săteni, lăsați fără apă din cauza secetei: ”Suntem mai rău decât pe timpul lui Ceaușescu” # Agro-TV.ro
Seceta închide robinetele într-o comună de 4.000 de locuitori din zona de deal a județului Buzău. La Beceni, apa curge doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul local a decis să raționalizeze distribuția. Practic, oamenii au apă doar de duminică dimineață, de la ora 8, până miercuri la aceeași oră. Lipsa apei se simte […]
Ciobanii sunt supărați pe salariile mici și lipsa condițiilor decente la stână, spunând că munca grea nu se compară cu plata primită. În ultima perioadă, tot mai puțini români sunt dispuși să lucreze ca ciobani. Aceștia spun că nu se merită efortul și responsabilitatea zilnică pentru salariile oferite. Zilele lungi petrecute la stână, grija constantă […]
Fermierii din România se confruntă an de an cu seceta și temperaturile tot mai ridicate, iar sistemele de irigații au devenit un vis greu de atins. Ștefan Moraru, agricultor din județul Ialomița, explică pentru Agro TV că tehnologiile actuale permit aducerea apei de la distanțe de 4 – 5 kilometri sau chiar mai mult, însă […]
Prunele din livada Stațiunii de Cercetare Pomicolă Istrița s-au copt, iar recoltatul va începe în doar câteva zile. Din cauza frigului din primăvara, producția a fost mult diminuată însă cercetătorii spun că au încă suficiente fructe pentru toți cei care vor să guste din cele mai gustoase prune de anul acesta. Prunele sunt mari, cărnoase […]
VIDEO Prelucrarea solului, literă de lege – Cosmin Micu nu se dezice de tehnologia clasică # Agro-TV.ro
În vremuri în care din ce în ce mai mulți fermieri din România trec la tehnologiile conservative, prin care prelucrarea solului este redusă la minim, există și fermieri care cred, în continuare, că nimic nu bate tehnologia clasică. Unul dintre ei este Cosmin Micu, tânăr fermier din județul Arad, care continuă să lucreze terenul așa […]
Dacă la culturile de cereale păioase, situația nu stă foarte bine din punct de vedere al prețurilor, mai ales după anunțul Departamentului de Stat al SUA privind recolta uriașă de porumb, lucrurile se prezintă cu totul diferit la culturile oleaginoase. Aici, cultura de rapiță este vedeta acestui an, dar și a anilor următori, anunță specialiștii […]
Iarna care vine se anunță a fi una lungă și grea, mai ales pentru crescătorii de vaci. Nu neapărat din cauza zăpezilor, așa cum am fi tentați să credem, ci din cauza faptului că hrana pentru animale va fi puțină. Seceta care a pârjolit o bună parte din pășunile din țară îi forțează pe fermieri […]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul grupurilor de acțiune locală (GAL) din fiecare zonă a țării, va derula numeroase linii de finanțare în perioada următoare, pentru antreprenorii din mediul rural. Aceștia vor putea accesa finanțări de până la 70.000 de euro, în funcție de strategia fiecărui GAL, pentru afacerile din satele românești. Astfel, […]
Adio intermediari! Producătorii locali își vor vinde direct produsele către consumatori # Agro-TV.ro
Producătorii locali au primit vestea pe care o așteptau de ani buni: produsele lor vor ajunge, în sfârșit, de la poarta fermei direct pe masa românilor. O investiție de 1,3 milioane de lei va ușura considerabil munca fermierilor, iar marfa va fi dusă în noua piață modernă aflată deja în construcție. Piața modernă urmează să […]
STOP la „Rabla pentru tractoare” – Guvernul a hotărât soarta programului pentru micii fermieri # Agro-TV.ro
Programul „Rabla pentru tractoare” va fi suspendat oficial până la finalul anului 2025, potrivit unei prevederi din ordonanța dezbătută în primă lectură în ședința de Guvern de joi. Potrivit proiectului de act normativ, toate proiectele și programele care urmau să fie lansate până la sfârșitului anului de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vor fi suspendate, […]
Ai visul de a conduce o fermă? Înscrie-te în programul care formează liderii agriculturii! # Agro-TV.ro
Tinerii care visează să devină lideri în ferma lor au acum șansa să-și transforme visul în realitate. Clubul Fermierilor Români lansează o nouă ediție a programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”, un proiect unic în România, dedicat pregătirii viitoarei generații de fermieri. Prin traininguri specializate, vizite de lucru și mentorat, participanții vor dobândi abilitățile necesare pentru […]
Mănânci cât poți, plătești doar ce iei acasă! Este oferta de nerefuzat a unei livezi din Buzău, al cărei proprietar dorește ca fructele sale să ajungă la cât mai mulți români. Este vorba despre Valentin Badea, proprietarul unei livezi de smochini parfumate și foarte dulci, crescute fără niciun strop de chimicale. Buzoianul a anunțat că […]
Campania de toamnă pentru fermierii români din sectorul vegetal a fost una cu cifre pe care aceștia nu le-au mai văzut de mult, în majoritatea zonelor țării. Producțiile bogate la grâu, orz și rapiță i-au făcut pe mulți agricultori să nu mai stea pe gânduri și să vândă marfa, chiar dacă prețurile nu erau neapărat […]
Instalarea tinerilor fermieri – Șansele pentru o nouă sesiune DR-30 în perioada următoare # Agro-TV.ro
Perspectiva relansării liniei de finanțare DR-30 pentru instalarea tinerilor fermieri devine tot mai improbabilă. Deși mulți tineri din agricultură așteaptă o nouă sesiune, specialiștii avertizează că bugetul măsurii a fost epuizat încă din prima rundă de depunere a proiectelor și că, cel mai probabil, nu vor rămâne fonduri neconsumate care să poată fi alocate către […]
Ministrul Agriculturii: ”România va produce peste 10 milioane de tone de porumb în 2025” # Agro-TV.ro
În ciuda prognozelor mai pesimiste venite din partea specialiștilor din piața cerealelor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, susține că fermierii români vor produce peste 10 milioane de tone de porumb în 2025. Șeful MADR se bazează pe datele pe care le are la minister, conform cărora peste 900.000 de hectare de porumb sunt […]
Vești bune din piața cerealelor pentru fermierii români – Mărfurile care se vând ca pâinea caldă # Agro-TV.ro
România a intrat tare în noul sezon agricol 2025–2026, cu cifre de export de cereale care deja capătă dimensiuni impresionante, la doar o lună și câteva zile de la start. Peste 3 milioane de tone de marfă au luat deja drumul țărilor terțe prin Portul Constanța, potrivit datelor AGRI Column, fapt care confirmă poziția țării […]
Ion Adrian, un argeșean pasionat de agricultura tradițională și sănătoasă, a pus în aplicare o metodă pe cat de interesantă, pe atât de avantajoasă, după spusele sale – cultura de roșii și cea de porumb, împreună, pe aceeași bucată de pământ. Fermierul spune că această cultură mixtă este extrem de ușor de întreținut și oferă […]
”Hai să păstrăm împreună comuna curată!” Acesta este îndemnul autorităților locale din comuna Smeeni, județul Buzău, care a creat pentru locuitori infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Cu toate acestea, unde-i lege e și tocmeală, așa că unii ignoră îndemnul primarului și aruncă gunoiul după bunul plac. Și dacă cu vorbă bună nu se […]
Tomatele roșii au fost detronate la gust de roșiile de culoare portocalie și chiar verde. Cel puțin asta au decis zecile de participanți la degustarea de tomate organizată la începutul lunii august de cercetătorii de la Stațiunea Legumicolă din Buzău. După ce au gustat 20 de sortimente de tomate, de toate mărimile și culorile, jurații […]
Cel mai nou raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii (USDA) privind producțiile globale de mărfuri agricole prezintă cifre istorice care vor zgudui piața cerealelor. Prognoza de recoltă pentru cultura de porumb din SUA indică o producție de 425 de milioane de tone anul acesta, un nivel catalogat de specialiști drept ”absolut […]
Prețul porumbului rămâne relativ stabil pentru moment, însă semnele tot mai accentuate privind seceta din multe zone ale lumii ar putea declanșa o creștere pe burse în următoarele săptămâni. Momentan, marfa se vinde în Portul Constanța în jurul valorii de 183 de euro/tonă, în condițiile în care prognoza de recoltă a României a scăzut față […]
Scandalul microbuzelor școlare de 200.000 de euro: ,,Nu știm dacă să ne bucurăm de un cadou atât de scump” # Agro-TV.ro
Un val de reacții a început să apară în scandalul microbuzelor școlare electrice în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Edilii spun că nu știu dacă să se bucure pe deplin de aceste vehicule, având în vedere modul în care au fost achiziționate. Deși școlile au mare nevoie de mijloace de transport pentru elevi, suspiciunile […]
În contextul secetei extreme din unele zone ale țării, fermierii fac apel către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) să intervină urgent cu ajutoare financiare. Aceștia îi cer șefului MADR, Florin Barbu, să folosească banii strânși din colectarea celor trei procente din subvențiile APIA în acest sens. „Aș vrea să trag un semnal de alarmă […]
Un tânăr de 25 de ani din județul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de o escrocherie cu utilaj agricol prin care ar fi păcălit un bărbat să îi vireze 25.000 de lei. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii trecute, când victima, un bărbat de 37 de ani, a […]
Piața cerealelor nu prezintă semne de creștere în ceea ce privește prețul grâului în următoarea perioadă, având în vedere că cea mai mare parte a Europei se află sub presiunea de recoltă. Orzul, însă, a avut o traiectorie impresionantă în ultimele săptămâni, iar cererea pentru această marfă se menține la cote ridicate. Potrivit lui Cezar […]
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a dat o nouă veste bună fermierilor și antreprenorilor din sectorul agroalimentar care doresc să acceseze fonduri europene în anul 2025. Agenția a publicat versiunea finală a ghidului solicitantului pentru una dintre liniile de finanțare care urmează să fie lansate în această toamnă. Pe site-ul AFIR a fost publicată […]
La un pas de tragedie! Cursa contra naturii pentru salvarea ciobanilor captivi în munți # Agro-TV.ro
Un efort impresionant de solidaritate și curaj s-a desfășurat recent în Munții Sucevei, unde pompieri, jandarmi și salvamontiști au parcurs zeci de kilometri pentru a duce provizii unor ciobani blocați pe un versant. Ploile torențiale din ultimele zile au transformat drumurile forestiere în capcane de noroi, izolând complet ciobanii de la stâna din zona Dârmoxa. […]
Un incident șocant a avut loc seara trecută în localitatea Andrieșeni din județul Iași. O femeie de 86 de ani a fost grav rănită după ce a fost atacată de propria vacă. Animalul, care tocmai fătase, a devenit agresiv în grajd și a lovit-o pe bătrână, provocându-i multiple fracturi și plăgi. Femeia a fost transportată […]
Când roșiile din grădină încep să înflorească, dar nu mai leagă fructe, mulți legumicultori intră în alertă. Fenomenul poate apărea atât în solarii, cât și în culturile în câmp, iar cauzele sunt diverse: de la temperaturi extreme și umiditate necorespunzătoare, până la lipsa polenizatorilor sau carențe de nutrienți. Dacă vă confruntați cu această problemă, însă, […]
Fermieri, cercetători și specialiști din mediul academic sunt așteptați în data de 12 iulie 2025, să participe la un eveniment de mare interes pentru legumicultori, unde viitorul horticulturii din România va fi întors pe toate părțile. Invitația vine de la dr. ing. Dorin Ioan Sumedrea, directorul general al unității gazdă, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru […]
În ciuda dificultăților externe cu care s-au confruntat în acest an, fermierii au reușit să obțină o producție-record la rapiță, atingând și 5 tone/ha. Acest succes a fost posibil datorită unei tehnologii agricole bine adaptate și unor practici eficiente care au făcut diferența pe câmp. Performanțele hibrizilor Pioneer au putut fi remarcate și pe câmpurile […]
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, îi îndeamnă pe fermierii români să își facă studiile de cartare a terenului, pentru a afla exact ce cantitate de îngrășăminte trebuie folosită pe fiecare parcelă. Șeful MADR susține că, pe lângă producțiile sporite, realizarea acestor studii i-ar putea scuti pe fermieri și de anumite cheltuieli, mai ales că aceste analize […]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește lansarea uneia dintre cele mai importante linii de finanțare din actualul exercițiu financiar, 2023-2027. Preconizată a fi lansată la sfârșitul lunii septembrie sau în cursul lunii octombrie, intervenția DR-12 va reprezenta o oportunitate uriașă pentru tinerii fermieri, să obțină o finanțare de 200.000 de euro ca să-și dezvolte […]
Sportul formează caractere și ne învață ce înseamnă disciplina, lucru valabil și în karate. Complexul Balneo-Termal Vața Băi a fost gazda Stagiului Național de Vară organizat de Federația Română de Karate Kyokushin. Peste 350 de sportivi de la 37 de cluburi din România au participat la evenimentul care s-a încheiat cu susținerea examenului național […]
Matcha, elementul esențial al ceremoniei ceaiului, o tradiție străveche a culturii japoneze, a devenit un fenomen internațional. Beneficiile pentru sănătate, date de antioxidanți, dar și culoarea interesantă a băuturii, au făcut ca matcha să fie omniprezentă, atât pe internet, cât și în viața reală. Dar, ce este matcha? „Matcha are la bază ceaiul verde pe […]
,,Porumbul e distrus acolo unde nu s-a irigat” – acesta este avertismentul fermierilor care spun că anul agricol 2025 va rămâne în statistici ca unul dintre cele mai dificile din cauza secetei. În unele zone ploile au venit prea târziu, iar culturile arată deja pierderi masive. Fermierul Costin Telehuz din zona Ialomița spune că încă […]
Autoritățile pregătesc o nouă strategie în sectorul suin. În fața unei supraproducții care a dus la prăbușirea prețului porcului în viu, acestea vor să reducă efectivele de scroafe de reproducție cu aproximativ un milion de capete. Astfel urmează o stabilizare a pieței. Reprezentanții industriei porcine din China se vor întâlni pentru a discuta planuri de […]
350 de practicanți de Karate Kyokushin din România și străinătate se antrenează pentru marele concurs de mâine # Agro-TV.ro
350 de practicanți de Karate Kyokushin din România și străinătate se antrenează pentru marele concurs de mâine. Complexul Balneo Termal Vața Băi este locația pentru training, campul unde mare maestru internațional, Shihan Norichika Tsukamoto, îi pregătește pe sportivi. Alături de acesta este și fiul său, Keijiro Sensei. Evenimentul de la Vața Băi este organizat de […]
Apelul Asociației Comunelor către Guvern: ,,Opriți reforma care amenință școala de la sat” # Agro-TV.ro
Asociația Comunelor din România trage un semnal de alarmă către Guvern privind reforma care amenință școala de la sat. Comasarea școlilor, creșterea normelor didactice și eliminarea unor burse esențiale riscă să distrugă progresele obținute în ultimii ani prin investiții locale și fonduri europene. Asociația Comunelor din România cere autorităților să revizuiască planul privind școlile de […]
În anul 2025 Ucraina a obținut o producție de 13,19 milioane de tone de grâu, apropiindu-se de recolta României, estimată la aproximativ 14 milioane de tone. În ciuda dificultăților cauzate de război, Ucraina a fost nevoită să exporte o mare parte din producție către alte regiuni. În luna iulie Ucraina a exportat 1,7 milioane de […]
