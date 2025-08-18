ASF, ANRE și ANCOM au termen până la 30 septembrie să vină cu un plan de reducere a personalului și salariilor uriașe. Tăierile efective, mult mai târziu
18 august 2025
Conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a posturilor din serviciile
FCSB are o problemă pe care trebuie să o rezolve de urgență, în perspectiva obiectivelor pe care le are de îndeplinit. „Motorul" echipei trebuie „pornit" din nou. Este vorba despre Darius Olaru (27 de ani), căpitanul FCSB, care a revenit de curând după o pauză de șase luni cauzată de o accidentare și care nu
Great Wall Motor, una dintre marile companii auto din China, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România. Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. Firma are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de echipamente electrice de iluminat", având administrator un cetățean chinez, potrivit
Un camion a lovit mașinile oprite la un punct de taxare de pe o autostradă din Grecia folosită de români: 3 oameni au ars de vii (Video)
Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei. Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români. Accidentul a avut loc în
Fostul internațional francez Lassana Diarra cere daune de 65 de milioane de euro din partea FIFA și a Federației belgiene de fotbal, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, care i-a dat dreptate într-un caz legat de legalitatea regulilor FIFA privind transferurile, informează mass-media belgiană. Jucătorul și avocatul său denunță lipsa unei soluții amiabile,
Trei capi de serie, australianca Maya Joint (3), rusoaica Anastasia Potapova (4) și britanica Sonay Kartal (6), au părăsit încă din prima rundă turneul de tenis WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Joint a fost învinsă de germanca Eva Lys cu 6-4, 6-4, Potapova a fost eliminată
România e gata să ofere „garanții solide de securitate" Ucrainei, fiindcă Rusia nu e de încredere. Ce face Bucureștiul înainte de întâlnirea tripartită UE-SUA-Ucraina? Președintele Nicușor Dan a declarat după discuțiile online din cadrul Coaliției de Voință că „este necesară exercitarea în continuare a presiunii asupra Rusiei", inclusiv prin impunerea de noi sancțiuni. Președintele român
Bolojan s-a întâlnit cu magistrații: Reforma pensiilor respectă normele europene și nevoile bugetare
Producătorul auto german Volkswagen (VW) a introdus un abonament pentru clienții din Marea Britanie care doresc să crească puterea unora dintre mașinile sale electrice. Cei care cumpără o mașină eligibilă din gama ID.3 pot alege să plătească suplimentar dacă doresc să deblocheze întreaga putere a motorului, relatează BBC. VW a anunțat că „upgrade-ul opțional de
Fără reclame la vaping și jocuri de noroc în București? USR încearcă, dar Primăria nu are pârghii să facă mare lucru
Al Ghafara, clubul de care aparține Florinel Coman (27 de ani), a stabilit viitorul atacantului lateral. Transferat în vara anului trecut de Al Gharafa, Florinel Coman nu a reușit să se impună la echipa din Qatar. A fost luată în calcul varianta revenirii la FCSB, care încă nu a încasat banii pe transfer. Totuși, se
Proiect-pilot în Capitală: Compartimente speciale pentru sticle, PET-uri sau doze, montate pe coșurile de gunoi
Ministerul Educației a publicat, luni, rezultatele celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat, evidențiind o rată cumulată de promovare extrem de scăzută, care reprezintă cel mai slab rezultat înregistrat în ultimii 8 ani. Conform datelor oficiale: Ministerul atrage atenția că au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidați, care
Ilie Dumitrescu a făcut o declarație fără menajamente la adresa lui Siyabonga Ngezana (27 de ani), fundașul central al FCSB care a gafat în partida cu Rapid. Fostul mare internațional l-a taxat pe Ngezana pentru modul în care a judecat faza la care a greșit încercând să dribleze, în loc să degajeze. „Mister" nu s-a
Radu Burnete: Operăm un pacient fără anestezie. Guvernul nu poate să taie chiar așa ca un măcelar
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Descinderi la IPJ Vâlcea: Polițiștii modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor
Fotbalistul pe care FCSB l-a folosit pe postul de fundaș dreapta în derby-ul cu Rapid a impresionat. Ionuț Cercel și Valentin Crețu au avut probleme medicale, iar FCSB a fost nevoită să apeleze la Daniel Graovac ca fundaș dreapta în meciul cu Rapid. Fundașul adus gratis de la CFR Cluj în această vară s-a achitat
Ochelarii inteligenți Ray-Ban & Oakley Meta AI: captură de imagini din prezent – digital și discret
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul 3 mondial și campioană la Wimbledon luna trecută, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, în finala căruia o va avea ca adversară pe italianca Jasmine Paolini. Swiatek a învins-o duminică, în penultimul act al competiției,
PNL a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după ce instituția a decis în luna mai că PNL trebuie să returneze 14 milioane de lei, sumă cheltuită din subvenția publică în campania prezidențială din 2024. Surse din partid citate de HotNews susțin că acțiunea în instanță a fost inițiată „pentru a câștiga timp", în
Piese auto second-hand: o opțiune economică și ecologică într-o Românie aflată în tranziție
Mai mult de jumătate din București nu are apă caldă. Nu se știe când va fi remediată avaria
Spania luptă cu incendii uriașe: O tornadă de foc a ars totul în cale, un pompier a murit (Video)
Organizarea petrecerii de ziua ta acasă: idei de decor și activități pentru distracție garantată
Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a urcat în iulie cu 5,0 puncte, până la 34,9, după o scădere abruptă în luna precedentă. Anticipațiile economice pe termen de un an s-au îmbunătățit (+8,6 puncte), dar percepția asupra condițiilor curente continuă să se înrăutățească (-2,2 puncte). Iată principalele previziuni ale analiştilor CFA: "În
FCSB a decis soarta lui Siyabonga Ngezana (27 de ani), fundașul central al echipei, după gafa uluitoare făcută în meciul cu Rapid (2-2, pe Arena Națională). La 2-1 pentru FCSB, Ngezana s-a complicat inutil și a încercat să dribleze în apropierea porții, Borza i-a luat mingea și i-a centrat perfect lui Koljic, care a marcat.
Liber de contract după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) nu a semnat, încă, cu nicio echipă. Ianis a fost dorit de Legia Varșovia, cu care nu s-a înțeles din cauza pretențiilor sale financiare, iar presa din Polonia scrie din nou despre internaționalul român. Polonezii consideră că, dacă nu va primi
Transferat de Al Gharafa în urmă cu un an, Florinel Coman (27 de ani) nu prinde minutele pe care le dorește în Qatar și caută variante de transfer. Atacantul lateral și-ar fi dorit o revenire la FCSB, dar, cel putin pentru moment, aceasta nu e posibilă datorită salariului mare pe care Coman îl are în
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe elvețianca Rebeka Masarova, cu 6-2, 6-2, în ultima rundă a calificărilor. Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus
LIVE Întâlnirea care poate rescrie harta Europei. Trump vorbește pe limba Moscovei. Rubio promite zero bullying
Ziua 1272 Atac devastator în Harkov. Copil de doi ani ucis (Video). Analiza ISW: Moscova nu e credibilă, doar parșivă și vrea de la Trump ce nu a obținut pe front
Noua taxă de 25 de lei pe coletele mici din țările extra-comunitare, anunțată miercuri de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, readuce în atenție creșterea masivă a importurilor României din China, care, amintim, în primele 4 luni din 2025 au fost cu 32,1% mai mari
PSD decide azi dacă blochează ordonanța care suspendă finanțările pentru PNRR și Anghel Saligny # SportMedia
Zelenski a ajuns la Washington: Toți ne dorim în mod egal să încheiem acest război cât mai rapid și mai sigur # SportMedia
Megafacerea deceniului în Europa: Stocarea energiei în baterii pentru furnizorii de energie electrică # SportMedia
Rubio respinge ideea că liderii europeni merg la Washington ca să-l protejeze pe Zelenski de Trump: Nu vine nimeni să-l apere de hărțuieli # SportMedia
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează # SportMedia
Investigație Parcurile „de lux” ale Capitalei: Întreținerea costă de 3 ori mai mult ca în 2022. Licitație câștigată de o firmă acuzată de lucrări fictive # SportMedia
Expresia este folosită de analistul politic Radu Magdin, în cel mai recent interviu acordat sptomedia.ro: dacă prim-ministrul nu-și va lărgi coaliția de sprijin, întâlnindu-se cu patronate, sindicate, societate civilă și alte elemente de ecosistem care îl pot ajuta cu idei și cu sprijin pentru pachete legislative, va deveni o cetate asediată. Avertismentul este tardiv, dacă … The post Cum a ajuns Guvernul Bolojan cetate asediată appeared first on spotmedia.ro.
Avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. CET Progresu, oprită forțat # SportMedia
Dragoș Pîslaru, apel către părinți: Cei 500 de lei virați pe cardurile educaționale mai pot fi utilizați până la 31 august. Peste 10% nu au fost folosiți # SportMedia
Ionuț Radu, integralist în Celta Vigo – Getafe 0-2: Cum s-a descurcat românul și ce notă a primit # SportMedia
Ionuț Radu (28 de ani) a fost titular și integralist în meciul Celta Vigo – Getafe 0-2, din prima etapă a noului sezon din La Liga. Transferat în această vară de echipa spaniolă Celta Vigo, Ionuț Radu a început sezonul ca titular, dar partida de pe teren propriu nu a fost una de bun augur. … The post Ionuț Radu, integralist în Celta Vigo – Getafe 0-2: Cum s-a descurcat românul și ce notă a primit appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 18 - 24 august 2025. The post Horoscopul săptămânii 18 – 24 august appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 18 august 2025. The post Horoscop zilnic: 18 august appeared first on spotmedia.ro.
Râsul „de companie” scăpat pe străzile din Fălticeni: Stăpânul a fost sancționat pentru potențial pericol, dar animalul a rămas la el # SportMedia
Un moment de forță, cu miză mare: Zelenski merge la Casa Albă cu „echipa de vis” a Europei # SportMedia
Zelenski exclude să cedeze Donețk: „Linia de contact este cea mai potrivită pentru a discuta” # SportMedia
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026. „În septembrie, pe 20 … The post Ministrul de Externe pleacă în SUA să pregătească întâlnirea lui Nicușor Dan cu Trump appeared first on spotmedia.ro.
FCSB scapă printre degete victoria cu Rapid, după un meci pe care l-a controlat: Gafă uriașă a lui Ngezana # SportMedia
Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, duminică, într-un meci cu un final spectaculos, după ce campioana României a controlat în mare măsură partida. FCSB a deschis repede scorul în derby-ul cu Rapid, prin Mihai Lixandru cu capul, în minutul 7, după un corner și o deviere a lui Ngezana. Rapid n-a contat în atac … The post FCSB scapă printre degete victoria cu Rapid, după un meci pe care l-a controlat: Gafă uriașă a lui Ngezana appeared first on spotmedia.ro.
