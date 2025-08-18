Fermierul Ionuț Olteanu, producții de peste 7 tone/hectar la grâu și orz, în sistemul no till

12:10

,,Porumbul e distrus acolo unde nu s-a irigat” – acesta este avertismentul fermierilor care spun că anul agricol 2025 va rămâne în statistici ca unul dintre cele mai dificile din cauza secetei. În unele zone ploile au venit prea târziu, iar culturile arată deja pierderi masive. Fermierul Costin Telehuz din zona Ialomița spune că încă […]