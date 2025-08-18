ASF, ANRE și ANCOM au termen până la 30 septembrie să vină cu un plan de reducere a personalului și salariilor uriașe. Tăierile efective, mult mai târziu

07:50

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a respins speculațiile cum că liderii europeni care îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Casa Albă ar avea rolul de a-l „proteja" pe președintele ucrainean de o eventuală presiune din partea lui Donald Trump pentru a accepta un acord de pace dezavantajos. Zelenski se va întâlni cu președintele …